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Головоломка для Тедеско. Ищем применение Кокорину в «Спартаке»

вчера, 21:30
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«Спартак» обещает объявить о большой сделке 1 августа, а «Соккер.ру» ищет подходящие для Александра роли в команде Доменико Тедеско.

На встрече совета директоров «Спартака», где подводились итоги прошлого сезона, Доменико Тедеско получил кредит доверия, несмотря на ходившие слухи о возможной отставке итальянского немца и назначении главным тренером чуть ли не Бердыева. Или Евсеева. Или Семина. Уже не важно, ведь Тедеско остается. По крайней мере, пока. Дальше будут смотреть по результатам и игре, которая — и это единодушное мнение боссов «Спартака» — слишком блеклая и осторожная. Об этом Доменико сказали в глаза: мол, подумайте, уважаемый герр, не слишком ли прямолинейно выглядит наша команда? Не хотите ли добавить красок в атаке?

Несколько странно требовать от Тедеско игры в атаку теперь, ведь у этого тренера есть очевидная концепция, которой он придерживается со времен «Шальке» и не скрывал принципы, по которым планирует строить «Спартак», когда проходил собеседование. С другой стороны, намек вполне резонный. Во-первых, команда Тедеско не раз и не два становилась жертвой собственной предсказуемости — на это даже дилетанты могут указать профессионалу. Во-вторых, теперь этот упрек приобретает новый смысл. Появление Кокорина — это фактор. И странно будет смотреться тот тренер, который никак не отреагирует на появление в составе потенциально самого острого футболиста команды.

Впрочем, иногда и упрямство города берет: Доменико мог послушать претензии руководства и даже услышать их, но продолжит делать по-своему. Во-первых, потому что лучше всего знает схему 3-5-2 и продолжает верить, что при достижении определенного уровня сыгранности и с увеличением командного мастерства она начнет приносить результаты на постоянной основе. Во-вторых, потому что, если будут победы, то другие вопросы быстро отпадут. Так что начинаем внедрение Кокорина в «Спартак» с расстановки, к которой болельщики уже привыкли.

Кокорин — один из двух форвардов в схеме 3-5-2

Просто ставим Кокорина в состав вместе с Соболевым. Двух Александров связывают дружеские отношения за пределами поля, так что общий язык они найдут быстро. Пара выглядит вполне сбалансированной — «большой» Соболев + «стервятник» Кокорин, и станет достойным ответом на питерскую связку Дзюба + Азмун. Понсе и Ларссон остаются на подхвате, а с учетом того, что впереди у «Спартака» сезон без еврокубков, с одним из форвардов-легионеров можно даже расстаться. Скорее с Понсе, который более прямолинейный, чем Ларссон, умеющий сыграть на фланге и в оттяжке, вот только спрос на рынке может быть как раз на Джордана.

«Спартак» (3-5-2): Максименко — Маслов, Жиго, Джикия — Рассказов, Крал, Зобнин, Бакаев, Айртон — Кокорин, Соболев.

Кокорин — левый нападающий в схеме 3-4-3

Один из вариантов для Тедеско — не отказываясь от трех центральных защитников, видоизменить структуру нападения, выстроив линию из трех нападающих. В центре поля образуется связка Крал — Зобнин, а Бакаев идет на позицию справа в атаке, где играл до прихода Тедеско в «Спартак». Конечно, атака получится ассиметричной: Зелимхан будет уходить правее и давать ширину атакам, в то время как Кокорин получит возможность сваливаться ближе к центральному нападающему Соболеву, временами образуя с ним сдвоенный центр, учитывая, что на левом фланге орудует Айртон, для которого нужно держать коридор открытым.

«Спартак» (3-4-3): Максименко — Маслов, Жиго, Джикия — Рассказов, Крал, Зобнин, Айртон — Бакаев, Кокорин, Соболев.

Кокорин — часть сдвоенного центра в схеме 4-4-2

С нынешним наполнением состава «Спартака», логичнее использовать схему с четырьмя защитниками в линию. Во-первых, у Жиго и Джикии нет безупречного третьего товарища — молодые Маслов и Гапонов, а еще заслуженный мастер спорта Кутепов, который не без причины проигрывает конкуренцию молодым. Во-вторых, в атаке выбор как раз приличный, особенно с приходом Кокорина и возвращение из успешной аренды в «Крылья Советов» Глушенкова. Схема 4-4-2 подходит идеально, причем в полузащите может быть и «даймонд», и расстановка в линию. Кокорина с Соболевым отправляем в атаку, зато на одном из флангов может найтись местечко для Ларссона (играл же Дриусси в «Зените» левого полузащитника, попав в похожую ситуацию) или прогрессирующего Глушенкова. Вполне себе решение.

«Спартак» (4-4-2): Максименко — Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон — Крал, Зобнин, Бакаев, Ларссон — Кокорин, Соболев.

Кокорин — левый форвард в схеме 4-3-3

Еще одна модификация с отказом от трех центральных защитников и увеличением атакующих мощностей. Принципиальное отличие от расстановки 3-4-3 заключается в том, что Зелимхана Бакаева можно использовать в качестве мозгового центра в середине поля, а Соболева будут окружать нацеленный на ворота Кокорин и Ларссон, каждый из них сможет смещаться со своего фланга под «родную» ногу и бить. Не знаю, получится ли найти баланс, однако «на бумаге» выглядит весьма эффектно.

«Спартак» (4-3-3): Максименко — Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон — Крал, Зобнин, Бакаев — Ларссон, Кокорин, Соболев.

Кокорин — единственный центральный нападающий

Во всех предыдущих вариантах Кокорин или часть сдвоенного центра атаки, или левый нападающий. А что если выдвинуть его на острие? Это возможно, хоть в той же схеме 4-2-3-1, но такой подход не выглядит рентабельным, учитывая сформировавшуюся очередь из форвардов. До Понсе, к примеру, виртуальная очередь вообще не доходит, разве что выбьет себе больше времени эффективными выходами на замены.

«Спартак» (4-2-3-1): Максименко — Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон — Крал, Зобнин — Ларссон, Бакаев, Тиль — Кокорин.

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Все комментарии
бибра
бибра
сегодня в 15:04
очень много подробностей и разбора для команды , которая даже в ле не вышла
pomor 445
pomor 445
сегодня в 14:40, ред.
Из всей этой писанины напрашивается вывод, что Кокоше в Спартаке места нет. Кокоша пал жертвой истерик Федуна. Но ему по лампочке - лишь бы на счёт капало интенсивно и развлекуха всегда была под рукой.
Kollljan
Kollljan
сегодня в 09:29
Бредятина полная!
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 04:37
Автора не понимаю.
Кокорина Федун не берет.
Стеночки-забегания - давно с Канчельсисов пройденный этап
Оно ему надо, Кокорину?
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 04:31
Ну что за унитаз на фото?..
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
вчера в 23:58
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
    вчера в 23:00
    Ни Кокорин,ни Соболев 90 минут играть не могут.
    А отвергнутый автором Понсе потянет.
    Именно он и будет основным нападающим,а остальные трое...как тренер решит.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 22:31
    Автора понимаю, о хайпе надо писать,но мимо.
    Кокорина Федун берет не ради схем и не ради Тедеско, который отдыхает, а ради медийных моментов и чтобы зафулить атаку до полноты.
    Никаких схем, сейчас даже представить невозможно, во что будет играть Спартак Тедеско, уверен ни во что и его зимой уберут, ибо не тренер.
    Удачи Кокорину с контрактом, он его не с Тедеско подписывает, поэтому он сам по себе
    denmig
    denmig
    вчера в 22:30
    Вот интересно , а кого реально в этой фотке Тедеско обнимает!?
    youtomee
    youtomee
    вчера в 22:27
    можно на воротах попробовать, об этом почему-то не указали, все равно вратаря толкового нет
    Vredinka_online
    Vredinka_online
    вчера в 21:45
    Да Кокорина еще надо уметь готовить. Посмотрим как это получится у тренеров Спартака. Есть ощущение, что и в этом сезоне их будет 2 как минимум.
    cska1948
    cska1948
    вчера в 21:44
    Ищем применение Кокорину в «Спартаке»
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    Вроде ещё Конфуций сказал:"Трудно найти чёрную кошку в темной комнате, тем более если её там НЕТ."
    112910415
    112910415
    вчера в 21:42
    Есть над чем поработать !
    alexgurzan
    alexgurzan ответ Чёрный берет (раскрыть)
    вчера в 21:38
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