«Хороший человек – это не профессия». Единственный сезон Морозова в «Динамо» Киев

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вчера, 08:00

«Соккер.ру» вспоминает неудачный сезон киевского клуба, когда Юрий Морозов подменил на посту старшего тренера Валерия Лобановского.

Ситуация с назначением Мирчи Луческу на пост главного тренера киевлян напомнила одну историю 37-летней давности. Когда осенью 1982 года Валерий Лобановский сосредоточился на работе со сборной СССР , а в Киев из Ленинграда приехал Юрий Морозов. Юрий Андреевч успел заработать приличную репутацию в родном городе, взял с «Зенитом» историческую бронзу. Но для взыскательной киевской публики Морозов был чужаком.

Я вам поставлю Юрия Морозова,

Он типа Кришны,

Тоже всеми шибко любим. — группа «Зоопарк» — «Песня гуру», 1983 г.

Конечно, Майк Науменко имел в виду не тренера Юрия Андреевича Морозова, а его тёзку и однофамильца, известного ленинградского музыканта. Но летом 1983 года новая песня «Зоопарка» запомнилась мне, киевскому школьнику, во многом благодаря этой фразе. Ведь именно киевским «Динамо» в ту пору руководил бывший тренер «Зенита» Юрий Морозов.

Небольшая предыстория. В 1982 году сборная СССР заняла на чемпионате мира место с пятого по восьмое. Сегодня этот результат был бы принят с радостью, а тогда выступление нашей команды сочли неудовлетворительным. Основной огонь критики пришёлся на Константина Ивановича Бескова, возглавлявшего тренерский триумвират. Едва ли не главной претензией было совмещение Бесковым постов в сборной и в клубе — в московском «Спартаке». Было решено, что следующий наставник сборной займётся только национальной командой безо всяких там совмещений. Следующим стал главный тренер киевского «Динамо» Валерий Лобановский, также входивший в тренерский триумвират. Теперь Валерию Васильевичу нужно было пожертвовать клубом ради сборной страны. Не сразу, а по окончании чемпионата-82.

И кто же станет наследником Лобановского? Уволенный из ЦСКА Олег Базилевич? Тренер киевского дубля Анатолий Пузач? Или молодой, но уже показавший себя в «Черноморце» Виктор Прокопенко. Но выбор Валерия Васильевича пал на тренера ленинградского «Зенита» Юрия Морозова. Несколько неожиданно.

Почему именно Морозов? Возможно, что Валерий Васильевич считал Юрия Андреевича своим единомышленником. Кроме того, Морозов входил в тренерский штаб сборной при Бескове, при триумвирате и остался в нём при Лобановском — от помощников не требовалось отказа от совместительства. По Киеву ходили слухи о дальнем родстве двух тренеров, но это были лишь слухи.

Юрию Андреевичу досталось неплохое наследство. Киевляне — серебряные призёры чемпионата страны, базовая команда сборной и четвертьфиналисты Кубка чемпионов. Правда киевская публика приняла нового тренера настороженно, если не сказать сильнее. Победы команды Лобановского выработали у болельщиков трудно скрываемый снобизм, и на другие команды, в том числе и «Зенит», они поглядывали свысока. Кроме того, в семидесятые и начале восьмидесятых в распоряжении «Динамо» была вся футбольная Украина, но из других республик в Киев никто не приезжал. Исключение — Казань, где динамовцы нашли сначала Виктора Колотова, потом Игоря Савельева. Поэтому к тренеру из Ленинграда возникло некое предубеждение. Однако болельщики киевлян — более чем оптимисты. Большинство моих знакомых считали, что «Динамо» благодаря наследству Валерия Васильевича вернёт себе чемпионство и при Морозове, даже вопреки ему.

Принимая дела у Лобановского, Морозов заявил:

В прошлом сезоне киевское «Динамо» заняло второе место, как в турнирной таблице, так и в таблице посещаемости стадионов. Очень хотел бы, чтобы в обеих таблицах команда поднялась строчкой выше. Между этими шагами существует тесная взаимосвязь. Ведь в конце концов мы играем для зрителей. Понимаю всю меру ответственности, которая ложится на старшего тренера такого титулованного клуба. Хочу сказать – тренер без игроков – никто. Поэтому искренно надеюсь, что киевские футболисты станут моими союзниками на тернистом пути к высшим спортивным достижениям. То, что сделал Лобановский, повторить я не смогу, да и не хочу. Но это не значит, что «Динамо» перестанет быть похожим на себя. Мы сделаем ударение на расширение возможностей футболистов на поле. Возможно, кому-то придётся делать то, что он раньше не делал. И не потому, что не хотел, а потому, что тренер видел его функции иначе. Думаю, в будущем мы более активно будем использовать прессинг.

Изменения в составе были минимальны. Закончил карьеру Владимир Веремеев, ушёл в харьковский «Металлист» самый высокий динамовец Александр Бойко. Пополнили команду два игрока «Зари» — защитник Василий Евсеев и атакующий полузащитник Александр Заваров. Последний в свои 22 года имел солидную репутацию, как хорошую, так и не очень. Кудрявый и круглолицый футболист запомнился своей яркой игрой за ростовский СКА , равно как и своими яркими загулами, за которые и схлопотал бессрочную дисквалификацию. Весной 1982 года Александру и его товарищу Игорю Гамуле всё-таки разрешили играть за «Зарю». Имя третьего новичка — 19-летний защитник черниговской «Десны» Олег Кузнецов — никому ничего не говорило.

Начал Морозов хуже некуда — с 0:3 в домашнем матче четвертьфинала Кубка чемпионов против «Гамбурга». Датчанин Баструп забил три мяча на тбилисском стадионе, приютившем киевлян, и ответная встреча превратилась в формальность. Затем вылет из Кубка СССР — 1:3 в Ленинграде от бывшей команды Морозова. В Гамбурге динамовцы победили 2:1, но эта победа принесла им только моральное удовлетворение.

Вот так за две недели «Динамо» выбыло из двух турниров. Старт в чемпионате страны так же выдался хуже некуда. Проигрыш в Ереване 1:2, нелёгкая победа в Кутаиси над местным «Торпедо», затем проигрыш по всем статьям «Металлисту» в Харькове 0:2. В первом домашнем матче с московским «Торпедо» снова двойка — поражение 0:1. Итак, в четырёх стартовых турах три проигрыша и два очка. Такого слабого старта не могли вспомнить даже болельщики с солидным стажем. В матче с ЦСКА Морозов выставил в стартовом составе молодого Алексея Михайличенко, который и провёл единственный гол в матче. Но победа не спасла Морозова от обструкции зрителей. Небольшая деталь. Если на встрече с «Торпедо» на трибунах «Республиканского» присутствовало 46 тысяч болельщиков, то игра с армейцами собрала вдвое меньшую аудиторию.

Выезд в Вильнюс и Минск завершился двумя нулевыми ничьими при полном отсутствии осмысленной игры. Затем тяжёлая домашняя победа над «Днепром», который еще не производил впечатление будущего чемпиона. Свой первый гол забил Заваров, который был едва ли не самым светлым пятном.

И похоже Морозов увидел то, что Лобановский не видел или не хотел видеть. Что не всё так ладно в датском королевстве. Леонид Буряк всё еще боролся с последствиями травмы, помешавшей сыграть ему на чемпионате мира. У Олега Блохина продолжалась некая депрессия. Нуждались в укреплении и оборона, и средняя линия. И уже в Минске в стартовом составе вышли светловолосый полузащитник Игорь Савельев и яркий блондин, защитник Александр Гуйганов. Еще в первом тайме на поле вышел Михайличенко.

Киевский дубль, которым руководил Анатолий Кириллович Пузач, на протяжении нескольких лет становился сильнейшим в стране. Более того, этот крепкий коллектив мог бы выступать в Высшей лиге на правах 19-й команды и не затерялся бы там. Ворота защищал голкипер молодёжной сборной СССР Виктор Гришко, в обороне выделялись правый защитник Александр Исаев и пара центральных — Михаил Олиференко — Гуйганов. В средней линии помимо Савельева осваивался похожий на Буряка харьковчанин Павел Яковенко, уже понюхавший пороху Высшей лиги Василий Рац и «цыган» — еще более смуглый, чем Вадим Евтушенко — Вадим Каратаев, безупречно исполнявший штрафные. И, конечно же, прима стадиона «Динамо» Григорий Пасечный, забивавший едва ли ни в каждом матче. Валерий Лобановский не спеша вводил дублёров в основу — заиграл лишь Олиференко, а Рац, Михайличенко и Пасечный пока довольствовались выходами на замену. Морозов же решился на смелый эксперимент. Михайличенко, Савельев, Гуйганов — кто успешно, кто не очень выходили в основе. А в Одессе под 11-м номером, забронированным Блохиным, на поле вышел огненно-рыжий Олег Кузнецов и сыграл без тени робости.

Но «Динамо» всё же больше мучилось, нежели играло. Голы давались с трудом. В средине лета последовал серьёзный спад — домашняя ничья с «Шахтёром», 0:3 в Ташкенте, потом серия из трёх ничьих — гостевой с «Зенитом» и двух домашних — с весьма робкими на выезде тбилисским «Динамо» и «Нефтчи». Ротация состава перестала помогать и постепенно превращалась в некую самоцель.

Второй круг начался с тяжелейшей победы над «Металлистом», а потом последовал выезд в Москву. С «Торпедо» динамовцы бились, но уступили 1:2. А в игре с ЦСКА «Динамо» развалилось, несмотря на быстрый гол Заварова — 1:4. После этой встречи киевляне отказались от услуг опытных игроков — защитника Александра Сорокалета и полузащитника Ярослава Думанского.

К игре с «Жальгирисом» динамовцы подошли на 11-м месте. Тренерские отставки тогда были явлением редким, и Морозов сохранил свой пост. Несмотря на то, что его популярность в Киеве упала ниже некуда. Юрию Андреевичу нужно было что-то предпринимать. И он пошёл на смелый шаг. В стартовом составе на матч с «Жальгирисом» не оказалось Анатолия Демьяненко! Его место на левом фланге обороны занял дублёр Валерий Черников. Шустрый, смуглый (правда, не такой, как Евтушенко с Каратаевым) паренёк производил впечатление добротного игрока, но лидером дубля в отличие от того же Каратаева не был. Но получив доверие тренера, Валерий стал именно тем катализатором, которого так не хватало динамовцам. Дебютант много двигался, терзал оборону вильнюсцев, помог забить Ярославу Думанскому, потом забил сам. «Динамо» выиграло 4:1, а премьера Черникова удалась на славу. Однако следующий домашний матч — с действующим чемпионом — минскими одноклубниками киевляне проиграли вчистую — 0:2. Главный болельщик — Владимир Васильевич Щербицкий покинул «Республиканский», не дожидаясь финального свистка — когда еще такое было.

Но постепенно команда стала выходить из спада. Последовали победы в Донецке, два крупных выигрыша — у «Нистру» 3:0 и «Черноморца» 6:0, из второй поездки в Москву динамовцы вернулись с двумя ничьими — со «Спартаком» и «Динамо». Морозов сумел найти место на поле и Демьяненко, и Черникову — Анатолий больше действовал в обороне, а его молодой партнёр выдвинулся вперёд на позицию крайнего полузащитника. Что касается остальной молодёжи, то Кузнецов и Михайличенко вписались в основной состав, Яковенко был на подходе. Раца Юрий Андреевич отчего-то не замечал. А вот Гуйганов с Савельевым отправились назад — в дубль. Разыгрался Евтушенко, всё более заметную роль играл Заваров. Из-за очередной травмы из строя выбыл Владимир Бессонов.

О чемпионстве «Динамо» уже не мечтало, да и попасть в тройку призёров не представлялось возможным. Но оставался Кубок УЕФА , где соперником киевлян в 1/32 финала был французский «Лаваль». В домашней встрече скучная нулевая ничья. В ответке исход противостояния в пользу французов решил гол Умара Сане.

«Динамо» доиграло сезон ни шатко ни валко. Два проигрыша в Тбилиси и Баку отбросили «бело-голубых» на 10-е место. Но в двух заключительных турах киевляне разгромили сначала «Арарат» 3:0 и кутаисское «Торпедо» 8:0. Подправили статистику и поднялись на седьмое место. Впервые за многие годы «Динамо» осталось без еврокубков. Понятно, что радости сезон Юрия Морозова киевским болельщикам не принёс. Да и сами игроки были не в восторге от работы с преемником.

Анатолий Демьяненко:

Морозов удивил нас уже на первых тренировках: щадящий режим, непривычно низкие нагрузки, полнейшее доверие игрокам, как и одинаковый ко всем подход. Новый тренер был мягок, добр, многое позволял и многое прощал. Молодым футболистам такая свобода нравилась. Кто постарше, пытались обратить внимание на происходящие в команде перемены и у руководителей клуба, и у своих коллег. Ещё вчера дружный, сплочённый, нацеленный на победы коллектив буквально на глазах стал превращаться в заурядную команду. Появились какие-то группировки, взаимные обиды, разделения на «основных» и «молодых». В тот сложный для команды период Морозов всё чаще и чаще вводил в состав молодых игроков, безосновательно отказывая в доверии опытным. Играть было втройне сложнее, когда на каждый следующий матч выходили сразу пять-шесть новых игроков.

Василий Рац:

Морозов – хороший человек… Но это не профессия. Ему, по-моему, лучше преподавать где-нибудь в институте физкультуры. Чтобы работать с командой, нужно иметь понятие о дисциплине, о подходе к людям. Игроку не надо тренера любить, а тот не должен завоёвывать дешёвый авторитет. Работа есть работа. Здесь требуются уважение и подчинение. Иногда даже полезно, если тренер – диктатор.

Павел Яковенко:

Требовательность Лобановского была чуть ли не нарицательной. Если, скажем, тренировка назначена на 11 часов, значит, ровно в 11.00 все футболисты находятся на поле. Любой игрок, опоздавший хотя бы на минуту, знал, что уже оштрафован. Подчёркиваю – любой, какие бы футбольные подвиги за ним ни числились. Юрий Морозов – тренер более мягкий. Он стал либеральнее относиться к звёздам, например, к Блохину и Буряку. При нём в «Динамо» уже не было стабильности состава: сегодня играли одни, завтра – другие, потом третьи. Всё это отрицательно сказывалось на наших результатах.

Олег Блохин:

Команда менялась на глазах. Сегодня не добегали, завтра раньше назначенного закончили тренировку, послезавтра опоздал на тренировку, на следующий день вообще не пришёл на тренировку. «Динамо» из крепкого коллектива стало превращаться в собрание индивидуумов. Удивительно, как быстро разрушить создаваемое годами и даже поколениями.

Итоги проверки комиссии Госкомспорта СССР в команде «Динамо» (Киев):

1). Тренировочная нагрузка не соответствует современным требованиям.

2). Отсутствует тренерская преемственность в характере и системности тренирующих воздействий на конкретных футболистов и команду в целом.

3). Имеются случаи нарушения игроками спортивного режима.

4). Оказалась неэффективной манера ст.тренера Ю. Морозова строить свои отношения с игроками на основе доверия к их сознательности. Вывод: Ю.Морозов не перестроился в короткий период на прогрессивные методы работы, а неотложные ответственные задачи киевского «Динамо» не позволяют превращать команду в курсы повышения квалификации тренеров, поэтому следует отказаться от услуг Ю. Морозова в качестве старшего тренера команды.

Сборная СССР не смогла пробиться в финальную часть чемпионата Европы из-за обидного поражения в Лиссабоне. Лобановского сняли, и Валерий Васильевич вернулся в Киев. Это событие совпало с трагическим инцидентом в ресторане «Золотые ворота». Игроки дубля там что-то отмечали. Произошла драка с посетителями, в результате которой получил смертельное ранение король дубля Григорий Пасечный, так и не раскрывший свой недюжинный потенциал. Трагедия в киевском ресторане ляжет в основу сценария художественного фильма «Обвиняется свадьба».

Но Юрий Морозов не зря приезжал в Киев. Он начал перестройку команды, ввёл новых игроков — Михайличенко, Кузнецова, Яковенко, которые стали лидерами и «Динамо», и сборной. Необходимость перемен понял и Валерий Лобановский. В сезоне-84 киевляне выступили еще хуже — заняли десятое место. Валерий Васильевич произведёт изменения в составе, и скоро появится блестящее «Динамо» середины 80-х. Юрий Андреевич же отправился в ЦСКА , где прошли самые неудачные годы карьеры этого незаурядного тренера.

Что касается Валерия Черникова, то он промелькнул кометой в нашем футболе. Осенью 83-го на тренировке Валерий столкнулся с вратарём Виктором Чановым и получил тяжелейшую травму — повредил позвоночник. Восстановление заняло несколько лет, но на былой уровень Черников уже не вышел. Игорь Савельев, Александр Исаев и Александр Гуйганов покинули киевскую команду.