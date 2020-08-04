«Ростов», который могут разворовать. Определяем состав Карпина для игры в еврокубках

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вчера, 11:31

«Соккер.ру» продолжает прочесывать составы ведущих клубов РПЛ в поисках уязвимых мест, которые можно исправить трансферами.

ФК «Ростов» (Ростов-на-Дону)

Задача на сезон-2020/21: пробиться в групповой этап Лиги Европы, закрепиться в топ-5 РПЛ .

Знаем, что в «Ростове» могут произойти серьезные перемены и не в лучшую сторону, да и выборы главы региона — всегда стресс для футбола, ведь к власти может прийти менее лояльный губернатор. Ходили слухи, что триумвират менеджеров, выведших «Ростов» туда, где он находится сейчас, может покинуть клуб, но о плохом не будем. Намечаем для «желто-синих» план, подразумевающий планомерное развитие заложенных Арутюнянцем, Рыскиным и Карпиным идей и принципов.

А раз так, то «Ростов» должен целиться в основную сетку Лиги Европы и снова биться за попадание в первую пятерку РПЛ . В завершившемся сезоне финишировали пятыми — это второй результат в истории клуба после вице-чемпионства времен Бердыева, но команда Карпина могла быть и выше, если бы не вспышка COVID-19 в начале летнего отрезка, после чего все пошло наперекосяк. Сегодняшний «Ростов» — это солидная футбольная сила, с которой вынуждены считаться записные гранды РПЛ .

Летние потери: нет.

Пока никто не ушел из «Ростова», однако не приходится сомневаться, что трансферы «на выход» будут. Во-первых, в команде прямо сейчас больше 30 футболистов, во-вторых, нужно избавляться от части легионеров, чтобы вписаться в лимит.

Летние приобретения: Давид Тошевски («Работнички», 1 млн евро), Кенто Хашимото ( ФК «Токио», 800 тысяч евро), Константин Ковалев («Авангард Курск», 65 тысяч евро).

«Ростов» приобрел двух легионеров, чьи позиции удивительным образом совпадают с позициями главных активов «желто-синих». Японский полузащитник Кенто Хашимото видится заменой Матиасу Норманну, а талантливый македонский форвард Давид Тошевски, которого уговаривал лично Валерий Карпин, возможно, принес весть о скором уходе Элдора Шомуродова. 20-летний правый защитник Константин Ковалев призван составить конкуренцию уже возрастному Алексею Козлову.

Давление лимита. Есть лишние и ненужные иностранцы

После возвращения футболистов из аренд в составе «Ростова» 11 легионеров. На некоторых из них тренерский штаб не рассчитывает, но от лишних необходимо избавляться. На сегодняшний день группировка важных для команды иностранцев, с которыми «Ростов» начнет сезон, выглядит так: Попов, Еременко, Шомуродов, Норманн, Хаджикадунич, Хашимото, Тошевски.

Здесь семь человек, а можно восемь. Но еще остаются Антон Салетрос (контракт до 2022 года), Видар Кьяртанссон (до 2022 года), Бьорн Сигурдарсон (до 2021 года) и Саид Эзатолахи, чей контракт с клубом, согласно «Трансфермаркту» истек этим летом, однако о расставании с иранским полузащитником «Ростов» не объявлял. Возможно, есть нюансы.

Одного из исландских форвардов можно внести в заявку, а если Эзатолахи все-таки уходит свободным агентом, то остается всего парочка лишних иностранцев, причем у Сигурдарсона меньше года до истечения контракта. И да, еще могут уйти Норманн и Шомуродов, на которых есть спрос, поэтому «Ростов» будет не прочь продать по хорошей цене, вот и замену Матиасу и Элдору уже подготовили.

Каким блокам требуется усиление?

Вратари. Бабурин, Песьяков, Рудаков.

По ходу сезона 2019/20 в воротах играли Песьяков и Бабурин — два вратаря приличного класса. Очевидно, конкуренция между ними продолжится и в новой кампании. На подхвате еще один воспитанник «Зенита» Максим Рудаков, он выпустился из академии «сине-бело-голубых» на пару лет позже Бабурина. А еще где-то в недрах «Ростова» подрастает Денис Попов, получивший столько авансов после десяти пропущенных мячей от «Сочи».

Центральные защитники. Чистяков, Осипенко, Хаджикадунич, Плиев.

Три центрбека, игравшие во второй половине сезона 2019/20, на месте, хотя у Чистякова могут быть предложения от «Зенита» и московских клубов. Плиев вернулся из аренды в «Рубин». Если не будет потерь, этот блок укомплектован.

Крайние защитники. Козлов, Логашов, Ковалев — справа; Чернов, Поярков, Ведерников — слева.

Здесь даже переизбыток футболистов, поэтому 20-летних Ковалева и Пояркова логично будет отправить в аренды, чтобы не закисали в глубоком запасе.

Центральные хавбеки. Норманн, Хашимото, Глебов, Еременко, Попов, Мамаев, Саплинов, Салетрос.

Салетрос здесь лишний, а Норманн может уйти за хорошие деньги, но даже после этого останется 6 футболистов на три позиции, ведь приходивший как оттянутый форвард Саплинов у Карпина играет в центре поля.

Крайние полузащитники/вингеры. Байрамян, Ионов, Зайнутдинов, Зуев.

Не знаю, изменились ли планы Карпина относительно Зуева, который вернулся из командировки в Казань, но с ним получается полный комплект крайних полузащитников.

Нападающие. Шомуродов, Тошевски, Сигурдарсон, Кьяртанссон, Прошляков, Долгов.

Шесть номинальных центральных нападающих, в то время как достаточно троих. При этом из всей шестерки сейчас со стопроцентной уверенностью можно говорить только о новичке Тошевски, ведь Шомуродова могут продать, с исландцами не факт, что дальше по пути, а молодые Прошляков и Долгов в летних матчах не убедили, что готовы играть за «Ростов». Им бы съездить в аренду в команды второй восьмерки для начала.

Резюме. Продажи лидеров могут заставить «Ростов» задуматься о новых трансферах, но на сегодняшний день в распоряжении Валерия Карпина достаточно футболистов, чтобы начать новый сезон. Даже есть избыток, поэтому первоочередная задача «Ростова» — избавиться от шести или семи лишних игроков, чтобы в команде не было чрезмерной конкуренции, которая нередко оказывает пагубное влияние.