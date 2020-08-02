Потомственный вратарь и обладатель всесоюзного рекорда. Бесстрашный Вячеслав Чанов

1596347550

вчера, 08:52

Продолжаем серию рассказов о вратарях «Торпедо». На очереди Вячеслав Чанов, который чаще других защищал ворота автозаводцев.

Мы уже рассказывали о Вячеславе Викторовиче в армейском цикле. Однако лучший период своей карьеры Чанов провёл именно в «Торпедо».

Потомственный вратарь, старший сын Виктора Гавриловича Чанова Вячеслав довольно рано (в 19 лет) дебютировал в воротах донецкого «Шахтёра». Но не забывайте, что ворота горняков защищал один из лучших вратарей семидесятых (Юрий Дегтерёв), соперничать с которым было очень непросто. А тут еще подрос и стал стучаться в основу младший брат Виктор. Вячеслав долго отклонял предложения многих клубов. В «Спартак» его несколько раз звали. Но в семьдесят восьмом все-таки решился, и последовал вслед за тренером Владимиром Сальковым в свой родной город — Москву.

Футбольное образование и известность Вячеслав Викторович получил в своем родном клубе — донецком «Шахтёре», но вратарём высочайшего класса стал именно в «Торпедо», ворота которого он защищал в очень непростой для автозаводцев период. Именно в составе «чёрно-белых» он стал голкипером сборной СССР и получил свой «Огонёк». И хотя «Торпедо» с Чановым не выиграло ничего, Вячеслав Викторович по праву считается одной из легенд автозаводцев. И не только потому, что провёл в воротах клуба матчей больше, чем все его коллеги.

Очень спокойный, хладнокровный и уверенный в себе вратарь. Ни одного лишнего движения. Все предельно просто и рационально. Отсюда минимум ошибок. Конечно, Ринат Дасаев или Виктор Чанов смотрелись в воротах эффектней. Но спартаковцы и киевляне располагали куда более мощной, чем тогдашнее «Торпедо» атакой, а посему могли и ошибиться, партнеры бы выручили. Для торпедовского вратаря лишняя ошибка была непростительной роскошью. Поэтому игра Вячеслава Чанова отличалась сверхнадежностью. От него исходило какое-то спокойствие.

Высокий рост позволял Чанову уверенно чувствовать себя в воздухе, а интуиция и реакция безупречно играть на линии ворот. Прыгал Вячеслав редко, но метко. Четырнадцать отбитых пенальти — всесоюзный рекорд тому подтверждение. Вячеслава отличала четкая фиксация мяча, тот словно прилипал к перчаткам вратаря. Как говорил сам Вячеслав Викторович, отец Виктор Гаврилович всегда говорил, что «мяч, как хрустальная ваза. Уронил, считай, что разбил». А ещё он отличался бесстрашием — смело бросался в ноги атакующим игрокам руками вперед, не жалея себя. Поэтому на теле Вячеслава Викторовича, как говорится, не было живого места. Однажды ему раздробили мизинец шипом бутсы. Хирургам удалось собрать палец из... ребра вратаря. Кстати, в одной из встреч Чанову сломали сразу шесть ребер.

Чанов пришел в «Торпедо» весной 1979 года и сразу занял место в воротах. Вплоть до весны 1984 года он непременно выходил в стартовом составе. И это при наличии такого сильного голкипера, как Анатолий Зарапин. В семьдесят девятом только игра голкипера позволила автозаводцам избежать расставания с высшей лигой. После ухода Салькова и возвращения Иванова, позиции Чанова в воротах автозаводцев оставались по-прежнему железобетонными.

В 1981 году тридцатилетний Вячеслав Чанов был признан «Огоньком» лучшим вратарём страны, а в 1982 году оба брата Чановых вошли в состав сборной СССР на чемпионате мира в Испании. Причем непосредственным дублёром Дасаева (на игру можно было заявлять двух вратарей) был именно старший — Вячеслав.

В 1982 году была создана олимпийская сборная СССР для участия в играх в Лос-Анджелесе. Возглавивший ее Владимир Сальков вызвал в команду хорошо знакомого ему Вячеслава Чанова. Сменивший Салькова Эдуард Малофеев также сделал ставку на довольно возрастного по тем меркам голкипера.

Казалось, что Чанов будет играть в воротах «Торпедо» очень долго, лет до сорока с лишним, как Дино Дзофф (или как тогда его у нас называли Зофф). Но всё вышло иначе.

Восемьдесят четвёртый год обещал стать самым успешным в карьере Вячеслава Викторовича. Олимпийская сборная завоевала путевку в Лос-Анджелес и считалась одним из фаворитов игр. Олимпийская сборная на время стала первой, и старший из братьев Чановых сыграл свой первый матч в главной сборной страны. Со сборной ФРГ . Пусть эта встреча была товарищеской, пусть наши уступили (вице-чемпиону мира и действовавшему на тот момент чемпиону Европы), главное, что начало было положено.

Но тут и посыпались неприятности. Сначала руководство СССР решило отказаться от участия в Олимпиаде. В отместку американцам за бойкот московской Олимпиады. Вся работа олимпийской сборной пошла прахом. А тут еще и травма, выбившая Чанова из строя на несколько месяцев. Только восстановился, как новое повреждение и снова лазарет. А когда Вячеслав Викторович поправил свое здоровье, выяснилось, что в воротах автозаводцев освоился Валерий Сарычев, и Валентин Козьмич Иванов больше не рассчитывает на 33-летнего голкипера.

Чанов будет играть долго — до сорока трёх лет. Сначала за бакинский «Нефтчи», потом за ЦСКА , после чего уедет в Германию, где будет выступать за команду группы советских войск и второразрядные немецкие клубы. Но торпедовская страница — самая яркая в биографии этого замечательного вратаря, окажется закрытой в 1984 году.

Из Чанова получился отличный тренер. Через его руки прошло немало армейских вратарей, в том числе и нынешний страж ворот сборной России Игорь Акинфеев.

В восьмидесятом году компанию Чанову и Зарапину составил воспитанник ФШМ Валерий Фурцев. Незаурядная личность в нашем футболе — вратарь-бомбардир. Валерий Алексеевич забивал и с пенальти, и ударом из своей штрафной. Его иногда называют советским Чилавертом, что не вполне верно, все-таки Фурцев стал огорчать своих коллег раньше парагвайца.

Во время каждой тренировки Валерий пробивал около полусотни пенальти. Умение бить с точки пригодилось ему в разных клубах. Большая часть карьеры Валерия Алексеевича прошла в клубах второй лиги — «Красная Пресня», «Подолье» (Хмельницкий), «Торпедо» (Владимир), «Волжанин» (Кинешма) и лишь два сезона Фурцев отыграл в первой лиге — хабаровский СКА и «Спартак» (Орджоникидзе), куда его взял с собой еще начинающий тренер Олег Романцев. Но в московский «Спартак» Олег Иванович Фурцева не взял, в отличие от Василия Кулькова. И высшая лига так и не увидела этого незаурядного голкипера.

В 1981 году вратарскую бригаду автозаводцев пополнил Игорь Цакоев. Опытный вратарь, поигравший в орджоникидзевском «Спартаке», и в пятигорском «Машуке». Кроме того, Игорь Давкуевич становился чемпионом Европы среди юношей — вместе с Виктором Радаевым. Цакоева звали и в киевское «Динамо», и в московский «Спартак», но в «Торпедо» он пришёл из «Крыльев Советов».

Валентин Иванов рассчитывал на Цакоева. Но в будущем, а Игорь хотел играть сейчас. Поэтому роль дублера Чанова его не устраивала, позиции Вячеслава в «Торпедо» выглядели незыблемыми, и ждать можно было сколь угодно. Игорь Давкуевич вернулся в родную Осетию, где выступал за местный «Спартак». Потом перебрался в пятигорский «Машук», где отыграл ещё четыре сезона.

После сезона-81 Анатолий Зарапин оставил большой футбол (как оказалось еще не окончательно), а зимой 1982 года в «Торпедо» пригласили двух вратарей. 24-летний Виктор Куликов прибыл из брянского «Динамо», а 20-летний воспитанник «Рубина» Евгений Кранатов успел засветиться в четырех клубах второй лиги. Куликов даже сыграл в нескольких контрольных матчах. Но начался сезон, Куликов присел на лавочку, а Кранатов отправился в дубль. Пребывание Куликова в «Торпедо» было недолгим. Летом из ЦСКА пришел Валерий Сарычев, который и стал сменщиком Чанова. Сам же Виктор уехал в ярославский «Шинник», где провёл два сезона и играл не слишком часто. В 1983 году Куликов ненадолго вернулся в «Торпедо». Кранатов со временем также оказался в Ярославле. Но перед этим Евгений провел два сезона в торпедовском дубле, пытался заиграть в «Локомотиве», «Рубине» и «Кузбассе». В «Шиннике» же Кранатов стал основным голкипером. Но об этом в соответствующей главе.

Воспитанник ФШМ Егор Лосев провел сезон-83 в дубле автозаводцев, этим и ограничился. Подрастали молодые и одаренные Александр Гутеев с Дмитрием Хариным, поэтому надобность в услугах Лосева как-то быстро отпала.