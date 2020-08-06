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Солнечный Узбекистан в РПЛ. Настоящее, прошлое и будущее

вчера, 13:25
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Денисов Виталий
Денисов Виталий
Защитник
Шомуродов Элдор
Шомуродов Элдор
Нападающий
Ахмедов Одил
Ахмедов Одил
Полузащитник
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«Соккер.ру» реагирует на трансферы Урунова и Жалолиддинова в московские клубы, а также на успехи Шомуродова в «Ростове».

Сборная Узбекистана — одна из сильнейших команд в Азии, только из-за вечного невезения и глупого стечения обстоятельств «Белые волки» пока ни разу не попали в финальный турнир чемпионата мира, но есть уверенность, что в ближайшем будущем это недоразумение будет исправлено.

В Узбекистане подросло талантливое футбольное поколение, это заметно и в РПЛ: Элдор Шомуродов — один из лучших бомбардиров российского чемпионата, а юные Урунов и Жалолиддинов подписали контракты с московскими «Спартаком» и «Локомотивом».

Не исключено, что это только начало, в скором будущем узбекские футболисты хлынут в РПЛ потоком: есть предпосылки, что скоро они перестанут считаться легионерами в наших краях. Обязательно заглянем и в завтрашний день, но начнем с прошлого Российской Премьер-Лиги, в котором воспитанники узбекского футбола тоже оставили заметный след.

Прошлое

Четыре десятка воспитанников узбекского футбола выступали в РПЛ, хотя футболистов с паспортом Узбекистана было больше. Например, легенды «Локомотива» Владимир Маминов и Олег Пашинин приняли предложение запустить международную карьеру в Узбекистане, не дождавшись вызовов от сборной России. В свою очередь, завоевывавшие чемпионства в «Спартаке» Андрей Пятницкий и Валерий Кечинов являются воспитанниками ташкентского футбола, но после распада СССР они играли за Россию.

Играли в РПЛ и русские, и украинцы, и армяне с паспортом Узбекистана — многонациональная делегация, которая завоевала в России немало кубков и медалей. Недавно завоевывал титулы с «Локомотивом» Виталий Денисов (72 матча за сборную Узбекистана), защитник выиграл с «железнодорожниками» чемпионат-2017/18 и два Кубка России, на протяжении нескольких сезонов подряд входил в число лучших крайних защитников РПЛ.

Если же акцентировать внимание на этнических узбеках, то первым приходит на ум Мирджалол Касымов — блестящий полузащитник времен золотой «Алании», в которую он дважды возвращался после победы в чемпионате России-1995 года. Касымов — рекордсмен среди соотечественников по числу голов и «ассистов» в российском футболе: у Мирджалола 181 игра за «Аланию» и «Крылья Советов», в которых он забил 44 мяча и отдал 34 результативных передачи.

Относительно недавно играл в «Анжи» и «Краснодаре» Одил Ахмедов, полузащитник провел за российские клубы 211 матчей — еще один ориентир для футболистов из Узбекистана, как голы и результативные передачи Касымова. Три года назад «Краснодар» выгодно продал полузащитника в Китай за 7 млн евро.

Ахмедов классно играет за «Шанхай СИПГ» с Халком, Оскаром и Арнаутовичем в одной упряжке, выигрывал чемпионат. Одил по-прежнему остается лидером сборной Узбекистана и рассчитывает сыграть на ЧМ-2022 в Катаре. Можно еще вспомнить Андрея Акопянца, успешно выступавшего за «Ростов» в начале «нулевых», но много и массовки — футболистов, которые сыграли несколько матчей и пропали с радаров.

Одним из таких был Джафар Ирисметов, который в 2001 году перешел в «Спартак». Узбек ехал в Москву в статусе супербомбардира (забил 45 голов в 37 матчах за «Дустлик»), но в 23 матчах за российские клубы (после «Спартака» играл еще за «Анжи») не отличился ни единого раза. А ведь его красно-белая карьера стартовала с матчей в Лиге чемпионов против «Арсенала» и «Баварии»…

Настоящее

До недавних пор в РПЛ играли Виталий Денисов («Локомотив», «Рубин», «Крылья Советов») и Вадим Афонин («Оренбург»), в прошлом сезоне в составе «Анжи» видели Достонбека Хамдамова, еще раньше следили за Вагизом Галиуллиным («Рубин», «Уфа», «Тосно»). Но сезон-2019/20 раскрыл своих героев. Пусть двоих, но очень ярких.

Форвард Элдор Шомуродов в «Ростове» с 2017 года, но заставил о себе говорить только в прошедшем сезоне, до этого сидел в запасе, а однажды даже выходил на позиции крайнего защитника. В РПЛ-2019/20 Элдор наколотил 11 голов, пусть ему не удалось провести сезон стабильно, Шомуродов создал «визитную карточку».

Элдор мечтает играть в Европе, у него уже было конкретное предложение из Бельгии, но «Ростов» не соблазнился на 5 миллионов евро от «Гента», на берегах Дона считают (и небезосновательно), что Шомуродов будет стоить дороже. Вероятно, это касается и Остона Урунова в «Спартаке». 19-летний полузащитник появился в РПЛ только в начале этого года, сыграл 10 матчей за «Уфу» и уже перешел в московский клуб, где постарается найти достойное применение своей технике и добиться прогресса.

Будущее

Урунов — это по-прежнему «будущее», как и новичок «Локомотива» Жасур Жалолиддинов. «Железнодорожники» приобрели талантливого 18-летнего полузащитника у «Бунедкора» примерно за 1 млн евро, на родине Жасура называют «самым талантливым футболистом страны». А Узбекистан сейчас богат на таланты, российские клубы не стесняются снимать сливки.

Впрочем, пока делают это осторожно. Во-первых, не всем футболистам из Средней Азии удается адаптироваться в российском футболе. Во-вторых, игроки из Узбекистана считаются легионерами в РПЛ, а с новым лимитом можно заявлять только 8 иностранцев. Но скоро ситуация может измениться.

Как известно, с нынешнего сезона футболисты из стран Евразийского экономического союза больше не считаются легионерами в РПЛ. Для талантов из Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии вход свободный. В этом году Узбекистан начал сближение с ЕАЭС, весной в Ташкенте приняли решение о вступлении в Евразийский союз на правах страны-наблюдателя, а если дойдет до полноправного членства, то Урунов, Шомуродов и Жалолиддинов перестанут считаться легионерами в российском футболе, а для многих их соотечественников калиточка в РПЛ призывно откроется на всю ширину.

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Ravshan878
Ravshan878
сегодня в 07:00
Respect to автора за Дружбу.👍
112910415
112910415
сегодня в 06:11
скауты явно уже работают на этом направлении
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 16:48
да пора им в футбол )))на стройках перестали платить)))))))))
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 15:21
Касымов был невероятно хорош, причем с юных лет - уже в семнадцать стал чемпионом мира по юношам. К слову, его зовут МирджаЛол, а не МирджаМол..
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 13:30
Интересно и про другие республики почитать
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