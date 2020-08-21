Загадочная история Александра Кокорина. Может уйти из «Спартака», так и не сыграв

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вчера, 10:46

«Соккер.ру» — о новичке «Спартака», с которым снова происходит нечто необычное.

В начале августа Александр Кокорин подписал контракт со «Спартаком». Кто-то скрипнул зубами, кто-то порадовался за форварда, который искупил вину за поднятый на ближнего своего стул, все с нетерпеливым предвкушением — злорадным или оптимистичным, застыли в ожидании старта красно-белого этапа карьеры Кокорина. Но воз и ныне там: нападающий уже три недели в «Спартаке», его новая команда провела три матча в новом сезоне, но дебют откладывается. Каждый раз поступает противоречивая информация, а вся история утопает в таком густом тумане, что невольно начинаешь перебирать в уме конспирологические теории.

Началось все с таинственного повреждения на тренировке за пару дней до матча с «Сочи». «Спартак» нигде не сообщал о травме форварда, внимательные болельщики забеспокоились накануне старта нового чемпионата, когда не нашли Кокорина на видео клубной пресс-службы с тренировки, а для большинства шоком стало непопадание нападающего в заявку на матч. Александр был на «Открытие Арене», после игры пообщался с журналистами, сообщил, что у него небольшой мышечный спазм и пообещал быть на поле в игре с «Ахматом». Пришел день X, и Кокорин провел еще один домашний матч в ложе.

Между тем стала поступать противоречивая информация о состоянии здоровья форварда, причем сложилось ощущение, что официальный источник — Шамиль Газизов, намеренно искажает истинное положение вещей, в то время как инсайдеры еще перед игрой с «Ахматом» вещали о мышечной травме и сроках восстановления в две недели. Генеральный директор «Спартака» накануне игры с «Уфой» заявил буквально следующее:

У Кокорина было маленькое повреждение. Он входит в кондиции, и мы надеемся, что, может быть, уже с «Уфой» он будет на поле.

В матче с «Уфой» Кокорина не было не только на поле, но и в заявке команды, форвард не полетел со «Спартаком» в столицу Башкирии. Подозрения усиливаются, а на носу матч против «Локомотива». И снова слухи полностью противоречат официальной позиции клуба. Осведомленные журналисты уверяют, что Александр не выйдет на поле в августе и восстановится только к середине сентября, когда завершится пауза на игры сборных. «Спартак» бомбит инсайдеров и гнет свою линию. Высказал глава департамента по связям с общественностью Антон Фетисов:

Не верьте слухам. Мы надеемся на его выход в матче с «Локомотивом».

И Шамиль Газизов:

Надеемся, что Кокорин сыграет с «Локомотивом». У него были маленькие повреждения икроножной мышцы, но вроде бы все прошло. Мы могли его и с «Уфой» выпустить, но не стали рисковать. Сам он рвался сыграть, но решили поберечь.

Что ж, если Кокорин появится на поле в матче с «Локомотивом», то все сомнения развеются, будем говорить о том, как качественно защитили команду от утечек информации Фетисов, Газизов и Кулемин, подняв на свет всех инсайдеров. Может случиться маленькая, но важная победа и сигнал для всех: не стоит принимать всерьез слухи о «Спартаке», зато можно полностью доверять официальным лицам клуба. Это хороший кейс для Газизова и Ко, но стоит Кокорину по какой-то причине вновь остаться вне заявки или пусть даже просидеть на скамейке всю игру со скучающим видом — разверзлись хляби. И далеко не небесные.

За последние пару недель в пытливых умах и так родилось немало теорий, объясняющих загадочное начало карьеры Кокорина в «Спартаке». Кто-то предполагает, что это своеобразный бунт Доменико Тедеско, который просил на усиление правого защитника и опорного хавбека, но вынужден начинать сезон без желанных новичков, зато с непрошенными Кокориным и Уруновым, на которых отыгрывается за промахи менеджмента. Руководство клуба, в свою очередь, воспитывает Тедеско «ангиной»: немца отстранили от команды, якобы дав ему возможность обдумать свою позицию.

Есть и другая популярная версия: до Кокорина в «Спартаке» дотянулись те же длинные руки, которые помешали ему подписать новый контракт с «Зенитом» или перейти в «Локомотив». Помните, Сергей Семак говорил, что причины ухода Кокорина из «Зенита» не имеют никакого отношения к футболу? Подписание футболиста с уголовным прошлым было смелым поступком со стороны Федуна, но как будто владелец «Спартака» ни разу не давал задний ход после лихих гусарских загулов. Да вот хотя бы история со снятием с чемпионата. Леониду Арнольдовичу могли позвонить по защищенной линии и тихим голосом что-то порекомендовать, а чего-то не порекомендовать.

Наконец, новую порцию масла в огонь накануне подлил комментатор «Матч ТВ» и главный инсайдер всея Руси Нобель Арустамян: оказывается, несмотря на переход Кокорина в «Спартак», к российскому форварду не утратила интереса «Рома». Более того, в ближайшее время римские «волки» могут сделать официальный запрос по Кокорину. Конечно, это будет удивительная история, ведь месяцем раньше итальянцы могли подписать Александра свободным агентом. Или это какой-то заранее продуманный хитрый план? Все-таки «Спартак» и «Рому» с прошлого года связывают особые отношения после трансферов Понсе и Романьоли.

И да, это же Кокорин, у него что ни трансфер — то приключение! Вспомните, как широко в начале года обсуждался переход из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды, а несколько лет назад Александр перешел из «Динамо» в «Анжи», чтобы месяц спустя вернуться в Москву, не сыграв ни одного матча за махачкалинский клуб. Тогда тоже помешала травма. Кстати, банальная ипохондрия форварда тоже может считаться одной из версий: врачам всегда было непросто с Александром, иногда у него «болит!» и все тут. А в этой истории пока ничего не понятно, но уже дико интересно. Удивительно, но главный вопрос сейчас такой: сыграет ли Кокорин за «Спартак»?