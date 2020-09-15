ГлавнаяБлогиФутбол и деньги

РПЛ ниже второй английской лиги. Топ-10 самых дорогих чемпионатов в мире

вчера, 15:38
00:00 / 00:00

Подсчеты «Трансфермаркта», пояснительная записка от «Соккер.ру».

Цифры «Трансфермаркта» являются ориентировочными, но внутри этой системы выстроены объективные относительные связи, то есть текущие значения вполне адекватно отражают соотношение рыночного веса футболистов, клубов или целых лиг. Такими масштабами мыслить приходится нечасто, но иногда полезно отодвинуть точку наблюдения максимально далеко от объектов, чтобы понять свое место в мировом футболе.

Приведенные ниже суммы — это суммарная стоимость футболистов всех клубов в каждой отдельно взятой лиге. Конечная цифра в сравнении с показателями других лиг позволяет создать представление о футбольных ресурсах того или иного чемпионата. Ведь чем сильнее и дороже футболисты, тем выше конкуренция в турнире. Если хотите узнать, кто самый богатый и где место российской Премьер-Лиге в мировой иерархии, то без раздумий ныряйте в рейтинг!

10 место. Эредивизие (первая лига Голландии) — 844.1 млн евро

Самая дорогая команда: «Аякс» — 283 млн евро

Десятку открывает первенство Нидерландов, традиционно богатое на таланты. Треть от общей стоимости футболистов Эре взял на себя «Аякс», в прошлом году добравшийся до полуфинала Лиги чемпионов. А если «взвесить» всю «Большую тройку» — «Аякс», ПСВ и «Фейеноорд», то получится две трети от стоимости всей лиги. Серьезный такой крен.

9 место. РПЛ (первая лига России) — 887.7 млн евро

Самая дорогая команда: «Зенит» — 155 млн евро

По сравнению с «Аяксом» у «Зенита» скромная доля во внутреннем чемпионате — 17.5% от общей стоимости, то есть в теории РПЛ более предрасположена к конкуренции, чем Эредивизие. Как и в таблице коэффициентов УЕФА, в рейтинге стоимости футбольных активов среди высших европейских лиг наша РПЛ занимает седьмую строчку. Таким образом, отдача в виде результатов в еврокубках вполне соразмерна возможностям наших команд.

8 место. Бразильская Серия A (первая лига Бразилии) — 935.6 млн евро

Самая дорогая команда: «Фламенго» — 123 млн евро

К сожалению, этот сильный, самобытный и полный талантов чемпионат получает мало внимания в России среди любителей футбола из-за большой разницы во времени, но стоит ли лишний раз напоминать, сколько талантов выросло в Бразилии? При этом оценка среднего уровня футболистов из этой Серии A достаточно скромная, даже преимущество бразильской лиги над РПЛ условно, ведь у нас 16 команд, а у них — 20.

6-7 место. Чемпионшип (вторая лига Англии) — 1.2 млрд евро

Самая дорогая команда: «Уотфорд» — 197 млн евро

В Англии футбол настолько популярен, что даже вторая по силе лига превосходит подавляющее большинство мировых чемпионатов по классу футболистов. Да, из Чемпионшипа не попадают в еврокубки, но это сильнейший турнир с высокой конкуренцией, полными трибунами и серьезными деньгами.

6-7 место. Лига NOS (первая лига Португалии) — 1.2 млрд евро

Самая дорогая команда: «Бенфика» — 383 млн евро

Португальцы — наши постоянные соперники последних лет в борьбе за шестую строчку в таблице коэффициентов УЕФА. Но если присмотреться, мы с ними в разных весовых категориях, а единственный шанс РПЛ в том, что португальские гранды постоянно ослабляют себя продажами лидеров.

5 место. Лига 1 (первая лига Франции) — 3.2 млрд евро

Самая дорогая команда: «Пари Сен-Жермен» — 785 млн евро

Не совсем удивительно, что места в первой пятерке расхватали представители «Большой пятерки» европейских чемпионатов. ПСЖ — колосс Лиги 1, но есть во Франции и сытый средний класс: три команды, включая парижан, стоимостью 300+ млн евро, семь составов дороже 100 млн.

4 место. Бундеслига (первая лига Германии) — 4.3 млрд евро

Самая дорогая команда: «Бавария» — 835 млн евро

В Германии материальные блага распределены более равномерно, если вынести за скобки доминирующую «Баварию»: у 13 клубов из 18 составы дороже 100 млн евро, порог в 200 млн перешли 8 клубов, 300 млн и больше — у пяти счастливчиков.

3 место. Серия A (первая лига Италии) — 5 млрд евро

Самая дорогая команда: «Интер» — 721 млн евро

Вас это может удивить, но на сегодняшний день «Ювентус», выигравший девять Скудетто подряд, не обладает мощнейшим составом в Серии A. Конечно, «Старая Синьора» может изменить ситуацию парочкой удачных покупок, но в целом конкуренция за итальянскую корону выросла, перед новым сезоном нет уверенности в очередном триумфе «Юве».

2 место. Ла Лига (первая лига Испании) — 5.2 млрд евро

Самая дорогая команда: «Барселона» — 1.02 млрд евро

Испанская Примера — самая успешная европейская лига последнего десятилетия, клубы из Ла Лиги забрали львиную долю еврокубков, причем добывали трофеи не только «Реал» с «Барселоной», но и «Севилья» с «Атлетико». При этом внутри чемпионата Испании жестокое классовое разделение на богатых и бедных. Сложно представить, но в новом сезоне «Барселона» с миллиардным составом будет играть против нищего «Эльче», чья команда на сегодняшний день оценивается в 6 миллионов евро.

1 место. АПЛ (первая лига Англии) — 8.5 млрд евро

Самая дорогая команда: «Манчестер Сити» — 1.04 млрд евро

В АПЛ такого грандиозного разрыва нет и не предвидится, даже самые скромные бойцы бросают вызов грандам, что и делает Премьер-Лигу самым популярным из зарубежных чемпионатов в России и многих других странах.

Убытки футбольной индустрии от коронавируса составят 14 млрд долларов
Сегодня, 16:29 Комментарии6
Ничего не понимающие люди во главе клубов РПЛ. Гаджиев верно определил главную проблему российского футбола
Сегодня, 15:00Станислав Горин в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии11
Месси — самый высокооплачиваемый игрок года, Роналду — 2-й, Неймар — 3-й
14 сентября Комментарии28
Гендиректор «Тамбова» — о невыплате зарплаты: «Прокурор все иски отозвал»
14 сентября Комментарии4
Рейтинг бюджетов РПЛ 2020/21. «Зенит» вдвое богаче, чем «Спартак», втрое – чем ЦСКА
13 сентябряВадим Багров в блоге Футбол и деньгиКомментарии18
Геркус — о клаусуле Миранчука в «Локо»: «Этот пазл сложнее, чем кажется»
12 сентября Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
DXTK
DXTK ответ nkctx3c56wqq (раскрыть)
сегодня в 16:26
о золотом мяче
э
среди англичан последний ЗМ брал Оуэн в 2001, среди английских клубов Роналду с МЮ в 2008.

а среди испанцев последний брал Луис Суарес в далеком 1960 году......... среди клубов в Барсе Месси 2019.....

хотя бы в 21 веке есть хоть один англичанин с золотым мячом в составе ливерпуля, а испанские клубы представлены на этой награде иностранцами..........

АПЛ так слабо играет в европе? - в прошлом году 4 клуба от АПЛ представляли двух финалистов, в ЛЧ Ттх и Ливер, в ЛЕ Челси и Арсенал.

на счет денег, Лестер брал АПЛ без больших вложений, когда в Испании условный Вилльяреал возьмет корону?
Мирон Витальевич
Мирон Витальевич ответ nkctx3c56wqq (раскрыть)
сегодня в 13:30
Такое длинное письмо и всё мимо...
АПЛ самая продаваемая лига по футболу в мире, т.е. интерес (именно интерес) к ней наибольший среди всех остальных лиг, именно об этом речь...
Или ты сам с собой разговариваешь?!
nkctx3c56wqq
nkctx3c56wqq ответ Мирон Витальевич (раскрыть)
сегодня в 11:30
Боже , когда Вы научитесь смотреть правде в глаза , а не писать придуманный бред ))
В Англии один вид спорта - футбол,и никому не интересный кроме Франции - регби
Что такой разрыв в деньгах , это наверно и далекому человеку от футбола понятно .
Тоже самое , что сравнивать хоккей в Канаде , где это религия
Условный Торонто , который забыл , что такое ПО , но зарабатывает больше всех .
В Испании давно не вкладывают огромные деньги в футбол и Барселона и Реал существуют как мировой бред и самые популярные клубы Мира .За счёт этого они и зарабатывают деньги .
Сейчас в Испании деньги идут в баскетбол ( Барселона бьет рекорды )
Тот же теннис требует большого вложения средств
Что мы видим на фоне Англии , один футбол , куда идут практически все деньги , от чего страдают другие командные виды спорта .
Хотя Англия могла спокойно представлять себя в Евролиги , в гандболе , в волейболе и других видах спорта . Но зачем , надо один футбол .
Когда последний раз игрок из Англии брал ЗМ ?
Это было давно
Сколько играет чемпионов Мира и Европы в АПЛ - мало
Уровень АПЛ вырос за счёт чужих денег (Челси и Сити)
В плане развития футбола - в АПЛ он на низком уровне
Когда много денег , никто потеть и работать не хочет .
Наверно потому АПЛ так слабо играет в Европе.
Killofwrath
Killofwrath ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 09:04, ред.
реал брал за счет судей, а апл там вообще не играло, просто отлетало ото всех, ибо апл - это дно
Killofwrath
Killofwrath ответ Roger Young (раскрыть)
сегодня в 09:03
пф ахахахаха
тогда объясните, почему крепкая английская команда из первой восемерки в еврокубках традиционно фейлится против испанских команд, которые зачастую в чемпионате идут не важно)
сила апл - это миф, еврокубки это доказывают, где представители АПЛ берут хоть что-то очень редко, кроме победа Ливерпуля, и победы Челси в ЛЕ, ничего не добивались за последние лет 10, а при встрече английских команд с условным Леванте, отлетают на раз два
DXTK
DXTK
вчера в 20:18
чемпионшип интереснее рфпл и так это все знают.

Ла лига за счет судей брала еврокубки в большинстве случаев особенно три ЛЧ подряд реала, который теперь 1/8 не в состояниии пройти, исключение победы севильи и атлетико в ле, там все по честноку.

АПЛ остается все равно самой лучшей сильной и зрелищной.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:59
Чтобы понять суть этого рейтинга надо иметь в виду, что стоимость составов вторична, первичен уровень игры. Если , условный Зенит платит за Малкома 40 млн, то это совершенно не означает, то уровень его игры на эти деньги. Я хочу сказать , что рейтинг стоимости составов и рейтинг уровня и класса лиги это не одно и тоже. На стоимость состава влияет в том числе раскрученность игроков, наличие у них рекламных контрактов , доходность клуба и много иных факторов. Рейтинг стоимости любопытный . но.......
Мирон Витальевич
Мирон Витальевич
вчера в 19:40
Очень показателен этот разрыв в Ла Лиге первой команды в миллиард и последней в 6 лимонов особенно в сравнении с АПЛ, где даже самые слабые имеют составы по 200 лимонов...
Вот почему АПЛ самая интересная (именно интересная) лига мира по футболу!
Питерские гоблины
Питерские гоблины
вчера в 17:58
Не знаю на сколько автор вникал? Так то!! Бельгийская лига на сегодняшний день - Самая прогрессивная. Без претензий.
Raamtvall
Raamtvall ответ Killofwrath (раскрыть)
вчера в 17:48
Условный Борнмут пройдёт катком по как минимум 70% жалкой сегунды и не заметит этого мусора. В сегунде нет вообще ничего стоящего.
Roger Young
Roger Young ответ Killofwrath (раскрыть)
вчера в 17:33, ред.
Чемпионшип по уровню сильнее высшей лиги Польши и Белоруссии и сильнее большинства российских клубов. Чемпион чемпионшипа может спокойно играть на равных с 4-5 командой РФПЛ
Killofwrath
Killofwrath
вчера в 17:30
Смешно читать про то, что чемпионшип якобы силен, АПЛ то вата по факту, кроме пары клубов, условная испанская сегунда будет возить налегке этот чемпионшип
Roger Young
Roger Young
вчера в 17:20
отличная статья. Спасибо
Igo0rek
Igo0rek ответ ПлеймейкерЪ (раскрыть)
вчера в 17:10
Проблема что деньги уходят по карманам.
Igo0rek
Igo0rek ответ Баба Яга против (раскрыть)
вчера в 17:10
А португальский НОС тебя не смущает? АПЛ носила долгое время название банка Барклайс
Баба Яга против
Баба Яга против
вчера в 16:39
Да у наз на название колхозной лиги без слёз не глянешь...
То СОГАЗ чемпионат,то Тинькофф один дурдом.
Никогда не понимала называть стадион в честь спонсора или лигу.
STVA 1
STVA 1 ответ ПлеймейкерЪ (раскрыть)
вчера в 15:42
Потому что своих ещё надо воспитывать и отменять лимит!
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 15:40
Денег много вбухивают в наш чемпионат, а качество совсем слабое.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100