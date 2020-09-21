«Спартаку» необходимы трансферы. Нужно помочь Зобнину вернуться на родную позицию

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вчера, 21:00

«Соккер.ру» рассуждает о перспективах «Спартака» на чемпионский титул.

За две недели до очного матча с «Зенитом» «Спартак» идет вровень с чемпионами России и главными фаворитами сезона во главе турнирной таблицы. Третьего октября антагонисты из Москвы и Санкт-Петербурга сыграют на «Открытие Арене». Возможно, это будет матч за лидерство и совершенно точно эта игра станет важной проверкой для «Спартака», который делает вид, что собирается высоко забраться в этом сезоне. Впрочем, делает вид только клуб, команда-то как раз отчаянно рубится на поле и на сегодняшний день вынимает из себя максимум.

Доменико Тедеско — ключевая фигура в «Спартаке»

Тедеско почти год у руля «Спартака», за это время показал себя тренером вдумчивым, упрямым и обстоятельным. Доменико — такой специалист, о чьей работе нельзя судить по отдельным матчам, будь они удачные или провальные, победные или проигранные. Большое видится на расстоянии. Чтобы заметить, как прибавляет «Спартак» при Тедеско, нужно брать пробы с разницей в несколько месяцев: прошлой осенью, нынешней весной, в начале лета и сейчас.

За это время была установлена и укреплена несущая конструкция в виде схемы 3-5-2, сформированы связки и командные блоки, чуть позже произошел судьбоносный переворот треугольника в центре поля одной вершиной кверху, что позволило добиться лучшего баланса в игре, наконец, получив чистый лист в виде нового сезона, Тедеско сумел повлиять на психологию команды, которой еще долго не хватало уверенности после нескольких месяцев неудач и близкого знакомства с Кононовым.

Наконец, еще одним ключевым решением стал перевод Зобнина на позицию правого латераля. Просуммировав воздействие Тедеско на команду, получаем «Спартак», который наравне с «Зенитом» лидирует в РПЛ после восьми туров. Этот результат — заслуга Доменико и его штаба, чья системная и въедливая работа позволила повысить уровень взаимодействий команды, а также ответственности и уверенности каждого футболиста.

К Тедеско есть претензии по матч-менеджменту, но то, что он делает «за кадром», весьма убедительно, причем эта работа еще далека от завершения, то есть потенциал «Спартака» не раскрыт до конца. Этот процесс можно ускорить, если помочь тренеру точечным усилением, которого он уже давно ждет, но пока ответственные за трансферы персоны с праздным любопытством наблюдают, как Тедеско решает проблемы без помощи новичков. Это такой пошлый тест или намеренное вредительство?

Федун помог «Спартаку», а где вклад Газизова?

Генеральный директор Газизов, конечно, скажет, что всему виной тяжелый рынок, на котором «Спартак» никак не может найти сильного правого защитника, но легче ли от этого Тедеско? Доменико уже прямым текстом заявил, что Роман Зобнин играет на позиции правого латераля по его личной просьбе, при этом стремится вернуться на позицию центрального полузащитника. Вероятно, изначально Тедеско договаривался с Зобниным на несколько матчей, но осталось два тура до трети чемпионата, а Роману не на кого оставить неродную позицию.

Леонид Федун, чье вмешательство часто идет «Спартаку» в минус, в начале этого сезона помог команде своим громким заявлением о снятии с чемпионата после безобразного судейства в матче с «Сочи». После мощного выступления владельца «Спартак» стали судить лучше, и это весомый вклад Федуна в результаты, а чем помогает Газизов? Кокорин — классный, но не такой уж необходимый игрок, учитывая укомплектованность линии атаки, а Урунов в матче с «Рубином» показал полнейшее футбольное невежество и безответственность. На сегодняшний день это очень сырой игрок.

У Газизова понятная задача: привезти правого латераля, который будет не слабее Зобнина. Об опорном полузащитнике, которого как будто тоже собирались подписать, уже забыли: усилением центра поля станет вернувшийся туда Роман, тем более Тедеско жаловался на переизбыток футболистов. Забавнее всего будет, если Зобнин вернется в полузащиту, а справа начнет снова играть зачехленный ныне Рассказов, с которым возобновились переговоры по новому контракту.

Коля всяко сильнее Зобнина, а заодно Орье и Тете вместе взятых. А если серьезно, сильный иностранец на давно проблемной позиции мог бы приподнять потолок возможностей команды, но вместо этого Тедеско приходится перетягивать одеяло и решать головоломки. Это не тот подход, благодаря которому можно выиграть чемпионство. Вопреки — возможно, но маловероятно.

Так «Спартак» борется за титул или нет?

Можно играть хорошо, но биться за титул нужно и на трансферном рынке. А сейчас возникает ощущение, что «Спартак» скорее расстанется с лидером обороны Жиго, нежели подпишет одного-двух игроков, которые усилят и стабилизируют состав. Большая удача Доменико Тедеско и его команды на старте чемпионата, что пока удается обойтись без невосполнимых потерь, даже на замену вылетевшему Жиго нашелся пригодный к службе заслуженный мастер спорта Кутепов.

Но если вылетит, например, Зобнин или кто-то из центральных хавбеков, это сразу катастрофа, к которой «Спартак» жизнь не готовила. А ведь этого не избежать: невозможно пройти сезон без травм и дисквалификаций. Поэтому трудно представить претендента на чемпионство, у которого земля с песнями уезжает из-под ног после парочки кадровых потерь.