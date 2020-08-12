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«Бешикташ» прорабатывает вариант с арендой Дзюбы

вчера, 23:03

Форвард «Зенита» Артем Дзюба может продолжить карьеру в «Бешикташе», сообщает ortacizgi.com.

По информации источника, стамбульский клуб заинтересован в аренде 31-летнего нападающего и уже начал вести работу в этом направлении.

В стартовавшем сезоне Дзюба забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу в 2 матчах за «Зенит». Его контракт с петербургским клубом рассчитан до лета 2022 года.

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