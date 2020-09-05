«Человек без нервов» и голкипер, которым интересовался «Спартак». Лучшие вратари Франции начала века

1599332609

вчера, 22:03

«Соккер.ру» начинает серию рассказов о сильнейших вратарях Лиги 1 первой декады XXI века.

В начале нашего столетия, а если быть точнее, то на рубеже двух веков, во французском футболе появилась целая плеяда замечательных голкиперов. Французов и сильных легионеров. Постараюсь не упустить из вида никого.

Со многими героями первой серии вы уже пересекались. Но не грех вспомнить их ещё раз. Особенно если эти футболисты достойно выступали и в новом десятилетии. На всякий случай напомню вводные. Расстановка героев в статье произвольная. Никаких рейтингов и хит-парадов. И второе. Если вы не обнаружили в главе интересующего вас персонажа, то не спешите сердиться. Поищите его в другой главе, дождитесь новой публикации. А теперь в путь.

Грегори Купе (1972). «Лион» 1997-2008, «Атлетико» 2008-09, «Пари Сен-Жермен» 2009-11.

В отчётном десятилетии «Лион» семь раз становился чемпионом Франции. Семь раз подряд. Вряд ли подобное выдающееся достижение мыслимо без отличной работы на последнем рубеже. Грегори полностью соответствовал уровню команды-гегемона. Не обладая какими-то выдающимися физическими данными, Купе отличался отменной реакцией, такой же потрясающей подвижностью, а ещё командирским голосом, благодаря которому он руководил обороной. Защитники приходили и уходили, а оборона «ткачей» оставалась сильнейшей во Франции. «Соккер.ру» посвящал Грегори отдельную статью. Если есть желание, то можете её прочитать. Там же вы узнаете, почему прекрасно игравший за клуб вратарь не смог стать заметной фигурой в сборной.

Фабьен Бартез (1971) «Манчестер Юнайтед» 2000-2004, «Марсель» 2004-06, «Нант» 2007.

Сложный, неоднозначный период в карьере Фабьена. Пришёл на пике славы в «Манчестер Юнайтед», в течение года был самым дорогим вратарём мира, но в команде Алекса Фергюсона запомнился своими ошибками. В итоге пришлось вернуться в «Марсель». С «Олимпиком» Фабьен добрался до финала Кубка УЕФА , а со сборной Франции едва не стал чемпионом мира. Но при этом характер Бартеза испортился. То вспышки внезапной агрессии, одна из которых повлекла длительную дисквалификацию. Мог справить малую нужду прямо во время матча. За воротами, спасибо, что не в штрафной площадке. После серебряного для французов чемпионата мира 2006 года Фабьен вдруг оказался без контракта. Сам виноват. Тянул с продлением, потом решил закончить карьеру. А потом передумал. Просидев полгода без дела, Бартез решил возобновить выступления, но уже в «Нанте». Лучше б этого не делал. Не пошло у него на новом месте. Хватило на полгода. Совершив немало ошибок, чемпион мира и Европы окончательно сошёл со сцены.

Микаэль Ландро. (1979). «Нант» 1996-2006, «Пари Сен-Жермен» 2006-09, «Лилль» 2009-11.

Микаэль появился в воротах «Нанта» 17-летним юношей, но с первых матчей проявил себя зрелым солидным голкипером. Решил проблемы «канареек» на последнем рубеже и вскоре ворвался в число сильнейших вратарей тогда ещё Д-1. В 20 лет Ландро примерил капитанскую повязку и носил её вплоть до ухода из бретонского клуба. Выиграл чемпионский титул, взял два Кубка Франции. Вызывался в сборную страны, правда, играл нечасто. Времена Бартеза. Например, в 2006-м Микаэль стал вице-чемпионом мира, просидев весь турнир на лавочке. Отдав десять лет «Нанту», Ландро принял приглашение ПСЖ . Какими-то суматошными оказались эти три года в Париже. Ни с клубом Микаэль ничего особенного не добился, ни в сборной. Пост номер один унаследовал Купе. А там и Уго Льорис подтянулся. Но Ландро ушёл в «Лилль», где пережил вторую футбольную молодость. Если хотите узнать больше об этом замечательном вратаре, можете прочитать на нашем сайте статью, посвящённую ему.

Ульрих Раме (1972). «Бордо» 1997-2011.

Уроженец Нанта так и не появился в воротах родного клуба, но стал легендой «Бордо». Четырнадцать сезонов в составе «жирондинцев». Два титула чемпиона страны, три Кубка лиги. А сколько блестящих матчей сыграл Ульрих в чемпионате и еврокубках! В сборную Раме тоже привлекался. Даже получил золотую медаль чемпиона Европы. Но играл нечасто. Догадайтесь сами почему.

Грегори Вимбе (1971). «Лилль» 1998-2004, «Метц» 2004-06, «Гренобль» 2006-09, «Валансьен» 2010.

Французские вратари обычно не отличались внушительными габаритами. Все четыре предыдущих героя были примерно одного роста – метр восемьдесят два (плюс-минус несколько сантиметров). Вимбе же вырос за метр девяносто. Несколько грузный, но при этом надёжный голкипер, уверенно действовавший на выходах. Запомнился ещё в девяностые, в бытность футболистом «Нанси», когда на последней минуте встречи сходил в чужую штрафную на подачу углового и спас команду от поражения. В «Лилле» Грегори таких подвигов не совершал. Но помог «догам» пройти путь из Лиги 2 в Лигу чемпионов. Да и в «Гренобле» тоже смотрелся вполне прилично.

Лионель Летизи (1973). «Пари Сен-Жермен» 2000-06, «Рейнджерс» 2006-07, «Ницца» 2007-09.

В конце девяностых Летизи получил щедрые авансы. Даром что грубая ошибка в товарищеском матче со сборной России оставила Лионеля за бортом сборной, помешав стать чемпионом мира. В составе «Ниццы» Летизи смотрелся очень прилично. Не случайно, что именно он стал преемником Бернара Лама в «Пари Сен-Жермен». Шесть лет Лионель отыграл в столице. Нельзя сказать, что слабо. Но всё ожидали от него несколько иной игры. Был нестабилен, как и весь ПСЖ тех лет. Но два Кубка Франции парижане взяли, вторыми на финиш приходили. Как раз с Летизи. В 2006 году Лионель уехал в шотландский «Рейнджерс». Но как его тёзка (чемпион мира Лионель Шарбонье), заиграть в воротах «Джерс» не смог. Травма, затем отставка тренера Поля Ле Гуэна, приглашавшего соотечественника в Глазго. Через год Лионель вернулся во Францию, где уже доигрывал в «Ницце».

Дамьен Грегорини (1979). «Марсель» 2000-02, «Ницца» 2002-06, «Нанси» 2006-14.

Габаритный (метр девяносто четыре) и чересчур спокойный для корсиканца Дамьен потерял три года в «Марселе» в тени Стефана Тревизана и Ведрана Рунье. А потом отправился в «Ниццу», где проявил себя с наилучшей стороны. В сборную Грегорини не приглашали, что немудрено при такой-то конкуренции. Но в Лиге 1 он был очень хорош. Да и предложения интересные были. В 2003 году Дамьен мог оказаться в московском «Спартаке». Но в те годы переезд в РПЛ из Лиги 1 был нереален. Грегорини верно служил «орлятам», пока в клубе не появился Уго Льорис. Который и потеснил корсиканца, хотя у тренерского штаба вопросов к нему не было. Дамьен уехал в «Нанси», где проиграл борьбу другому корсиканцу (Дженнаро Брасильяно). В «Спартак» его больше не звали, как и в «Марсель».

Дженнаро Брасильяно (1980). «Нанси» 1999-2011, «Луан Кьюзо» 2001-02, «Анже» 2002-03.

Итальянские имя и фамилия говорят о корсиканском происхождении голкипера, но при этом Дженнаро воспитанник «Нанси». Брасильяно не сразу заиграл в основе, но когда заиграл, то смотрелся очень недурно. При этом Дженнаро – полная противоположность предыдущему герою. Не слишком высокий, лёгкий и чересчур эмоциональный. Он очень болезненно воспринимал неудачи. Например, пропустив шесть мячей от «Марселя», Брасильяно впал в депрессию. Вот тут-то и подвернулся Грегорини. Но через год Дженнаро отбил у Дамьена ворота. И довольно долго был кумиром «Нанси».

Гийом Вармюз (1970). «Ланс» 1992-2002, «Арсенал» 2003, «Боруссия» (Дортмунд) 2003-05, «Монако» 2005-07.

Гийом был символом «Ланса» в девяностые и оставался таковым в начале новой декады. Не самый большой специалист по выходам и перехватам, но бесподобный на линии ворот. Кроме того, Вармюз был лидером и на поле, и в раздевалке, и за забором стадиона. Очень хорошо руководил обороной. Кроме того, Гийом был весьма везуч. Даром что не целовал штанги. Но стоило уже немолодому вратарю сорваться в лондонский «Арсенал», как «кроваво-золотые» заметно потускнели и превратились из одного из лидеров Лиги 1 в середняка.

Фабьен Коль (1972) «Осер» 1992-2007.

Старик Ги Ру не любил ротаций ради ротаций. Особенно на последнем рубеже. Поэтому к кандидатуре основного вратаря подходил очень основательно. Поэтому проблем с вратарями у «Осера» не было. Фабьен Коль оказался достойным наследником Жоэля Батса, Бруно Мартини и Лионеля Шарбонье. Спокойный, старательный, неяркий, но в то же время очень надёжный голкипер. Отыграв около пятисот встреч за бургундцев, Фабьен завершил карьеру через два года после ухода Ги Ру с поста главного тренера.

Тони Эртебис (1975). «Труа» 1999-2004, «Брест» 20004-05, «Нант» 2005-09.

Старательный и неяркий (но при этом очень мастеровитый) Эртебис пришёл в «Труа», имея опыт выступлений за молодёжную сборную Франции и «Ренн». Но свои лучшие годы Тони провёл в составе «троянцев». В 1999 году клуб из провинции Шампань сумел пробиться в элиту и закрепиться в ней. Затем два года подряд «Труа» приходил на финиш седьмым, а в 2001 году взял Кубок Интертото. Не Бог весть какой трофей, но для созданного в 1986 клуба и эта победа оказалась значительной. Пресса называла Эртебиса «человеком без нервов». Но через год команда провалилась. Стараний Тони оказалось недостаточно. Позже Эртебис появился в воротах «Нанта». Но именно появился. Играл он там мало. Да и «Нант» в конце десятилетия был мало похож на один из ведущих клубов страны.

Стефан Порато (1973). «Монако» 2000-04. «Кретей-Лузитанос» 2002-03, «Аяччо» 2004-06, «Алавес» 2006-07, «Херес» 2007-09.

Вы уже читали о клоне Бартеза в статье о французских вратарях 90-х. К 2000 году Стефан решил, что достиг не только внешнего сходства с чемпионом мира и Европы. И когда Фабьен уехал в «Манчестер Юнайтед», Порато был приглашён в «Монако». Но вскоре выяснилось, что быть Бартезом и быть похожим на Бартеза – разные вещи. Стефан проиграл конкуренцию Флавио Роме. И отправился на Корсику, где был очень неплох в воротах «Аяччо». Так что едва не оказался в «Челси». Но провалил просмотр, после чего отправился в Испанию.

Стефан Тревизан (1974). «Марсель» 1999-2001, «Аяччо» 2001-06, «Седан» 2006-07, «Генгам» 2007-09.

Тревизан не старался быть похожим на самого известного вратаря Франции (в отличие от своего тёзки). Однако по игре два Стефана были схожи. Небесталанные парни, но при этом не стабильные. После ухода Порато его дублёр не справился с ролью основного. И через год уехал на Корсику. Там он был основным вратарём «Аяччо». До тех пор, пока на родину Наполеона не приехал Порато. Стефан второй присел на лавочку, а потом вернулся на континент. Под занавес карьеры он завоевал Кубок Франции в составе «Генгама». Справедливости ради нужно сказать, что в кубковых матчах ворота бретонцев защищал второй голкипер Гийом Гослен.

Николя Пеннето (1981). «Бастия» 2001-06, «Валансьен» 2006-14.

Уроженец Марселя так и не попал в ряды «Олимпика». Родители развелись, а Николя уехал с матерью-корсиканкой на её родину. Там Николя стал отличным вратарём. Прежде чем закрепиться в составе «Бастии», 19-летний Пеннето выиграл чемпионат Европы среди юношей. Корсиканские болельщики его обожали, несмотря на французскую фамилию молодого футболиста. После пяти сезонов в воротах островитян и их вылета из Лиги-1, Николя подписал контракт с «Валансьеном», с которым пережил много всего (и хорошего, и не очень). Заработал репутацию вратаря, способного и творить чудеса, и выигрывать матчи в одиночку. Если бы не проблемы со здоровьем, а Пеннето пару раз рвал кресты, Николя мог бы рассчитывать и на приглашения из первой сборной Франции. Не дождался. Ограничился играми за сборную Корсики, как вы понимаете, неофициальными. Пеннето, которому в январе исполнилось 39 лет, по сей день в строю. Вот уже седьмой год он трудится в бельгийском «Шарлеруа».

Бернар Лама (1963). «Ренн» 2000-01.

Нельзя было упомянуть и чемпиона мира и Европы, даром что Бернар сыграл в описываемый временной отрезок всего один сезон. В 2000 году Лама оставил ПСЖ , но без дела не остался. «Ренн» предложил знаменитому голкиперу годичный контракт, а Бернар отработал его на совесть. Дембельский аккорд удался на славу. 38-летний вест-индец не собирался заканчивать карьеру, хотел осуществить мечту детства – поиграть в Бразилии. Но ни один бразильский клуб не проявил интереса к одному из ярчайших голкиперов девяностых.

На этом завершим первую серию. Вторая будет посвящена вратарям-легионерам Лиги 1. А в третью войдут Уго Льорис, старший из братьев Манданда – Стив, человек-паук Жереми Жано и ещё немало замечательных голкиперов.