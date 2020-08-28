Слишком хорош для «Спартака». Новый Фернандо и та самая «икра» Федуна

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вчера, 12:05

«Соккер.ру» не уверен, что Газизову и его доверенным лицам удастся уломать Сиприена из «Ниццы», но Вилан — это образец полузащитника, в котором нуждается «Спартак».

Шамиль Камилович, а трансферы будут?

«Спартак» неплохо стартовал в чемпионате, может даже закончить летний отрезок на первом месте, если одержит победу над «Арсеналом» в субботу, а «Зенит» не выиграет у «Локомотива» на следующий день. И ведь играют тем же составом, который в прошлом сезоне занял седьмое место, то есть команда и тренер выжимают из себя все соки, но на длительной дистанции сложно будет совершить столь внушительный качественный скачок на одной сыгранности и прогрессе футболистов, не обойтись без точечного усиления.

«Спартак» красиво сделал два трансфера еще до старта чемпионата, но оба они пока холостые: Остону Урунову не находится игровых минут, а у Александра Кокорина мистическая травма, которая пока не позволяет форварду дебютировать за «красно-белых». Да и не этих игроков в первую очередь ждал Тедеско, которому нужен правый защитник и игрок в центр поля. И они нужны еще вчера, а если не приедут во время сентябрьской паузы на матчи сборных, то можно будет посомневаться в том, что клуб и Газизов лично всеми силами помогают Доменико и команде в решении поставленных задач.

Почему так много слухов об игроках из Лиги 1?

В «Спартак» уже сватали защитников Кенни Лала из «Страсбура» и Кенни Тете из «Лиона», опорника «Нанта» Абдулайе Туре, теперь прицел наведен на Вилана Сиприена из «Ниццы». Почему «красно-белые» бьют так кучно? Это неспроста, связано с ситуацией на европейском рынке, о которой упоминал сам Шамиль Газизов в одном из интервью. Мол, в нынешних условиях открываются возможности взять качественных игроков за адекватные деньги. С чем это связано и причем здесь конкретно Лига 1? Дело в том, что во Франции футбола не было на протяжении пяти месяцев, клубы не получили деньги от спонсоров и испытывают финансовые затруднения, в связи с чем стали более сговорчивы, когда им предлагают живые деньги за игроков.

Вилан Сиприен. Кто он и откуда?

Вся карьера 25-летнего полузащитника, появившегося на свет в Гваделупе, прошла во Франции. Сиприен — воспитанник «Ланса», за который дебютировал в 17 лет в Лиге 2, где провел два сезона, добился со своей командой промоушена, засветился в элитном дивизионе, несмотря на вылет «Ланса», и после еще одного сезона в Лиге 2 пошел на повышение. В 2016 году «Ницца» заплатила за Вилана 5 млн евро, сейчас «Трансфермаркт» оценивает хавбека в 14.5, но рыночная цена будет ниже, учитывая, что у Сиприена осталось 10 месяцев по действующему контракту. Это обстоятельство и делает его привлекательным вариантом усиления полузащиты для «Спартака». И не только.

С кем предстоит побороться за Сиприена?

В своих рядах Вилана хотели бы видеть «Бордо» и «Лион», но если «жирондинцы» вряд ли могут себе позволить такое удовольствие, то заработавший на Лиге чемпионов «Олимпик» из города ткачей на сегодняшний день является фаворитом в борьбе за подпись Сиприена. Да и сам игрок не горит желанием переезжать в Россию.

Впрочем, сложно найти футболиста из топ-чемпионата, которого не пришлось бы уговаривать, даже окопавшиеся в РПЛ игроки часто признаются, что отвергали переезд в Россию на этапе идеи, но потом находились аргументы рискнуть. Не будем кривить душой, речь идет о деньгах, и «Спартак» может предложить Сиприену больше «Лиона». А еще Тедеско предложит привыкшему постоянно играть Вилану место в железной основе, в то время как Гарсия не может этого гарантировать.

В каком стиле играет потенциальный новичок «Спартака»?

Болельщики «Спартака» вбили себе в голову, что команде нужен «большой, потный и темнокожий» опорный полузащитник типа «собака», а ведь летом 2016-го тоже ждали разрушителя в центр поля, но тогда приехал «реджиста» Фернандо, и внес ощутимый вклад в создание сильнейшего «Спартака» в XXI веке. А если учесть, как поменялась игра команды Доменико Тедеско на старте нового сезона, в новой схеме даже место для чистого опорника нет.

«Спартак» играет с двумя «шестерками» — Кралом и Умяровым, в этой зоне может действовать и Зобнин, отправленный в командировку на правый фланг. Алекс и Наиль неплохо двигают мяч, но они не преуспевают в «быстром отборе», а это качество необходимо, когда твоя команда играет в контроль. По итогам пяти туров РПЛ у «Спартака» 61.3% владения мячом — это выше, чем у «Краснодара» и «Зенита», первое место в лиге. А еще вчера говорили, что Тедеско построил сугубо контратакующую команду.

Сиприен идеально подходит для такого футбола, ведь Вилан хорош и с мячом, и без мяча. В четырех сезонах за «Ниццу» у француза 23 гола (часто ударами с дальней и средней дистанции) и 12 «ассистов» в 109 матчах — внушительные цифры. Но важно, что Сиприен — очень резкий и цепкий парень, хорошо играет корпусом, постоянно нацелен на быстрый отбор, причем готов отбирать мяч на всей протяженности поля от своей штрафной до чужой.

Возможно, объем выполненных отборов не столь внушителен. Номинальные цифры ниже, чем у Крала и Умярова, но Сиприен чаще выполняет отборы другого типа — в динамике, то есть это хороший противовес быстрым игрокам, которых Алекс и Наиль «не ловят», что мы видели на примере Миранчука и Зурико в последних матчах. Вилан обладает скиллами, которых лишены его потенциальные конкуренты в «Спартаке».

Сделает ли Сиприен «Спартак» сильнее?

Приобретение этого игрока станет огромной удачей. Если говорить глобально, Сиприен обладает качествами, которых лишены полузащитники «Спартака» из текущего ростера, причем речь здесь скорее об усилении атаки. У играющей первым номером команды обязательно должны быть полузащитники с поставленным ударом, которые совместными усилиями принесут 8-9 голов за сезон (вспомните хотя бы Глушакова и Фернандо). У Крала и Умярова уже 60 матчей на двоих за «Спартак» и 0 голов. Это печальная статистика.

Зобнин тоже не часто попадает в ворота, хотя не удивимся, если прибавит в этом, ведь у Романа есть страсть и желание прогрессировать. И да, именно он является идеальным напарником по центру поля для Сиприена, чью игру обязательно нужно балансировать. Хотя Вилана можно использовать не только на линии «шестерок», конкуренция вырастет и на позиции под нападающими, где сейчас действует Бакаев, то есть возможен вариант, при котором Вилан усадит на лавку нестабильного в этом году Зелимхана, в то время как у него за спиной сыграют Зобнин и Крал.