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Крупнейшее поражение с 1963 года. «Ливерпуль» разгромно уступил «Астон Вилле»

сегодня, 10:10
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«Соккер.ру» рассказывает о сокрушительном поражении «Ливерпуля».

«Ливерпуль» попал в тренд необычного тура

Турнир в АПЛ ещё только разгоняется, а уже столько неожиданностей. То «Манчестер Сити» получил пять голов в домашнем матче от «Лестера», то сам «Лестер» на своём поле подвергся унижению в игре с «Вест Хэмом». То, что произошло в прошлое воскресенье на «Олд Траффорд», заслуживает отдельного разговора. Но всё затмила встреча в Бирмингеме, где «Астон Вилла» принимала «Ливерпуль». Уж приняла, так приняла.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» очень мощно прошагал строевым шагом к долгожданному чемпионскому титулу. Команда Юргена Клоппа обыгрывала всех подряд и стала терять очки, когда исход чемпионской гонки был известен. «Астон Вилла», семикратный чемпион Англии, чудом спаслась в Премьер-Лиге в первом после возвращения сезоне. Конечно, всё это было в прошлом сезоне, но всё же «Ливерпуль» остался «Ливерпулем». Несмотря на проигрыши «Арсеналу» в Суперкубке и Кубке Лиги. В трёх первых встречах нового чемпионата «красные» победили, чем дали своим многочисленным болельщикам повод помечтать о новой победной серии. В предыдущем первенстве мерсисайдцы впервые проиграли в 28-м туре, поэтому было что ещё улучшать и к чему стремиться.

У «Ливерпуля» были проблемы с составом

«Вилла» выиграла два матча на старте и выглядела куда сильнее, чем несколькими месяцами ранее. Однако бирмингемцы обыграли «Шеффилд Юнайтед» и «Фулхэм», которые проигрывают всем подряд. А тут «Ливерпуль»… Самое большее, на что могли рассчитывать хозяева, — почётная ничья с чемпионом. Так считали многие серьёзные обозреватели. Болельщики же «красных» были уверены в очередной победе своей команды. Даже в отсутствие подхвативших коронавирус Садио Мане и Тьяго Алькантары и повредившего плечо вратаря Алиссона. Сенегальца мог успешно заменить Диогу Жота, испанский бразилец в команде без году неделя, а Адриан Сан-Мигель дель Кастильо — не мальчишка какой-нибудь, а опытный, квалифицированный голкипер.

Но потеря основного вратаря стала невосполнимой. Адриан привёз первый гол уже на четвёртой минуте. Столь неудачное начало не совсем сломало игру чемпиона, но надломило. Гости довольно быстро пришли в чувства и могли не только отыграться, но и вырваться вперёд. Но Эмилиано Мартинес, недавно пришедший в «Виллу» из «Арсенала», не дрогнул. А потом Олли Уоткинс забил второй мяч. «Ливерпуль» ещё не собирался выбрасывать полотенце. Мохаммед Салах один мяч отыграл, но к перерыву хозяева забили два мяча, чем загнали чемпиона в угол — 4:1.

Ещё не катастрофа. Как говорят англичане: «Ливерпуль» умеет вылезать из завязанного мешка. Но не забывший свою эвертоновскую молодость Росс Баркли затянул узелок ещё туже. Поэтому второй ответный гол Салаха выглядел уже не шансом на спасение, а достоянием статистиков. Разбушевавшуюся «Виллу» уже нельзя было остановить. Джек Грилиш, которого удалось сберечь в межсезонье, хозяйничал на поле. Раздавал голевые пасы, сам забил парочку. Новобранец бирмингемцев Уоткинс довёл дело до хет-трика. В итоге 7:2. Унизительный счёт в первую очередь для «Ливерпуля».

Впервые с 1963-го

Можно сетовать, что это был не «красный» день календаря. Можно сделать козлом отпущения несчастного Адриана, который допустил пять результативных ошибок — Алиссон за сезон столько не делает. Но не стоит, наверное, всё сводить к неудачной игре голкипера. Во-первых, так можно психологически добить испанца, а ему ещё играть несколько недель. Алиссон выбыл, минимум, на месяц. Во-вторых, слабо сыграла и оборона, и средняя линия чемпиона. Ведь участниками неудачного матча были и Вирджил ван Дейк и Трент Александер-Арнольд, которых в последнее время едва не причислили к лику святых, и Энди Роберстон с Джоржиньо Вейналдумом, и Наби Кейта, который всё ищет себя в «Ливерпуле» и никак не найдёт. В-третьих, сказалась либо психологическая усталость команды Клоппа, либо её неустойчивость. Поэтому германскому специалисту во время паузы в чемпионате стоит разобраться, что же произошло. На чемпионском смокинге появилась дырка. Причём на видном месте. Надо срочно зашивать.

И дело не в семи пропущенных мячах, подобное с «красными» не случалось с 1963 года. А дело в том, что «Ливерпуль» ощутил себя в шкуре своих недавних жертв. Как говорил Глеб Жеглов: «Теперь бандиты будут думать, что могут муровца запугать». Теперь остальные команды поймут, что биться с чемпионом можно и нужно, что не такой уж страшный этот «Ливерпуль». Что с ним можно и нужно бороться. А это может привести к ряду иных неожиданных результатов.

Мудрая «Астон Вилла»

Хватит о «Ливерпуле». Он проиграл. Надо победителей похвалить. Руководство «Астон Виллы» проявило мудрость, сохранив Дина Смита на посту главного тренера. Наверное, был соблазн и не раз поменять наставника, но удержались. Тандем Смита с Джоном Терри выдержал проверку сложнейшим сезоном 2019/20. До сбора урожая ещё очень далеко, но есть основания полагать, что дерево, высохшее много лет назад, снова начнёт плодоносить. Грамотная кадровая политика — а это не только сохранение Грилиша и приглашение Уоткинса, с которым Смит работал в «Брентфорде». Удачными стоит назвать аренды Эмилиано Мартинеса у «Арсенала» и Росса Баркли у «Челси». Оправдала покупка правого защитника Мэтью Кэша, хотя ещё недавно говорили — «напрасно выложили 12 миллионов „Ноттингему“». 20 миллионов перешло на счёт «Лиона» за Бертрана Траоре, который ещё не успел раскрыться. А главное, что Смит и Терри создали в Бирмингеме интересную команду единомышленников, которая способна огорчить не только «Ливерпуль».

Конечно, не стоит обольщаться успехами семикратных чемпионов. Повторю, у «Виллы» появились листья, ещё нет цветов, не говоря уже о плодах. Но повод наблюдать за командой Смита несомненно есть. Как и есть надежда на возрождение некогда великого клуба.

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Враги у Князя на посохе
Враги у Князя на посохе
сегодня в 13:46
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя
    сегодня в 12:14, ред.
    Астон Вилла - Великий клуб и многоуважаемая команда. Ничего удивительного, то что сильный клуб победил мешок, скоро Ноттигем Форест выбирится из Чемпионшипа и разнесет кабинеты.
    Beka_byaka
    Beka_byaka
    сегодня в 11:47
    В очередной тысячный раз убедился. Что в современном футболе решающим фактором является физическое состояние всех игроков команды.

    Индивидуалки, личности, звездность, талант, большие зарплаты итд итп перестают приносить свои результаты.

    Хочешь победить, тогда подготовь команду физически, и пусть они перебегают соперника. И будет тебе победа.

    Вчера Ливерпуль просто стоял. А игроки Астон Виллы перебежали их.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Q-J-G (раскрыть)
    сегодня в 11:46
    Но это не отменяет того факта, что очередной сезон апл является одной изз самых слабых лиг европы. Что показали еврокубки и качество лидеров в целом
    Gahi
    Gahi
    сегодня в 11:45, ред.
    Действительно результат матча между командами Астон Вилла и Ливерпуль 7-2 это кошмар для действующего чемпиона АПЛ, или холодный душ чтобы прийти в себя и опустится с небес на футбольное поле. Видимо уверовав в свои силы команда Ливерпуля рассчитывала продолжить также свой путь и в этом розыгрыше. Но Юрген Клопп не отреагировал на последний звоночек когда проиграли Суперкубок Арсеналу,что против чемпиона будут играть все с удвоенным желанием. А продолжения этого стало результат игры с Астон Виллой. Конечно большая роль в этом Дина Смита который сумел настроить и подготовить команду с самого первого тура играть в такой привлекательный футбол. Также хотелось отметит работу Карло Анчелотти в Эвертоне которая идёт без потеряных очков во главе турнирной таблицы. И это придаёт ещё больше интриги и интереса к чемпионату когда неожиданно во главе таблицы расположились Эвертон и Астон Вилла. Будем надеяться что команды Премьер Лиги удивят нас своими победами. Спасибо за статью.удачи
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 11:44
    Как же мне всера доставили кооменты ливерпульских о скором камбэке, я до сих пор ими согрет. Таких теплых надежд даже у глоров барсы давным давно нет.
    Ливер середняк, ни одной звезды, все их победы на физике и судьях, класса ноль
    ТТ
    ТТ
    сегодня в 11:34
    Теперь Клопп запомнится болельщикам не только по рекордам, но и по анти рекордам !
    DVL
    DVL
    сегодня в 11:17
    Будет уроком, чтоб не расслаблялись. От Адриана в любом случае надо избавляться срочно.
    Вилла молодцы!
    Q-J-G
    Q-J-G
    сегодня в 11:06
    Сезон 2020/2021 в АПЛ - обещает быть очень интересным, как по накалу страстей, так и по интриге в борьбе за звание чемпиона АПЛ, что и показали первые матчи игр в английской Премьер-Лиге. Команды, которые считали аутсайдерами, дали настоящий бой командам, которые являются главными претендентами на звание чемпиона Англии по футболу. АПЛ - всегда "притягивает" интерес болельщиков футбола всех стран, но этот сезон обещает быть особенно- интересным,захватывающим,интригующим,непредсказуемым...

    Хорошего футбола нам всем, и пусть победит сильнейший в честной и бескомпромиссной борьбе за звание чемпиона Англии сезона 2020-2021.
    Ruslan3132
    Ruslan3132
    сегодня в 10:37
    Хорошо что в вышке снова играют такие команды как Лидс и Астон Вилла )
    nubom
    nubom
    сегодня в 10:36
    После всех этих диких результатов, меня очень интересует статистика выигрышей в тотализаторах на эти матчи...
    Анд-м
    Анд-м
    сегодня в 10:33
    Вилланы молодцы!! Покукажились на славу
    112910415
    112910415
    сегодня в 10:32
    ужас ужасный
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 10:22
    Такого счёта ни кто не ожидал!
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