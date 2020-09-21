Дебют Эдегора, суперсэйв Куртуа и малыши. «Реал» начал защиту титула с нулей

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вчера, 11:21

Причем нули были не только на табло, но и в годах рождения сразу четырех футболистов из состава Зидана. «Соккер.ру» видел «Реал» будущего.

Зидан хочет прервать 30-летнюю «беззащитность» тренеров «Мадрида»

Удивительный факт: за последние три десятилетия ни один тренер «Реала» не сумел защитить завоеванный титул чемпиона Испании. Последний, кому это удавалось — голландский специалист Бенхаккер, чья мадридская слава пришлась на 80-е годы прошлого века: Лео приводил «сливочных» к золотым медалям в 1987-м, 1988-м и 1989-м. Дальше — как отрезало. За 30 лет «Реал» лишь однажды выиграл два чемпионата подряд — 2006/07 и 2007/08, но в тех сезонах командой руководили разные тренеры: первым был Фабио Капелло, вторым — Бернд Шустер.

Зидан, безусловно, знает об этом и хочет прервать недобрую традицию тренеров «Реала». Свою первую попытку француз, если помните, провалил: после победы в Ла Лиге три года назад «сливочные» под руководством Зизу в следующем сезоне пропустили вперед не только «Барселону», но и «Атлетико», а отставание от лидера получилось неприличным — 17 очков. Сейчас у команды Зидана нет права на ошибку, «Реал» считается безоговорочным фаворитом во многом из-за состояния «Барселоны», которая выиграла 10 титулов в Примере в XXI веке против 7 у «Реала».

Ничья на «Аноэте» — нормальный результат

От «Реала» ждут побед в каждом матче — такова участь суперклуба, но каждый, кто хотя бы поверхностно интересуется испанским футболом, знает, что выезд в Сан-Себастьян — мощнейшее испытание для грандов. «Сливочные» проигрывали на «Аноэте» в 2019-м и 2014-м, а в 2013-м была ничья 3:3. Это не говоря о том, что «Сосьедад» в принципе неудобный соперник для мадридцев: у басков в шести последних матчах три победы, две из которых одержаны на «Сантьяго Бернабеу». Так что с учетом кадровых проблем у Зидана и его команды никто не должен целиться камнем из-за ничьей в первом матче нового сезона.

А где все? Азар на пороге нового провала, дебют Эдегора и юнцы

Если на время непродолжительного межсезонья отвлеклись от футбольных новостей из Испании, то вчерашний состав «Реала» вас точно удивил. Речь даже не о стартовом сочетании, а о заявке в целом, которую Зидану не удалось заполнить даже с помощью молодежи. Куда же все делись? Гарет Бэйл и Хамес Родригес уехали в АПЛ , Браим Диас перебрался в «Милан», закончилась аренда Альфонсо Ареоля, теперь на позиции второго вратаря «Реала» молодой украинец Андрей Лунин. Много коек занято в лазарете, не играют из-за повреждений Эдер, Иско, Асенсио, Лукас Васкес, Мариано Диас и Азар.

Бельгиец, который должен был стать главной звездой «Реала», стремится закрепиться в амплуа высокооплачиваемого мема, тем более что после ухода Бэйла освободилась вакансия. Похоже, Эден снова ни в чем себе не отказывал во время отпуска, что замедляет процесс восстановления после травмы, а еще отправился в расположение сборной Бельгии с повреждением, чем остались недовольны в «Реале». За национальную команду Азар так и не сыграл, а Роберто Мартинес признался, что Эден находится примерно в 60 тренировках от оптимальной игровой формы. Далековато…

Между тем, Зинедин Зидан с первого же матча доверил место в стартовом составе Эдегору, который прошлый сезон провел как раз в «Сосьедаде» на правах аренды. Мартин составил триумвират в полузащите с Модричем и Кроосом, норвежец по заданию Зидана работал между линиями и должен был создавать моменты в атаке. Эдегор немного стеснялся, но грамотно работал в подыгрыше и действительно сделал несколько острых передач на Бензема, однако Карим не смог отметить очередной юбилей в футболке «Реала» голом.

Отдельного внимания также заслуживает тот факт, что в матче против «Сосьедада» Зидан дал игровую практику сразу четырем футболистам 2000-х годов рождения. Уже хорошо всем знакомые бразильцы Винисиус Жуниор и Родриго появились в стартовом составе, а во втором тайме их заменили дебютировавшие за первую команду кантерано Марвин Олавале Парк и Серхио Аррибас. Этих ребят вряд ли будем часто видеть на поле, когда вернутся травмированные, а вот от бразильцев в нынешнем сезоне ждут прорыва: Родриго и Винисиусу доверяют, и от них ждут продуктивных действий в атаке.

А что на поле? «Реал» давил, Куртуа спасал

Несмотря на итоговые нули, игра выдалась небезынтересной. «Реал» хорошо контролировал мяч в середине поля, по владению превзошел хозяев во владении вдвое — 67.7% против 32.3% у «Сосьедада», по ударам тоже подавляющее преимущество «Мадрида» — 16:6 в общей сложности и 4:1 по ударам в створ. Несмотря на методичное и качественное давление, россыпь ярких моментов команда Зидана создать не сумела. Вспоминается удар Рамоса в защитника после углового и момент Бензема, когда Карим обвел вратаря, а потом пробил вдоль ворот.

Зато у хозяев была парочка отменных возможностей. В концовке первого тайма изумительный сэйв совершил Тибо Куртуа: во-первых, бельгийский вратарь прочитал момент и грамотно сократил дистанцию, во-вторых, отразил удар Исака на точность чуть ли не подошвой. Очень красивый вратарский момент. А вот попади в дальний угол Барренетчеа вскоре после перерыва, не выручил бы и Тибо, но мяч после удара баска прошел в сантиметрах от штанги.

В обоих случаях своим партнерам ассистировал великолепный Ойарсабаль, которого мы еще обязательно увидим в топ-клубе. Может быть, даже в «Реале» или в «Манчестер Сити», откуда в «Сосьедад» этим летом пришел Давид Сильва, дебютировавший за новый клуб как раз в матче против «Мадрида». Последнее упоминаемое, но не последнее по значимости событие вчерашнего футбольного вечера на «Аноэте».

Забавно, что один из последних матчей за «Ман Сити» испанский хавбек тоже провел против «Реала», но в той лигочемпионской встрече Рафаэль Варан безбожно ошибался, а вчера его назначили «Королем матча». Впрочем, это далеко не бесспорное решение.