«Железнодорожники» месяц без побед. «Ростов» жаждет разбить проблемный «Локо»

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вчера, 18:30

«Локомотив» не выигрывает уже месяц, а у команды Карпина есть должок.

Избранные факты противостояния «Ростова» и «Локомотива»

- «Ростов» проиграл четыре последние встречи «железнодорожникам» в родных стенах (три в РПЛ и одну в рамках Кубка России). Последняя домашняя победа «желто-синих» датирована сентябрем 2016-го, когда команда Курбана Бердыева выиграла со счетом 1:0. Единственный мяч в той встрече забил Дмитрий Полоз, недавно вернувшийся в «Ростов».

- Валерий Карпин и Марко Николич впервые сойдутся в тренерском противостоянии.

- Статистика тренера Карпина против «Локомотива»: 8 побед, 2 ничьи и 8 поражений. У руля «Ростова» Валерий Георгиевич одержал всего лишь одну победу в семи встречах, а вот со «Спартаком» как-то создал серию из семи подряд побед над «железнодорожниками» (2009 — 2012).

- В этом году «Ростов» и «Локомотив» уже встречались на «Ростов Арене». В мартовской встрече москвичи под руководством Семина одержали победу со счетом 3:1. Этот последний матч, в котором тренером «Локо» был легендарный Юрий Павлович.

- Дмитрий Полоз — воспитанник «Локомотива», и для него матчи против родного клуба всегда особенные. За свою карьеру форвард играл против «железнодорожников» за «Ростов», «Зенит», «Рубин» и «Сочи», однако результативными действиями отмечался только в желто-синей футболке: 3 гола и «ассист» в восьми встречах.

- Недавно «Ростов» покинул Ивелин Попов, который огорчал «красно-зеленых», выступая в цветах трех разных команд — «Кубани», «Спартака» и «Ростова».

«Ростов» и «Локомотив» в РПЛ -2020/21

- Безвыигрышная серия «Локомотива» в РПЛ продолжается уже месяц: после победы над «Краснодаром» 15-го августа команда Марко Николича поделила очки с «Уралом», проиграла «Спартаку» и «Ахмату» и сыграла 0:0 с «Зенитом». Кресло под сербским специалистом закачается, если сегодня серия без побед достигнет пяти встреч.

- «Ростов» после пяти бескомпромиссных туров (3 победы и 2 ничьи) по традиции сыграл вничью с «Краснодаром». В противостоянии этих клубов 11 из 21 матча остались без победителей.

- Все три своих победы в нынешнем чемпионате «Ростов» одержал со счетом 1:0, а оба поражения тоже объединяет одинаковый результат — 0:2.

- Два из трех победных мячей «желто-синих» на счету японского новичка Кенто Хашимото (забивал в ворота «Уфы» и «Урала»), также три очка принес гол Павла Мамаева в игре с «Тамбовом».

- 2 из 7 голов «Локомотива» на старте сезона забил Алексей Миранчук, который перешел в «Аталанту», еще одним мячом отметился Дмитрий Баринов, надолго выбывший из строя из-за разрыва крестообразных связок.

Перед очной схваткой

- Заканчивает восстановление после растяжения связок колена защитник Дмитрий Чистяков, он уже возобновил тренировки. Вероятно, в ближайшее время он вернется в заявку «Ростова», но сегодня не ждем его на поле. В центре обороны сыграет привычная уже связка Осипенко-Хаджикадунич.

- Под вопросом участие в матче Павла Мамаева, который получил травму еще в августе. Из-за повреждения полузащитник пропустил матчи против «Урала» и «Краснодара».

- Еще некоторое время будем вспоминать о большущей потере «Локомотива»: Алексей Миранчук перешел в «Аталанту», лишив «железнодорожников» львиной доли атакующего потенциала.

- Дмитрий Баринов порвал крестообразные связки в августовском матче со «Спартаком». Полузащитник вернется в строй не раньше весны.

- У Дмитрия Живоглядова было мышечное повреждение перед перерывом на матчи сборных. Его участие в матче с «Ростовом» вызывает сомнения.

Ориентировочный состав «Ростова» (4-2-3-1): Песьяков — Козлов, Хаджикадунич, Осипенко, Чернов — Норманн, Хашимото — Ионов, Еременко, Байрамян — Шомуродов.

Ориентировочный состав «Локомотива» (4-2-3-1): Гильерме — Игнатьев, Чорлука, Мурило, Рыбус — Крыховяк, Магкеев — Рыбчинский, Антон Миранчук, Камано — Смолов.

Кто победит?

«Локомотив» потерял двух системообразующих футболистов, без которых нужно научиться играть. По сравнению с матчем против «Зенита» «железнодорожникам» будет чуть проще, ведь против чемпионов еще и Гжегош Крыховяк не играл из-за дисквалификации. С поляком средняя линия выглядит гораздо серьезнее. Марко Николич сможет вернуться к любимой схеме 4-2-3-1, в то время как против «Зенита» использовал расстановку 4-4-2. Сербский специалист послал в атаку вместе с Федором Смоловым Антона Миранчука. В обороне «Локо» сыграл надежно, но в атаке всего лишь раз попал в створ ворот.

Николич уже испытывает давление результатов, и если команда продолжит избегать побед, то уже этот месяц может стать последним для Марко, который неплохо прокатился на багаже Семина, а сейчас должен козырять собственными тренерскими талантами. Валерий Карпин уже всем в Ростове-на-Дону доказал, что является подходящим тренером для «Ростова», в его руках сыгранная команда, которая нуждается в незначительных поправках на ветер и тонкой настройке. Невосполнимых потерь на трансферном рынке «желто-синие» не понесли, так что в нынешнем виде являются более слаженной и зрелой структурой, чем «Локомотив».

Прогноз «Соккер.ру»: «Ростову» по силам прервать неудачную серию против москвичей на своем поле: «Локомотив» без Семина и двух лидеров, чьё отсутствие пока не научились компенсировать, — «съедобный» противник для дерзкой команды Карпина. Но выиграет «Ростов» скромно — 1:0, как и в предыдущих удачных матчах текущего чемпионата.