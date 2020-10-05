Крупнейшее поражение с 1963 года. «Ливерпуль» разгромно уступил «Астон Вилле»

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сегодня, 10:10

«Соккер.ру» рассказывает о сокрушительном поражении «Ливерпуля».

«Ливерпуль» попал в тренд необычного тура

Турнир в АПЛ ещё только разгоняется, а уже столько неожиданностей. То «Манчестер Сити» получил пять голов в домашнем матче от «Лестера», то сам «Лестер» на своём поле подвергся унижению в игре с «Вест Хэмом». То, что произошло в прошлое воскресенье на «Олд Траффорд», заслуживает отдельного разговора. Но всё затмила встреча в Бирмингеме, где «Астон Вилла» принимала «Ливерпуль». Уж приняла, так приняла.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» очень мощно прошагал строевым шагом к долгожданному чемпионскому титулу. Команда Юргена Клоппа обыгрывала всех подряд и стала терять очки, когда исход чемпионской гонки был известен. «Астон Вилла», семикратный чемпион Англии, чудом спаслась в Премьер-Лиге в первом после возвращения сезоне. Конечно, всё это было в прошлом сезоне, но всё же «Ливерпуль» остался «Ливерпулем». Несмотря на проигрыши «Арсеналу» в Суперкубке и Кубке Лиги. В трёх первых встречах нового чемпионата «красные» победили, чем дали своим многочисленным болельщикам повод помечтать о новой победной серии. В предыдущем первенстве мерсисайдцы впервые проиграли в 28-м туре, поэтому было что ещё улучшать и к чему стремиться.

У «Ливерпуля» были проблемы с составом

«Вилла» выиграла два матча на старте и выглядела куда сильнее, чем несколькими месяцами ранее. Однако бирмингемцы обыграли «Шеффилд Юнайтед» и «Фулхэм», которые проигрывают всем подряд. А тут «Ливерпуль»… Самое большее, на что могли рассчитывать хозяева, — почётная ничья с чемпионом. Так считали многие серьёзные обозреватели. Болельщики же «красных» были уверены в очередной победе своей команды. Даже в отсутствие подхвативших коронавирус Садио Мане и Тьяго Алькантары и повредившего плечо вратаря Алиссона. Сенегальца мог успешно заменить Диогу Жота, испанский бразилец в команде без году неделя, а Адриан Сан-Мигель дель Кастильо — не мальчишка какой-нибудь, а опытный, квалифицированный голкипер.

Но потеря основного вратаря стала невосполнимой. Адриан привёз первый гол уже на четвёртой минуте. Столь неудачное начало не совсем сломало игру чемпиона, но надломило. Гости довольно быстро пришли в чувства и могли не только отыграться, но и вырваться вперёд. Но Эмилиано Мартинес, недавно пришедший в «Виллу» из «Арсенала», не дрогнул. А потом Олли Уоткинс забил второй мяч. «Ливерпуль» ещё не собирался выбрасывать полотенце. Мохаммед Салах один мяч отыграл, но к перерыву хозяева забили два мяча, чем загнали чемпиона в угол — 4:1.

Ещё не катастрофа. Как говорят англичане: «Ливерпуль» умеет вылезать из завязанного мешка. Но не забывший свою эвертоновскую молодость Росс Баркли затянул узелок ещё туже. Поэтому второй ответный гол Салаха выглядел уже не шансом на спасение, а достоянием статистиков. Разбушевавшуюся «Виллу» уже нельзя было остановить. Джек Грилиш, которого удалось сберечь в межсезонье, хозяйничал на поле. Раздавал голевые пасы, сам забил парочку. Новобранец бирмингемцев Уоткинс довёл дело до хет-трика. В итоге 7:2. Унизительный счёт в первую очередь для «Ливерпуля».

Впервые с 1963-го

Можно сетовать, что это был не «красный» день календаря. Можно сделать козлом отпущения несчастного Адриана, который допустил пять результативных ошибок — Алиссон за сезон столько не делает. Но не стоит, наверное, всё сводить к неудачной игре голкипера. Во-первых, так можно психологически добить испанца, а ему ещё играть несколько недель. Алиссон выбыл, минимум, на месяц. Во-вторых, слабо сыграла и оборона, и средняя линия чемпиона. Ведь участниками неудачного матча были и Вирджил ван Дейк и Трент Александер-Арнольд, которых в последнее время едва не причислили к лику святых, и Энди Роберстон с Джоржиньо Вейналдумом, и Наби Кейта, который всё ищет себя в «Ливерпуле» и никак не найдёт. В-третьих, сказалась либо психологическая усталость команды Клоппа, либо её неустойчивость. Поэтому германскому специалисту во время паузы в чемпионате стоит разобраться, что же произошло. На чемпионском смокинге появилась дырка. Причём на видном месте. Надо срочно зашивать.

И дело не в семи пропущенных мячах, подобное с «красными» не случалось с 1963 года. А дело в том, что «Ливерпуль» ощутил себя в шкуре своих недавних жертв. Как говорил Глеб Жеглов: «Теперь бандиты будут думать, что могут муровца запугать». Теперь остальные команды поймут, что биться с чемпионом можно и нужно, что не такой уж страшный этот «Ливерпуль». Что с ним можно и нужно бороться. А это может привести к ряду иных неожиданных результатов.

Мудрая «Астон Вилла»

Хватит о «Ливерпуле». Он проиграл. Надо победителей похвалить. Руководство «Астон Виллы» проявило мудрость, сохранив Дина Смита на посту главного тренера. Наверное, был соблазн и не раз поменять наставника, но удержались. Тандем Смита с Джоном Терри выдержал проверку сложнейшим сезоном 2019/20. До сбора урожая ещё очень далеко, но есть основания полагать, что дерево, высохшее много лет назад, снова начнёт плодоносить. Грамотная кадровая политика — а это не только сохранение Грилиша и приглашение Уоткинса, с которым Смит работал в «Брентфорде». Удачными стоит назвать аренды Эмилиано Мартинеса у «Арсенала» и Росса Баркли у «Челси». Оправдала покупка правого защитника Мэтью Кэша, хотя ещё недавно говорили — «напрасно выложили 12 миллионов „Ноттингему“». 20 миллионов перешло на счёт «Лиона» за Бертрана Траоре, который ещё не успел раскрыться. А главное, что Смит и Терри создали в Бирмингеме интересную команду единомышленников, которая способна огорчить не только «Ливерпуль».

Конечно, не стоит обольщаться успехами семикратных чемпионов. Повторю, у «Виллы» появились листья, ещё нет цветов, не говоря уже о плодах. Но повод наблюдать за командой Смита несомненно есть. Как и есть надежда на возрождение некогда великого клуба.