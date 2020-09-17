«Динамо» вернулось в еврокубки 5 лет спустя. Три барьера до группового этапа Лиги Европы

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вчера, 11:44

Чтобы попасть в основную сетку турнира, «бело-голубые» должны принести три жертвы. Первой может стать грузинский «Локомотиви».

Какова цель «Динамо» в Лиге Европы?

«Динамо» — первый из клубов РПЛ , стартующий в новом сезоне еврокубков. Шестая команда прошлого сезона получила путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы благодаря победе «Зенита» в Кубке России, в результате чего кубковая квота перешла на чемпионат и по-своему одарила каждого из участников, занявших места с 4-го по 6-е. ЦСКА получил прямую путевку в групповой этап Лиги Европы, «Ростов» стартует с третьего квалификационного раунда (в случае победы «Химок» в финале Кубка России команда Карпина была бы на месте «Динамо»), а «бело-голубые» вскочили на подножку уходящего в направлении еврокубков поезда.

Но что скажет «Динамо», оказавшись во втором квалификационном раунде Лиги Европы? Естественное стремление любой принимающей участие в отборе команды — попадание в основную сетку турнира, и московский клуб не исключение. Более того, команде Кирилла Новикова эта задача по плечу: амбиции «бело-голубых» подкреплены качеством состава и точечными усилениями непосредственно в нынешнее трансферное окно. А за последний год с небольшим, включивший в себя три периода дозаявок (лето-2019, зима-2020 и продолжающееся лето-2020), «Динамо» потратило на новичков почти 60 млн евро. Солидно.

«Динамо» готово к испытаниям?

После трансфера Даниила Лесового из тульского «Арсенала» состав «Динамо» можно было бы назвать укомплектованным, если бы не внезапный отъезд Тони Шунича в Китай. Впрочем, не такой уж и внезапный, ведь интерес к боснийскому защитнику из Поднебесной был и прежде, а сейчас «Бэйцзинь Гоань» (клуб, за который выступает экс-спартаковец Фернандо, Ренато Аугусту и Седрик Бакамбу) предложил Тони царские условия.

Для «Динамо» это очевидная потеря и повод для беспокойства накануне старта в еврокубках. 31-летний Шунич был самым классным, опытным и надежным защитником «бело-голубых», что доказал хотя бы в недавнем матче с «Зенитом», где расправился с Артемом Дзюбой и забил победный гол. Кирилл Новиков знал о скором отъезде Шунича, поэтому в тех матчах, где «Динамо» действовало в два центральных защитника, использовал связку Евгеньев-Ордец.

Наличие игрового тонуса у центрбеков, которые сыграют против «Локомотиви» сегодня, это хорошая новость, вот только полной уверенности в надежности Романа и Ивана нет, каждый совершал в этом сезоне результативные ошибки. Хорошо, что за их спинами Антон Шунин — вот уж кто в полном порядке, даже первым номером сборной России стал в сентябрьских матчах.

Если прочесывать состав по персоналиям, то «бело-голубые» поделятся на два лагеря. Часть футболистов попадет в «команду Шунина» — скажем, Скопинцев и Шиманьски в отличной форме, но в противовес выступает «команда Филиппа» — именитый немец, как и еще ряд его партнеров, в том числе таранный форвард Николай Комличенко, долго запрягают, хотя уже давно пора ехать.

Одним словом, беспокойство накануне старта «Динамо» в квалификации Лиги Европы присутствует, и для него есть объективные причины: потеря ведущего защитника Шунича и сомнительное состояние ряда футболистов, которые должны определять результат. В обороне у Кирилла Новикова практически нет выбора, а атаку нужно формировать с учетом текущей формы и настроения игроков. Из-за этого сложно быть таким же уверенным в успехе, как член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин:

К выходу в групповой этап Лиги Европы команда готова. Более того, я считаю, что «Динамо» сегодня не слабее того же «Краснодара» по возможностям, составу, качеству футболистов. Также нашему клубу повезло: отличный стадион и болельщики. Поэтому надеюсь, «Динамо» не опозорится в еврокубках и заставит вспомнить, как несколько лет назад выигрывало шесть матчей в группе и выходило в плей-офф.

Кто соперник «бело-голубых»?

«Динамо» стартует в Лиге Европы матчем против тбилисского «Локомотиви» на выезде. Кирилл Новиков уже успел раскритиковать поле, на котором состоится игра, но плохое состояние газона в данном случае вряд ли стоит считать фактором в пользу менее классной команды. «Локомотиви» играет в быстрый футбол, грузинские футболисты традиционно любят повозиться с мячом, так что еще вопрос, кто пострадает сильнее.

Да и в любом случае «Динамо» обязано разбираться с таким соперником хоть на траве, хоть на асфальте, хоть в лесу. «Локомотиви» — середняк в своем чемпионате, в прошлом сезоне тбилисские «железнодорожники» заняли четвертое место, после 11 туров нового сезона занимают пятую строчку. Всего в высшей грузинской лиге 10 команд. В команде сплошь грузинские футболисты за одним исключением: атакующий полузащитник Имрад Улад Омар — голландец марокканского происхождения.

Омар — один из самых опасных в составе «Локомотиви», но в первую очередь стоит выделить опытного форварда Иракли Сикуралидзе, забившего уже пять мячей в нынешнем чемпионате. Если «Динамо» справится с «Локомотиви», то в следующем отборочном раунде Лиги Европы москвичей ждет сражение с победителем пары «Теута» (Албания) — «Гранада» (Испания). Как вы понимаете, испанцы — очевидные фавориты, а «Гранада» станет серьезнейшим противником. Но подумаем об этом через неделю, если «Динамо» сегодня даст повод.