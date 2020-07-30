Команда того самого Робиньо. Как турецкий аналог «Чертаново» стал чемпионом страны

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30 июля 2020, 08:00

«Соккер.ру» рассказывает о новом чемпионе Турции и вспоминает похожие примеры из футбольной истории.

Вы уже знаете, кто выиграл чемпионат Турции. «Истанбул Башакшехир» наконец-то смог покорить вершину. Молодой клуб, которому всего тридцать лет, отодвинул в сторону признанных грандов и сорвал банк.

Клубы умирают, рождаются и растут. В разных странах рано или поздно возникают амбициозные проекты. Однако далеко не все амбиции оказываются удовлетворёнными. Чаще бывает наоборот. Обычно кончаются деньги у главного инвестора. Но бывают и иные, сопутствующие факторы. Если новодел раскручивается не на ровном месте, а в городе с развитой футбольной инфраструктурой, то его, как правило, ждёт фиаско. Одно дело играть в населённом пункте, где люди привыкли смотреть большой футбол по телевизору, и другое дело — в мегаполисе, жителей которого трудно чем-то удивить. Попытки создать или возродить клуб в большом городе, уже разделённом на сферы влияния, как правило, закачиваются неудачами.

Например, в восьмидесятые надувался парижский «Расинг». Надували так, что лопнул. Исчез «Амстердам», в нечто невнятное превратился брюссельский «Моленбек». Или вспомним наши истории. Как канул в Лету «Асмарал». Как загнулся в зародыше «Интеррос». Как приказала долго жить «Москва». В Питере сколько раз старались исправить волюнтаристское решение окружения Никиты Хрущёва, росчерком пера ликвидировавшее ленинградское «Динамо» в угоду борьбы с Лаврентием Берией. Не помогло и участие в блокадном матче, играло «Динамо», а не «Зенит». Один из старейших коллективов страны неоднократно возрождали и упраздняли. Тем временем в Ленинграде все переключились на «Зенит», и второй клуб был обречён на участь придатка. В итоге это поняли и перевезли очередную версию «Динамо» в Сочи. Так оказалось полезнее, в том числе и для «Зенита». Правда, в Санкт-Петербурге в очередной раз хотят возродить «Динамо». Но вы сами верите, что в Питере сможет появиться ещё один клуб, способный конкурировать с «Зенитом»? Особенно в плане популярности. При всём уважении к динамовским болельщикам, а они, безусловно, есть, всех их можно собрать на одном секторе «Газпром-Арены». Хорошо, на двух.

Есть ли другие, положительные примеры? Да. Причём в нашей стране. Это «Локомотив», который в советские времена называли «пятым колесом» в телеге московского футбола. «Железнодорожники» нередко покидали Высшую лигу, причём ссылки бывали долгими, а возвращения — тяжёлыми. Способные футболисты видели в «Локомотиве» трамплин. Другие — возможность доиграть до футбольной пенсии. И так продолжалось, пока тренером не стал Юрий Сёмин. Только при нём, и уже после известных политических событий, когда изменился состав нашей футбольной элиты. И не сразу. Ладно, «Локомотив» — клуб старый, с историей и аудиторией. Возможно, пример не вполне параллельный.

В правильном направлении двигалась отпочковавшаяся от «Торпедо» ФК «Москва». Талантливый менеджер Юрий Белоус хотел создать в столице принципиально новый клуб. И уже появились первые ростки. Но курировавший проект Юрий Лужков покинул должность московского градоначальника, главный инвестор потерял интерес к футбольному клубу, и от «Москвы» остались одни воспоминания. Пример «Краснодара» Сергея Галицкого не вполне корректен. Краснодар, при всём уважении к замечательному городу, не Москва. А «Кубань» никогда не принадлежала к ведущим клубам СССР и России. Южане нечасто играли в элите, зато нередко переживали кризисы. «Краснодар» сумел воспользоваться одним из них и обошёл соседей. И теперь мы видим переполненный новенький стадион на окраине города. А много ли зрителей соберёт расположенная в центре домашняя арена возрождаемой «Кубани»? Тем более что городские команды играют и в обозримом будущем продолжат играть в разных дивизионах.

В крупных городах, — Москве, Лондоне, Глазго, Мадриде, Афинах, Буэнос-Айресе, Монтевидео сложилась своеобразная иерархия. Большие клубы борются за чемпионские титулы и выступают на международной арене. Клубы поменьше довольствуются редкими, чаще локальными успехами. А также раскручивают игроков для грандов. Либо принимают футболистов, которым на пенсию ещё рано. И есть маленькие клубы, как старые, всё богатство которых — история и кучка верных болельщиков. И новые, которые возникают, а через несколько лет исчезают.

Вот и в Стамбуле помимо большой тройки — «Галатасарай», «Бешикташ», «Фенербахче» — существует несколько средних и маленьких клубов. «Соккер.ру» писал о них. «Касымпаша», «Истанбулспор», «Фатих Карагюмрюк», «Юмранийеспор» занимают свою нишу и довольствуются малым. Эта же роль была отведена и созданному в 1990 году клубу «Бейюкшекир».

Дорога в элиту заняла 17 лет. «Бейюкшекир» появился в Суперлиге, отыграл шесть сезонов. Дважды забирался на шестое место. Клубу был выделен в пользование новенький стадион. Да не просто стадион, а главная арена страны, «турецкий „Уэмбли“», — восьмидесятитысячный «Олимпийский стадион имени Ататюрка». Арена эта базируется на окраине Стамбула — в Башакшехире. «Бейюкшехир» не успел обзавестись болельщиками, поэтому жителей близлежащих домов пускали бесплатно. И люди потянулись. Так у клуба появилась первая группа поддержки из башакшехирцев. Но весной 2013-го новодел из Стамбула финишировал шестнадцатым и был вынужден покинуть Суперлигу.

Однако именно эта неудача стала поворотной точкой в истории молодого клуба. Появился новый спонсор — структура, близкая к окружению президента Турции. С одной стороны, статус клуба был понижен — с общегородского до районного. Но при этом управа Башакшехира получила в своё распоряжение целый клуб. А тот в свою очередь — щедрых и любящих футбол хозяев. Название пришлось сменить, но это никого не огорчило. Тем более что команда уже сроднилась с Башакшехиром. Но главное — был изменён вектор развития. Молодой клуб больше не хотел играть в массовке, он намеревался бросить перчатку большой тройке. Что выглядело несколько утопичным.

«Башакшехир» продолжал играть на огромном, почти пустом стадионе, хотя пустоты постепенно заполнялись. Тем временем неподалёку шло возведение собственного дома, — небольшого, 17-тысячного сооружения, которое распахнуло свои двери в 2014 году. Открытие арены, получившей имя знаменитого тренера Фатиха Терима (в Турции принято называть спортивные объекты в честь здравствующих людей), совпало с возвращением клуба в Суперлигу.

Новое имя принесло удачу. «Башакшехир» ни разу не опускался ниже четвёртого места. Стамбульские гранды сначала свысока посматривали на команду с городской окраины. Но потом пришлось считаться. Дважды «апельсины» вплотную подбирались к чемпионскому титулу, но покорить вершину не удавалось. Однако в недавно завершившемся чемпионате «Башакшехир» стал чемпионом, сделав себе подарок к тридцатилетию.

И хотя «Истанбулу» ещё очень далеко до большой тройки — и в плане регалий, и по популярности — проект с каждым годом становится всё более успешным. И дело не только в спортивных показателях. Растёт число зрителей на трибунах «Фатих Терим». Есть и первые легенды — капитан команды, он же автор золотого гола Махмут Текдемир и Эдин Вишча, игравшие ещё в «Бейюкшехире». На прилавках появились оранжевые футболки и шарфы. Но пока нет стойкого ощущения, что «Башакшехир» воцарился надолго и всерьёз.

Обратите внимание на состав нового чемпиона. А именно на возраст игроков. Вратарям Мерту Гюноку и Волкану Бабаджану соответственно 31 и 32 года. Защита. 36 лет Мартину Шкртелу, на год моложе Гаэль Клиши, на два — Александр Епуряну. 31 год Жуниору Кайсаре, 30 — Азизу Бекичу. Только Карлушу Понку 25.

В средней линии тоже немало возрастных футболистов. Мехмет Топал (34 года), Гёкхан Инлер (36), Махмут Текдемир (32), Эдин Вишча (30), Даниэль Алексич (29). Но есть и относительно молодые — Ирфан Кахведжи (23 года) и Беркай Озкан (24) — оба кандидаты в сборную Турции. В нападении — 36-летний Робиньо (тот самый, что когда-то играл в «Реале» и «Манчестер Сити»), 25-летний Демба Ба и 33-летний Элджеро Элиа. Выбивается из общего строя 25-летний Энцо Кривелли. Подавляющее большинство игроков чемпионского состава старше их нынешнего клуба. А это значит, что скоро они сойдут со сцены. Нужно будет подыскивать смену. Или ставить под ружьё ветеранов. Второй путь более лёгкий, но, согласитесь, не самый перспективный. Нитка может в любой момент разорваться. Поэтому если в Башакшехире хотят создать четвёртую силу, а не стать калифом на год, нужно сочетать оба направления. Поэтому опыт «Локомотива» будет не лишним. Да и изучить историю «Москвы» тоже не мешало бы. Чтоб не зависеть от политических ветров и причуд инвесторов.