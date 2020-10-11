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«Манчестер Юнайтед» готов уволить Сульшера

11 октября 2020, 11:26

По данным источника, руководство «Манчестер Юнайтед» готово уволить главного тренера команды Оле-Гуннара Сульшера.

Боссы МЮ недовольны последними результатами команды. На замену норвежскому специалисту рассматривают аргентинца Маурисио Почеттино, который ранее работал в «Саутгемптоне» и «Тоттенхэме».

После трех матчей «Манчестер Юнайтед» набрал три очка и занимает 16-е место в таблице чемпионата Англии.

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Все комментарии
hoper
hoper
12 октября в 18:10
Если корабль не может плыть в этом виноват капитан
Spellman
Spellman
12 октября в 11:23
Сульшера чисто по человечески жалко. Хороший человек, понимает проблемы, которые не понимает руководство, да может в силу своего опыта они их не может эффективно решить, но если бы только в тренере все было... Не дают ему нужных игроков и еще и всех собак спихивают. По сути то глубокой лавки нет, то, что там сидит усилить игру не может (не считая Мату).
1bear
1bear
11 октября в 19:51
это уже давно назрело и ожидаемо....
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
11 октября в 18:16
Не купили Санчо, центрального защитника , а крайний тренер, руководство как всегда в своем стиле, ван Гал, потом Моуриньо, обоих кинули в их последние трансферные окна. Видимо Сульшера ждет та жа участь.
vastudio
vastudio
11 октября в 18:02
Рокировочка аднака. Маур из МЮ в ТТХ, Почет их ТТХ в МЮ ))) А что поменяется?)
Garrincha58
Garrincha58
11 октября в 17:54
давно пора
Верг
Верг
11 октября в 17:26
В нынешнее время тренерам не дают поработать на перспективу, главное чтобы сходу лч выигрывал
Генадий Павлович
Генадий Павлович
11 октября в 17:12
опять 25. На одни и те же грабли. Когда народ поймет что какие бы тренера не приходили бы, а, это уже будет по ходу уже 5-тый тренер после ухода Ферги, пока у руля нынешние боссы, ничего не измениться... Да хоть самого Клоппа поставьте сейчас у руля, он с этой командой ничего не достигнет, с такой трансферной политикой ничего не измениться. К примеру, Сульшер хотел Холанда, купили Игало, хотел Сачно, купили пенса Кавани, хотел центрбека и защитника подали двух мальчишек одному еще и 18 нет, и т.д.... Дело не во все тренере.
bn20
bn20
11 октября в 16:56
не трогайте Слушера, пусть поработает.
Martini_1987
Martini_1987 ответ susanin ultrazenith (раскрыть)
11 октября в 16:08
Вот имено, сделал, но в качестве игрока, чего не скажешь о его тренерских качествах
112910415
112910415
11 октября в 15:58
безнадёга какая-то
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ susanin ultrazenith (раскрыть)
11 октября в 15:29
Это было сумасшествие, безумие... да что говорить это словами не описать.
Санчо Панса
Санчо Панса
11 октября в 15:22
Все лишь готов?! Это уже надо было сделать! Заигрался Оле в свой футбол, который не эффективен. Пора и честь знать!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
11 октября в 15:17
Вспоминаю, что он сделал в феерическом матче с Баварией 20 лет назад!!!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
11 октября в 15:16
Не надо раньше времени паниковать!
Hoyar
Hoyar
11 октября в 14:59
Сульшер легенда клуба, дайте ему ещё года два.)
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
11 октября в 14:32
Сульшер симпатичен, опять же ностальгия по тому МЮ.
Оле это сэр Алекс в молодости, вот только в то время МЮ был середняк и у боссов было время ждать, а Оле после сэра Алекса времени нет, но и толку не будет. МЮ это середняк АПЛ на сегодня. Туп проблема не в тренере, а в "мозгах" клуба.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
11 октября в 14:29
Оставьте Сульшера в покое)
DXTK
DXTK ответ волгодон 2 (раскрыть)
11 октября в 14:18
да он собрал команду и большая часть лидеров его заслуга......но........у клуба не было характера и менталитета победителей хоть и были в четверке, а в решающий момент или команда разваливалась или чудотворственное выход в финал ЛЧ благодаря случаю везению и отдельным игрокам.

в игре с Сити в 1/4 в двух матчах божил Сон, + Чакир помог, кореец и сейчас феерит, во второй игре с Аяксом просто проснулся Моура и зарешал, а в финале Почет смотрел игроки не затащили. все как всегда.

а почет стоял на бровке и не знал что делать просто щеки дул отсюда его прозвали хомяк...... не чем не лучше сульшера по началу может даже как и оле выиграет у ПСЖ, а потом полетит пзда по кочкам....... хотя любого тренера в мю будет ждать корколыга.......

Аллегри не поедет, он что головой ударился с него и так хватило двух позоров в финале со старухой..... и его также слил португальский нарцисс, и тут есть индивидумы......... которые также падают в штрафной и ждут пенку.......
razdvatri
razdvatri
11 октября в 14:18
погбу играющим тренером как месси
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Q-J-G (раскрыть)
11 октября в 14:08
Скорее Астон Вилла возьмет))
berda2003
berda2003
11 октября в 14:06
жаль, проморгали рахимова, уфа перехватила... остался последний вариант - бердыев. и всё, гастарбайтеры закончились...
волгодон 2
волгодон 2 ответ DXTK (раскрыть)
11 октября в 14:01
При Почете Тоттенхэм очень даже смотрелся.
DXTK
DXTK
11 октября в 13:52
Мойес, ван Гал, Моуриньо, Сульшер, кто следующая жертва МЮ?

когда же Погбуна продадут он уже второго тренера сливает......

PS Почета не надо он слаб на бровке и в раздевалке как Сульшер, в последнем сезоне получили 2-7 от Баварии и руины, Моуриньо кое как щас в Ттх все исправляет.......... МЮ Надо Рой Кина взять тренером или помощником он негриле и прочим пешеходам заедет в глаз и все......
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
11 октября в 13:50
Дело не в Сульшере.
lobsterdam
lobsterdam
11 октября в 13:50
проигрывая один мяч, остались в 10-ром, ну и могли бы продержаться, если б захотели и уважали своего тренера и болельщиков. Но, как видно, УГС не в авторитете у команды. А как иначе относиться к тренеру, который весь матч только что семечки не лузгает на лавке, игрой не руководит, сидит зенки пялит с безучастной физиономией? ЖМ хотя бы бутылки пинал и спорил с арбитрами, эмоционально поддерживал своих игроков, поэтому и добылг хоть каких-то трофеев! А этот? Ни тактики, ни стратегии, игра не поставлена, все стоят... Занавес!!!
Berlinskiy
Berlinskiy
11 октября в 13:48
Руководству нужно быстрее думать,пока свободны Покеттино и Аллегри
Mi6
Mi6
11 октября в 13:46
Может хения Гончаренко предложить?))
Олег Гутченко 2
Олег Гутченко 2
11 октября в 13:46
Пускай увольняют. А на его место пусть пригласят Юрана. У Юрана гораздо больше опыта,чем у этого норвежца. Он Химки вывел в РПЛ.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответ волгодон 2 (раскрыть)
11 октября в 13:46, ред.
Только Каталония не может освободиться, аха-ха.
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