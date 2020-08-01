Роналду показал фотографию со своим новым автомобилем

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду в своем Инстаграме показал фотографию со своим новым автомобилем Bugatti Chiron.
«Ты выбираешь вид», — подписал фотографию нападающий.
Напомним, ранее португалец приобрел себе яхту.
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду в своем Инстаграме показал фотографию со своим новым автомобилем Bugatti Chiron.
«Ты выбираешь вид», — подписал фотографию нападающий.
Напомним, ранее португалец приобрел себе яхту.
Завидовать могут Роналду только завистливые футболисты,как Дзюба,Широков,Аршавин,Апсни итд но не болельщики.
Завидовать могут Роналду только завистливые футболисты,как Дзюба,Широков,Аршавин,Апсни итд но не болельщики.
— Я видел Ди Стефано, Пеле, Марадону, Круиффа. Видел их всех. Но Месси — лучший. Я сам играл против некоторых из них, но, повторюсь, Месси — лучший.
— Они были великими футболистами в свое время, но темп современной игры отличается. Просто посмотрите на голы, которые забивает Месси.
— Лео мало бегает по полю, но когда ему нужно, мяч будто прилипает к его ногам. Я видел игроков с невероятной скоростью, но когда у них мяч ногах, они становятся медленнее. С Лео все наоборот, он делает это фантастическим способом.Роналду обычный бомбардир и не входит в список легенд,которых я перечислил".
— Я видел Ди Стефано, Пеле, Марадону, Круиффа. Видел их всех. Но Месси — лучший. Я сам играл против некоторых из них, но, повторюсь, Месси — лучший.
— Они были великими футболистами в свое время, но темп современной игры отличается. Просто посмотрите на голы, которые забивает Месси.
— Лео мало бегает по полю, но когда ему нужно, мяч будто прилипает к его ногам. Я видел игроков с невероятной скоростью, но когда у них мяч ногах, они становятся медленнее. С Лео все наоборот, он делает это фантастическим способом.Роналду обычный бомбардир и не входит в список легенд,которых я перечислил".
так что машинка постоит у него в гараже, несколько раз покажется на мероприятиях и будет продана по еще более дорогой цене коллекционерам как вдвойне уникальная - мало того, что штучный товар, так еще и машина Роналду)
так что машинка постоит у него в гараже, несколько раз покажется на мероприятиях и будет продана по еще более дорогой цене коллекционерам как вдвойне уникальная - мало того, что штучный товар, так еще и машина Роналду)
А новую машину он купил несколько дней назад и называется она Bugatti Centodieci за 8 миллионов евро, но получит он её в след.году.
Bugatti Centodieci – автомобиль из лимитированной коллекции. Французская компания выпустит лишь 10 таких машин, их выпуск приурочен к 110-летию со дня основания бренда. Максимальная скорость, которую развивает машина, – 380 км/ч. Она способна разгоняться до 100 км/ч за 2,4 секунды.
А новую машину он купил несколько дней назад и называется она Bugatti Centodieci за 8 миллионов евро, но получит он её в след.году.
Bugatti Centodieci – автомобиль из лимитированной коллекции. Французская компания выпустит лишь 10 таких машин, их выпуск приурочен к 110-летию со дня основания бренда. Максимальная скорость, которую развивает машина, – 380 км/ч. Она способна разгоняться до 100 км/ч за 2,4 секунды.
1.Я и мой новая яхта.
2.Я и мой новый автомобиль.
3.Я и мой новый самолёт.
4.Я и моя скульптура на Мадейре.
1.Я и мой новая яхта.
2.Я и мой новый автомобиль.
3.Я и мой новый самолёт.
4.Я и моя скульптура на Мадейре.