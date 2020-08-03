«Маэстро Пике», тёзка античного певца и голкипер-пенальтист. Лучшие вратари Бундеслиги начала ХХI века

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вчера, 10:30

«Соккер.ру» продолжает рассказывать о сильнейших вратарях первой декады нового века. На очереди голкиперы немецкой Бундеслиги.

Вот добрались мы до сильнейших вратарей Германии. Иностранцы в их числе тоже будут. Героев будет много, поэтому рассказ будет разделён на три части. В хронологическом порядке. Просьба к читателям. Прежде чем написать в отзывах о том, почему нет Кана, Пиплицы, Бутта, Визе, Нойера, начальника транспортного цеха, дождитесь либо второй части, либо загляните в первую. И не забывайте про третью.

Оливер Кан (1969). «Бавария» 1994-2008.

Возможно, стареющий Кан был в описываемый период не столь ярок, как в девяностые. Но это касалось в первую очередь сборной Германии. Оли получал пять штук от англичан на «Уэмбли», провёл не самый удачный Евро 2004, а потом и вовсе уступил ворота Йенсу Леманну. Хотя на серебряном для немцев чемпионате мира ворота Манншафт защищал Кан, признанный лучшим голкипером чемпионата. С «Баварией» же Оли собрал щедрый урожай наград — пять чемпионских титулов, три Кубка Германии, но главные победы пришлись на 2001 год. Сначала баварцы, во многом благодаря своему вратарю, выиграли Лигу чемпионов, а потом взяли и Межконтинентальный кубок. Правда, концовку карьеры великому вратарю испортил «Зенит», разгромивший мюнхенцев в полуфинале Кубка УЕФА 2007-08 со счётом 4:0.

Йенс Леманн (1969). «Боруссия» (Дортмунд) 1999-2003, «Арсенал» 2003-08, «Штутгарт» 2008-10.

Йенс не по своей воле оказался в нелюбимой им «Боруссии», но повёл себя как профессионал — помог «чёрно-золотым» преодолеть кризис. Потом выиграл с дортмундцами Серебряную салатницу, дошёл до финала Кубка УЕФА . Отыграв на совесть четыре года в воротах «Боруссии», Йенс уехал в Англию, где прекрасно защищал последний рубеж обороны «Арсенала». Об этом вы уже читали. В свой лондонский отрезок карьеры уже немолодой Леманн выиграл у Кана борьбу за первый номер сборной Германии. После пяти лет в Лондоне Йенс вернулся на родину, где его опыт и мастерство помогли «Штутгарту».

Ганс-Йорг Бутт (1974). «Гамбург» 1997-2001, «Байер» 2001-07, «Бенфика» 2007-08, «Бавария» 2008-12.

Бутт проявил себя как сильный вратарь и умелый исполнитель пенальти ещё в «Гамбурге». В «Байере» оба его дара раскрылись в полной мере. Особенно удался Йоргу сезон 2001-02, в котором «аспириновые» были близки к трём победам — в чемпионате, Кубке Германии и Лиге чемпионов, но везде остались вторыми. А потом уже сборная Германии, третьим голкипером которой был Йорг, заняла второе место на чемпионате мира. Бутт практически без промаха исполнял 11-метровые. Однажды так долго праздновал свой гол в ворота «Шальке», что соперники успели разыграть мяч с центра поля и нанести точный удар. Бутт ушёл из «Байера» после удаления и последовавшей за ним длительной дисквалификации. Отбыл наказание, а в «Байере» освоился Рене Адлер. После не самого удачного сезона в «Бенфике», Йорг вернулся на родину, причём в саму «Баварию». Где успел выиграть чемпионат и Кубок страны.

Оливер Рек (1965). «Шальке» 1998-2005.

Чемпион Европы 1996 года в 33 года решил изменить свою биографию и перешёл из «Вердера» в «Шальке». Где ветеран провёл несколько очень приличных сезонов. Чемпионом Оливер больше не становился, хотя был близок в чемпионате 2000-01. Зато взял два Кубка страны и оставил о себе хорошую память в Гельзенкирхене.

Франк Рост (1974). «Вердер» 1992-2002, «Шальке» 2002-07, «Гамбург» 2007-11.

Сын восточногерманских гандболистов Франк Рост рано попал в бременский «Вердер», где был сначала дублёром Оливера Река, а потом, после ухода чемпиона Европы, в «Шальке» стал его преемником. А ещё через несколько лет Франк снова стал наследником Оливера уже в Гельзенкирхене. Спокойный, надёжный, крепкий вратарь, но что-то помешало Росту раскрыться в полной мере. А потом в «Шальке» появился молодой Мануэль Нойер, и Франк как-то спокойно уступил свой пост. Ушёл в «Гамбург», где провёл несколько сильных сезонов.

Тимо Хильдебранд (1979). «Штутгарт» 1999-2007. «Валенсия» 2007-08, «Хоффенхайм» 2009-10.

Рослый блондин довольно быстро освоился в воротах «Штутгарта». Играл в команде Феликса Магата, которая бросила вызов «Баварии». Пробился в сборную страны, побывал на домашнем чемпионате мира, где заработал бронзовую медаль, даром что не сыграл ни разу. Выдал рекордную для Бундеслиги сухую серию в 884 минуты. В сезоне 2006-07 помог швабам выиграть чемпионат страны. А потом Хильдебранд уехал в «Валенсию». Как оказалось, напрасно. Кубок Испании Тимо выиграл, но потом выпал из обоймы и не играл целый год. Вернулся, устроился в «Хоффенхайм», но прежний Хильдебранд остался в «Штутгарте».

Рихард Гольц (1968) «Фрайбург» 1998-2006, «Ганновер» 2006-07.

Крупный, несколько флегматичный, но в то же время спокойный и умелый вратарь, сделавший себе имя ещё в девяностые. В новом веке Рихард верой и правдой служил «Фрайбургу». Сыграл 219 встреч подряд. Некоторые матчи были просто выдающимися. Болельщики «соколов» даже обижались на тренеров сборной, что те не замечали Гольца. С Рихардом южане дважды вылетали и один раз возвращались в первую Бундеслигу. Но после второго вылета «Фрайбург» решил заменить ветерана на Александра Вальке.

Мартин Пикенхаген (1971) «Ганза» 1996-2001, «Гамбург» 2001-05, «Хереклес» 2005-10.

«Маэстро Пике», как называли в Германии этого уроженца Восточного Берлина, успел прекрасно проявить себя в «Ганзе». Потом Пикенхаген пошёл, казалось, на повышение — в «Гамбург». Однажды даже затащил «красноштанников» в Лигу чемпионов, а именно в сезоне 2002-03, когда клуб Мартина занял четвёртое место. Про «Пике» говорили, что нет такого удара, которого он бы не смог взять. При этом выручавший много голкипер и пропускал немало.

Йорг Штиль (1968). «Санкт-Галлен» 1996-2001, «Боруссия» (Мёнхенгладбах) 2001-04.

Невысокий, коренастый швейцарец заменил в воротах «Боруссии» постаревшего Уве Кампса и помог ей пережить три непростых сезона. Выше десятого места «жеребцы» не поднимались, пропускали немало, но из компании сильнейших не вываливались. И во многом благодаря Йоргу Штилю. На выходах Штиль играл без особого блеска, но на линии ворот выглядел очень недурно.

Симон Йенцш (1975). «Мюнхен 1860» 2000-03, «Вольфсбург» 2003-09, «Аугсбург» 2009-12.

Длинноволосый высокий Симон ещё в девяностые играл за молодёжку «Карлсруэ», вторую сборную и даже ездил с первой на Кубок конфедераций 1999. В 2000 году он переехал в Мюнхен, где выдал три отменных сезона в воротах «львов». Затем Йенцш решил, что пора перебираться к «волкам» и принял приглашение «Вольфсбурга». А там как-то всё пошло не так. Талантливый вратарь перестал расти, а с приходом Диего Бенальо и вовсе присел на скамейку. Чемпионами «волки» стали уже без него.

Рейн ван Дёйнховен (1967). «Бохум» 1999-2006.

Голландец перебрался в Германию в 32 года и занял место в воротах «Бохума». Два раза вылетал и два раза поднимался со своим клубом-лифтом в первую Бундеслигу. Второй заход был особенно удачен. «Несгибаемые» с ходу заняли пятое место. Естественно, такой успех не мог быть возможен без надёжной игры на последнем рубеже, которую и обеспечивал ван Дёйнховен. Но в третьем сезоне с Рейном приключилась травма из-за которой он пропустил половину чемпионата. «Бохум» в итоге финишировал шестнадцатым и был вынужден расстаться с первой Бундеслигой.

Андреас Райнке (1969). «Ираклис» 2000-01, «Мурсия» 2001-02, «Вердер» 2002-07.

Не любила германская пресс Андреаса. То ли за угловатость, то ли за слабую фиксацию мяча, то ли за резкие, рискованные выходы за пределы штрафной. Даже когда «Кайзерслаутерн» сразу после возвращения в Бундеслигу стал чемпионом, писали, что «черти» сделали это вопреки своему вратарю. А в 2004 году, видимо, опять вопреки Райнке чемпионом стал «Вердер», прихватив Кубок впридачу. Конечно, Андреас мог «натворить чудес» и пропустить кучу мячей, но слухи о его «бездарности» изрядно преувеличены. Вратарём он был сильным и умелым. Что могут подтвердить и в Кайзерслаутерне, и в Бремене.

Томислав Пиплица (1969). «Энерги». 1998-2009.

«Энерги» из восточногерманского города Котбуса была ярким участником Бундеслиги. Играли за неё кто попало. Был случай, когда в стартовом составе не оказалось ни одного немца. Все иностранцы, причём далеко не именитые. И главной звездой той команды был её вратарь — широкоплечий длинноволосый хорват Томислав Пиплица. Пропускал достаточно, но если учитывать сколько он выручал. В каждом матче он вытаскивал по несколько сложнейших мячей. Однажды Оливер Кан подумал, что у Леманна, Роста есть на счету голы, а он чем хуже. Вот и вызвался вратарь «Баварии» пробить 11-меровый в ворота «Энерги». И не попал в ворота, дрогнул перед уверенным в себе Пиплицей. Зато другой Оливер — Рек сумел переиграть коллегу. В сборной Хорватии Томиславу места не нашлось, но зато его мастерство и опыт пригодились сборной Боснии и Герцеговины. В воротах «Энерги» Пиплица играл до сорока лет и считается легендой клуба.

Георг Кох (1969). «Кайзерслаутерн» 2000-03, «Энерги» 2003-04, «Дуйсбург» 2004-07, «Динамо» (Загреб) 2007-08, «Рапид» (Вена) 2008-09, «Герфорд» 2009.

Вратарь, обладавший прекрасными данными — габаритами, реакцией, подвижностью, но при этом на редкость невезучий. Георг выбывал из первой Бундеслиги с «Фортуной», «Арминией», «Энерги» и «Дуйсбургом». Только в «Кайзерслаутерне» обошлось без понижения в классе. Выиграв борьбу за место в воротах «красных чертей» у Романа Вайденфеллера, Кох всё же уступил свой пост Тиму Визе. После чего началась новая серия злоключений этого, повторяю, очень достойного голкипера.

Орхей Николов (1974). «Айнтрахт» (Франкфурт) 1992-2013.

Во всех справочниках Николов значился как Ока. Потом выяснилось, что Ока — это сокращение от имени Орхей, болгарского варианта Орфея. Тёзка античного певца родился и вырос в Германии, а про свою историческую родину (Македонию) вспоминал нечасто. Только пять раз сыграл за сборную. Зато Ока хранил верность своему клубу. Он провёл в «Айнтрахте» 21 год. Основным был не всегда, случалось, что и лавочку грел. Это были не лучшие годы в истории «орлов», которым пришлось вылететь в первый раз, второй, третий, четвёртый. Причём только в двух Ока был основным. Только в 39 лет Николов решился на переход и отправился за океан, где поиграл два сезона, а потом остался в качестве тренера. Сейчас Орхей-Ока работает с вратарями «Лос-Анджелес Гэлакси».

На этом закончим первую часть. Во второй тоже будет немало интересных личностей. Бундеслига богата на таланты. В том числе и на вратарские.