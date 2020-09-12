Андердоги в АПЛ. Болеем за Артету, Моуриньо, Бьелсу и Роджерса

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вчера, 12:45

«Соккер.ру» выделяет футболистов и тренеров, которым есть смысл пожелать успеха, независимо от клубных симпатий.

«Лидс» и Бьелса

В России нет культа ненависти «Лидс Юнайтед», как в Англии, поскольку ваш папа не получал по голове от фанатов этого клуба. И машину вашей мамы они не переворачивали. Пусть с тех диких времен прошли десятилетия, фанатов «Лидса» до сих пор терпеть не могут, поэтому этому клубу будут желать вылета в АПЛ . А в России все, кто ценит безумного гения Бьелсу – признанного не фанатами или экспертами, а коллегами с десятками трофеев, притопит за «Лидс». Пусть будут в середине таблицы, но зато могут играть красиво – в стиле Марсело Бьелсы, что впервые в жизни поработает в настолько крутом дивизионе, как АПЛ .

Новички «Челси»

Вы можете не болеть за «аристократов», но их сложно теперь считать «пенсионерами» — Хаверцу всего 21, Вернеру – 24, Чилуэллу – 23, и только Зиеш на пару лет старше, но моложе того же Виллиана, что раньше играл на фланге у Лэмпарда. У Фрэнка и так молодежи в составе хватало, но после подписания четырех из пяти самых дорогих новичков во всей АПЛ получает свежую, крутую и интересную по составу команду. Которой срочно нужен вожак – Тиаго Силва подходит на роль, как и Аспиликуэта, поэтому теперь нужно пережить период «притирки» новичков в атаке, ведь когда внедряешь троих человек в линию из четырех – могут быть проблемы. Есть смысл поболеть за успехи новичков Грановской, поскольку это была заметная ювелирная работа скаутов, Чеха, Лэмпарда и Марины Владимировны.

Неожиданный кандидат, ведь явно не любимчик толпы, но тут есть объяснение. Такое ощущение, что футбольная Вселенная за что-то наказывает Моуриньо. Возможно, за его лицемерие – заигрался в плохого парня на пресс-конференциях, забыл, что вел себя так, поскольку нравится и позволяет отвлечь внимание от игроков. Да и семейные проблемы сказались на настрое. Жена не оценила отдых мужа в теплых краях с другой барышней. И раздача продуктов небогатым людям в Лондоне во время пандемии вряд ли замаливает все грешки Жозе. Моуриньо – великий титулованный тренер, но ему важно на старости не стать карикатурой самого себя. В эту ловушку попадает порой тот же Луческу – еще один из списка самых титулованных наставников в истории футбола. Меньше слов – больше дел. За качественную работу Моуриньо хочется поболеть в АПЛ , поскольку ему не 70 лет, не все сказал, а может окончательно скатиться, если Леви его уволит посреди сезона.

«Лестер» Брендана Роджерса

Если «Арсенал» и «Тоттенхэм» рванут, то у «Лестера» нет шансов сохранить даже ту позицию, что получили в прошлом сезоне. Дело не в точечных потерях или в отсутствии реального усиления – вернули арендованных и получили Тимоти Кастаня из «Аталанты», а в том, что «лисы» всегда были на правах бедного родственника на богатой свадьбе. В целом «Лестер» не является нищей командой – семья бывшего владельца, что трагически погиб в результате падения геликоптера, заботится о любимой игрушке миллиардера, но даже качественное управление не позволяет им играть одинаково во всех сезонах. Им будет сложно, они могут показать себя в Лиге Европы, а пока желаем успеха приличному тренеру Роджерсу и его яркой банде – Шмейхель, Перейра, Союнджу, Мэддисон, Ндиди и Варди умеют играть в футбол. Представьте такую команду в РПЛ – был бы кандидат на чемпионство.

Молодой старичок Крис Уайлдер

Вот тут впору болеть, чтобы этот симпатичный наставник – один их главных героев прошлого сезона, не вылетел со своим «Шеффилд Юнайтед». Принимается критика зануд, что его команда отбилась, что сработал эффект неожиданности – соперники удивились, что «клинки» настолько сильны в организации обороны, а их ошибки может подчистить Хендерсон, что теперь отправился воевать с Де Хеа в «Манчестер Юнайтед». Но мы говорим не о «Шеффилд Юнайтед» — их футбол не каждому будет по душе, а о старорежимном наставнике Крисе Уайлдере, что в 52 года выглядит на все 65 – похож на брата известного шведского актера Стеллана Скарсгарда (тот, что в «Чернобыле»), зато любит британский футбол всей душой. Желаем Крису не вылететь из АПЛ !

Мэддисон и звезды периферии

Как только открытие сезона в АПЛ оказывается в составе МС или МЮ , «Челси» или «Ливерпуля» — уже не звезда второй величины, а человек, которого под микроскопом оценивают миллионы. Зато в АПЛ есть милые футболисты, что могут играть роскошно, а о них вспомнят разве в таких списках. Адама Траоре, пока он не ушел в гранд – такой парень. Сент-Максимен из «Ньюкасла» — техничный и с крутым чувством юмора. Великолепный мастер паса Мэддисон, которого преступно обделяют ассистами напарники в «Лестере». Рауль Хименес, Грилиш, если останется в «Астон Вилле», Перейра, Ндиди, Ришарлисон, если Анчелотти поправит дела «Эвертона» или Ингс могут остаться героями дивизиона, где полно звезд уровня Де Брюйне, Салаха и ван Дейка.

Тонкий и хитрый Микель Артета

Не желаем вам болеть в целом в такое время за «Арсенал» — сомнительное удовольствие, согласитесь, но юных наставников всегда интересно поддерживать, если заслуживают. И если им не очень повезло с клубом. «Арсенал» — еще одни «проклятые», прямо как Моуриньо. Но в этом случае все закономерно. Уход наставника-эпохи практически невозможно плавно перевести в сезоны с новыми большими успехами. «Арсенал» и должен быть таким, как есть – нестабильным. Но вот ставка на Микеля показала, что хотя руководство у клуба странное, за счет немаленьких расходов и удачной ставки на помощника Гвардиолы создают здоровый на вид коллектив. Обамеянг вроде как хочет остаться, в клубе есть группы друзей, на поле – идеи Артеты. Может, целый «Арсенал» рывок не заслужит, но Микель может отработать шикарно.

А за кого вы будете болеть в АПЛ ?