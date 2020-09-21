Поставил рекорд АПЛ в дебютном матче. Фанаты влюбились в Тьяго с первого взгляда

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вчера, 14:31

Дубль умницы Мане принес победу над «Челси», но главное впечатление всего футбольного уикенда в АПЛ — дебют Алькантары.

Джордан Хендерсон стал лучшим футболистом АПЛ по итогам прошлого сезона, который принес «Ливерпулю» долгожданное «золото», но когда в перерыве вчерашнего матча с «Челси» Юрген Клопп заменил пожаловавшегося на дискомфорт в мышцах бедра капитана на едва прибывшего в команду новичка Тьяго Алькантару, все почувствовали разницу. Это разница между прилежным, вышколенным и думающим футболистом с довольно скудным арсеналом, если рассматривать его вне блестяще выстроенной системы, и натуральным футбольным бриллиантом, который получил прекрасное образование в «Барселоне» и бесценный опыт в «Баварии».

Хендерсон еще принесет «Ливерпулю» немало пользы, его голос очень важен в раздевалке, и он заслуживает уважения уже за то, что добился таких высот, имея достаточно скромный стартовый капитал, но давайте не будем кривить душой: Джордан по сравнению с Тьяго — футболист из другой лиги. Сейчас главное достояние Хендерсона заключается в том, что он знает футбол «Ливерпуля» вдоль и поперек, а также имеет авторитет в команде, но разговор о чисто футбольных качествах. Представьте обратную ситуацию: Алькантара уже играет у Клоппа сезон-другой, а Хендерсон приходит в качестве новичка. Были бы у него шансы вытеснить испанца? Думаю, никаких. А вот Тьяго наверняка будет играть в важнейших матчах «Ливерпуля».

Впрочем, оставим Хендерсона в покое, тем более нет задачи обесценить его роль в «Ливерпуле», просто Джордан оказался удобной фигурой для получения первых ориентиров об игре Алькантары. Если коротко: Тьяго очень крут, он поможет Клоппу изменить игру «Ливерпуля». Чтобы получить развернутый ответ, читайте дальше. Естественно, такой разговор предполагает, что мы будем забегать далеко вперед, ведь для анализа у нас пока есть только один тайм в исполнении Тьяго против соперника, игравшего в меньшинстве, но даже этого вкупе с пониманием сильных сторон Алькантары достаточно, чтобы увидеть, сколько нового и необычного привнес полузащитник в игру «Ливерпуля».

Сразу же впечатлило, как уверенно испанец взялся за дело. Он присоединился к команде в пятницу, а в воскресенье вышел на поле «Стэмфорд Бридж» так, словно он уже лет десять играет в АПЛ . Появление Тьяго изменило игру «красных», словно по щелчку пальцами: возникло ощущение, что «Ливерпуль» поумнел за время перерыва. Своими передачами Алькантара мгновенно изменил манеру игры команды на более осознанную и деловитую.

Подтверждаем визуальные впечатления статистикой: у Тьяго 75 точных передач за тайм. Это больше, чем у любого футболиста «Челси» за весь матч. И это рекорд АПЛ , начиная с сезона-2003/04, когда начали на постоянной основе вести статистику передач. За это время было немало случаев, когда играли 11 на 10, но именно Алькантара порвал тугой английский шаблон в своем первом же матче. Когда такие игроки приезжают на Туманный Альбион, даже прожженные фанаты АПЛ внезапно осознают, что за пределами островов есть футбол.

«Ливерпуль» добился побед в Лиге чемпионов и Премьер-Лиге за счет очумелой работе в контрпрессинге и разящих выпадов с участием Салаха, Фирмино и Мане. Футбол Клоппа — это постоянное движение, «красные» отточили до автоматизма динамичные комбинации, которые идут следом за высоким отбором. Похожими на себя были мерсисайдцы и в первом тайме игры с «Челси», а потом вышел Тьяго и превратил «Ливерпуль» в команду, которая владеет мячом в стиле «Манчестер Сити» Гвардиолы. Вся игра в полузащите пошла через испанца, который дергал за ниточки из своего командного пункта — средней трети поля.

В основном Алькантара управлял игрой с помощью передач, но иногда вербально и с помощью жестов показывал партнерам, куда бежать, после чего награждал их за четкое выполнение приказов изумительными пасами. И так все 45 минут. Как машина. Не удивительно, что собрал 75 точных пасов при 82 попытках отдать передачу. Гроссмейстерская точность — 91%, хотя это не предел. Когда установятся более тесные связи с новыми партнерами, Тьяго будет делать около 95% точных передач в некоторых матчах.

Первый гол «Ливерпуля» в ворота «Челси» является показателем того, как присутствие Тьяго изменило игру команды Юргена Клоппа. Перед тем, как Мане открыл счет, «красные» на протяжении полутора минут не выпускали «синих» с их половины поля, а непосредственно перед голом Садио «Ливерпуль» отдал 13 точных передач подряд, 3 из которых выполнил Алькантара. Это были короткие и средние передачи, в том числе поперек поля, мяч ходил быстро, пока в обороне «Челси» не обнаружилась уязвимость, которую Салах и Мане вскрыли комбинацией «один-два».

Хороший гол. Породистый. И больше похожий на типичный гол «Сити», а не «Ливерпуля», не так ли? Кто-то сказал, что в широком рукаве Клоппа своевременно нашелся подходящий план Б, но в действительности это похоже на дебют нового плана А, ведь невозможно поверить в то, что Алькантара будет просто выходить на замены, чтобы улучшить контроль над мячом. Клопп будет использовать творческую силу новичка на 100%, тем более после столь впечатляющего дебюта.

Не смог испортить прекрасный дебют даже пенальти, который Тьяго подарил «Челси», нарушив правила на Вернере. Алькантара никогда не был мастером отбора, его сила в другом, так что здесь Клоппу предстоит поломать голову, как выжать из талантов испанца максимум пользы и завуалировать его слабые места. Задачка любопытная, и она по плечу Юргену, который прекрасно понимает, что команда не должна останавливаться в своем развитии и эксплуатировать одни и те же идеи. Новый «Ливерпуль» и Тьяго Алькантара сделают «Энфилд» счастливым, а грустят пусть на «Олд Траффорд», где испанец мог оказаться еще 7 лет назад.