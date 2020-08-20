Эффективный менеджмент. Стартовый состав «Баварии» обошелся вдвое дешевле Неймара

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вчера, 10:50

«Бавария» проводит сложный 2020 год на одном дыхании, а в Лиге чемпионов сносит всех со своего пути. «Соккер.ру» приводит еще несколько впечатляющих цифр.

В последние годы «Бавария» не удержалась от крупных трансферов, потратив больше 150 миллионов евро на приобретение Люки Эрнандеса, Бенджамена Павара и Лероя Сане. Реактивный немец начнет играть со следующего сезона, а молодые чемпионы мира из Франции сыграли около 20 минут на двоих в летних матчах Лиги чемпионов. Команда, разрывавшая «Барселону» и «Атлетико», в сборке стоила дешевле 100 млн евро. Вот где настоящее чудо!

Мануэль Нойер (куплен у «Шальке», 2011) — 30 млн евро

Самый дорогостоящий в стартовом составе «Баварии», при этом нужно учитывать, что Мануэль приехал в Мюнхен девять лет назад и уже давным-давно отработал потраченные на него 30 миллионов евро. Много лет назад Фергюсона упрекнули в сумасшедшей трате денег на защитника Фердинанда (самый дорогой на тот момент британский трансфер).

Сэр Алекс тогда хитро сощурился и предложил критикам не забыть оценить этот трансфер в конце пути Рио в МЮ , взвесив его вклад в успехи команды и разделив потраченную сумму на количество проведенных сезонов. Вышла ничтожная сумма. Если рассчитать по той же схеме Нойера, получится то же самое: 3.3 млн евро за год в «Баварии» (и это значение продолжит падать, ведь Мануэль пока никуда не уходит) для футболиста, который причастен к 18 завоеванным трофеям.

Йозуа Киммих (куплен у «Штутгарта», 2015) — 8.5 млн евро

К 25 годам Киммих сыграл больше 220 матчей за «Баварию», он исключительный профессионал и универсал: в том же матче с «Лионом» поиграл на двух позициях — справа в обороне и в опорной зоне. Йозуа называют будущим капитаном и лидером «Баварии» завтрашнего дня. Его стоимость с момента перехода в мюнхенский суперклуб выросла раз в 10.

(куплен у «Манчестер Сити», 2011) — 13.5 млн евро

Раскрылся в «Гамбурге», был продан в «Манчестер Сити», где проиграл конкуренцию Компани и Лескотту, что послужило причиной возвращения в Германию после всего лишь года на Туманном Альбионе. Зато за «Баварию» играет уже 9 лет (323 матча, 8 голов), и хотя у Жерома бывали взлеты и падения, как для защитника за 13 миллионов евро он весьма неплох, не так ли?

(куплен у «Аустрии», 2008) — 150 тысяч евро

Алаба переехал в Мюнхен из Австрии, когда ему было 16 лет. «Бавария» заплатила за талантливого парня скромную компенсацию «Аустрии», но по международным правилам Давид считается воспитанником «Баварии» (нужно быть зарегистрированным в клубе на протяжении хотя бы трех сезонов в возрасте с 15 до 21 года). Сейчас Алабе 28, и он один из заслуженных ветеранов «Баварии», в следующем сезоне пробьет отметку в 400 матчей за клуб.

Альфонсо Дэвис (куплен у «Ванкувера», 2019) — 10 млн евро

Реактивный Альфонсо развивал на футбольном поле скорость 36.5 километров в час, Дэвис — одно из главных открытий футбольного года, причем в «Баварию» юный канадец ехал игроком атаки, а у Ханси Флика успешно закрывает позицию левого защитника, успевая везде. Потраченные на него 10 миллионов евро уже сейчас кажутся копеечным вложением по сравнению с отдачей.

(пришел из «Шальке», 2018) — свободный агент

«Бавария» — это огромный магнит в немецком футболе, поэтому мощные внутренние трансферы без компенсации периодически случаются, и Горецка не самый яркий пример этой практики в нынешнем составе. После перехода в «Баварию» Леон добился ощутимого прогресса и сейчас органично смотрится в центре поля мюнхенцев.

Тьяго Алькантара (куплен у «Барселоны», 2013) — 25 млн евро

Поговаривают, что этим летом воспитанник «Барселоны» может покинуть «Баварию» ради «Ливерпуля», но Тьяго, чей контракт истекает через год, может и передумать, ведь быть частью такой банды, какая сейчас собралась в Мюнхене, бесценно.

Серж Гнабри (куплен у «Вердера», 2017) — 8 млн евро

Четыре года назад лондонский «Арсенал» продал автора дубля во вчерашнем полуфинале Лиги чемпионов в «Вердер» за 5 млн евро, а год спустя «Бавария» заплатила за вингера чуть больше. Что из этого получилось — вы и сами знаете. В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов у Сержа 9 голов и 2 «ассиста».

Томас Мюллер (воспитанник клуба)

Мюллер пришел в «Баварию» 20 лет назад, когда был 10-летним мальчишкой. Вся карьера баварца Томаса связана с главным клубом его родного региона.

Иван Перишич (в аренде из «Интера», 2019) — 5 млн евро

Прошлым летом «Бавария» вернула в Германию хорвата, который уже раньше выступал в Бундеслиге за дортмундскую «Боруссию» и «Вольфсбург». Иван провел хороший сезон в Мюнхене (8 голов и 10 «ассистов» в 34 матчах), сполна отработал затраты на аренду.

(пришел из «Боруссии Д», 2014) — свободный агент

Не забываем и о том, что главный бомбардир «Баварии» и, пожалуй, лучший футболист 2020 года достался мюнхенцам бесплатно. На самом деле, «Бавария» хотела выкупить Левандовски у «Боруссии» в 2013-м, но дортмундцы отказались продавать двух лидеров разом (в Мюнхен тогда переехал Марио Гетце), поэтому Роберту пришлось дожидаться окончания контракта и переходить в «Баварию» свободным агентом. За шесть лет Левандовски забил 246 голов в 288 матчах, а в воскресенье сделает все от себя зависящее, чтобы впервые в карьере выиграть Лигу чемпионов.

Итого: 100.15 млн евро