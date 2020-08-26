Бельгийские сюрпризы. Лидерство новичка лиги и ужасный старт действующих призёров

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вчера, 06:30

«Соккер.ру» – о необычных первых турах нового сезона в чемпионате Бельгии.

Если вы не забыли, то именно Бельгия стала первой страной, досрочно завершившей свой чемпионат из-за пандемии коронавируса. УЕФА тогда грозил пальцем, требовал доиграть первенство, но бельгийцы стояли на своём. Потом их поддержали ещё несколько стран, в том числе Франция и Нидерланды.

В связи с тем, что турнир за выживание в Жюпилер-лиге не то что не завершился, а даже не начинался, было принято решение, что неудачников не будет. Все клубы сохранили прописку в элите. Ещё два – «Беерсхот» и «Лёвен» добились повышения в классе. Теперь в Жюпилер-лиге 18 команд. Этот формат сохранится и в следующем сезоне.

Летом в нескольких клубах сменились тренеры. Ласло Болони не стал продлевать контракт с «Антверпеном», уступив место Ивану Леко. Легендарный Мишель Прюдомм оставил льежский «Стандард», передав эстафету французскому специалисту Филиппу Монтаньо. Ещё в двух клубах тренеры сменились уже после старта чемпионата. В «Андерлехте» решили, что Венсан Компани созрел для самостоятельной работы и не нуждается больше в поддержке опытного Франка Веркаутерена. После двух поражений на старте получил расчёт норвежский тренер «Гента» Йесс Торуп.

После трёх туров таблица бельгийского чемпионата выглядит весьма необычно. Во главе таблицы со стопроцентным результатом идут две команды – новичок Жюпилер-лиги «Беерсхот» и «Шарлеруа». «Беерсхот» в 2013 году был признан банкротом и распущен. Но в Антверпене нашлись энтузиасты, решившие воссоздать вторую команду. «Корабельные крысы» (при этом на гербе «Беерсхота» изображён белый медведь) проделали путь с самых низов бельгийского футбола в элитный дивизион, чтоб возглавить его хоть на время. Да и о победе над чемпионом – «Брюгге», да ещё в гостях, болельщики «корабельных крыс», наверное, даже и не мечтали.

В недоигранном чемпионате 2019-20 «Шарлеруа» остался третьим, уступив лишь очко «Генту». В новом сезоне «зебры» выиграли все три встречи. Тренер Карим Бельхасин второй год работает с командой и добился серьёзного прогресса, вытащив середняка в лидеры. В новом же первенстве «зебры» успели обыграть дома весьма сильный «Антверпен» и выиграть в гостях у чемпиона – «Брюгге». Конечно, три тура – не та дистанция, на основании которой можно делать выводы. Но «Шарлеруа» способен стать открытием чемпионата.

Уход Мишеля Прюдомма и дамоклов меч банкротства не погубили «Стандард». Клуб из Льежа смотрится ничуть не хуже. Во всяком случае, пока. С семью очками «красные» идут третьими. А рядом с ними «Сёркль Брюгге», что тоже неожиданно. В кои-то веки «Сёркль» занимает место выше своих более именитых земляков. Тем более что в прошлом сезоне филиал «Монако» («Сёркль Брюгге» также принадлежит Дмитрию Рыболовлеву) долго находился в зоне вылета, а просто «Брюгге» выиграл чемпионский титул с большим отрывом.

«Сёркль» тоже вступил в сезон с новым тренером – англичанином Полом Клементом. Любопытно, что он почти однофамилец тренера «Брюгге», француза Филиппа Клемана — фамилии обоих специалистов пишутся одинаково. Всё большую роль в команде Клемента начинает играть атакующий полузащитник Килиан Азар. Третий по счёту представитель знаменитого семейства. Если Килиан продолжит в том же духе, то в сборной Бельгии скоро будет три Азара. С Азаром средним, (Килиан – не младший, так как братьев четверо) хорошо сыгрался новобранец Ги Мбенза. Оба своих гола конголезец провёл после передач Азара.

Что касается «Брюгге», то в активе чемпиона пока только три очка. Единственная победа была одержана в гостях над «Юпеном» — 4:0. Постарался сенегальский дуэт – Юссуф Баджи и Крепен Диатта, забившие три мяча в этой встрече. Ещё один гол на счету капитана Руда Формера. Но у себя на «Брейделе» чемпион сыграл не по-чемпионски. Два матча, два поражения, ноль забитых мячей и одиннадцатое место в таблице.

Самый титулованный и самый популярный клуб Бельгии «Андерлехт» взял пять очков из девяти возможных. Могло быть и больше, но «пурпурно-белые» упустили победу над «Мускроном» на последней минуте. Венсан Компани был очень огорчён, когда два очка уплыли из рук столичного клуба. Но пока «Андерлехт» смотрится намного лучше, чем в прошлом году. Скоро станет ясно, готов ли 34-летний Компани вести команду самостоятельно, или в клубе поспешили расстаться с Франком Веркаутереном. После трёх туров самым результативным футболистом «пурпурно-белых» оказался опорный полузащитник Богдан Михайличенко с двумя забитыми мячами. Однофамилец олимпийского чемпиона Алексея Михайличенко и воспитанник киевского «Динамо» пришёл в «Андерлехт» летом из «Зари» и органично вписался в игру брюссельцев.

Ещё одна неожиданность, на этот раз со знаком минус, это провальный старт «Гента». Вице-чемпион и участник Лиги чемпионов проиграл пока все три встречи. После двух проигрышей «бизоны» поменяли тренера. Дебют Ласло Болони пришелся на игру с его бывшим клубом – «Антверпеном». Была надежда, что Болони сможет справиться с хорошо знакомым коллективом, но всё вышло совсем наоборот. «Антверпен» нанёс «Генту» третье поражение. И ведь объективных причин для провального начала нет. У «Гента» очень приличный по меркам Жюпилер-лиги состав – вратарь Томаш Каминьский, три украинских легионера – защитник Игорь Пластун, полузащитник Роман Безус, нападающий Роман Яремчук, бывший игрок сборной Швеции Микаэль Люстиг, французской опорник Элиша Овусу, которым интересовался «Спартак». Но пока команда выглядит не вполне готовой к сезону. Болони ждёт перерыва в чемпионате, чтоб разбудить «бизонов». Иначе сезон рискует стать потерянным.

Гонка бомбардиров пока толком не началась. Два футболиста забили по три мяча – Даан Хейманс («Ваасланд-Берверен») и Рафаэль Хольцхаузер («Беерсхот»). У целой группы игроков по два гола. В их числе сразу два украинских футболиста. Про бомбардирские подвиги Богдана Михайличенко вы уже знаете. Вторым неожиданно стал защитник «Гента» Игорь Пластун.