«Железнодорожники» месяц без побед. «Ростов» жаждет разбить проблемный «Локо»

«Локомотив» не выигрывает уже месяц, а у команды Карпина есть должок.
Избранные факты противостояния «Ростова» и «Локомотива»
- «Ростов» проиграл четыре последние встречи «железнодорожникам» в родных стенах (три в РПЛ и одну в рамках Кубка России). Последняя домашняя победа «желто-синих» датирована сентябрем 2016-го, когда команда Курбана Бердыева выиграла со счетом 1:0. Единственный мяч в той встрече забил Дмитрий Полоз, недавно вернувшийся в «Ростов».
- Валерий Карпин и Марко Николич впервые сойдутся в тренерском противостоянии.
- Статистика тренера Карпина против «Локомотива»: 8 побед, 2 ничьи и 8 поражений. У руля «Ростова» Валерий Георгиевич одержал всего лишь одну победу в семи встречах, а вот со «Спартаком» как-то создал серию из семи подряд побед над «железнодорожниками» (2009 — 2012).
- В этом году «Ростов» и «Локомотив» уже встречались на «Ростов Арене». В мартовской встрече москвичи под руководством Семина одержали победу со счетом 3:1. Этот последний матч, в котором тренером «Локо» был легендарный Юрий Павлович.
- Дмитрий Полоз — воспитанник «Локомотива», и для него матчи против родного клуба всегда особенные. За свою карьеру форвард играл против «железнодорожников» за «Ростов», «Зенит», «Рубин» и «Сочи», однако результативными действиями отмечался только в желто-синей футболке: 3 гола и «ассист» в восьми встречах.
- Недавно «Ростов» покинул Ивелин Попов, который огорчал «красно-зеленых», выступая в цветах трех разных команд — «Кубани», «Спартака» и «Ростова».
«Ростов» и «Локомотив» в РПЛ-2020/21
- Безвыигрышная серия «Локомотива» в РПЛ продолжается уже месяц: после победы над «Краснодаром» 15-го августа команда Марко Николича поделила очки с «Уралом», проиграла «Спартаку» и «Ахмату» и сыграла 0:0 с «Зенитом». Кресло под сербским специалистом закачается, если сегодня серия без побед достигнет пяти встреч.
- «Ростов» после пяти бескомпромиссных туров (3 победы и 2 ничьи) по традиции сыграл вничью с «Краснодаром». В противостоянии этих клубов 11 из 21 матча остались без победителей.
- Все три своих победы в нынешнем чемпионате «Ростов» одержал со счетом 1:0, а оба поражения тоже объединяет одинаковый результат — 0:2.
- Два из трех победных мячей «желто-синих» на счету японского новичка Кенто Хашимото (забивал в ворота «Уфы» и «Урала»), также три очка принес гол Павла Мамаева в игре с «Тамбовом».
- 2 из 7 голов «Локомотива» на старте сезона забил Алексей Миранчук, который перешел в «Аталанту», еще одним мячом отметился Дмитрий Баринов, надолго выбывший из строя из-за разрыва крестообразных связок.
Перед очной схваткой
- Заканчивает восстановление после растяжения связок колена защитник Дмитрий Чистяков, он уже возобновил тренировки. Вероятно, в ближайшее время он вернется в заявку «Ростова», но сегодня не ждем его на поле. В центре обороны сыграет привычная уже связка Осипенко-Хаджикадунич.
- Под вопросом участие в матче Павла Мамаева, который получил травму еще в августе. Из-за повреждения полузащитник пропустил матчи против «Урала» и «Краснодара».
- Еще некоторое время будем вспоминать о большущей потере «Локомотива»: Алексей Миранчук перешел в «Аталанту», лишив «железнодорожников» львиной доли атакующего потенциала.
- Дмитрий Баринов порвал крестообразные связки в августовском матче со «Спартаком». Полузащитник вернется в строй не раньше весны.
- У Дмитрия Живоглядова было мышечное повреждение перед перерывом на матчи сборных. Его участие в матче с «Ростовом» вызывает сомнения.
Ориентировочный состав «Ростова» (4-2-3-1): Песьяков — Козлов, Хаджикадунич, Осипенко, Чернов — Норманн, Хашимото — Ионов, Еременко, Байрамян — Шомуродов.
Ориентировочный состав «Локомотива» (4-2-3-1): Гильерме — Игнатьев, Чорлука, Мурило, Рыбус — Крыховяк, Магкеев — Рыбчинский, Антон Миранчук, Камано — Смолов.
Кто победит?
«Локомотив» потерял двух системообразующих футболистов, без которых нужно научиться играть. По сравнению с матчем против «Зенита» «железнодорожникам» будет чуть проще, ведь против чемпионов еще и Гжегош Крыховяк не играл из-за дисквалификации. С поляком средняя линия выглядит гораздо серьезнее. Марко Николич сможет вернуться к любимой схеме 4-2-3-1, в то время как против «Зенита» использовал расстановку 4-4-2. Сербский специалист послал в атаку вместе с Федором Смоловым Антона Миранчука. В обороне «Локо» сыграл надежно, но в атаке всего лишь раз попал в створ ворот.
Николич уже испытывает давление результатов, и если команда продолжит избегать побед, то уже этот месяц может стать последним для Марко, который неплохо прокатился на багаже Семина, а сейчас должен козырять собственными тренерскими талантами. Валерий Карпин уже всем в Ростове-на-Дону доказал, что является подходящим тренером для «Ростова», в его руках сыгранная команда, которая нуждается в незначительных поправках на ветер и тонкой настройке. Невосполнимых потерь на трансферном рынке «желто-синие» не понесли, так что в нынешнем виде являются более слаженной и зрелой структурой, чем «Локомотив».
Прогноз «Соккер.ру»: «Ростову» по силам прервать неудачную серию против москвичей на своем поле: «Локомотив» без Семина и двух лидеров, чьё отсутствие пока не научились компенсировать, — «съедобный» противник для дерзкой команды Карпина. Но выиграет «Ростов» скромно — 1:0, как и в предыдущих удачных матчах текущего чемпионата.
Согласен, КП имеет даже другую атмосферу, по сравнению со стандартным беттингом / ставками.
Для меня лично процент побед не столь принципиален в данном случае, но я точно не против него. Я лично пытаюсь получить как можно больше побед, очки мне важны, но не так сильно, как сами победы, от высоких коэффициентов не отталкиваюсь. Полагаю, я в таком подходе почти точно в меньшинстве. Мне легко понять людей с другими подходами. Главное, чтобы все получали удовольствие.
О качестве бейсболок не могу ничего сказать, но на мой взгляд, верное решение, ввиду специфичности и сезонности данного типа одежды.
Полностью поддерживаю то, что теперь VIP будет даваться на полгода, это классически популистская мера в стиле братьев Гракхов, реформы для того, чтобы у народа было больше прав, привилегий, и благосостояния, это также стимулирует игроков быть более активными, и сделает награды за отличную игру более весомыми и значительными. Несколько дней назад думал спросить, почему за 2-3 места VIP не выдаётся на полгода, но ваша команда уже сама пришла к хорошим изменениям в этом. Чему я очень рад.
Вопрос, входят ли участники группы, где ставки не по коэффициентам, и по счёту, в лист тех, кто попадает в группу Льва Яшина? Или это отдельная группа в этом смысле? Возможно, это уже где-то есть, но я этого не нашёл.
И напоследок предложение - в новости об итогах Конкурса Прогнозов, мне лично бы хотелось увидеть больше статистических данных о процентах выигранных ставок, количестве выигранных ставок, и проценте выигранных ставок, всё это учитывается в рейтинге, но я не видел их упоминаний в недавних итогах. Хотя бы лидеров каждой категории одной строкой. Понимаю, это может быть лишний тратой энергии, но всё равно хотел упомянуть моё личное желание на этот счёт.
Согласен, КП имеет даже другую атмосферу, по сравнению со стандартным беттингом / ставками.
Для меня лично процент побед не столь принципиален в данном случае, но я точно не против него. Я лично пытаюсь получить как можно больше побед, очки мне важны, но не так сильно, как сами победы, от высоких коэффициентов не отталкиваюсь. Полагаю, я в таком подходе почти точно в меньшинстве. Мне легко понять людей с другими подходами. Главное, чтобы все получали удовольствие.
О качестве бейсболок не могу ничего сказать, но на мой взгляд, верное решение, ввиду специфичности и сезонности данного типа одежды.
Полностью поддерживаю то, что теперь VIP будет даваться на полгода, это классически популистская мера в стиле братьев Гракхов, реформы для того, чтобы у народа было больше прав, привилегий, и благосостояния, это также стимулирует игроков быть более активными, и сделает награды за отличную игру более весомыми и значительными. Несколько дней назад думал спросить, почему за 2-3 места VIP не выдаётся на полгода, но ваша команда уже сама пришла к хорошим изменениям в этом. Чему я очень рад.
Вопрос, входят ли участники группы, где ставки не по коэффициентам, и по счёту, в лист тех, кто попадает в группу Льва Яшина? Или это отдельная группа в этом смысле? Возможно, это уже где-то есть, но я этого не нашёл.
И напоследок предложение - в новости об итогах Конкурса Прогнозов, мне лично бы хотелось увидеть больше статистических данных о процентах выигранных ставок, количестве выигранных ставок, и проценте выигранных ставок, всё это учитывается в рейтинге, но я не видел их упоминаний в недавних итогах. Хотя бы лидеров каждой категории одной строкой. Понимаю, это может быть лишний тратой энергии, но всё равно хотел упомянуть моё личное желание на этот счёт.