Бубнов бежал из «Динамо», а «дед» Горлукович привнёс немецкого опыта. Вспоминаем спорные переходы в «Спартак»

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вчера, 17:26

Перед возможным приходом Александра Кокорина в столичный клуб «Соккер.ру» вспоминает других новичков «красно-белых», чьё появление было воспринято неоднозначно.

Константин Бесков часто приглашал никому не известных игроков и делал их звёздами. Олег Романцев тоже мог раскручивать молодых. Но и во времена Константина Ивановича, и при Олеге Ивановиче «Спартак» порою удивлял тем, что приглашал футболистов, получивших известность в других клубах. Порой такие шаги воспринимались, как игра за гранью риска, даже как причуда. Но иногда спартаковцы попадали в яблочко, а иной раз — промахивались. Вот и вспомним их.

Юрий Гаврилов. «Динамо» (Москва) 1977

До своего перехода в «Спартак» Юрий Васильевич отыграл несколько сезонов в столичном «Динамо». В том числе и при Константине Бескове. Но после ухода Константина Ивановича Гаврилов потерял место в основном составе. За ним закрепилась репутация медлительного нападающего. Но Бесков, возглавив «Спартак», вспомнил о старом знакомом и позвал Юрия в команду, выбывшую из высшей лиги. А заодно и нашёл Гаврилову новую позицию на поле. Так из вполне заурядного нападающего получился прекрасный диспетчер, один из сильнейших в нашем футболе конца семидесятых-восьмидесятых.

Валерий Филатов. «Торпедо» 1980

Весной 1980-го чемпионы страны пригласили опытного полузащитника «Торпедо» Валерия Филатова. Но смысл перехода так и остался тайной. Валерий сыграл за спартаковцев один матч и всё. В том же году 30-летний футболист завершил карьеру. В дальнейшем Валерий Николаевич прославился в другом клубе — «Локомотиве». В роли начальника команды. Более того, наряду с Юрием Сёминым, Валерий Филатов поднял «железнодорожников» на новый, более высокий уровень.

Манучар Мачаидзе. «Пахтакор» 1981, Гоча Мачаидзе «Динамо» (Тбилиси) 1981

Манучар Мачаидзе был капитаном и мозговым центром тбилисского «Динамо» в семидесятые, а его младший брат Гоча считался сильным защитником. Потом Манучар был вынужден уйти из Тбилиси из-за конфликта с тренером Нодаром Ахалкаци. И зимой восемьдесят первого братья, уже достигшие тридцатилетнего рубежа, оказались в «Спартаке». Инициатива принадлежала Константину Ивановичу. Причин было несколько. Ряды москвичей покинули Вагиз Хидиятуллин и Александр Сорокин, поэтому опытный Гоча мог укрепить ослабевшую оборону. Как собирался Бесков встроить Манучара в среднюю линию к Юрию Гаврилову, Фёдору Черенкову оставалось загадкой. Был ещё один момент. «Спартак» вышел в четвертьфинал Кубка чемпионов, где его соперником стал мадридский «Реал». И первый матч должен был пройти в Тбилиси (Москва не могла принять по климатическим причинам), где братьев хорошо помнили. Поэтому выход бывших динамовцев по замыслу Бескова должен был привлечь публику на стадион. Матч в Тбилиси завершился нулевой ничьёй, а в Мадриде «Спартак» проиграл. Братья же провели пять матчей на двоих и отбыли в Кутаиси.

Виктор Грачёв. «Шахтёр» 1982

Приглашая одного из самых быстрых нападающих высшей лиги, «Спартак» решил добавить скорости своей атаки. Были опасения, что Грачёв не впишется в спартаковский ансамбль. Однако нападающий считался главным усилением перед началом сезона-1982. Однако вторая попытка Виктора заиграть в Москве (первую он предпринимал в «Торпедо») тоже оказалось неудачной. Грачёв упустил несколько возможностей забить в дебютном матче. Потом всё же отличился в игре с «Торпедо», но при этом выглядел инородным телом в команде Бескова. А тут ещё и травма. Возможно, со временем притёрся бы и сыгрался. Но Виктор не стал ждать и вернулся в «Шахтёр», пребывавший в тяжёлом положении.

Александр Бубнов. «Динамо» 1983

Рослый динамовец хорошо играл и за свой клуб, и привлекался в сборную. Но в 1982 году Бубнов куда-то исчез. Потом появилась новость, что он отчислен и дисквалифицирован за «нарушение спортивного режима». Это Бубнов-то, который запах спиртного не переносит. Оказывается, Александр захотел перейти к Бескову в «Спартак». Но в «Динамо» решили «не доставайся ты никому» и дисквалифицировало одного из ведущих игроков. Александр не играл год. Но летом 1983 года знакомая рослая фигура была замечена сначала на скамейке запасных, а потом и в основе «Спартака». Александр Викторович отыграл почти шесть лет в красно-белой футболке. Вернулся в сборную СССР . Можно по-разному относиться к Александру Викторовичу и его откровениям. Но защитником он был сильным.

Борис Кузнецов. ЦСКА 1985

Константин Иванович многих удивил, пригласив списанного из ЦСКА защитника. В сезоне 1984 года, неудачном для армейцев, Кузнецов не впечатлил. Но в «Спартаке» Борис Ярославович прекрасно вписался в состав и заметно укрепил оборону «красно-белых». Стал чемпионом, приглашался в сборную, да и вообще запомнился как игрок «Спартака». Даром что выступал ещё и за «Локомотив» и ЦСКА .

Сергей Волгин. «Кайрат» 1986

Бесков считал, что «Спартаку» не хватает мощи в атаке. Несколько раз Константин Иванович приглашал рослых, крепких футболистов. Но только Сергей Швецов смог заиграть очень сильно, пока не получил травму. Сергей Волгин не был классическим нападающим, скорее атакующий полузащитник. Но много забивал. Осенью 1985-го четыре раза поразил ворота, как вскоре выяснилось, будущего клуба. По окончании сезона Сергей оказался в «Спартаке». Но заиграть не получилось. При всей непохожести Волгина и Грачёва, спартаковская карьера двух футболистов сложилась примерно одинаково. Во втором круге Сергей Волгин снова играл за «Кайрат».

Юрий Суслопаров. «Торпедо» 1986

Воспитанник харьковского футбола довольно рано заявил о себе. Будучи игроком «Карпат» стал чемпионом Европы среди молодёжных сборных, причём забил золотой гол. Затем на протяжении нескольких лет был одним из ведущих игроков «Торпедо», побывал на чемпионате мира 1982 года. Проявил себя как универсал. Но потом одна травма, другая. «Спартак» приглашал ещё не старого — 28-летнего, но списанного игрока. Который в отличие от Волгина заиграл. Константин Бесков сделал Суслопарова защитником, и на этом месте он принёс немало пользы. Кроме того, именно он забил победный мяч в игре с киевским «Динамо» осенью 1988-го.

Виктор Пасулько. «Черноморец» 1987

Один из самых скандальных переходов в советской истории «Спартака». В 1986 году «Черноморец» выбыл из высшей лиги, а недавнего лидера сделали главным виновником неудачи. Пасулько обвиняли во рвачестве, эгоизме, пренебрежении к товарищам. Однако Бескова не смутила репутация полузащитника, и в 1987-м Виктор примерил спартаковскую футболку. В «Комсомольской правде» появился фельетон, посвящённый Пасулько. Не всем болельщикам пришёлся по душе новичок, да и в коллективе отношения складывались непросто. Но Виктор своей игрой доказал, что достоин играть в «Спартаке». Москвичи после долгого перерыва выиграли золотые медали, а Пасулько вскоре стал игроком сборной СССР .

Виктор Онопко. «Шахтёр» 1992

В 1992-м в «Спартак» пришло немало новичков. Фактически Олег Романцев создавал новую команду. Атакующий полузащитник «Шахтёра» был одним из самых громких приобретений. И спорным. Ещё до начала сезона раздавались голоса, что Онопко — футболист неспартаковский. Но практика доказала иное. Олег Иванович нашёл Виктору новую позицию на поле, которая помогла тому в полной мере реализовать свой талант. Лучшие годы карьера Виктора Савельевича прошли именно в «Спартаке».

Николай Писарев. «Винтертур» 1992

Николай получил известность в бытность игроком «Торпедо». Способным, интересным, но назвать его ведущим было бы преувеличением. Возможно, Писарев слишком рано уехал за границу. В «Спартак» 24-летний нападающий вернулся, когда о нём стали забывать. Сначала Писарев воспринимался как усиление скамейки запасных. Но выяснилось, что Николай очень важная фигура в романцевском «Спартаке». Забивал красивые и нужные голы, проявлял себя как лидер, мог сыграть в нападении и на фланге.

Сергей Юран. «Порту» 1995

Романцев приглашал Юрана ещё в 1991 году, но переход из киевского «Динамо» в «Спартак» был невозможен. Но Сергей не забыл о своём желании играть у Романцева, а Олег Иванович тоже хотел поработать с нападающим. Такая возможность появилась летом 1995-го, когда у Сергея Юрана и Василия Кулькова закончились контракты с «Порту». Летом оба игрока прибыли в «Спартак». Чемпионами «красно-белые» тогда не стали, зато блестяще выступили на групповом этапе Лиги чемпионов — шесть побед в шести матчах. Юран же проявил себя как настоящий лидер. Забивал немного, меньше, чем в Киеве или Португалии. Зато отдавал прекрасные передачи. Жаль, что уже зимой девяносто шестого Юран с Кульковым уехали в английский «Миллуолл». Второй приход Юрана в «Спартак» оказался не столь успешен. Сергей не доиграл до конца сезона.

Сергей Горлукович. «Боруссия» (Дортмунд) 1996

Не знаю, чья заслуга приглашение Горлуковича в «Спартак» — Олега Романцева или Георгия Ярцева. Наверное, оба приложили руку к этому спорному на первый взгляд переходу. С одной стороны, олимпийский чемпион, имеющий опыт выступлений в Бундеслиге. Но при этом возрастной футболист со сложившейся, причём весьма специфической репутацией. Особенно смущал возраст. Георгий Ярцев, даром что сам пришёл играть в «Спартак» в 29 лет, не слишком жаловал возрастных футболистов. Весной девяносто шестого команду покинули Валерий Шмаров и Андрей Афанасьев, которым едва перевалило за тридцать. И тут 35-летний Горлукович. Но Сергей Вадимович прекрасно вписался в «пионерский отряд» Георгия Ярцева. Укрепил оборону, сам забил парочку важных мячей, но самое главное — стал дядькой-наставником на поле. Без «Деда» было бы сложно вернуть чемпионский титул.

Возможно, этот список неполный. Да и охватывает он не всю историю «Спартака», а два периода — бесковский и романцевский. Но цели объять необъятное не было. Просто выборка — удачных приглашений и не очень. Посмотрим, как сложится дальнейшая судьба Александра Кокорина в новой команде. Станет ли он спартаковцем. Или переход в ряды «красно-белых» окажется эпизодом в его биографии.