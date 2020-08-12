ПСЖ хочет в полуфинал, но «Аталанта» может огорчить Неймара и Мбаппе

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вчера, 19:30

Четвертьфинальная стадия Лиги чемпионов стартует с интригующей пары: дебютант турнира против вечного амбициозного неудачника.

Лига чемпионов — это турнир старых мастеров и благородных семейств, где нуворишам часто приходится страдать. Шутка ли, за последние 22 розыгрыша в списке победителей турнира появилось только одно новое имя — «Челси», в остальных Кубок чемпионов доставался клубам, которые не впервые взбирались на вершину европейского футбола.

Для «Манчестер Сити» и ПСЖ — клубов, которые на данном отрезке своей истории опираются на большие деньги, интеграция в компанию европейских грандов проходит с огромным трудом. «Горожане» лишь однажды добирались до полуфинала, но тогда их побежденными соперниками в плей-офф стали киевское «Динамо» и этот же ПСЖ в «Дерби денег».

Парижане и того хуже: с момента прихода катарских хозяев и щедрых инвестиций парижский клуб восьмой раз подряд играет в плей-офф Лиги чемпионов, но выше четвертьфинала ПСЖ не играл. Возможно, в этом сезоне в судьбе нуворишей произойдут серьезные перемены: «Манчестер Сити» впервые в плей-офф ЛЧ прошел истинного гранда — мадридский «Реал», а турнирная сетка буквально манит «Пари Сен-Жермен» в финал. Но глупец тот, кто недооценивает «Аталанту».

Как они попали в четвертьфинал?

ПСЖ . Команда покалечившегося перед матчем с «Аталантой» Томаса Тухеля уверенно выиграла свою группу («Реал», «Брюгге», «Галатасарай»), потеряв очки только в гостевом матче против «Королевского клуба». Остальные пять встреч завершились победами, в том числе над «Мадридом» в родных стенах со счетом 3:0.

В 1/8 финала парижанам досталась дортмундская «Боруссия», которая в первом матче выиграла дома 2:1 с дублем Эрлинга Холанда, однако хозяйская победа на «Парк де Пренс» получилась более убедительной — 2:0, а после финального свистка был командный сеанс троллинга молодого норвежского форварда, в котором отказался участвовать только мудрый Кейлор Навас.

Haaland : « Ça m'a énervé qu'on se fasse sortir de la Ligue des Champions. Mais sur la célébration, je suis content qu'ils l'aient faite, ça ne me dérange pas du tout pour être honnête. » (BT Sport)



📸 @PSG_inside pic.twitter.com/f4q8oBfwlT — Actu Foot (@ActuFoot_) June 28, 2020

«Аталанта». Команда Джан-Пьеро Гасперини выбралась в плей-офф Лиги чемпионов каким-то невероятным образом: в первых трех турах группового этапа «Аталанта» проиграла загребскому «Динамо», «Шахтеру» и «Манчестер Сити», а в четвертом туре набрала первое очко, сыграв вничью с «горожанами». Но две победы-реванша над «Динамо» и «Шахтером» вкупе со счастливым стечением обстоятельств позволили итальянцам взобраться на вторую строчку после разочаровывающего старта в турнире.

В 1/8 финала «Аталанте» досталась «Валенсия», которой команда Гасперини забила по 4 мяча в обоих матчах: 4:1 дома и 4:3 в гостях. Йосип Иличич оформил «покер» на «Месталье», став первым футболистом, которому удалось забить четыре мяча в гостевом матче в гостевом матче плей-офф Лиги чемпионов. Против ПСЖ у «Аталанты» будет всего один матч, но, возможно, это и к лучшему — проще будет ввести номинального фаворита в заблуждение и огорошить в Лиссабоне.

«Как я провел лето?»

ПСЖ . Как известно, чемпионат Франции решили не возобновлять после пандемии коронавируса. Таким образом, у ПСЖ не было официальных матчей на протяжении четырех с половиной месяцев. В конце июля команда Томаса Тухеля приняла участие в финальных матчах Кубка Франции и Кубка французской Лиги. Завоевали два трофея, победив «Сент-Этьен» 1:0 и «Лион» в серии пенальти после нулевой ничьей. ПСЖ сейчас — это кот в мешке, впрочем, не только для соперников, но и для самих себя.

«Аталанта». В отличие от ПСЖ , «Аталанта» летом провела уже 13 матчей в чемпионате Италии, причем в первых 12-ти команда Гасперини не знала поражений, а проиграла только в последнем туре Серии A «Интеру». В случае победы «Аталанта» могла занять второе место в чемпионате Италии, а так второй год подряд осталась на третьей строчке. Что тоже весьма неплохо. Форма итальянцев в летних матчах впечатлила: 9 побед, 3 ничьих и только одно поражение. Удалось ли сохранить бодрость на «Финал восьми» Лиги чемпионов?

Отдел кадров

- Получивший травму голеностопа в финале Кубка Франции против «Сент-Этьена» Килиан Мбаппе сможет сыграть с «Аталантой», это подтвердил Томас Тухель. Скорее всего, француз начнет игру в запасе и получит 25-30 минут во втором тайме. В старте ждем Пабло Сарабию.

- Анхель Ди Мария пропустит игру из-за перебора желтых карточек. Аргентинца догнала автоматическая дисквалификация.

- 100% мимо игры с «Аталантой» Марко Верратти. Итальянский хавбек повредил икроножную мышцу на тренировке и оставил себя без Лиги чемпионов.

- Тома Менье и Эдинсон Кавани покинули ПСЖ по истечении своих контрактов, в ЛЧ они не сыграют.

- Основной голкипер «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини порвал связки колена в матче с «Интером», место в воротах займет Марко Спортиелло.

- Йосип Иличич, тащивший «Аталанту» в начале года, почти не играл в летних матчах, а накануне игры с ПСЖ руководство итальянского клуба отпустило словенца на родину — якобы какая-то неприятность случилась в семье. Любопытно, кто появится в старте — Пашалич или Малиновский? Одновременно хорвата и украинца Гасперини не использует.

Ориентировочный состав «Аталанты» (3-4-2-1): Спортиелло — Толой, Кальдара, Джимсити — Хатебур, Де Рон, Фройлер, Госенс — Гомес, Малиновский — Сапата.

Ориентировочный состав ПСЖ (4-3-3): Навас — Керер, Силва, Кимпембе, Бернат — Маркиньос, Гейе, Эррера — Сарабия, Неймар, Икарди.

Прогноз «Соккер.ру»: возможно, выдаю желаемое за действительное, но верю в сенсацию и победу «Аталанты», которая сильна именно своей командной игрой. Да, отсутствие Иличича — это серьезная потеря, если говорить об Йосипе февральского образца, а летом «Аталанта» привыкла играть без словенца. Кажется, из этой дуэли может выйти что-то веселое со счетом вроде 3:2.