«Бешикташ» прорабатывает вариант с арендой Дзюбы

Форвард «Зенита» Артем Дзюба может продолжить карьеру в «Бешикташе», сообщает ortacizgi.com.
По информации источника, стамбульский клуб заинтересован в аренде 31-летнего нападающего и уже начал вести работу в этом направлении.
В стартовавшем сезоне Дзюба забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу в 2 матчах за «Зенит». Его контракт с петербургским клубом рассчитан до лета 2022 года.
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