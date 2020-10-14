Шварц — новый главный тренер «Динамо»

У «Динамо» появился новый тренер. Им, как и ожидалось, стал бывший рулевой «Майнца» Сандро Шварц.
Контракт с немецким специалистом подписан до конца сезона 2021/22. Помощниками нового тренера станут Волкан Булут и Андрей Воронин.
⚡ Сандро Шварц назначен главным тренером «Динамо»!— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) October 14, 2020
Контракт с немецким специалистом подписан до конца сезона 2021/22. Помощниками нового тренера станут Волкан Булут и Андрей Воронин.
Добро пожаловать в «Динамо», Сандро!
Подробнее: https://t.co/AiN7X4L7tV pic.twitter.com/8QJMu8apDL
Глянем, что за гусь).
Глянем, что за гусь).
Завидно от души!
Свисти, когда охота,
Да палочкой маши!
Марк Шварц. Современные стихи для детей.
Завидно от души!
Свисти, когда охота,
Да палочкой маши!
Марк Шварц. Современные стихи для детей.
[Шварц Евгений Львович]
[Шварц Евгений Львович]