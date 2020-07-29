ЛЧ, рефери и конкуренты. Семь причин, почему «Зениту» нельзя зазнаваться

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вчера, 10:00

«Соккер.ру» уверен — накануне сложного сезона чемпиону полезно быть скромнее.

Алексей Попов, бывший защитник «Амкара», поделился мнением о «Зените»:

Я так понимаю, опять нас ждёт разочарование в Лиге чемпионов. «Зенит» — это точно не европейский футбол и не машина. Очень жаль. Ужас. Хоть и Семак — мой хороший товарищ. Но видимо, не может управлять ими. Не слушают.

Хайповое, но странное мнение. Разочарование в ЛЧ ждет, если Семака и Николича накажет жребий. Все настолько просто, в топ-5 команды мощнее. А у «Зенита» вполне европейский футбол, чтобы обыграть «Лион» или «Бенфику» дома, осталось добавить удачные выездные матчи. Да и пассаж об управляемости странный – у Семака послушная команда.

Если Россию и ждет успех в еврокубках, то скорее авторства «Зенита», остальным будет сложнее из-за квалификаций и жеребьевок не из первой корзины. Одновременно Попов прав в подходе – перехваливать чемпиона опасно, зазнайство не чуждо петербуржцам. Важно грамотно оценить опасности накануне определяющего для тренера Семака сезона в ЛЧ .

Вряд ли улучшат тактику

Когда в Сергея Богдановича вселяется инстаграмный дух его благоверной Анны, то получается скверно. Всякий раз, когда тренер «Зенита» пытается быть дерзким – не получается. Не его это, ведь неплохой человек, как говорят абсолютно все, кто знаком лично. Можно нудно рассказывать, насколько перевод Малкома в центр отличается от игры «4-4-2», но как только нужно получить результат – возвращаются к классике. Семак не считает игру «Зенита» скучной – пусть так, но она однообразная. И новой тактики не будет, если купят одного хавбека и заменят Бано на Деяна. Также обратите внимание на важную оговорку Геннадия Орлова – по его версии, Азмун остается. Боссы «Зенита» хотят сделать с Сердаром то, что делали с Аршавиным и компанией – сорвать переговоры с клубом из топ-5? Если так, состав «Зенита» почти не изменится.

Впереди Лига чемпионов

Вот веская причина не зазнаваться. Корюшкой по губам в Лиге чемпионов «Зениту» водят постоянно, но съесть путевку в плей-офф последний раз сумели при помощи Халка. А сейчас бразилец в далеком Китае, постарел, вряд ли в ближайшие недели вернется в Санкт-Петербург. Как уже сказано выше, крайне мало места для реального маневра. Зато есть гениальная пара в центре защиты – Ловрен и Ракицкий. Похожи на Давида Луиса и Мустафи в плане мастерства «привозов» в сложных матчах, хотя и отличаются от защитников Артеты. И Деян, и Ярослав очень высокого о себе мнения — первый считает себя аналогом Рамоса, второй помнит комплимент Гвардиолы – Хосеп как-то сказал, что у украинца лучшая левая нога в Европе среди защитников. Добавьте сюда, что календарь сезона будет насыщенным – одна травма Дзюбы или Барриоса может вывести «Зенит» из тактического равновесия, и появится повод не закидывать шапками будущих оппонентов.

Конкуренты провалились

Семак заявил, что еще в начале сезона главные тренеры клубов РПЛ говорили, что нет разницы между «Зенитом», «Локомотивом» и «Краснодаром». А ее и не было особо. Когда клубы из Москвы и Краснодара играют на пределе, как сыграли петербуржцы, то могут отобрать у петербуржцев очки. Вообще-то Семак проиграл Семину дважды в Суперкубке и чемпионате, а дома была ничья 0:0. Да и «Краснодар», не будь таким безвольным и наивным, а еще не потеряй Классона и ряд других игроков, мог сыграть против «Зенита» успешнее. Легкость победы в Кубке и чемпионате обманчива, ведь построена также на жестких ошибках соперника. Ни ЦСКА , ни «Спартак», ни названные выше на своем уровне не сыграли. А если сыграют, будет ли чемпионство простой задачей?

Дзюба больше, чем клуб

Дзюба – чемпион, а «Зенит» без него – не всегда. Артема и «Спартак» обсуждают охотнее, поскольку у Семака предсказуемая команда. Повторение каталонской истории, где Месси больше, чем скучная «Барселона». И это плохой расклад для двух клубов. Только в РПЛ нет своего «Реала», чтобы «Зенит» финишировал вторым. Дзюба в центре внимания, Дзюба всюду, Дзюба – капитан сборной, но самое главное – Артем лучше всех сыграл в футбол в прошлом сезоне. Акинфеев может отмечать вратаря «Спартака» Максименко, отправляя в тройку лучших игроков сезона, игнорируя на личном пьедестале как раз Артема, но остальные чаще выбирали Дзюбу. И по делу. Но если Семак не так важен, как Артем, а возрастной форвард явно устал к концу сезона и его ждет сложное продолжение – шесть туров в августе, матчи сборной, Лига чемпионов, то где гарантии, что Дзюба выдержит физически? А без форварда будет совсем другая команда, куда слабее и не такая уверенная в себе.

Плохая репутация вредит

Реакция на Медведева и Дзюбу – два символа, что у «Зенита» нет пиар-менеджера. Акинфеев лишь на днях завел страницу в Инстаграм, а Дзюба наивно полагает, что можно вывалить себя без фильтров, но остаться любимцем? Надо дозировать Артема, редактировать «шутки», чтобы оценивали по футболу. Элементарные вещи для публичного человека с зарплатой в 3-3.5 млн евро в год. Нужны пиарщики, а не поток мыслей без культурного фильтра. И гендир Медведев несет часто такое, что медведь Тед себе не позволял в кино. «Зенит» в погоне за статусом «плохих парней» может настроить против себя буквально всех. Причем это строго вина клуба. Чемпионов в их информационном пузыре давно перехвалили, надо уметь уважать соперников и публику, это важно для личностного роста.

Судейство повлияло на сезон

Одна ошибка может быть случайной, сорок ошибок – тоже. Две сотни не могут быть случайными, указывают на низкую квалификацию рефери для начала. Тут нет никакой травли арбитров, а есть констатация голых фактов. И в матчах «Спартака», и в играх других клубов случались дикие ляпы рефери, часто – результативные. «Зенит» прошел сезон так легко, поскольку пока в их матчах не было жутких скандалов – разве что Вилков с ЦСКА постарался, и еще разок или два Семак мог сам злиться на рефери, что делал. Но остальные клубы страдали от непонятных решений. «Локомотив» сыграл средне, ему даже подарки рефери не помогли ввязаться в чемпионскую гонку. Но «Ростов», ЦСКА и «Краснодар» судили порой весьма странно. Если Федун, Гинер и Галицкий позовут Дюкова на беседу, чтобы судейство стало грамотнее – конкуренты наберут больше пунктов. И тогда «Зениту» точно станет сложнее.

«Зенит» уже било высокомерие

Федун высказался о перспективах Семака в ЛЧ жестко, поскольку он – расстроенный владелец «Спартака», что остался без Кубка России, который в поединке с «Химками» точно получил бы. Но по сути вопроса прав. «Зенит» много раз заходил в сезон однозначным фаворитом – так было при Луческу и Манчини, но заканчивал неудачно. А еще усугубляют разницу провалами в Европе, где не настолько уверены, как в РПЛ . Предостерегать «Зенит» от зазнайства важно, именно этот клуб сильнее всех в лиге склонен к разрушению из-за самомнения. «Спартак», ЦСКА или «Краснодар» так в себя не верит, а «Локомотиву» его высокомерие пока не мешает. Тогда как Семак будет успешен, если останется скучным, рациональным, выверенным и осторожным в РПЛ , но рискнет в Европе.

Если «Зенит» не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, получив с первой корзины удачных соперников в группе, то зачем тратить по 17 миллиардов рублей в год? В РПЛ заработать нельзя, окупить свое существование команда частично может, только если заработает огромные премиальные и порадует многих фанатов, не только северного клуба, достойным представлением России в еврокубках. Пока все идет к третьему подряд чемпионству – все для нового успеха имеется, ведь ничего не поменяется, только теперь можно выпускать восемь легионеров одновременно. Но самолюбие – грех «Зенита». Не стоит унижать соперников, отпускать нецензурные намеки, а нужно думать о своем футболе. Им будет сложно пропускать так же редко, как в прошлом сезоне, и вряд ли увидят еще один настолько слабый чемпионат от прямых конкурентов.