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«Бернли» — «Челси»: прогноз и ставки БК Pinnacle

сегодня, 10:17

В 7-м туре АПЛ состоится матч «Бернли» — «Челси». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на этот поединок (31.10.2020).

«Бернли»

В пяти сыгранных матчах «Бернли» набрал только одно очко: одна ничья и четыре поражения. В прошлом туре АПЛ команда минимально уступила дома «Тоттенхэму» (0:1), а перед этим сыграла вничью с «Вест Бромвичем».

Отметим пассивную игру хозяев в атаке – три гола за пять поединков. Три из четырех прошлых матчах «Бернли» в чемпионате завершились на ТМ(2,5).

«Челси»

«Челси» базируется на десятой позиции в рейтинге команд АПЛ после шести проведенных поединков: две победы, три ничьи и одно поражение. Команда Фрэнка Лэмпарда единственный раз уступила, когда играла дома с «Ливерпулем» (0:2).

Два последних матча команды в чемпионате закончились вничью – «Саутгемптон» (3:3) и «Манчестер Юнайтед» (0:0). За шесть матчей атака команды забила 13 голов, а защита пропустила девять мячей.

Котировки БК Pinnacle

  • Победа «Бернли» — 6.290
  • Ничья – 4.480
  • Победа «Челси» — 1.555

Статистика

  • «Бернли» проиграл 4 из 5 прошлых домашних матча во всех турнирах.
  • В трех последних домашних матчах «Бернли» не забивал голов.
  • «Челси» выиграл 3 прошлых гостевых матча на стадионе «Бернли».

Прогноз

Гости идут очевидным фаворитом этой встречи, и этот статус вполне оправдан. У «Бернли» есть очевидны проблемы в защите, чем должна пользоваться быстрая атака «Челси».

Предлагаем взять ставку на Ф2(-1) с коэффициентом 1.900 в букмекерской конторе Pinnacle.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 11:19
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Челси»
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:30
Челси победит
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