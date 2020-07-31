Головоломка для Тедеско. Ищем применение Кокорину в «Спартаке»

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вчера, 21:30

«Спартак» обещает объявить о большой сделке 1 августа, а «Соккер.ру» ищет подходящие для Александра роли в команде Доменико Тедеско.

На встрече совета директоров «Спартака», где подводились итоги прошлого сезона, Доменико Тедеско получил кредит доверия, несмотря на ходившие слухи о возможной отставке итальянского немца и назначении главным тренером чуть ли не Бердыева. Или Евсеева. Или Семина. Уже не важно, ведь Тедеско остается. По крайней мере, пока. Дальше будут смотреть по результатам и игре, которая — и это единодушное мнение боссов «Спартака» — слишком блеклая и осторожная. Об этом Доменико сказали в глаза: мол, подумайте, уважаемый герр, не слишком ли прямолинейно выглядит наша команда? Не хотите ли добавить красок в атаке?

Несколько странно требовать от Тедеско игры в атаку теперь, ведь у этого тренера есть очевидная концепция, которой он придерживается со времен «Шальке» и не скрывал принципы, по которым планирует строить «Спартак», когда проходил собеседование. С другой стороны, намек вполне резонный. Во-первых, команда Тедеско не раз и не два становилась жертвой собственной предсказуемости — на это даже дилетанты могут указать профессионалу. Во-вторых, теперь этот упрек приобретает новый смысл. Появление Кокорина — это фактор. И странно будет смотреться тот тренер, который никак не отреагирует на появление в составе потенциально самого острого футболиста команды.

Впрочем, иногда и упрямство города берет: Доменико мог послушать претензии руководства и даже услышать их, но продолжит делать по-своему. Во-первых, потому что лучше всего знает схему 3-5-2 и продолжает верить, что при достижении определенного уровня сыгранности и с увеличением командного мастерства она начнет приносить результаты на постоянной основе. Во-вторых, потому что, если будут победы, то другие вопросы быстро отпадут. Так что начинаем внедрение Кокорина в «Спартак» с расстановки, к которой болельщики уже привыкли.

Кокорин — один из двух форвардов в схеме 3-5-2

Просто ставим Кокорина в состав вместе с Соболевым. Двух Александров связывают дружеские отношения за пределами поля, так что общий язык они найдут быстро. Пара выглядит вполне сбалансированной — «большой» Соболев + «стервятник» Кокорин, и станет достойным ответом на питерскую связку Дзюба + Азмун. Понсе и Ларссон остаются на подхвате, а с учетом того, что впереди у «Спартака» сезон без еврокубков, с одним из форвардов-легионеров можно даже расстаться. Скорее с Понсе, который более прямолинейный, чем Ларссон, умеющий сыграть на фланге и в оттяжке, вот только спрос на рынке может быть как раз на Джордана.

«Спартак» (3-5-2): Максименко — Маслов, Жиго, Джикия — Рассказов, Крал, Зобнин, Бакаев, Айртон — Кокорин, Соболев.

Кокорин — левый нападающий в схеме 3-4-3

Один из вариантов для Тедеско — не отказываясь от трех центральных защитников, видоизменить структуру нападения, выстроив линию из трех нападающих. В центре поля образуется связка Крал — Зобнин, а Бакаев идет на позицию справа в атаке, где играл до прихода Тедеско в «Спартак». Конечно, атака получится ассиметричной: Зелимхан будет уходить правее и давать ширину атакам, в то время как Кокорин получит возможность сваливаться ближе к центральному нападающему Соболеву, временами образуя с ним сдвоенный центр, учитывая, что на левом фланге орудует Айртон, для которого нужно держать коридор открытым.

«Спартак» (3-4-3): Максименко — Маслов, Жиго, Джикия — Рассказов, Крал, Зобнин, Айртон — Бакаев, Кокорин, Соболев.

Кокорин — часть сдвоенного центра в схеме 4-4-2

С нынешним наполнением состава «Спартака», логичнее использовать схему с четырьмя защитниками в линию. Во-первых, у Жиго и Джикии нет безупречного третьего товарища — молодые Маслов и Гапонов, а еще заслуженный мастер спорта Кутепов, который не без причины проигрывает конкуренцию молодым. Во-вторых, в атаке выбор как раз приличный, особенно с приходом Кокорина и возвращение из успешной аренды в «Крылья Советов» Глушенкова. Схема 4-4-2 подходит идеально, причем в полузащите может быть и «даймонд», и расстановка в линию. Кокорина с Соболевым отправляем в атаку, зато на одном из флангов может найтись местечко для Ларссона (играл же Дриусси в «Зените» левого полузащитника, попав в похожую ситуацию) или прогрессирующего Глушенкова. Вполне себе решение.

«Спартак» (4-4-2): Максименко — Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон — Крал, Зобнин, Бакаев, Ларссон — Кокорин, Соболев.

Кокорин — левый форвард в схеме 4-3-3

Еще одна модификация с отказом от трех центральных защитников и увеличением атакующих мощностей. Принципиальное отличие от расстановки 3-4-3 заключается в том, что Зелимхана Бакаева можно использовать в качестве мозгового центра в середине поля, а Соболева будут окружать нацеленный на ворота Кокорин и Ларссон, каждый из них сможет смещаться со своего фланга под «родную» ногу и бить. Не знаю, получится ли найти баланс, однако «на бумаге» выглядит весьма эффектно.

«Спартак» (4-3-3): Максименко — Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон — Крал, Зобнин, Бакаев — Ларссон, Кокорин, Соболев.

Кокорин — единственный центральный нападающий

Во всех предыдущих вариантах Кокорин или часть сдвоенного центра атаки, или левый нападающий. А что если выдвинуть его на острие? Это возможно, хоть в той же схеме 4-2-3-1, но такой подход не выглядит рентабельным, учитывая сформировавшуюся очередь из форвардов. До Понсе, к примеру, виртуальная очередь вообще не доходит, разве что выбьет себе больше времени эффективными выходами на замены.

«Спартак» (4-2-3-1): Максименко — Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон — Крал, Зобнин — Ларссон, Бакаев, Тиль — Кокорин.