Шварц — новый главный тренер «Динамо»

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14 октября 2020, 18:44

У «Динамо» появился новый тренер. Им, как и ожидалось, стал бывший рулевой «Майнца» .

Контракт с немецким специалистом подписан до конца сезона 2021/22. Помощниками нового тренера станут и .