ЦСКА будет первым. «Армейцы» сегодня захватят лидерство в РПЛ

1604229726

сегодня, 14:22

«Соккер.ру» объясняет, почему команда Виктора Ганчаренко — самый подходящий лидер РПЛ здесь и сейчас.

Все так увлеклись борьбой на вершине таблицы «Зенита» и «Спартака», что даже не заметили подкравшихся «армейцев», которые уже сегодня могут захватить единоличное лидерство. Честно говоря, не сомневаюсь в этом, ведь ЦСКА будет играть против «Ротора», который при всем уважении и с учетом победы в прошлом туре над «Локомотивом», вряд ли сможет отобрать очки у еще одного московского клуба, учитывая пропасть в классе и блестящую форму «армейцев».

Умение в правильный и самый неожиданный момент выпрыгивать из-за чужих спин свойственно ЦСКА : вспомните, как завоевывались чемпионства в 2014-м и 2016-м, когда «красно-синие» дождались ошибок «Локомотива» и «Ростова», а недавно в двух сезонах кряду «армейцы» по итогам последнего тура РПЛ опережали «Спартак». И не просто опережали, а отбирали у своих заклятых соперников прямые путевки в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Сейчас только середина турнирной дистанции, но это правильный момент, чтобы попробовать лидерство на вкус.

ЦСКА набил несколько шишек в первой трети сезона, после чего притаился за лидирующими спинами «Зенита» и «Спартака», которые несколько раз сменяли друг друга на вершине. Похоже на ситуацию в легкой атлетике, когда на длинных дистанциях вперед пускают «зайца» (английский термин — «пейсмейкер»), который задает темп для фаворитов. Безусловно, у «Зенита», «Спартака» и ЦСКА нет и не может быть общей стратегии, но так уж получилось, что первые двое стали для «армейцев» своеобразными «зайцами», за чьими спинами было комфортно бежать.

Но теперь настал момент вырваться на первое место. Было бы слишком самонадеянно утверждать, что в 13-м туре случится последняя смена лидера в РПЛ , в данном случае я как раз придерживаюсь мнения, что чемпион определится перебором соискателей, однако накануне неизбежно приближающегося экватора турнирной дистанции мы уже можем очертить круг претендентов на титул. Их трое: ЦСКА , «Зенит» и «Спартак». Отвалиться от этого триумвирата кто-то может, добавиться — вряд ли. И да, порядок, в котором расположены команды, важен, он отображает оценку их шансов на чемпионство.

Сразу несколько оснований заставляют рассматривать ЦСКА в качестве фаворита сезона, а так как истина познается в сравнении, не лишним будет зафиксировать, в чем же «армейцы» превосходят своих конкурентов.

Преимущества ЦСКА над «Зенитом»

1. Молодые и голодные

«Зенит» сыт по горло победами в РПЛ , возрастные лидеры устали из-за объективно сложного графика во второй половине этого года, а Лига чемпионов забирает последние силы — физические и эмоциональные. ЦСКА может относиться к Лиге Европы несколько проще, этот турнир наши клубы регулярно ставят на второе место в списке приоритетов, если на другой чаше весов борьба за высокие места в чемпионате. С Лигой чемпионов так не получится, да и никто этого не поймет.

В нынешнем составе и с этим тренером ЦСКА не выигрывал ничего значимого, не считать же успехом победу в Суперкубке России 2018 года, тем более что в той игре «армейцы» в принципе не должны были принимать участие. Молодая команда Виктора Ганчаренко стремится к кубкам и медалям, в то время как «Зенит» не готов на 100% к новому штурму ни физически, ни ментально. Это общее преимущество ЦСКА и «Спартака» над действующим чемпионом.

2. Свежесть и разнообразие идей

Семаку в последнее время регулярно предъявляют за «дзюбол», но, как мы убедились по игре в Дортмунде, смелый шаг с заменой Дзюбы в перерыве ни к чему не привел. План «Б» не появится, если просто убрать с поля ключевую фигуру плана «А». Это упущение тренерского штаба «Зенита». ЦСКА от дефицита идей точно не страдает: есть рабочие схемы с двумя и тремя центральными защитниками, Ганчаренко не стесняется перестраивать команду по ходу матчей.

Тот же «Спартак» с неизменной схемой 3-5-2 — открытая книга для соперников, хотя Тедеско уделяет большое внимание деталям и работает над качеством исполнения. ЦСКА извлекает конкурентное преимущество из своей вариативности, которая особенно заметна на фоне замершего в форме морской фигуры «Зенита». У «армейцев» в наличии арсенал тактических средств, отработанные переходы из обороны в атаку и обратно, а также выстроенное вокруг Влашича позиционное нападение.

3. Никола Влашич

Хорват перерос уровень РПЛ , но остался, чтобы завоевать с ЦСКА титул. У «Зенита» такого футболиста сейчас нет. Дзюба — лидер, но в силу позиции он все-таки зависимый футболист, а сейчас мы видим, насколько он зависим и от своей формы. Аналогом Влашича в «Зените» скорее должен быть Малком, но подверженный травмам и показушности бразилец не идет ни в какое сравнение с эффективным и уверенным в себе Николой, который в каждом матче делает результат. Такие футболисты решают судьбы трофеев. Даже в «Зените» нет фигуры, сопоставимой по таланту, влиянию на игру и масштабу личности с Влашичем.

Преимущества ЦСКА над «Спартаком»

1. ЦСКА вступил в фазу зрелости, «Спартак» еще «сырой»

«Спартак» на правильном пути и не должен с него сбиваться даже после таких удручающих матчей, как против «Ростова». Место в тройке в этом сезоне станет для «красно-белых» большим успехом, ведь Доменико Тедеско строит свою команду всего лишь год, в то время как проект Виктора Ганчаренко был запущен летом 2018 года. Московские команды сейчас в разных стадиях созревания, «армейцы» уже избавились от болезней роста, которые преследуют «Спартак».

2. Спокойствие и еще раз спокойствие

Когда речь идет о ЦСКА , не возникает сомнений, что все в клубе тянут лямку в одну сторону и делают все от себя зависящее, чтобы команда добилась максимального результата. «Спартак» устроен иначе, внутри клуба вечный карнавал: Тедеско, Цорн, Газизов, Федун, Зарема, Камоцци, Акавов, летящая перчатка, группа токсичных болельщиков, которая не может жить без внутренних врагов. Вот это всё. Конечно, вероятность правильных решений в такой обстановке ниже, чем в ЦСКА , который годами функционирует как часы.

3. Стабильные лидеры, которые «делают разницу» на поле

В распоряжении Тедеско нет игроков, чей полет значительно выше заданных в РПЛ планок. У Ганчаренко, как минимум, двое таких: Никола Влашич и Марио Фернандес. Сюда же можно добавить Игоря Акинфеева: в двух последних дерби ЦСКА — «Спартак» опытный вратарь спасал, а Максименко ошибался. Такие люди определяют потолок команд, и у «армейцев» этот потолок выше во многом за счет Влашича, Фернандеса и Акинфеева.