Нескучные «быки» в поисках успеха. Сильные стороны «Краснодара»

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вчера, 12:40

«Краснодар» сыграет в квалификации ЛЧ , а в новом сезоне попытается замахнуться на исторический результат. «Соккер.ру» перемывает косточки претендентов на царство в РПЛ .

ФК «Краснодар» (Краснодар)

Задача на сезон-2020/21: пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, финишировать в топ-2 РПЛ .

«Краснодар» не декларирует свои задачи во всеуслышание — так уж повелось у этого клуба, но вполне очевидно, к чему должны стремиться «быки». Следующий шаг в их развитии — попадание в основной турнир Лиги чемпионов. Это можно будет сделать уже ближайшей осенью, если пройти квалификацию, чего не удалось сделать год назад. В то же время, в следующем чемпионате «Краснодар» должен бороться за исторический результат, ведь южный клуб трижды был «бронзовым» в РПЛ , но выше третьей строчки пока не поднимался. У «Краснодара» второй-третий состав в лиге, так что при благоприятном раскладе могут даже на первую строчку замахнуться, если не будет жуткой череды травм, как в завершившейся кампании.

Летние потери: Мануэл Фернандеш (без клуба, свободный агент), Йон Гудни Фьолусон (без клуба, свободный агент), Станислав Крицюк (без клуба, свободный агент), Артем Голубев («Уфа», 700 тысяч евро).

«Краснодар» уже избавился от двух немолодых легионеров, что логично, учитывая давление нового лимита, отпущен на свободу и опытный вратарь, который проиграл конкуренцию. У Фернандеша, Крицюка и Фьолусона просто закончились контракты, а небольшую сумму «быки» выручили за своего воспитанника Голубева, чей контракт выкупила «Уфа», где Артем провел сезон 2019/20 на правах аренды.

Летние приобретения: Игорь Смольников («Зенит», свободный агент).

Семь лет назад Игорь Смольников отправился из «Краснодара» в «Зенит», а теперь вернулся к «черно-зеленым» с несколькими чемпионскими титулами и после потери места в стартовом составе петербуржцев (Смольникова вытеснил Караваев). Через несколько дней Игорю стукнет 32, но «быков» не страшит возраст, они рассчитывали забрать из «Зенита» свободным агентом еще и 36-летнего Жиркова, но Юрий решил остаться в Санкт-Петербурге.

Давление лимита. У «Краснодара» лишний легионер

Новая формула лимита на легионеров ограничивает количество иностранцев в заявке — 8+17. У «Краснодара» сейчас 9 иностранцев: Спаич, Рамирес, Кайо, Вильена, Олссон, Кабелья, Берг, Классон, Вандерсон. Насколько понимаю, «быки» готовы отпустить Кристиана Рамиреса (по нему есть устраивающее предложение), но только после приобретения на замену футболиста с российским паспортом. Приход Жиркова дал бы зеленый свет продаже эквадорца, но Юрий отказал, и у «Краснодара» по-прежнему перебор легионеров. Как «вырулят» на законное количество иностранцев в заявке?

Каким блокам требуется усиление?

Вратари. Сафонов, Адамов, Синицын.

Расставание с Крицюком не заставляет «Краснодар» бежать на рынок за подменой Матвею Сафонову, ведь есть еще один молодой и талантливый парень Адамов, а также опытный Синицын. Если все трое остаются, то никаких проблем.

Центральные защитники. Мартынович, Спаич, Сорокин, Кайо, Грицаенко.

Кайо приходил в «Краснодар» как опорный полузащитник, однако на родной позиции сыграл лишь однажды, зато в центре обороны выходил девять раз. Раз бразилец оказался универсалом, а Спаич должен скоро вернуться в строй, центр обороны укомплектован. Грицаенко вернулся из «Тамбова», но, скорее всего, поедет в новую аренду или будет продан.

Крайние защитники. Петров, Смольников — справа; Рамирес, Стоцкий — слева.

Петров провел сезон 2019/20 почти без замен, а в случае крайней нужды справа выходил Мартынович. Возвращением Смольникова решили эту проблему, теперь справа в обороне есть конкуренция. На данный момент укомплектован и левый фланг, но желание Рамиреса уйти, как и проблемы с новым лимитом на легионеров, нельзя не учитывать. Наверное, в «Краснодаре» сейчас жалеют, что зимой отпустили Скопинцева в «Динамо».

Центральные хавбеки. Камболов, Черников, Вильена, Газинский, Олссон, Уткин, Кабелья.

Семь человек на три позиции в полузащите более чем достаточно. Кабелья восстановился после разрыва крестообразных связок, Газинский должен набрать форму в новом сезоне, Уткин стал полноправным футболистом основы, разыгрался Олссон. У «быков» добротная средняя линия, которая выглядит вполне сбалансированной, если брать в расчет футбольные качества полузащитников.

Вингеры. Вандерсон, Шапи, Классон.

Теоретически в линии атаки может сыграть тот же Кабелья, но француз эффективнее в оттяжке, откуда может дергать за ниточки. Иногда Мусаев выдвигал в верхнюю тройку Вильену или Олссона, но это было похоже на перетягивание одеяла, которое не делало «Краснодар» сильнее. Вандерсон временами играл чудесно, но противоположный фланг атаки у «быков» часто провисал в сезоне, который пришлось провести без Классона. И не факт, что Виктор после года простоя сразу заиграет на прежнем уровне. Кажется, здесь не хватает, как минимум, одного футболиста.

Нападающие. Ари, Берг.

Очень опытная связка — Ари уже 34, а Берг доберется до этого возраста через пару недель. О достоинствах и недостатках форвардов можно спорить, но они на месте. В прошедшем сезоне забили на двоих 15 голов в РПЛ .

Резюме. По составу «Краснодара» две оговорки. Первая — нужно убрать лишнего легионера и заменить его россиянином. Вторая о пробеле в линии атаки. Одно сильное приобретение даст «Краснодару» качественный профит по качеству, однако и здесь не стоит забывать о давлении лимита. Иностранца не купишь без избавления от другого иностранца, а на российском рынке не так много игроков, способных усилить атаку «Краснодара». Не совсем удивительно, что интересовались Алексеем Миранчуком. Вот это был бы мощный ход!