Не такой и бесплатный. Во сколько обойдется «Манчестер Сити» подписание Месси

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вчера, 23:27

Одним из фаворитов в борьбе за Лионеля Месси является «Манчестер Сити» с Хосепом Гвардиолой. «Соккер.ру» — о том, что будет с финансовыми потоками, если сделка состоится.

Когда мы знакомимся с тем или иным переходом, трансфером, в первую очередь смотрим на трансферную стоимость, цену, которую заплатил покупатель за игрока. Иногда еще интересуемся размером зарплаты. Но глубже вряд ли заглядываем. Как правило, более детальная информация не раскрывается. Да и интересна она единицам, потому что сама по себе не слишком красноречива. Но любой трансфер Месси, каким бы он ни получился, будет рассматриваться под микроскопом. И пока аргентинец выходит на тропу войны с «Барселоной», в первой тренировке которой в новом сезоне не принимал участия, в Англии местные спортивные экономисты рассказывают о том, как может выглядеть трансфер Месси в «Манчестер Сити», насколько этот переход может взорвать финансовую структуру отношений.

Ведь в нем есть один важный нюанс – Месси настаивает на том, чтобы уйти из «Барселоны» бесплатно, поскольку такой пункт в его контракте прописан. Есть разночтения в том, до которого срока он действует. И это уже вопрос разборок юристов «Барселоны» и Лионеля. Понятно, что если Месси в этой битве не победит, то вряд ли даже у «Манчестер Сити» найдутся безумные 700 миллионов евро, чтобы выкупить аргентинца по клаусуле. Футболисту остается прижимать «Барселону», что он и начал делать игнорированием тренировок. Вряд ли все фанаты каталонцев в этой борьбе останутся на стороне клуба – эта история может разрушительно повлиять на саму болельщицкую структуру каталонского клуба. И руководству «Барселоны» это совсем не нужно.

Но переберемся в Англию. Если допустить, что Месси удастся добиться ухода из «Барселоны» бесплатно и тот выберет «Сити», это совсем не означает, что «горожанам» игрок достанется бесплатно. Подсчеты местных экономистов показывают, что даже при «бесплатном» трансфере игрока такого масштаба «Манчестеру» придется найти где-то 100 миллионов фунтов стерлингов. И это – с учетом того, что чистую зарплату Месси снизит. Звучит парадоксально. Но такова позиция эксперта по спортивным финансам Роберта Уилсона, который исходит из того, что Лионель в «Барселоне» сейчас получает около 500 тысяч фунтов в неделю. По его мнению, аргентинец не сможет сохранять такую зарплату в «Сити», потому что клубы Премьер-Лиги не готовы сейчас на фоне пандемии тратить столь большие деньги, как из чисто финансовых соображений, так и из социальных.

«Я не думаю, что Месси будет добиваться того же оклада, - сказал Уилсон. – Мы видим, что клубы в Англии в нынешних условиях стремятся быть осторожнее. Из-за последствий коронавируса. Есть еще и социальная ответственность, имидж, который должен создавать каждый клуб. Такая зарплата будет выглядеть попросту непристойно. А клубы стараются сейчас продвигать более социально ответственные нарративы. Вероятно, максимальная недельная зарплата Месси в „Сити“ составит 300 тысяч фунтов. Если Месси и его агенты смогут добиться бесплатного трансфера, то у них будет больше простора для добавления в контракт дополнительных условий, бонусов. Клуб оценивает общую стоимость сделки, а не только плату за трансфер и комиссию агента, о которой не стоит забывать. Думаю, если у „Сити“ есть 100 миллионов фунтов, то такой „бесплатный“ трансфер он потянет».

Но это только зарплата. А ведь финансовое благосостояние складывается далеко не только из нее. Особенно у таких звезд. Идем дальше. Тут парадоксы продолжаются. И несмотря на снижение оклада, Месси в «Сити» сможет-таки получать больше, чем в «Барселоне». В первую очередь из-за продажи права использования своего образа клубом. Об этом рассуждает финансист Стивен Тейлор Хит, который заключил немало подобных сделок, например, по игрокам «Манчестер Юнайтед».

«В стандартном варианте вы, допустим, платите игроку 100 тысяч фунтов в неделю, но оговариваете, что также отдаете 20 процентов за продажу прав на использование образа, — говорит Хит. – Но Месси находится в особой касте. С этой точки зрения его можно сравнить, например, с Бекхэмом. В таком случае образ игрока тоже важен, как и его игра. Поэтому тогда доля составляет 50 на 50».

Таким образом, уже учет зарплаты и продажи прав на образ будут приносить Месси в «Сити» около 600 тысяч фунтов в неделю, как подсчитали англичане. Но и это еще не все. Мы же не забыли про бонусы, которые выплачиваются клубами в зависимости от достижений команды и игрока. Они могут учитывать голы, количество матчей, голевых передач и так далее, а главное – трофеи команды. И «Манчестер Сити» не из тех клубов, которые намерены долго сидеть без титулов и побед. Обычно бонусы пропорциональны размеру призовых за победу в том или ином турнире, или прохождению какого-то этапа. Все тот же Уилсон считает, что бонусные пункты у Месси будут похожими на те, что есть у Стерлинга и Де Брюйне.

«Бонусы могут удвоить или утроить базовый оклад Месси, — говорит Уилсон. – Призовой фонд Лиги чемпионов, например, 100 миллионов фунтов. Думаю, Лионелю могут достаться от этого пирога миллионов десять. Так что „Сити“ будет платить за подписание Месси еще много лет после того, как контракт будет заключен».

Клуб также должен понимать, какие бонусы получит от подписания Месси помимо повышения шанса добиться победы в Лиге чемпионов. Это еще и продажа билетов. Кажется, что у «Сити» сейчас много поклонников, однако стадион «Этихад» не заполняется на домашних матчах полностью. Появление Месси заполнит этот пробел и позволит повысить стоимость билетов. То же касается и повышения привлекательности продаж прав на телетрансляции. Учитывать это все будет и агент Лионеля, который наверняка постарается вплести и эти финансовые потоки, пусть и опосредованно связанные с его клиентом, в контракт аргентинца.

Многим в голову еще могут прийти потоки от продажи футболок. Но тут есть загвоздка. Пожинать плоды появления Месси в «Сити» будут технические спонсоры «горожан» — Puma, которая платит клубу 65 миллионов фунтов в год за предоставление экипировки.

«Puma платит за лицензию на производство футболок. Она обеспечивает клуб формой, но все продажи футболок идут непосредственно Puma, а не в клуб, — сказал Уилсон. – Хотя клубы и спонсоры могут включать в договор такой пункт: „Если мы продадим больше миллиона футболок, то клуб получает такой-то процент“. Впрочем, элитные клубы редко включают такой пункт – у них и так большие суммы контрактов со спонсорами».

Впрочем, коллега Уилсона Хит не так однозначен. По его мнению, взрывной рост продаж футболок Месси вынудит Puma и «Манчестер Сити» пересмотреть сам спонсорский договор в сторону увеличения выплат клубу.

Так что «бесплатный» трансфер Месси может раскрутить большой финансовый маховик.