«Манчестер Юнайтед» готов уволить Сульшера

По данным источника, руководство «Манчестер Юнайтед» готово уволить главного тренера команды Оле-Гуннара Сульшера.
Боссы МЮ недовольны последними результатами команды. На замену норвежскому специалисту рассматривают аргентинца Маурисио Почеттино, который ранее работал в «Саутгемптоне» и «Тоттенхэме».
После трех матчей «Манчестер Юнайтед» набрал три очка и занимает 16-е место в таблице чемпионата Англии.
https://youtu.be/cmtmojTSRR8
Оле это сэр Алекс в молодости, вот только в то время МЮ был середняк и у боссов было время ждать, а Оле после сэра Алекса времени нет, но и толку не будет. МЮ это середняк АПЛ на сегодня. Туп проблема не в тренере, а в "мозгах" клуба.
Оле это сэр Алекс в молодости, вот только в то время МЮ был середняк и у боссов было время ждать, а Оле после сэра Алекса времени нет, но и толку не будет. МЮ это середняк АПЛ на сегодня. Туп проблема не в тренере, а в "мозгах" клуба.
в игре с Сити в 1/4 в двух матчах божил Сон, + Чакир помог, кореец и сейчас феерит, во второй игре с Аяксом просто проснулся Моура и зарешал, а в финале Почет смотрел игроки не затащили. все как всегда.
а почет стоял на бровке и не знал что делать просто щеки дул отсюда его прозвали хомяк...... не чем не лучше сульшера по началу может даже как и оле выиграет у ПСЖ, а потом полетит пзда по кочкам....... хотя любого тренера в мю будет ждать корколыга.......
Аллегри не поедет, он что головой ударился с него и так хватило двух позоров в финале со старухой..... и его также слил португальский нарцисс, и тут есть индивидумы......... которые также падают в штрафной и ждут пенку.......
в игре с Сити в 1/4 в двух матчах божил Сон, + Чакир помог, кореец и сейчас феерит, во второй игре с Аяксом просто проснулся Моура и зарешал, а в финале Почет смотрел игроки не затащили. все как всегда.
а почет стоял на бровке и не знал что делать просто щеки дул отсюда его прозвали хомяк...... не чем не лучше сульшера по началу может даже как и оле выиграет у ПСЖ, а потом полетит пзда по кочкам....... хотя любого тренера в мю будет ждать корколыга.......
Аллегри не поедет, он что головой ударился с него и так хватило двух позоров в финале со старухой..... и его также слил португальский нарцисс, и тут есть индивидумы......... которые также падают в штрафной и ждут пенку.......
когда же Погбуна продадут он уже второго тренера сливает......
PS Почета не надо он слаб на бровке и в раздевалке как Сульшер, в последнем сезоне получили 2-7 от Баварии и руины, Моуриньо кое как щас в Ттх все исправляет.......... МЮ Надо Рой Кина взять тренером или помощником он негриле и прочим пешеходам заедет в глаз и все......
когда же Погбуна продадут он уже второго тренера сливает......
PS Почета не надо он слаб на бровке и в раздевалке как Сульшер, в последнем сезоне получили 2-7 от Баварии и руины, Моуриньо кое как щас в Ттх все исправляет.......... МЮ Надо Рой Кина взять тренером или помощником он негриле и прочим пешеходам заедет в глаз и все......