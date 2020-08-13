«Атлетико» — фаворит, но «быки» будут драться и бодаться

1597329013

13 августа 2020, 17:30

Второй четвертьфинальный матч Лиги чемпионов и снова пара с явным фаворитом. «Соккер.ру» рассматривает шансы «РБ Лейпциг» и «Атлетико».

Первый четвертьфинал Лиги чемпионов задал темп. По крайней мере, хочется в это верить. В матче «Аталанта» — ПСЖ было много моментов, чудесная интрига и гениальная развязка с триумфом фаворита, запасные футболисты которого незадолго до голов Маркиньоса и Чупо-Мотинга едва не плакали на трибунах. При всем почтении и симпатии к «Аталанте» нужно согласиться с тем, что «Пари Сен-Жермен» заслужил выход в полуфинал, команде Томаса Тухеля скорее не посчастливилось загнать себя в такой угол, откуда удалось найти выход ценой триллионов сожженных нервных клеток.

ПСЖ торжествует и ждет соперника по полуфиналу. Единственный точный прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Атлетико» звучит так: у соперника «Пари Сен-Жермен» будет на сутки меньше отдыха перед полуфиналом. Существенный фактор в таком краткосрочном турнире. Пожалуй, в противостоянии испанцев и немцев изначальное соотношение сил примерно такое же, как и во вчерашней паре. «Атлетико» — фаворит, но у «РБ Лейпцига» есть козыри в виде стиля, тактической гибкости и того обстоятельства, что «быкам» нечего терять.

Четвертьфинал Лиги чемпионов — лучший результат в истории «Лейпцига». Вне зависимости от результата матча с «Атлетико» этот сезон пойдет в зачет Юлиану Нагельсманну и его команде. А вот от «матрасников» Диего Симеоне, особенно после победы над «Ливерпулем» в 1/8 финала, ждут очередного захода на трофей. Команду Эль Чоло в плей-офф Лиги чемпионов способен остановить только «Реал» или Криштиану Роналду. В этом розыгрыше они уже не представляют угрозы.

Как они добрались до четвертьфинала?

«РБ Лейпциг». Немецкий клуб выиграл свою группу, в которой соперничал с «Лионом», «Бенфикой» и «Зенитом». Единственное поражение «быкам» нанес «Лион», который тоже пробрался в четвертьфинал Лиги Европы. Сенсации в успешном выступлении «Лейпцига» на групповой стадии не было, а вот успех в противостоянии с «Тоттенхэмом» в первом раунде плей-офф впечатлил. В первую очередь, даже не сам факт победы, а легкость, с которой «шпоры» были убраны с пути — 1:0 в гостях и 3:0 дома. Прошлогодний финалист свободен, Моуриньо скрипит зубами.

«Атлетико». Как и «РБ Лейпциг», «Атлетико» прошлой осенью приезжал в Россию — в группе «матрасников» был «Локомотив». А еще «Байер» и «Ювентус». Опередить мадридцев сумел только бессменный чемпион Италии, со второго места в группе «Атлетико» в первом же раунде плей-офф попал на «Ливерпуль» и заставил действующего победителя Лиги чемпионов капитулировать. «Атлетико» выиграл дома 1:0, на «Энфилде» с этим же счетом проиграл основное время и пропустил в дебюте овертайма. А потом начались чудеса имени Маркоса Льоренте: вышедший на замену полузащитник оформил дубль и помог отличиться Морате — 3:2 и гробовая тишина на «Энфилде».

«Как я провел лето?»

«РБ Лейпциг» и «Атлетико» заняли третьи места в своих чемпионатах, которые доигрывались летом. Команда Юлиана Нагельсманна чередовала ничьи и победы, только один раз проиграв дортмундской «Боруссии» на своем поле в предпоследнем туре (это была игра за второе место), при этом нужно помнить, что Бундеслига возобновилась еще в середине мая и завершилась в конце июня. Свой последний официальный матч «РБ Лейпциг» провел 27-го июня, то есть полтора месяца назад. Просто факт. ПСЖ , к примеру, вчера не помешало выиграть практически полное отсутствие соревновательной практики на протяжении пяти месяцев.

«Атлетико» закончил выступления в чемпионате Испании 19-го июля. В летней части сезона, включавшей в себя 11 туров, команда Диего Симеоне ни разу не была побеждена (7 побед и 4 ничьих). В турнирной таблице «матрасники» сильно отстали от «Реала» (на 17 очков) и «Барселоны» (на 12), финишировали вровень с «Севильей», опередив андалузцев по дополнительным показателям. Это восьмое кряду попадание «Атлетико» в топ-3 Ла Лиги.

Отдел кадров

- Анхель Корреа и Шиме Врсалько сдали положительные тесты на COVID-19 и выведены из состава команды. «Атлетико» повезло, что вирус не распространился на других футболистов, хотя Корреа претендовал бы на место в стартовом составе, если бы не болезнь.

- Мартовский матч против «Ливерпуля» стал поворотным моментом в карьере Маркоса Льоренте в «Атлетико». В большинстве летних встреч он был в стартовом составе и был хорош. Ждем его с первых минут и сегодня.

- «РБ Лейпциг» не может рассчитывать в «Финале восьми» на своего лучшего бомбардира в сезоне 2019/20 Тимо Вернера (34 гола во всех турнирах). Немецкий форвард перебрался в «Челси» и принял решение не играть за «быков» в плей-офф Лиги чемпионов.

- И если бы уход Вернера был единственной головной болью Нагельсманна. Юссуф Поульсен пропустил концовку сезона Бундеслиги из-за травмы голеностопа (еще один удар по атаке), есть сомнения относительно формы Марселя Забитцера и Марцеля Хальстенберга. Эти двое, скорее всего, сыграют, но сумеют ли показать свой лучший футбол?

- Тем временем у Диего Симеоне роскошный выбор в атаке: Жоау Фелиш, Альваро Мората и Диего Коста.

Ориентировочный состав «РБ Лейпциг» (3-4-2-1): Гулачи — Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг — Мукиеле, Лаймер, Забитцер, Анхелиньо — Ольмо, Нкунку — Шик.

Ориентировочный состав «Атлетико» (4-4-2): Облак — Триппьер, Фелипе, Хименес, Лоди — Льоренте, Коке, Партей, Сауль — Фелиш, Мората.

Прогноз «Соккер.ру»: на стороне «Атлетико» опыт, на стороне «Лейпцига» — страсть. А еще потеря лучшего бомбардира и сомнительная форма лидеров. Думаю, в такой ситуации Диего Симеоне использует фирменный удушающий прием, и «матрасники» выжмут победу — 1:0 или 2:0.