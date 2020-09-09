Бывший игрок «Рубина», Гвардиола и Вальдеррама. Герои в составах новичков Ла Лиги

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вчера, 07:30

«Соккер.ру» рассказывает о ключевых игроках команд, вышедших в элитный дивизион Испании.

В конце августа завершился турнир в испанской Сегунде и стал известен последний, третий клуб, добившийся повышения в классе. Дополнительный турнир завершился неожиданно для большинства любителей футбола.

«Кадис» лидировал большую часть чемпионата, досрочно оформил свой выход в Примеру, после чего откровенно доигрывал сезон. Так, что оказался вторым в итоговой таблице. Что не особо огорчило болельщиков. «Кадис» отсутствовал в элите четырнадцать лет. Да и последнее присутствие южан было мимолётным — всего один сезон 2005-06. Предыдущая пауза длилась двенадцать лет. За эти годы оригинальное прозвище «Кадиса» — «жёлтая подводная лодка» — перестало быть оригинальным. Им вовсю пользуется «Вильярреал». Теперь после всплытия «Кадиса» в Ла Лиге появятся сразу два «подводных экипажа».

При этом «подводная лодка» из Кадиса основательно готовится к возвращению. Его трансферами рулит спортивный директор Оскар Ариас, который сначала помогал Мончи в «Севилье», а потом и заменил его. Правда, первый самостоятельный опыт оказался неудачным. Ариас обосновался на юге Испании и сумел собрать приличную команду. Не стал менять главного тренера Альваро Серверо. Зато привлёк группу интересных футболистов. Например, пара центральных защитников Фали Хименес — Хуан Кала, сыгравшаяся за год, гондурасский нападающий Антонио «Чоко» Лосано, не нашедший применения своим силам в «Валенсии» и «Барселоне», ничего не показывавший в «Жироне», но раскрывшийся в «Кадисе». Расцвёл под южным солнцем Алекс (Алехандро Фернандес). Воспитанник «Реала» и старший брат Начо сменил немало команд, прежде чем оказался в составе «подводников», где стал очень приличным атакующим полузащитником. Бывший спартаковец Хурадо тоже играет за «Кадис», но довольствуется выходами на замену.

Пока футболисты отдыхали, Оскар Ариас без дела не сидел. Уже пришли четыре новобранца. Двое из них — аргентинцы. Вратарь Херемиас Ледесма из «Росарио Сентраль» и полузащитник Аугусто Фернандес, игравший когда-то в «Атлетико», а до последнего времени в Пекине — в «Бэйцзин Жэньхэ». Опытный датчанин Йенс Йонссон укрепил среднюю линию, но главным приобретением стоит считать 35-летнего нападающего Альваро Негредо. Бывший игрок сборной Испании, «Севильи», «Манчестер Сити» и «Валенсии» вернулся на родину из дубайского «Аль-Насра». Есть и две проблемы. Полузащитник Нано Меса так бурно праздновал выход «подводников» в Ла Лигу, что был заподозрен в употреблении чего-то жёсткого. Но результаты анализов показали обратное. Никаких наркотиков футболист не принимал. Фали Хименес же так испугался коронавируса, что отказывается выходить на поле, пока ему не сделают вакцину от COVID-19. Впору выписывать из России Спутник V.

Снова в Ла Лиге будут двое «сине-гранатовых». Победителем во втором по статусу дивизионе испанского футбола стала «Уэска», которая возвращается в компанию сильнейших через год после вылета. Новый тренер Мичель (Мигель Анхель Санчес) сдержал своё слово и вытащил арагонцев. Даже сделал их первыми. При том, что состав у «Уэски» не самый звёздный. Наиболее известные персонажи — нападающие Рафа Мир и Синдзи Окадзаки, забившие 9 и 12 мячей соответственно. Плюс опытные опорники Педро Москера и Мигель Рико, известные по выступлениям за «Депортиво» и «Атлетик». Есть в средней линии очень интересный футболист Евхени (так и хочется написать Евгений) Вальдеррама. «Уэска» уже начала укрепляться. С арендой Фёдора Смолова ничего не вышло. Зато приехал защитник сборной Уругвая Гастон Сильва, им интересовались ЦСКА и «Локомотив», плюс вратарь Андрес Фернандес из «Вильярреала», который составит конкуренцию своему однофамильцу Альваро.

А теперь переходим к самому интересному — к дополнительному турниру за третье место и его неожиданной развязке. И главному его неудачнику. Семь лет длится ссылка «Сарагосы». По арагонцам уже все соскучились, все ждут их в Ла Лиге и никак не дождутся. В сезоне 2019-20 «Сарагоса» шла второй, но после вынужденного перерыва отошла на третье место. Третьей и осталась после окончания регулярного чемпионата. Хотя Лос Бланкильос обладали едва ли не самым крепким в Сегунде составом.

Не сумев выйти напрямую, арагонцы могли попытать счастья в дополнительном турнире. Но вот незадача. Летом закончился срок аренды у лучшего бомбардира Луиса Суареса, и колумбиец был вынужден вернуться в «Уотфорд». Его-то и не хватило в полуфинале с «Эльче», который вскочил на подножку уходящего поезда, а именно обошёл «Фуэнлабраду» в заключительном туре и занял шестое место. Вот «бело-зелёные» и выбили «Сарагосу» в полуфинале — 0:0 дома и 1:0 в гостях. Во втором полуфинале «Жирона» дважды победила «Альмерию» 1:0 и 2:1.

Фаворитом в финале считалась «Жирона». Уж если не «Сарагоса», то пусть «жиронистес». Каталонцы ещё недавно играли в Ла Лиге — в сезоне 2018-19 и были не прочь вернуться. Тем более что в их составе играл лучший бомбардир Сегунды уругваец Кристиан Стуани и два его соотечественника — защитник Сантьяго Буэно и ещё один форвард Хоакин Себальос. Вратарь «жиронистес» Яссин Буну, он же Боно, нёс службу в «Севилье», с которой выиграл Лигу Европы. Но его удачно заменил баск Асиер Риесго.

Финалы получились долгими и нудными. 0:0 в Эльче и 1:0 в пользу гостей в Каталонии. Причём победный мяч был забит на 94-й минуте. Так «Эльче» неожиданно для всех сорвал банк и вернулся в Ла Лигу после пятилетнего перерыва. Сейчас «бело-зелёные» в срочном порядке рекрутируют состав, так как на контрактах в команде всего двенадцать человек. Остальные все арендованные. В том числе бразильский нападающий Жонатас, который запомнился по матчам за «Рубин». Есть неплохой вратарь Эдгар Бадья Гвардиола, капитан команды защитник Гонсало Верду и его напарник Дани Кальво, полузащитники Рамон Фольч и Фидель Чавес (неплохое сочетание имени и фамилии), нападающие Нино Мартинес, которому уже сорок, и Пере Мийя. Нужны укрепления. Первая «ласточка» уже прилетела. Из «Сиэтл Саундерс» вернулся крайний полузащитник Виктор Родригес. Но дозаявки продолжаются, а как известно, трансферы любят тишину.

А что «Сарагоса»? Готовится к очередному возвращению. Уже и тренера сменили Теперь командой руководит Рубен Бараха. Посмотрим, что получится у него.