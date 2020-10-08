Украина – Германия: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 09:54

Вашему вниманию прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч Лиги Наций УЕФА Украина – Германия, который состоится 10 октября 2020 года.

Украина

Накануне предстоящих матчей Лиги Наций УЕФА сборная Украины столкнулась с колоссальными кадровыми потерями. Из основной обоймы команды Андрея Шевченко выбыл ряд ключевых игроков, у которых диагностирован COVID-19.

Как итог, на товарищеский матч против сборной Франции украинцы вышли резервным составом, который не смог оказать достойного сопротивления действующим чемпионам мира (1:7).

Напомним, что украинцы в стартовом матче обыграли Швейцарию (2:1), а во втором уступили в гостях Испании (0:4).

Германия

Немцы расположились на третьей строчке в четвертой группе, набрав два очка. Команда Йоахима Лева поочередно сыграла вничью с Испанией и Швейцарией (1:1), показав не лучшую игру в этих встречах.

В прошлую среду «Бундестим» проводил домашний спарринг против команды Турции, который завершился в результативную ничью 3:3. Голами в составе Германии отметились Дракслер, Нойхаус и Вальдшмидт.

В отличие от хозяев, гости подходят к предстоящему поединку в оптимальном составе.

Котировки БК Pinnacle

Победа Украина – 10.140

Ничья – 5.700

Победа Германия – 1.330

Статистика

Украина выиграла 4 последних домашних матча.

Германия не проигрывала в 5 предыдущих выездных поединках – 4 победы и 1 ничья.

Три очных встречи соперников в Украине завершились вничью.

Прогноз на матч

Котировка на победу немецкой сборной в этом матче заметно просела после того, как стали известны проблемы украинцев с составом.

Очевидно, что без основных исполнителей хозяева не смогут на равных противостоять гостям, у которых проблем с составом не просматривается. Учитывая вышесказанное, предлагаем взять ставку на Ф2(-1) с коэффициентом 1.460 в БК Pinnacle.