«Месси не перейдет в „Реал“. Для этого нужды яйца». Тони Кроос — о Зидане и злорадстве над «Барсой»

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вчера, 16:00

Скромный и непубличный полузащитник «Реала» оказался тем еще острословом и правдорубом.

О дебюте во взрослом футболе и роли Оттмара Хитцфельда:

Как же давно это было! Мне 17 лет, я в восторге от одного факта пребывания в «Баварии», к которой я присоединился за год или чуть больше до этого, и тут меня бросают в бой в составе главной команды «Баварии». Тренером был Оттмар Хитцфельд, которому я всегда буду благодарен за этот шанс. Согласитесь, непросто ввести в состав «Баварии» с ее традициями и высочайшей конкуренцией 17-летнего паренька с востока Германии. Это забавно, но он хотел видеть меня в главной команде еще в 16 лет, но по тогдашним законам не мог этого сделать. Как только появилось разрешение, я начал тренироваться с основой, и Хитцфельду понравилось то, что я делаю. Оттмар запомнился мне очень спокойным и уравновешенным тренером, они во многом похожи с Юппом Хайнкесом. Оба без проблем находили общий язык с такой звездной командой.

О своем переходе в «Реал»:

Мне говорят, что я нетипичный немец. Типичный остался бы в зоне комфорта и продолжал побеждать с «Баварией». Не могу сказать, что у меня был какой-то план обязательно уехать в другую страну, но я спонтанный человек, и на тот момент так вышло. Мы не смогли прийти к соглашению с «Баварией» по новому контракту, и тут появился «Реал», который сделал все, чтобы заполучить меня. Сложно устоять, когда такой клуб ухаживает за тобой, и я ни разу не пожалел о своем решении. Мне посчастливилось приехать в Мадрид после победного мундиаля, мои новые товарищи знали, что я не какой-то там Тони из Мюнхена, а чемпион мира и хороший футболист. Это облегчило адаптацию. За шесть лет в «Реале» я трижды побеждал в Лиге чемпионов. Признаться, это даже больше, чем я надеялся.

Об адаптации в Испании:

Нужно провести черту между спортивной деятельностью и приватной жизнью. Что касается футбола, то меня очень хорошо приняли, и я смог скоро показать себя с лучших сторон. Карло Анчелотти, Гарет Бэйл и Криштиану Роналду говорили по-английски, поначалу этого хватало, да и я не слишком рвался учить испанский. Но потом понял, что это необходимо, и на второй-третий год я уже стал свободно изъясняться на испанском.

О том, что делает особенным Зинедина Зидана:

Зидан был великолепным игроком, одним из лучших футболистов своего времени. Это очень помогает ему в работе. Для многих из нас он был кумиром в детстве, мы ловим каждое его слово. А еще он точно знает, каково это быть игроком «Реала», знает цену победам и умеет переключать наше сознание на новые задачи, всегда находить новые вызовы. Он блестяще распоряжается своими знаниями и опытом, невероятно хорош в управлении звездной командой. Для Зидана неважно, чемпион мира ты или вчерашний кантерано, для него все равны, каждому он одинаково смотрит в глаза, каждому готов протянуть руку помощи. Чисто технически Зидан тоже хорош, у него все и всегда под контролем. Он лучший тренер, о котором только можно мечтать.

Кстати, Зизу тоже очень высокого мнения о Тони Кроосе.

О поражении «Барселоны» от «Баварии» со счетом 2:8:

Сочувствие? Нет, никакой жалости не было и быть не могло. Некоторые игроки «Реала» злорадствовали. Когда «Барса» вылетела из Лиги чемпионов, проиграв «Роме» в 2018 году, все бегали перед дверью в мою комнату туда-сюда и кричали. Здесь все так живут. Это нормально.

О Месси и его будущем:

Месси — один из лучших футболистов всех времен. Если игрок такого уровня перестанет играть за нашего главного соперника, понятно, что мы не будем слишком об этом сожалеть. Переход в «Реал»? Не думаю, что он способен на это. Для этого нужно иметь яйца.

Об увлечении за пределами футбола:

Я обожаю теннис. Пять лет назад мы с женой ездили в Лондон на каникулы, я обещал пройтись с ней по магазинам, но вместо этого мы пошли на Уимблдон. Мы с ней до сих пор вместе, не волнуйтесь. Она тоже любит теннис, пусть и не так сильно, как я, но она знала, как мне хочется посетить этот турнир и потом встретиться с Федерером.

О своем кумире:

За кого буду болеть в финале Уимблдона Федерер — Зверев (теннисист, представляющий Германию)? Конечно, за Роджера. Не думаю, что это измена родине. Во-первых, Роджер тоже говорит по-немецки… Ха-ха! Во-вторых, я видел его чаще, чем Сашу, и давно за ним слежу. Для меня Федерер — №1, никто не может за ним угнаться. Я всегда буду за Роджера. Мы с ним иногда общаемся, и мне приятно, что при всех огромных успехах он остается совершенно нормальным и очень приятным в общении человеком. Только вот за «Базель» болеет. Он явно не сорвал джек-пот с этим маленьким клубом, я ему говорил. Ха-ха!

О своих детях:

Уехать с семьей в 24 года в другую страну — это серьезный шаг, не так ли? Но мы заботимся о будущем наших троих детей. Например, старшие ходят в американскую школу, где говорят по-английски, в семье мы изъясняемся на немецком, а еще они дополнительно берут уроки испанского. Если я останусь в «Реале» на несколько лет, они вырастут в среде с тремя языками. Считаю, это будет отличным подарком им на всю жизнь.

О чужих детях: