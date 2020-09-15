РПЛ ниже второй английской лиги. Топ-10 самых дорогих чемпионатов в мире

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вчера, 15:38

Подсчеты «Трансфермаркта», пояснительная записка от «Соккер.ру».

Цифры «Трансфермаркта» являются ориентировочными, но внутри этой системы выстроены объективные относительные связи, то есть текущие значения вполне адекватно отражают соотношение рыночного веса футболистов, клубов или целых лиг. Такими масштабами мыслить приходится нечасто, но иногда полезно отодвинуть точку наблюдения максимально далеко от объектов, чтобы понять свое место в мировом футболе.

Приведенные ниже суммы — это суммарная стоимость футболистов всех клубов в каждой отдельно взятой лиге. Конечная цифра в сравнении с показателями других лиг позволяет создать представление о футбольных ресурсах того или иного чемпионата. Ведь чем сильнее и дороже футболисты, тем выше конкуренция в турнире. Если хотите узнать, кто самый богатый и где место российской Премьер-Лиге в мировой иерархии, то без раздумий ныряйте в рейтинг!

10 место. Эредивизие (первая лига Голландии) — 844.1 млн евро

Самая дорогая команда: «Аякс» — 283 млн евро

Десятку открывает первенство Нидерландов, традиционно богатое на таланты. Треть от общей стоимости футболистов Эре взял на себя «Аякс», в прошлом году добравшийся до полуфинала Лиги чемпионов. А если «взвесить» всю «Большую тройку» — «Аякс», ПСВ и «Фейеноорд», то получится две трети от стоимости всей лиги. Серьезный такой крен.

9 место. РПЛ (первая лига России) — 887.7 млн евро

Самая дорогая команда: «Зенит» — 155 млн евро

По сравнению с «Аяксом» у «Зенита» скромная доля во внутреннем чемпионате — 17.5% от общей стоимости, то есть в теории РПЛ более предрасположена к конкуренции, чем Эредивизие. Как и в таблице коэффициентов УЕФА , в рейтинге стоимости футбольных активов среди высших европейских лиг наша РПЛ занимает седьмую строчку. Таким образом, отдача в виде результатов в еврокубках вполне соразмерна возможностям наших команд.

8 место. Бразильская Серия A (первая лига Бразилии) — 935.6 млн евро

Самая дорогая команда: «Фламенго» — 123 млн евро

К сожалению, этот сильный, самобытный и полный талантов чемпионат получает мало внимания в России среди любителей футбола из-за большой разницы во времени, но стоит ли лишний раз напоминать, сколько талантов выросло в Бразилии? При этом оценка среднего уровня футболистов из этой Серии A достаточно скромная, даже преимущество бразильской лиги над РПЛ условно, ведь у нас 16 команд, а у них — 20.

6-7 место. Чемпионшип (вторая лига Англии) — 1.2 млрд евро

Самая дорогая команда: «Уотфорд» — 197 млн евро

В Англии футбол настолько популярен, что даже вторая по силе лига превосходит подавляющее большинство мировых чемпионатов по классу футболистов. Да, из Чемпионшипа не попадают в еврокубки, но это сильнейший турнир с высокой конкуренцией, полными трибунами и серьезными деньгами.

6-7 место. Лига NOS (первая лига Португалии) — 1.2 млрд евро

Самая дорогая команда: «Бенфика» — 383 млн евро

Португальцы — наши постоянные соперники последних лет в борьбе за шестую строчку в таблице коэффициентов УЕФА . Но если присмотреться, мы с ними в разных весовых категориях, а единственный шанс РПЛ в том, что португальские гранды постоянно ослабляют себя продажами лидеров.

5 место. Лига 1 (первая лига Франции) — 3.2 млрд евро

Самая дорогая команда: «Пари Сен-Жермен» — 785 млн евро

Не совсем удивительно, что места в первой пятерке расхватали представители «Большой пятерки» европейских чемпионатов. ПСЖ — колосс Лиги 1, но есть во Франции и сытый средний класс: три команды, включая парижан, стоимостью 300+ млн евро, семь составов дороже 100 млн.

4 место. Бундеслига (первая лига Германии) — 4.3 млрд евро

Самая дорогая команда: «Бавария» — 835 млн евро

В Германии материальные блага распределены более равномерно, если вынести за скобки доминирующую «Баварию»: у 13 клубов из 18 составы дороже 100 млн евро, порог в 200 млн перешли 8 клубов, 300 млн и больше — у пяти счастливчиков.

3 место. Серия A (первая лига Италии) — 5 млрд евро

Самая дорогая команда: «Интер» — 721 млн евро

Вас это может удивить, но на сегодняшний день «Ювентус», выигравший девять Скудетто подряд, не обладает мощнейшим составом в Серии A. Конечно, «Старая Синьора» может изменить ситуацию парочкой удачных покупок, но в целом конкуренция за итальянскую корону выросла, перед новым сезоном нет уверенности в очередном триумфе «Юве».

2 место. Ла Лига (первая лига Испании) — 5.2 млрд евро

Самая дорогая команда: «Барселона» — 1.02 млрд евро

Испанская Примера — самая успешная европейская лига последнего десятилетия, клубы из Ла Лиги забрали львиную долю еврокубков, причем добывали трофеи не только «Реал» с «Барселоной», но и «Севилья» с «Атлетико». При этом внутри чемпионата Испании жестокое классовое разделение на богатых и бедных. Сложно представить, но в новом сезоне «Барселона» с миллиардным составом будет играть против нищего «Эльче», чья команда на сегодняшний день оценивается в 6 миллионов евро.

1 место. АПЛ (первая лига Англии) — 8.5 млрд евро

Самая дорогая команда: «Манчестер Сити» — 1.04 млрд евро