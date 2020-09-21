Дебют Эдегора, суперсэйв Куртуа и малыши. «Реал» начал защиту титула с нулей

Причем нули были не только на табло, но и в годах рождения сразу четырех футболистов из состава Зидана. «Соккер.ру» видел «Реал» будущего.
Зидан хочет прервать 30-летнюю «беззащитность» тренеров «Мадрида»
Удивительный факт: за последние три десятилетия ни один тренер «Реала» не сумел защитить завоеванный титул чемпиона Испании. Последний, кому это удавалось — голландский специалист Бенхаккер, чья мадридская слава пришлась на 80-е годы прошлого века: Лео приводил «сливочных» к золотым медалям в 1987-м, 1988-м и 1989-м. Дальше — как отрезало. За 30 лет «Реал» лишь однажды выиграл два чемпионата подряд — 2006/07 и 2007/08, но в тех сезонах командой руководили разные тренеры: первым был Фабио Капелло, вторым — Бернд Шустер.
Зидан, безусловно, знает об этом и хочет прервать недобрую традицию тренеров «Реала». Свою первую попытку француз, если помните, провалил: после победы в Ла Лиге три года назад «сливочные» под руководством Зизу в следующем сезоне пропустили вперед не только «Барселону», но и «Атлетико», а отставание от лидера получилось неприличным — 17 очков. Сейчас у команды Зидана нет права на ошибку, «Реал» считается безоговорочным фаворитом во многом из-за состояния «Барселоны», которая выиграла 10 титулов в Примере в XXI веке против 7 у «Реала».
Ничья на «Аноэте» — нормальный результат
От «Реала» ждут побед в каждом матче — такова участь суперклуба, но каждый, кто хотя бы поверхностно интересуется испанским футболом, знает, что выезд в Сан-Себастьян — мощнейшее испытание для грандов. «Сливочные» проигрывали на «Аноэте» в 2019-м и 2014-м, а в 2013-м была ничья 3:3. Это не говоря о том, что «Сосьедад» в принципе неудобный соперник для мадридцев: у басков в шести последних матчах три победы, две из которых одержаны на «Сантьяго Бернабеу». Так что с учетом кадровых проблем у Зидана и его команды никто не должен целиться камнем из-за ничьей в первом матче нового сезона.
А где все? Азар на пороге нового провала, дебют Эдегора и юнцы
Если на время непродолжительного межсезонья отвлеклись от футбольных новостей из Испании, то вчерашний состав «Реала» вас точно удивил. Речь даже не о стартовом сочетании, а о заявке в целом, которую Зидану не удалось заполнить даже с помощью молодежи. Куда же все делись? Гарет Бэйл и Хамес Родригес уехали в АПЛ, Браим Диас перебрался в «Милан», закончилась аренда Альфонсо Ареоля, теперь на позиции второго вратаря «Реала» молодой украинец Андрей Лунин. Много коек занято в лазарете, не играют из-за повреждений Эдер, Иско, Асенсио, Лукас Васкес, Мариано Диас и Азар.
Бельгиец, который должен был стать главной звездой «Реала», стремится закрепиться в амплуа высокооплачиваемого мема, тем более что после ухода Бэйла освободилась вакансия. Похоже, Эден снова ни в чем себе не отказывал во время отпуска, что замедляет процесс восстановления после травмы, а еще отправился в расположение сборной Бельгии с повреждением, чем остались недовольны в «Реале». За национальную команду Азар так и не сыграл, а Роберто Мартинес признался, что Эден находится примерно в 60 тренировках от оптимальной игровой формы. Далековато…
Между тем, Зинедин Зидан с первого же матча доверил место в стартовом составе Эдегору, который прошлый сезон провел как раз в «Сосьедаде» на правах аренды. Мартин составил триумвират в полузащите с Модричем и Кроосом, норвежец по заданию Зидана работал между линиями и должен был создавать моменты в атаке. Эдегор немного стеснялся, но грамотно работал в подыгрыше и действительно сделал несколько острых передач на Бензема, однако Карим не смог отметить очередной юбилей в футболке «Реала» голом.
Отдельного внимания также заслуживает тот факт, что в матче против «Сосьедада» Зидан дал игровую практику сразу четырем футболистам 2000-х годов рождения. Уже хорошо всем знакомые бразильцы Винисиус Жуниор и Родриго появились в стартовом составе, а во втором тайме их заменили дебютировавшие за первую команду кантерано Марвин Олавале Парк и Серхио Аррибас. Этих ребят вряд ли будем часто видеть на поле, когда вернутся травмированные, а вот от бразильцев в нынешнем сезоне ждут прорыва: Родриго и Винисиусу доверяют, и от них ждут продуктивных действий в атаке.
А что на поле? «Реал» давил, Куртуа спасал
Несмотря на итоговые нули, игра выдалась небезынтересной. «Реал» хорошо контролировал мяч в середине поля, по владению превзошел хозяев во владении вдвое — 67.7% против 32.3% у «Сосьедада», по ударам тоже подавляющее преимущество «Мадрида» — 16:6 в общей сложности и 4:1 по ударам в створ. Несмотря на методичное и качественное давление, россыпь ярких моментов команда Зидана создать не сумела. Вспоминается удар Рамоса в защитника после углового и момент Бензема, когда Карим обвел вратаря, а потом пробил вдоль ворот.
Зато у хозяев была парочка отменных возможностей. В концовке первого тайма изумительный сэйв совершил Тибо Куртуа: во-первых, бельгийский вратарь прочитал момент и грамотно сократил дистанцию, во-вторых, отразил удар Исака на точность чуть ли не подошвой. Очень красивый вратарский момент. А вот попади в дальний угол Барренетчеа вскоре после перерыва, не выручил бы и Тибо, но мяч после удара баска прошел в сантиметрах от штанги.
В обоих случаях своим партнерам ассистировал великолепный Ойарсабаль, которого мы еще обязательно увидим в топ-клубе. Может быть, даже в «Реале» или в «Манчестер Сити», откуда в «Сосьедад» этим летом пришел Давид Сильва, дебютировавший за новый клуб как раз в матче против «Мадрида». Последнее упоминаемое, но не последнее по значимости событие вчерашнего футбольного вечера на «Аноэте».
🙌👏 Pónganse EN PIE.— LaLiga (@LaLiga) September 20, 2020
🎩💙 ¡@21LVA ha vuelto a #LaLigaSantander!#RealSociedadRealMadrid #HayQueVivirla pic.twitter.com/ddYLRaDHPZ
Забавно, что один из последних матчей за «Ман Сити» испанский хавбек тоже провел против «Реала», но в той лигочемпионской встрече Рафаэль Варан безбожно ошибался, а вчера его назначили «Королем матча». Впрочем, это далеко не бесспорное решение.
Varane Man of the Match. #RSORMA pic.twitter.com/TF1eZMdQLv— M•A•J (@Ultra_Suristic) September 20, 2020