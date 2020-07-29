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ЛЧ, рефери и конкуренты. Семь причин, почему «Зениту» нельзя зазнаваться

вчера, 10:00
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«Соккер.ру» уверен — накануне сложного сезона чемпиону полезно быть скромнее.  

Алексей Попов, бывший защитник «Амкара», поделился мнением о «Зените»:  

Я так понимаю, опять нас ждёт разочарование в Лиге чемпионов. «Зенит» — это точно не европейский футбол и не машина. Очень жаль. Ужас. Хоть и Семак — мой хороший товарищ. Но видимо, не может управлять ими. Не слушают.  

Хайповое, но странное мнение. Разочарование в ЛЧ ждет, если Семака и Николича накажет жребий. Все настолько просто, в топ-5 команды мощнее. А у «Зенита» вполне европейский футбол, чтобы обыграть «Лион» или «Бенфику» дома, осталось добавить удачные выездные матчи. Да и пассаж об управляемости странный – у Семака послушная команда.  

Если Россию и ждет успех в еврокубках, то скорее авторства «Зенита», остальным будет сложнее из-за квалификаций и жеребьевок не из первой корзины. Одновременно Попов прав в подходе – перехваливать чемпиона опасно, зазнайство не чуждо петербуржцам. Важно грамотно оценить опасности накануне определяющего для тренера Семака сезона в ЛЧ

Вряд ли улучшат тактику 

Когда в Сергея Богдановича вселяется инстаграмный дух его благоверной Анны, то получается скверно. Всякий раз, когда тренер «Зенита» пытается быть дерзким – не получается. Не его это, ведь неплохой человек, как говорят абсолютно все, кто знаком лично. Можно нудно рассказывать, насколько перевод Малкома в центр отличается от игры «4-4-2», но как только нужно получить результат – возвращаются к классике. Семак не считает игру «Зенита» скучной – пусть так, но она однообразная. И новой тактики не будет, если купят одного хавбека и заменят Бано на Деяна. Также обратите внимание на важную оговорку Геннадия Орлова – по его версии, Азмун остается. Боссы «Зенита» хотят сделать с Сердаром то, что делали с Аршавиным и компанией – сорвать переговоры с клубом из топ-5? Если так, состав «Зенита» почти не изменится.  

Впереди Лига чемпионов 

Вот веская причина не зазнаваться. Корюшкой по губам в Лиге чемпионов «Зениту» водят постоянно, но съесть путевку в плей-офф последний раз сумели при помощи Халка. А сейчас бразилец в далеком Китае, постарел, вряд ли в ближайшие недели вернется в Санкт-Петербург. Как уже сказано выше, крайне мало места для реального маневра. Зато есть гениальная пара в центре защиты – Ловрен и Ракицкий. Похожи на Давида Луиса и Мустафи в плане мастерства «привозов» в сложных матчах, хотя и отличаются от защитников Артеты. И Деян, и Ярослав очень высокого о себе мнения — первый считает себя аналогом Рамоса, второй помнит комплимент Гвардиолы – Хосеп как-то сказал, что у украинца лучшая левая нога в Европе среди защитников. Добавьте сюда, что календарь сезона будет насыщенным – одна травма Дзюбы или Барриоса может вывести «Зенит» из тактического равновесия, и появится повод не закидывать шапками будущих оппонентов.  

Конкуренты провалились

Семак заявил, что еще в начале сезона главные тренеры клубов РПЛ говорили, что нет разницы между «Зенитом», «Локомотивом» и «Краснодаром». А ее и не было особо. Когда клубы из Москвы и Краснодара играют на пределе, как сыграли петербуржцы, то могут отобрать у петербуржцев очки. Вообще-то Семак проиграл Семину дважды в Суперкубке и чемпионате, а дома была ничья 0:0. Да и «Краснодар», не будь таким безвольным и наивным, а еще не потеряй Классона и ряд других игроков, мог сыграть против «Зенита» успешнее. Легкость победы в Кубке и чемпионате обманчива, ведь построена также на жестких ошибках соперника. Ни ЦСКА, ни «Спартак», ни названные выше на своем уровне не сыграли. А если сыграют, будет ли чемпионство простой задачей?  

Дзюба больше, чем клуб 

Дзюба – чемпион, а «Зенит» без него – не всегда. Артема и «Спартак» обсуждают охотнее, поскольку у Семака предсказуемая команда. Повторение каталонской истории, где Месси больше, чем скучная «Барселона». И это плохой расклад для двух клубов. Только в РПЛ нет своего «Реала», чтобы «Зенит» финишировал вторым. Дзюба в центре внимания, Дзюба всюду, Дзюба – капитан сборной, но самое главное – Артем лучше всех сыграл в футбол в прошлом сезоне. Акинфеев может отмечать вратаря «Спартака» Максименко, отправляя в тройку лучших игроков сезона, игнорируя на личном пьедестале как раз Артема, но остальные чаще выбирали Дзюбу. И по делу. Но если Семак не так важен, как Артем, а возрастной форвард явно устал к концу сезона и его ждет сложное продолжение – шесть туров в августе, матчи сборной, Лига чемпионов, то где гарантии, что Дзюба выдержит физически? А без форварда будет совсем другая команда, куда слабее и не такая уверенная в себе.  

Плохая репутация вредит 

Реакция на Медведева и Дзюбу – два символа, что у «Зенита» нет пиар-менеджера. Акинфеев лишь на днях завел страницу в Инстаграм, а Дзюба наивно полагает, что можно вывалить себя без фильтров, но остаться любимцем? Надо дозировать Артема, редактировать «шутки», чтобы оценивали по футболу. Элементарные вещи для публичного человека с зарплатой в 3-3.5 млн евро в год. Нужны пиарщики, а не поток мыслей без культурного фильтра. И гендир Медведев несет часто такое, что медведь Тед себе не позволял в кино. «Зенит» в погоне за статусом «плохих парней» может настроить против себя буквально всех. Причем это строго вина клуба. Чемпионов в их информационном пузыре давно перехвалили, надо уметь уважать соперников и публику, это важно для личностного роста.  

Судейство повлияло на сезон 

Одна ошибка может быть случайной, сорок ошибок – тоже. Две сотни не могут быть случайными, указывают на низкую квалификацию рефери для начала. Тут нет никакой травли арбитров, а есть констатация голых фактов. И в матчах «Спартака», и в играх других клубов случались дикие ляпы рефери, часто – результативные. «Зенит» прошел сезон так легко, поскольку пока в их матчах не было жутких скандалов – разве что Вилков с ЦСКА постарался, и еще разок или два Семак мог сам злиться на рефери, что делал. Но остальные клубы страдали от непонятных решений. «Локомотив» сыграл средне, ему даже подарки рефери не помогли ввязаться в чемпионскую гонку. Но «Ростов», ЦСКА и «Краснодар» судили порой весьма странно. Если Федун, Гинер и Галицкий позовут Дюкова на беседу, чтобы судейство стало грамотнее – конкуренты наберут больше пунктов. И тогда «Зениту» точно станет сложнее.  

«Зенит» уже било высокомерие 

Федун высказался о перспективах Семака в ЛЧ жестко, поскольку он – расстроенный владелец «Спартака», что остался без Кубка России, который в поединке с «Химками» точно получил бы. Но по сути вопроса прав. «Зенит» много раз заходил в сезон однозначным фаворитом – так было при Луческу и Манчини, но заканчивал неудачно. А еще усугубляют разницу провалами в Европе, где не настолько уверены, как в РПЛ. Предостерегать «Зенит» от зазнайства важно, именно этот клуб сильнее всех в лиге склонен к разрушению из-за самомнения. «Спартак», ЦСКА или «Краснодар» так в себя не верит, а «Локомотиву» его высокомерие пока не мешает. Тогда как Семак будет успешен, если останется скучным, рациональным, выверенным и осторожным в РПЛ, но рискнет в Европе.  

Если «Зенит» не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, получив с первой корзины удачных соперников в группе, то зачем тратить по 17 миллиардов рублей в год? В РПЛ заработать нельзя, окупить свое существование команда частично может, только если заработает огромные премиальные и порадует многих фанатов, не только северного клуба, достойным представлением России в еврокубках. Пока все идет к третьему подряд чемпионству – все для нового успеха имеется, ведь ничего не поменяется, только теперь можно выпускать восемь легионеров одновременно. Но самолюбие – грех «Зенита». Не стоит унижать соперников, отпускать нецензурные намеки, а нужно думать о своем футболе. Им будет сложно пропускать так же редко, как в прошлом сезоне, и вряд ли увидят еще один настолько слабый чемпионат от прямых конкурентов.  

Первый титул взяли, поскольку преобразились с помощью трансферов позапрошлой зимой, второй – поскольку остались собой и увидели, как тонут соперники. Третий успех возможен, если «Зенит» не занесет. Семаку нельзя парить в облаках, Дзюбе давно нужен личный пиар-менеджер, а петербуржцам пора понять, что быть первыми в РПЛ не так уж сложно. ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив» справлялись. Судить «Зенит» будут по выступлениям в Европе, причем это подход руководства клуба.  

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Roger Young
Roger Young
вчера в 17:29
После слов Алексея Попова дальше можно не читать. Единственное здравое мнение.
Хиромант
Хиромант
вчера в 13:42
Вот тут действительно есть о чем поспорить с автором:
"Если Россию и ждет успех в еврокубках, то скорее авторства «Зенита», остальным будет сложнее из-за квалификаций и жеребьевок не из первой корзины."
- Тут без вопросов, согласен на все 100%.
"Вряд ли улучшат тактику... Можно нудно рассказывать, насколько перевод Малкома в центр отличается от игры «4-4-2», но как только нужно получить результат – возвращаются к классике.И новой тактики не будет, если купят одного хавбека и заменят Бано на Деяна"
- При покупке хорошего распасовщика и импровизатора в центр (типа Дани) и грамотной ротации остальных игроков вполне можно найти другие тактические варианты построения игры.
"Впереди Лига чемпионов...Вот веская причина не зазнаваться."
- Зазнаваться никому нельзя. Уровень всех команд ЛЧ достаточно высокий. Но и пасовать перед ними не стоит.
"Конкуренты провалились...А если сыграют, будет ли чемпионство простой задачей?"
- Не будет, но мы только этого и ждем. Для этого мы и ходим на стадионы. И за это мы и любим футбол!
"Дзюба больше, чем клуб...А без форварда будет совсем другая команда, куда слабее и не такая уверенная в себе."
- Другая - да! Слабая и неуверенная - нет!!! Незаменимых не бывает. Тут автор явно чего-то попутал...
"Плохая репутация вредит... «Зенит» в погоне за статусом «плохих парней» может настроить против себя буквально всех."
- Все клубы и так должны быть против "Зенита" (спортивная конкуренция). А настоящие болельщики смотрят не на статус "плохих парней", придуманных прессой, а на статус "настоящих мужиков", которые оказывают финансовую помощь (из своего кармана!!! Уточнил, чтобы завистники не тявкали про "народные деньги") и детским академиям, и спортшколам, и больным детям, и пострадавшим от коронавируса, и инвалидам. Многие игроки других клубов на это способны? Вот и подумайте...
"Судейство повлияло на сезон"
- Ну это старая песня, повторяющаяся из года в год, в исполнении проигравших...
"«Зенит» уже било высокомерие ... Предостерегать «Зенит» от зазнайства важно, именно этот клуб сильнее всех в лиге склонен к разрушению из-за самомнения. «Спартак», ЦСКА или «Краснодар» так в себя не верит, а «Локомотиву» его высокомерие пока не мешает..."
- Полный бред! Если клубы в ЛЧ и в ЛЕ в себя не верят - нехрен им там делать, только страну позорить. А "Локо", которому "ничего не мешает", вообще в еврокубках результатами не блещет. (Остальные выдавали хоть и одиночные, но порой блестящие матчи против европейских "грандов", а ЦСКА и кубок брал, если кто-то забыл!)
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:15
Согласен, но я и не стал преводить в пример немецкие команды, они то как раз ниже своего уровня не упадут, там фундаменты серьёзные у команд.
Сбавили дримтимы, а армейцы обыграли даже более сильный Реал чем то что он сейчас из себя представляет. Так что у питерцев с граммотным усилением вполне реальные шансы. Но и жеребьёвка многое решит
nubom
nubom
вчера в 12:58
Зенит так и не наиграл два состава. Охотиться за двумя зайцами не стоит. Желаю Богданычу настроить команду на игры в первенстве России, а в Европе - как получится. По этому принципу играют все наши команды. Зачем быть белой вороной?...
blitz
blitz
вчера в 12:49
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 12:29
    Это все вероятно и даже возможно, но не факт. Почти все зависит от жеребьевки. Класс команды проявится всегда. Вспомни прошлогодний Лейпциг, как он легко и непринужденно разобрался с Зенитом и в Питере и у себя. А ведь Лейпциг далеко не европейский гранд В Европе полно команд, которые не опустятся ниже определенного уровня никогда. Так что повторю. Почти все зависит от жеребьевки. Газпром должен подсуетиться.
    димон 37
    димон 37 ответ d_fincher (раскрыть)
    вчера в 12:19
    ДартанЬян и гена глороф
    pomor 445
    pomor 445
    вчера в 12:10
    Зачем писать такие длинные и нудные статьи о том, что является аксиомой.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 12:03
    Автор не сказал главного, это скажу я. Раз уж мы говорим о перспективах наших команд в ЛЧ то начинать надо не с них, а с европейских гегемонов, и их формы, от них зависит положение сил в группах, а не от наших горекоманд.
    Что мы имеем? По-прежнему слабейший пешеходный Реал, страдающую барсу, разобраных матрасов, сильно сдавший Ливерпуль, никакущий МЮ и Челси и т. д.
    С учётом ковида у наших команд в кои то веки есть шанс не только выйти из группы, но и за что-то побороться. Главное ни в коем случае не продавать Азмуна и в центр взять распасовщика.
    Это будет слабейший сезон еврокубков, все решат стандарты и вары, и зенит и локо это любят и знают как обокрасть на этом
    d_fincher
    d_fincher
    вчера в 11:50, ред.
    Я вам одну причину назову, почему нельзя зазнаваться: вы как Спартак выиграйте 6 из 6 на групповом этапе Лиги Чемпионов - и потом будете орать, какие вы лучшие из лучших. А пока все ваши победы - плоды судейских решений и системы ВАР. В Европе вас бьют, били, и будут бить. Так как надо иметь классного тренера и команду, как это было во времена Романцева - его Спартаку аплодировал Сантьяго Бернабеу после победы над Пеалом 1-3 в четвертьфинале ЛЧ. А кто аплодировал вам? Миллер?
    Литейный 4
    Литейный 4
    вчера в 11:14
    Зенит не только тратит, а ещё умеет зарабатывать, причём больше всех. Гыгыгы
    Xeniumv387
    Xeniumv387
    вчера в 11:13
    В матчах ЛЧ Семак планировал использовать старинную русскую тактику под названием "авось повезёт" выставляя 5 защитников в каждом матче... 3 игры из 6 в целом сработало, остальные 3 полный провал, и как итог 4 место. Кстати, с Вильярреалом тоже не сработало, да. При этом испанский клуб тогда находился в кризисе и занимал 17-18 место в чемпионате. Даже интересно, что же будет в случае "группы смерти" в ЛЧ.
    112910415
    112910415
    вчера в 10:46
    всё будет хорошо, факт !
    осталось понять, у кого именно
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014
    вчера в 10:37
    Даже и читать не стала.....Этот Зенит реально никогда не зазнаётся, нет в нём высокомерия. Богданыч крут и он стоит на земле уверенно. Он контролирует раздевалку и своих лидеров. Семак же прямо говорит, всегда вдумчиво и спокойно. И он чётко понимает, что нужно для команды, главное, чтобы руководство не подвело.
    Zenit_84
    Zenit_84
    вчера в 10:05
    Зазнаваться в любом случае нельзя
    Abverin
    Abverin
    вчера в 10:01
    Не очень понятная статья.
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