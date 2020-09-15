Травма Роббена, блеклый «Аякс» и неистовый ПСВ. Как стартовал чемпионат Нидерландов

1600146035

вчера, 08:00

«Соккер.ру» рассказывает о событиях первого тура Эредивизие.

Стартовый тур Эридивизие получился неполным. «Алкмар» сосредоточен на битве с киевским «Динамо», поэтому его встреча с «Утрехтом» отложена. Но и без этого матча, обещавшего быть весьма интересным, начало турнира в Нидерландах оказалось ярким и насыщенным.

«Херенвен» не заметил потери бойцов

Открывали чемпионат «Херенвен» и «Виллем II». Во время длинного межсезонья в составах команд произошло немало перемен. В обоих клубах сменились вратари. О Варнере Хаане, который пока ушёл из «Херенвена» в никуда, вы могли прочитать в предыдущем материале блога. А страж ворот «трёхцветных» Тимон Волленройтер теперь несёт службу в «Андерлехте». Оба коллектива довольно удачно заполнили образовавшиеся вакансии. «Сердечные» вернули из «Суонси» опытнейшего Эрвина Мюлдера, а в воротах «Виллема» осваивается Роббин Рёйтер, когда-то блиставший в «Утрехте», но потерявшийся в «Сандерленде» и присевший на лавку в ПСВ .

И фризы, и брабантцы располагают сильной атакой, но мячи в этой встрече забивали исключительно защитники. Первый гол нового чемпионата записал на свой счёт левый защитник «Херенвена» Лукас Вуденберг. После перерыва отличился уже игрок центра обороны хозяев Павел Бошневич. Поляк впервые вышел в футболке с сердечками, и сразу такая удача. «Херенвен» выиграл 2:0, а потери Хаана и перешедшего в ЦСКА Чидеры Эджуке никто не заметил.

Бенефис Бергейса и скромная победа «Аякса»

«Фейеноорд», которым по-прежнему рулит Дик Адвокат, тоже может быть доволен стартом. Роттердамцы обыграли «Зволле» в гостях 2:0. Стевен Бергейс сыграл так, словно не было почти полугодовой паузы. В первом тайме забил с игры, во втором – с пенальти. Особенно порадовала старика Дика игра обороны. Вратарь гостей Джастин Бейлоу откровенно зевал все 90 минут.

«Аякс» тоже взял три очка в гостях, но эта победа чемпиона оказалась весьма бледной. Подставил команду один из лидеров — Николас Тальяфико зачем-то сыграл в волейбол вблизи своей штрафной. Но «Спарта» не воспользовалась ни опасным штрафным, ни численным преимуществом. Спартанцы вообще вспомнили о том, что у них на одного бойца больше, только во втором тайме. Именно тогда у ворот Андре Онаны стало возникать что-то похожее на опасные моменты. Но роттердамцы чрезмерно увлеклись и не уследили за новичком «Аякса» Антони, забившим свой первый гол в Эредивизие. Аяксиды довели встречу до скромной победы 1:0, к которой приложил руку Квинси Промес, отыгравший 80 минут.

Битва кавалериста с танком

Голландцы очень ждали матч «Гронинген» — ПСВ . Во-первых, Арьен Роббен после 18-летнего перерыва вышел в составе «бело-зелёных», да ещё с капитанской повязкой. Во-вторых, брабантцы проводили первый матч под командованием немца Рогера Шмидта. Но к 30-й минуте Роббен вдруг уселся на поле и задрал ноги кверху. Оказывается, ветеран получил травму. Он тотчас был заменён на юного словака с русской фамилией Томаша Суслова.

Только недовольный Арьен ушёл с поля прямо в раздевалку, как Пабло Росарио нашёл в штрафной хозяев Коди Гакпо, и тот направил мяч в ближний угол. Закрытый игроками Серджио Падт среагировал с запозданием. К чести одного из лучших, а может, лучшего вратаря Нидерландов, стоит признать, что до этого он спас хозяев в нескольких опасных ситуациях. Да и потом не сразу позволил гостям развить успех. «Гронинген» очень резво начал второй тайм. Мяч после пушечного удара Рамона-Паскаля Лундквиста просвистел рядом со штангой ворот гостей. Потом начудил новый вратарь брабантцев Ивон Мвого, так заумно разыграв удар от ворот, что сделал голевой пас Суслову. Молодой словак не растерялся и воспользовался подарком.

После курьёзного гола «бело-зелёные» очертя голову понеслись вперёд, за что и были наказаны. Донуэлл Мален беспрепятственно ворвался в штрафную и что есть силы пробил. Мяч от колена Падта отскочил в угол ворот. «Гронинген» едва не отыгрался, Мвого вышел на перехват и потерял ворота, но к счастью для гостей на линии ворот оказался Дензел Думфрис. Почувствовав, что вратарь ПСВ не уверен в себе, «бело-зелёные» пошли всей командой сравнивать счёт, чем предоставив полную свободу быстроногим нападающим гостей Малену и Гакпо. Первый едва не сломал штангу ударом с близкого расстояния. Затем Падту пришлось выходить за границы штрафной площадки и сбивать Гакпо. Розыгрыш штрафного привёл к назначению пенальти в ворота хозяев. Но Падт не позволил Малену забить с точки. Очередной поход к воротам ПСВ завершился обрезом и рывком Малена метров на 60. Донуэлл решил не бить сам, а выкатил мяч под удар Гакпо — 1:3.

Вот таким искромётным и насыщенным оказался центральный матч тура. ПСВ Шмидта очень понравился — агрессивностью в атаке, изящными комбинациями хорошей физической подготовкой. Только вратарь Мвого, похоже, пересидел в Лейпциге и действовал невпопад. Не удивляйтесь, если в следующем туре место в воротах займёт соотечественник тренера Ларс Уннершталь. «Гронинген» был подобен кавалеристу, мчащемуся на танк с саблей наголо. Эффект примерно такой же. Серджио Падт, конечно, супервратарь, но защитникам «бело-зелёных» надо совесть иметь и не бросать голкипера на растерзание.

Цыганочка с выходом

«Твенте» довольно уверенно разобрался дома с «Фортуной» 2:0. В составе хозяев дебютировал Александр Еремеев, которым весной интересовался «Ростов». Но шведский футболист с русской фамилией ни разу не угрожал воротам Алексея Кошелева. «Ваалвейк» снова начал чемпионат с поражения, уступив дома «Витессу» 0:1. Перед самым перерывом гол организовали два тёзки Бен-Ладена — Уссама Дарфалу забил мяч после передачи Уссамы Таффану. «Хераклес» оказался сильнее «Ден Хаг» за счёт голов Раи Влута и Сильвестра ван дер Ватера.

Самым же результативным оказался матч в Эммене, где хозяева вели 2:0 в игре с «Венло», но проиграли 3:5. Вплоть до 90-й минуты счёт был равным — у «Эммена» по голу провели Робберт Де Вос, Марко Колар и Николай Лаурсен. У гостей все три гола провёл Гиоргос Якумакис. Но в концовке встречи Тобиас Пахоник и Джафар Ариас забили по мячу и принесли «Венло» не только выигрыш с результатом 5:3, но и первое место в чемпионате. Цыган Якумакис с греческого острова Крит, забивший три мяча в первом матче в голландском чемпионате, возглавил список бомбардиров. В прошлом году Гиоргос, игравший за АЕК и польский «Гурник», забил всего три мяча.