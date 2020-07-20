Четвёртая попытка Лэмпарда, ужасные Де Хеа и Магуайр. «Челси» выбил МЮ из Кубка Англии

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вчера, 15:17

В обоих полуфиналах Кубка Англии лондонские клубы оказались сильнее манчестерских. «Соккер.ру» — о победителях и виноватых.

Лэмпард не обыгрывал Сульшера до вчерашнего вечера

В прошлом сезоне Фрэнк Лэмпард у руля «Дерби Каунти» сенсационно выбил МЮ из розыгрыша Кубка Лиги, «красными дьяволами» тогда руководил Жозе Моуриньо. А вот тренерская дуэль с Оле-Гуннаром Сульшером у легенды «синих» как-то сразу не заладилась: в первом туре АПЛ -2019/20 «Челси» проиграл на «Олд Траффорд» со счетом 0:4. Потом был октябрьский вылет из 1/8 финала Кубка Лиги от манкунианцев с еще одним победным дублем Маркуса Рэшфорда (1:2), а в феврале «Челси» снова уступил МЮ на «Стэмфорд Бридж», на этот раз гости обошлись без экзекутора Маркуса, по голу забили Марсьяль и Магуайр (0:2).

Четвертая попытка оказалась успешной

К полуфинальному матчу Кубка Англии Лэмпард подошел с тремя поражениями в трех матчах от Сульшера с общим счетом 1:8. Перед матчем на «Уэмбли» большинство британских экспертов отдавало предпочтение набравшему хороший ход летом «Манчестер Юнайтед», а у «Челси» после рестарта сезона случилось два традиционных по этому сезону срыва. Поражения от «Вест Хэма» (2:3) и от «Шеффилда» (0:3) осложнили лондонцам борьбу за топ-4 в АПЛ . И борьба эта не окончена. После победы над МЮ остается у «Челси» и другая цель — выиграть трофей. В финале Кубка Англии противостоять «синим» будет «Арсенал», неожиданно переигравший в другом полуфинале «Манчестер Сити». Это повторение финала трехлетней давности, тогда главный приз достался «канонирам».

Почему «Челси» выиграл?

1. 48 часов. В футболе мелочей не бывает, а дополнительные двое суток отдыха перед важнейшим кубковым матчем — это совсем не мелочь. «Челси» провел свой календарный матч АПЛ во вторник (домашняя победа над «Норвичем» 1:0), а МЮ играл в четверг против «Кристал Пэлас» и выиграл 2:0. На подготовку к полуфиналу Кубка Англии у команды Сульшера было 68 часов, а у дружины Лэмпарда — 116 часов. Это грандиозное преимущество в плотном графике. Возможно, перекрывающее все остальные причины успеха «синих».

2. Ошибки Давида Де Хеа. В некотором смысле это кармическая история, ведь в предыдущих раундах Кубка Англии ворота МЮ защищал Серхио Ромеро, но в полуфинале Сульшер решил указать квалифицированному второму вратарю его место и выставил Де Хеа, который напортачил. В меньше степени, когда забивали Жиру и Магуайр в свои ворота — все-таки это были удары с близкого расстояния, хотя в первом случае мяч прошел словно «сквозь» Давида, но гол Маунта, ставший в итоге победным для «Челси», целиком и полностью на совести испанского голкипера с зарплатой 350 тысяч фунтов в неделю. К слову, Фрэнк Лэмпард не стал обижать Вилли Кабальеро и доверил место в воротах 38-летнему аргентинцу, который играет в кубковых турнирах.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Невилл признался, что Де Хеа сейчас совсем не похож на лучшего футболиста «красных дьяволов» последних лет:

Не узнаю вратаря, который до этого взял четыре из пяти наград игроку года в клубе. Он постоянно совершает ошибки. Будь это прежний уверенный Де Хеа, он бы спас во всех трех ситуациях.

3. Сульшер допустил кадровые и тактические ошибки. Для начала справедливо будет вернуться в пункт №1 и объяснить некоторые решения норвежского тренера усталостью футболистов, но его план на игру даже с учетом этих обстоятельств оказался туманным. Сульшер сформировал состав по остаточному принципу, выставив сочетания, которые или не сыграны, или уже доказали свою несостоятельность, вроде связки Фред+Матич в центре поля. Логичнее было ожидать 11 сильнейших футболистов в старте и ставку на результат в первом тайме, а потом освежение по мере надобности. Или наоборот — резонный выбор в пользу свежести с первых минут, а потом концентрированное вливание класса во втором тайме. Вышло ни то ни сё.

4. Лэмпард сделал выводы из предыдущих поражений от МЮ . В трех матчах против «Манчестер Юнайтед» Сульшера «Челси» потерпел поражения по похожей схеме: «синие» забирали мяч и нацеливались на игру первым номером, но оголяли свободные зоны. «Дьяволы» атаковали на пространстве, создавали численное преимущество на левом фланге и козыряли скоростью Марсьяля и Рэшфорда. На этот раз Фрэнки решил быть более практичным и не стал подставлять четвертую щеку. Лэмпард придумал гибридную схему, которая трансформировалась в зависимости от игровой фазы: при обороне 3-4-2-1, но во время атак — 4-2-3-1. Баланса удалось достичь во многом благодаря сложной роли Аспиликуэты, который защищался в тройке центрбеков и подключался по правому флангу в роли латераля. Именно Сезар ассистировал Жиру, когда француз открывал счет.

5. Не день Харри Магуайра. Франк Лебеф сделал капитану «Манчестер Юнайтед» комплимент, после которого хоть с футболом завязывай:

Сильный футболист. Только ему не хватает техники. А еще он очень медленный.

И ведь не соврал чемпион мира в составе сборной Франции, ушедший в кинематограф после завершения карьеры. В матче с «Челси» все минусы Харри словно рентгеном просветило. Автогол — не преступление, но постоянные позиционные ляпы и вот такие эпизоды заставляют фанатов МЮ взгрустнуть, ведь Магуайр — это стратегическая ставка клуба, защитник за 80 миллионов фунтов, который «не хуже ван Дейка».

Серьезно?