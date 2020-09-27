Две штанги Смолова и обидное удаление Бистровича. «Локомотив» обыграл ЦСКА

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вчера, 23:03

ЦСКА проиграл «Локомотиву», но подход последнего вызывает вопросы. «Соккер.ру» — о том, как армейцы проиграли железнодорожникам, и почему последним такие победы не поставить на поток.

Отдельно взятая битва или целая война. Что важнее выиграть? Войну выберут многие. Для футбольного клуба этой самой войной может считаться целый сезон или целый турнир, после окончания которых можно давать оценки. Или до окончания, если уж речь о совсем крупном провале. Железнодорожники победили. Но можно ли считать ту манеру, с которой они это сделали, той самой тактикой, тем путем, который приведет их к победе в войне, что бы там ни значилось в виде конечной цели? Вряд ли. Даже с учетом того, что это уже четвертая игра «Локомотива» подряд, в которой он не пропускает. Есть ли в этом системность? Нет. Даже при всем этом. Защищаться научились многие, даже откровенные аутсайдеры на первый взгляд. Вряд ли «Локомотив» позиционирует себя таким образом, но его манера игры именно такова.

В первой фазе матча железнодорожники практически не высовывались на чужую половину поля. В первые полчаса мяч бывал на половине поля ЦСКА всего восемь процентов игрового времени. А армейцы владели им почти 70 процентов времени, проводя атаку за атакой. Другое дело, что эффективность этих атак оказывалась невысокой в силу уже особенностей игры самих армейцев, которые играли, по сути, без центрфорварда. Дифирамбы в адрес Эджуке – это прекрасно, конечно, но это футболист формата Мусы или Мане на минималках, который еще осваивается. И ему комфортнее действовать немного на фланге, но никак не в центре атаки, что он и показывал на протяжении всего матча, снижая давление на центральную ось железнодорожников.

ЦСКА по-прежнему остается командой лидеров, а не полноценной командой. Если у Влашича не залетает, а у Фернандеса не получается продавливать фланг, то и игра армейцев теряет гораздо больше, чем если условный другой полузащитник и крайний защитник у нормально функционирующей команды выпадет. ЦСКА слишком зависим от своих лидеров и их удачи.

По центральной оси к штрафной «Локомотива» соперник пробирался только из глубины, поэтому подопечные Николича успевали выстраивать в середине кулак, который даже не через отбор действовал, а просто блокировал попытки дальних ударов армейцев. Особенно старался в этом плане Влашич, что было достаточно предсказуемо. В этой предсказуемости и крылась неспособность ЦСКА обострить комбинационно, непосредственно у чужих ворот, а не перед штрафной. До нее доходили, а дальше только дальние удары. Ну, или причуды Гильерме, который дважды – по разу в каждом из таймов – заставлял болельщиков «Локомотива» дергаться. Сначала, когда выбежал опрометчиво из ворот, но перекинуть его точно не вышло, а потом, когда обрабатывал мяч после удара Щенникова пропуском под собой. При этом справедливо будет сказать, что работы у Гильерме было поменьше, чем у Акинфеева.

Ведь ЦСКА оказывал давление всерьез только в первой части. Уже в концовке первого тайма «Локомотив» стал ловить противника на быстрых атаках, и одна из них стала результативной. Причем этот гол решил судьбу матча. Но он снова не из тех, что можно заложить в основу системы. Потому что там комбинация получилась спонтанной и только из-за недоработок армейцев. Сначала через нелепый рикошет мяч протиснулся от Эдера в штрафную на Игнатьева, потом Владиславу удался удар с лету. И вот тут уже его должны были накрывать либо Щенников, либо опустившийся за ним игрок из опорной зоны. Но оба не добежали, точнее, даже не побежали с достаточным ускорением. Это и создало голевую ситуацию. Игнатьев пробил – Акинфеев парировал, дальше оборона ЦСКА действовала на панике, и прострел Миранчука замкнул Смолов.

Можно отметить интересный ход с фланговыми полузащитниками. Миранчук играл слева на этот раз, а Игнатьев – справа. Так Николич, видимо, пытался нейтрализовать Фернандеса, от которого у всех всегда много проблем. И это получилось – надо признать. Но в эпизоде с голом эти футболисты поменялись флангами. Тут-то подумалось: какая эффективная хитрость. Но уже в перерыве сам Игнатьев во флеш-интервью сказал, что там не было никакой задумки или плана – они с Миранчуком обменялись ситуативно, просто по логике эпизода, а не для запутывания армейцев. Те сами благополучно запутались.

Конечно, это не умаляет заслуг «Локомотива» и конкретно этих футболистов. Но это еще раз подчеркивает, что в этой победе много ситуативного, применимого только в этой битве, а не в войне, на которую пытается замахнуться «Локомотив». И таких ситуативных элементов было немало. Взять спорный момент в штрафной Гильерме, когда рукой сыграл Куликов. Судья решил, что нарушал Влашич, который тоже сыграл рукой. Но любой из многочисленных повторов показывал, что на руку Влашича этот мяч буквально выгреб своей рукой Куликов. Не просто зацепил случайно, а натурально выгреб падавший мимо его ноги мяч. Отсутствие пенальти в такой ситуации выглядит немного странно.

А вот случись пенальти, забей ЦСКА , тогда бы мы увидели, как работает тактика «Локомотива». Потому что до сих пор ее не было. Во всех этих матчах без пропущенных мячей, которыми хвастается Николич, «Локомотив» бы посыпался и не знал бы, что делать, пропусти он первым. Потому что его позиционные атаки выглядят либо как перепасовка в обороне, либо как переход в атаку с потерей мяча через три передачи. Да, по итогам этой встречи ЦСКА вообще мог быть разгромлен. Если посчитать моменты, так и было бы – один Смолов два раза бил по каркасу ворот Акинфеева. Но снова посмотрите на содержание.

Даже в большинстве «Локомотив» не контролировал ситуацию. К слову, сама ситуация, в которой железнодорожники получили численный перевес, получилась немного курьезной. На бровке уже разминался Чалов, чтобы выйти вместо Бистровича, но Кристиан не дал себя заменить – ушел сам, получив вторую желтую карточку за фол в атаке ровно перед заменой, которой в итоге не состоялось. Точнее, Чалов вышел, но уже позже.

В большинстве «Локо» вполне мог пропустить – вспомним момент у Чалова. Играть первым номером не вышло. Потому что команда так не умеет. Есть примеры очень успешных обороняющихся команд. Однако у них была четкая стратегия, выстроенная схема, в которой все механизмы работают так, что даже без контроля мяча чувствуется их контроль над ситуацией. «Локомотиву» пока просто везет, грубо говоря.

Везет, что судья не свистнул. Везет, что Щенников не до конца отработал эпизод. Даже если бы «Локомотив» выиграл со счетом 3:0, это не отменило бы сути его игры, построенной на случае в глобальном плане. Когда этот «Локомотив» пропустит первым даже от середняка, когда этот «Локомотив» столкнется с более-менее организованным соперником в Лиге чемпионов, мы увидим, насколько неэффективен такой подход. Хотя в игре с «Ахматом» уже видели…

Цифры

Удары по воротам (в створ): 21 (4) – 15 (6)

Армейцы били по воротам заметно чаще, чем железнодорожники, но в основном это были дальние удары без должной подготовки. Чаще других, разумеется, бил Влашич – семь попыток. Вторым стал Смолов с пятью ударами. Стоит признать, что Федор оживает и находит себя в острых моментах у чужих ворот – чего стоят его две штанги и проявленное в этих эпизодах движение. Железнодорожники многие удары ЦСКА блокировали. Поэтому в целом менее многочисленные попытки «Локомотива» оказались более запоминающимися и опасными.

Владение мячом (точность передач): 57% (83%) – 43% (81%)

Как раз эти цифры немного отражают сущностное содержание игры «Локомотива». Даже в большинстве он не мог держать мяч под контролем. Отсюда и более низкая точность передач – на чужой половине поля железнодорожники не слишком понимали, что делать в позиционных атаках, а быстрые комбинации приводили чаще к потерям.

Слова

Виктор Ганчаренко (главный тренер ЦСКА ):

Мы очень хорошо начали, оказывали давление, но упустили нити игры. За нами тянется шлейф прошлого сезона, когда ждали чего-то от соперника. Во втором тайме где-то играли открыто, не искали единичный шанс, а хотели каждую атакую довести до завершения. Доволен командой после удаления. Почему Эджуке снова вышел в центре нападения? У нас — широкая скамейка. Мы хорошо смотрелись в сочетании с ложным нападающим: получается неплохо, взаимопонимание ещё надо наладить. Магнуссон жаловался, что у него что-то с плечом. Но потом показал, что доиграет без замены. Что касается Чалова, каждым моментом надо распоряжаться лучше. По самоотдаче претензий к нему нет. В той ситуации в конце второго тайма надо было бить.

Марко Николич (главный тренер «Локомотива»):