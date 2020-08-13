Пауза на старте в Шотландии. Гулянка и самоволка могут сорвать едва начавшийся турнир

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13 августа 2020, 10:01

«Соккер.ру» рассказывает о ситуации в чемпионате Шотландии.

Не только в России стартовал новый футбольный чемпионат. Ещё раньше в путь отправилась шотландская Премьер-лига. Однако первенство может быть поставлено на паузу, не успев разогнаться.

Из-за пандемии коронавируса чемпионаты Шотландии сезона-2019-20 во всех лигах были прерваны в марте и уже не возобновлялись. Итоги подвели согласно положению дел после тридцати туров. «Селтик» провозгласили чемпионом. Три путёвки в Лигу Европы достались «Рейнджерс», «Мазервеллу» и «Абердину». «Хартс» оставил элиту, уступив место «Данди Юнайтед». Возможно, турнир можно было доиграть, как это было сделано в соседней Англии, где перезапустили Премьер-лигу и Чемпионшип, но шотландцы не стали рисковать.

Отдохнули, а 1 августа отправились в путь. За двенадцать дней команды успели сыграть три тура. Многие клубы провели по три встречи, некоторые по два, а «Абердин» и вовсе успел проиграть «Рейнджерс», после чего отправился на карантин. Не исключено, что самоизолироваться придётся остальным участникам Премьер-лиги.

Премьер-министр Шотландии Никола Стерджен уже высказалась о возможности приостановки или даже об отмене чемпионата Шотландии. Пока правительство региона устами своей руководительницы «предъявило футболу жёлтую карточку», но не исключено, что последует и красная. Госпожа премьер-министр была в бешенстве. Чемпионат Шотландии был запущен только после трёхстороннего договора между правительством, федерацией футбола и лигой, согласно которому стороны обещали придерживаться всех мер предосторожности. Коронавирус в Великобритании далеко не побеждён.

Шотландская Премьер-лига взяла на себя обязательство тщательного выполнения всех этих мер футболистами и персоналом. Сначала всё соблюдалось очень строго. За неделю до начала сезона сомнительными оказались тесты у нескольких игроков «Сент-Миррена». «Приятелей» (прозвище клуба) усадили на карантин. Вместе с «Сент-Джонстоном» и «Гамильтоном», с которыми «Сент-Миррен» успел провести контрольные матчи. Диагноз не подтвердился, но бдительность превыше всего.

Однако уже вечером первого августа договор был грубо нарушен. Восемь футболистов «Абердина» — Брюс Андерсон, Крейг Брайсон, Скотт МакКенна, Мэттью Кеннеди, Сэм Косгроу, Дилан МакГеух, Джонни Хэйес и Майкл Девлин решили залить горечь поражения в стартовом матче в одном местном питейном заведении. Где изрядно нарушили режим.

Выпили, нарушили режим, но не традиции шотландского футбола. На следующий день в пабе, где выпивали эти молодцы, был выявлен коронавирус. И все посетители оказались в зоне риска. Восьмерым игрокам пришлось отправиться на карантин. И не только им, но всей команде, потому что потенциальные носители вируса успели провести несколько тренировок. Вот поэтому «Абердин» смог сыграть только одну встречу вместо трёх запланированных. Что будет с двумя несыгранными — пока неизвестно. Не исключено, что «донз» получат два технических поражения. Если бы футболисты подхватили инфекцию иным способом, может быть и можно было бы рассчитывать на снисхождение. Но в данном случае ситуация выглядит несколько иной. Своим легкомыслием они подставили не только свою команду.

Ноль очков в трёх стартовых матчах — это вовсе не то, на что рассчитывал тренер Дерек Макиннес. Однако ситуация поправимая. Вроде бы ни один из гуляк не заболел, заразу внутрь команды не притащил. И ситуацию ещё можно было бы замять. Но грянул второй случай, более вопиющий. Защитник «Селтика» Боли Болинголи-Мбобо решил провести парочку выпавших выходных дней в Испании. Искупаться в тёплом море. И никому ничего не сказал. Вернулся и спокойно влился в тренировочный процесс. Потом попал в заявку на матч с «Килмарноком», в котором чемпион довольствовался ничьей 1:1. А потом выяснилось, что Болинголи-Мбобо тайком посетил Испанию. Которая входит в список стран риска, установленный британским правительством. Приезжать в Испанию можно, но по возвращению добро пожаловать на двухнедельный карантин. В нашем случае Болинголи-Мбобо даже и не собирался соблюдать режим самоизоляции.

Испанский вояж бельгийца перестал быть тайной и перерос в скандал. «Килмарноку» оказалось мало ничьей. «Киллиз» требуют отмены результата матча. «Селтик», покрывая своего игрока, грубо нарушил тройственный контракт. Если учесть, что «хупс» своими девятью чемпионствами подряд изрядно надоели остальной Шотландии, то клубы будут требовать наказания чемпиона. Премьер-лига тоже будет прикрывать известное место. Премьер-министр в гневе и грозится прикрыть весь чемпионат на неопределённый срок. И нарушителями конвенции выглядит как раз лига. Самое интересное, что у родственника звезды сборной Бельгии никакого коронавируса нет, но станет ли это обстоятельство смягчающим? Если чемпионат не свернут, то футболистам придётся забыть и о самовольных отлучках, и о посиделках в пабах. Все станут домоседами и трезвенниками. А пока проведения запланированного на 15 августа матча двух отличившихся команд — «Селтика» и «Абердина» находится под вопросом. Будет забавно, если обоим участникам выпишут по техническому проигрышу.

А теперь немножко о самом футболе. Очень хороший старт взял «Рейнджерс», сохранивший Стивена Джеррарда главным тренером. Три победы с общим счётом 7:0. Хорошая заявка. Но не более того. Девять очков из девяти у столичного «Хиберниана». «Селтик», у которого четыре очка в двух встречах, не дремлет. Ни смотря ни на что.

Из персоналий можно выделить авторов двух хет-триков. Нападающий «Селтика» Одсонн Эдуар уже вырос из шотландской Премьер-лиги, не удивляйтесь, если француз уедет во время длинного трансферного окна. Кевин Нисбет из «Хибз» перебрался в столицу из «Дафермлина» во время межсезонья и уже успел проявить себя с наилучшей стороны. Если так пойдёт и далее, то рослый 23-летний форвард станет объектом охоты «Рейнджерс» и «Селтика».

Сразу несколько английских клубов положили глаз на опорного полузащитника «Рейнджерс» Глена Камара. Но в спор за футболиста финской сборной включились сразу два «Динамо» — московское и киевское. Причём шансы москвичей заполучить воспитанника лондонского «Арсенала» выглядят более весомыми. «Рейнджерс», у которого с деньгами не очень, готов отпустить весьма ценного игрока. Десять миллионов фунтов и забирайте. Если шотландская Премьер-лига встанет на паузу, то уход Камара будет выглядеть весьма реальным.