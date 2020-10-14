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Шварц — новый главный тренер «Динамо»

14 октября 2020, 18:44

У «Динамо» появился новый тренер. Им, как и ожидалось, стал бывший рулевой «Майнца» Сандро Шварц.

Контракт с немецким специалистом подписан до конца сезона 2021/22. Помощниками нового тренера станут Волкан Булут и Андрей Воронин.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
15 октября в 05:16
Удачи ему и успехов с Динамо! Но только не в матчах с ЦСКА)
dzvinka
dzvinka ответ LOpp (раскрыть)
15 октября в 00:25
однозначно, причем всех вместе взятых.
Верг
Верг
15 октября в 00:08
Губернатор калифорнии экс!
aleksandr tsekanovskiy
aleksandr tsekanovskiy
14 октября в 23:55
Бердыев хозяин! И как любой хороший хозяин смотрит за порядком в Доме. А это не нравится комуто в Динамо( нельзя воровать), прикрывает кормушку!
шацк
шацк
14 октября в 23:35
Что теперь скажешь, такого у нас еще не было - будем посмотреть! Лично я до последнего думал Бердыева подпишут, но видимо таджик много хочет...
95-shishani-95
95-shishani-95
14 октября в 23:26, ред.
А какой как тренер?
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
14 октября в 22:48
Динамики из кожи вон будут лезть, чтобы проявить себя перед новым тренером в матче с ЦСКА.
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
14 октября в 22:27
Поздравляю Динамо с нормальным назначением. Сколько лет уже их болельщики не видели тренера у руля команды.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
14 октября в 22:26
по стопам Спартака? не самый лучший вариант
Остапчук 67
Остапчук 67
14 октября в 21:58
Не знаю такого
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
14 октября в 21:54
Удачи Железному Арни)
Лучший клуб страны
Лучший клуб страны
14 октября в 21:41
Терминатор в деле
протон1
протон1
14 октября в 21:20
лучше так. чем российских физруков брать. хоть что то уж
suiw
suiw ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
14 октября в 21:00
Если он либерал, то Воронин диктатор. Хороший баланс
cska vperiod
cska vperiod
14 октября в 20:38
Ещё одного фрица привели в РПЛ.
Bastardo
Bastardo ответ Klaksvikar Itrottarselag (раскрыть)
14 октября в 20:18
Тут надо понимать, что Майнц иногда делает кучу странных покупок, а тренеру с этим всем возиться. Потому логично, что происходит такая фигня. В этом сезоне Майнц тоже на дне. И при Байерлорцере были те же проблемы.
санек002
санек002 ответ Kresi frok (раскрыть)
14 октября в 20:14
конечно нужны,но уж никак типа кононова !
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
14 октября в 20:12
Саша Черный..гы-гы-гы.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
14 октября в 20:10
По глазам вижу, что либерал. Доброта его и погубит.
Глянем, что за гусь).
Kresi frok
Kresi frok ответ санек002 (раскрыть)
14 октября в 19:59
Какие ваши?! Они донные и скучные все, нужны новые имена!
LOpp
LOpp
14 октября в 19:42
Молодой, немецкий тренер лучше российских физруков
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
14 октября в 19:33
Осталось чтоб Рэмбо тоже кого-нибудь возглавил, и мы узнаем ответ на главный вопрос 90-х годов, кто всё же сильнее, Сталлоне или Шварценеггер.
berda2003
berda2003
14 октября в 19:33
динамо, хэндэ хох!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
14 октября в 19:24
Автор феерических 0:8 от Лейпцига. Забавно, но после того как Шварца уволили после серии поражений, Майнц в первой же игре без него грохнул Хоффенхайм 5:1 в гостях. Главное достижение в футболе - Сандро единственный кто смог по настоящему выбесить Клоппа и соответственно отхватить от него люлей в самом что ни на есть прямом смысле слова.
neukomm
neukomm ответ санек002 (раскрыть)
14 октября в 19:20
А можно уточнить фамилии?
RIR68
RIR68
14 октября в 19:15
что это было?
волгодон 2
волгодон 2 ответ nubom (раскрыть)
14 октября в 19:10
Весёлая работа,
Завидно от души!
Свисти, когда охота,
Да палочкой маши!
Марк Шварц. Современные стихи для детей.
Justas Weiss7
Justas Weiss7
14 октября в 19:09
Шварц спец по Тедеско. последняя очная встреча в 2019 г. Майнц 05 - Шальке 04 счёт 3:0. интересно будет ли Динамо сильнее Спартака? пока Тедеско делает результат, но позиционной атакующей игры у СМ нет. по Шварцу мы только и знаем что немец по русски переводится - ЧЁРНЫЙ. пора писателям типа Лажечникова писать роман "Басурман 2"...
санек002
санек002
14 октября в 19:09
а стоило ли назначать?наши без работы есть!
nubom
nubom
14 октября в 19:05
"Сказка о потерянном времени".
[Шварц Евгений Львович]
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