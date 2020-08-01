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Роналду показал фотографию со своим новым автомобилем

01 августа 2020, 09:15

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду в своем Инстаграме показал фотографию со своим новым автомобилем Bugatti Chiron.

«Ты выбираешь вид», — подписал фотографию нападающий.

Напомним, ранее португалец приобрел себе яхту.

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
01 августа в 14:36
Несколько постов прочитал и сделал вывод,но вывод правильный,большинство на самом деле завистники,лицемеры,поэтому Роналду губит себя,завистники его похоронят скоро а Бендли останется на земле пока тоже не исчезнет.
ЮЗИК
ЮЗИК
01 августа в 13:58
Куда ему столько
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ cska1948 (раскрыть)
01 августа в 13:40
Да ,а у меня есть глаза ! И я вижу комментарии ! ))
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
01 августа в 13:23
    cska1948
    cska1948 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    01 августа в 13:16
    "Наше общество" довольно разнообразно и всех ровнять под одну гребёнку не стоит.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ cska1948 (раскрыть)
    01 августа в 13:04
    А я вас и не имел в виду ! Я про наше общество !
    Данила Кравцов
    Данила Кравцов ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
    01 августа в 12:53
    абрамович старше просто....да и чет я сильно сомневаюсь что он не выкладывает фотки подобного толка...на своей яхте....или на террасе у очередного загородного домика на несколько миллионов....он же тоже в детстве не был богатым , как и роналду
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответ Данила Кравцов (раскрыть)
    01 августа в 12:42
    Есть у Абрамовича все это и на много больше чем у Рона но он не фоткается на фоне всего этого и не выставляет себя этим в интернете-,я это имею в виду.Купи 100 дорогих авто но зачем это выставлять на показ,это глупо.Так поступает кто из грязи в князи.
    Данила Кравцов
    Данила Кравцов ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
    01 августа в 12:30
    у абрамовича едва ли не самый дорогой дом в лондоне...и едва ли не самая дорогая яхта в мире....а ты говоришь он не показушник......что касается меня , то мы речь ведем о восприятии автомобилей без привязки денег к разговору...ни у кого из нас нет денег и на колесо от этой машины....
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    01 августа в 12:27
      ALBA BARCELONA 21
      ALBA BARCELONA 21 ответ Данила Кравцов (раскрыть)
      01 августа в 12:24
      Данила очень богатый человек оказался в сравнении с такими бедолагами как мы тут.
      ALBA BARCELONA 21
      ALBA BARCELONA 21 ответ 1977Raul (раскрыть)
      01 августа в 12:22
      Неужели тебе нравится показушники? Миллиардер Абрамович тише воды и ниже травы хотя он таких как Роналду покупает и продает.
      Завидовать могут Роналду только завистливые футболисты,как Дзюба,Широков,Аршавин,Апсни итд но не болельщики.
      cska1948
      cska1948 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
      01 августа в 12:21
      Вот именно, что ИГРУШКА, а не средство передвижения! А зависть, это не про меня ! Вы же знаете, что есть люди равнодушные к футболу, а я из тех, кто равнодушен к автомобилям, от слова СОВСЕМ!
      Данила Кравцов
      Данила Кравцов ответ ZjzoRe (раскрыть)
      01 августа в 12:17
      водители делятся на две категории....одни любят скорость , управляемость и кайф от быстрой езды и прохождения поворотов....другие любят комфорт....я просто из вторых....новое купе континенталь от бентли ничем не хуже вложение денег , чем этот бугатти....при этом он комфортен , удобен , шикарен и прочее....бугатти чистый спорт...злой , резкий...не твр конечно но все же....бентли мягкий , удобный , в нем не нужно никуда мчать , можно расслабиться...потягивать кока колу и любоваться проплывающие мимо природой.....такие как бентли мне ближе по духу....
      1977Raul
      1977Raul
      01 августа в 12:06
      Читаю комментарии, удивляюсь сколько негатива и зависти, хреновы знатоки футбола.) Рон,Месии, и другие... все они это заслужили, и просто так такие награды, как золотой мяч, бутсу... никому не дают... Пусть понтит сколько душе угодно, ну а вы молча дышите в тряпочку..)), у вас и того нету..))
      juvenale
      juvenale
      01 августа в 12:04
      разве это его новый авто?это чирон вроде,а он другой купил,который только в 21 году будет
      ALBA BARCELONA 21
      ALBA BARCELONA 21
      01 августа в 11:53
      Роналду,чем показухой заниматься лучше читай это:"Бывший нападающий сборной Португалии Умберто Маскио поделился мнением об игре форварда "Барселоны" Лионеля Месси.

           — Я видел Ди Стефано, Пеле, Марадону, Круиффа. Видел их всех. Но Месси — лучший. Я сам играл против некоторых из них, но, повторюсь, Месси — лучший.

           — Они были великими футболистами в свое время, но темп современной игры отличается. Просто посмотрите на голы, которые забивает Месси.

           — Лео мало бегает по полю, но когда ему нужно, мяч будто прилипает к его ногам. Я видел игроков с невероятной скоростью, но когда у них мяч ногах, они становятся медленнее. С Лео все наоборот, он делает это фантастическим способом.Роналду обычный бомбардир и не входит в список легенд,которых я перечислил".
      ZjzoRe
      ZjzoRe ответ Альфи (раскрыть)
      01 августа в 11:51
      а тем временем ограничение скорости в большинстве городов Европы - примерно 40 км / ч))

      так что машинка постоит у него в гараже, несколько раз покажется на мероприятиях и будет продана по еще более дорогой цене коллекционерам как вдвойне уникальная - мало того, что штучный товар, так еще и машина Роналду)
      ZjzoRe
      ZjzoRe ответ Данила Кравцов (раскрыть)
      01 августа в 11:48
      я ездил на суперкарах, никаких проблем нет ни с посадкой, ни с дорогами. Да и в ДТП попасть, как ни странно, гораздо проще на жигулях, чем на машине за пару десятков миллионов) там же педаль прекрасно ощущается, а управляемость вообще невероятная
      Juve14
      Juve14 ответ Данила Кравцов (раскрыть)
      01 августа в 11:46
      Сравнил конечно себя и Роналду, где он живет где ты живешь))) И потом будь у тебя много бабла купил бы куда денешься, это тоже инвестиция как и недвижимость или золото, редчайшая машина которой будут обладать лишь 10 человек из 7ми миллиардов или сколько человеков сейчас портят матушку землю
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев ответ cska1948 (раскрыть)
      01 августа в 11:43
      А я думаю ,такие мысли могут посетить только нас с нашим менталитетом и завистью ! Роналду -человек совсем другого полёта ,и эта тачка для него как очередная,хоть и дорогая , игрушка ,на которую были честно заработаны бабки !
      Juve14
      Juve14 ответ Альфи (раскрыть)
      01 августа в 11:36
      Нее тот что Рон купил их выпустят в количестве 10 или 11 штук в честь юбилея фирмы Бугатти и получит он ее в 2021 году, в соккере опять что то напутали. А Широн у него вроде давно в гараже пылится
      NGYRZ
      NGYRZ ответ Альфи (раскрыть)
      01 августа в 11:29
      Нет, это не тот самый Bugatti, соккер ошибся. Эту машину он купил по моему 2 года назад.

      А новую машину он купил несколько дней назад и называется она Bugatti Centodieci за 8 миллионов евро, но получит он её в след.году.

      Bugatti Centodieci – автомобиль из лимитированной коллекции. Французская компания выпустит лишь 10 таких машин, их выпуск приурочен к 110-летию со дня основания бренда. Максимальная скорость, которую развивает машина, – 380 км/ч. Она способна разгоняться до 100 км/ч за 2,4 секунды.
      ALBA BARCELONA 21
      ALBA BARCELONA 21
      01 августа в 11:23
      Роналду оказался туповат,занимается явной глупой показухой,так себя не ведут даже Элтон Джон,Пенкин,Моисеев.Не красиво всё это,если лишнее есть раздай Нгу итд,будут благодарны.
      Союзник противников
      Союзник противников ответ Данила Кравцов (раскрыть)
      01 августа в 10:58
      Так известно ведь :Из грязи в князи.
      Союзник противников
      Союзник противников ответ Альфи (раскрыть)
      01 августа в 10:56
      У Бугатти нет рессор.И Европа-большая,и дороги разные :Шёлковый,суконные и штапельные.
      Союзник противников
      Союзник противников ответ cska1948 (раскрыть)
      01 августа в 10:54
      В Калининграде есть улица Павлика Морозова,на части которой булыжник не перекладывался с середины 19 века,поэтому она имеет вид пустыни Гоби с барханами.Так я как-то наблюдал движение по ней Мазератти(завёз же при?дурок себе "в удовольствие"!!!)- поперёк,от бордюра одной стороны до бордюра другой,ибо с её посадкой по-другому никак!Благо,что движение там одностороннее.Я проехал этот кусок за 30 секунд,а сколько ехал он(да ещё пропуская всех обгоняющих)-не знаю.Больше этой красавицы я в городе не видел,не случилось.
      Союзник противников
      Союзник противников
      01 августа в 10:49
      Популярные снимки :
      1.Я и мой новая яхта.
      2.Я и мой новый автомобиль.
      3.Я и мой новый самолёт.
      4.Я и моя скульптура на Мадейре.
      cska1948
      cska1948 ответ Данила Кравцов (раскрыть)
      01 августа в 10:28
      Я не автомобилист, но думаю, такие машины покупают не для повседневной езды на них, а для пиара, для того чтобы сказать: "ОНА, такая крутая и дорогая у меня ЕСТЬ!"
      Альфи
      Альфи ответ Данила Кравцов (раскрыть)
      01 августа в 10:19
      Ну душа моя, он же не будет на ней по Российским дорогам ездить,за границей дороги просто шелковые, я жила там,знаю, и потом я не думаю что уж у Бугатти такие плохие рессоры....
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