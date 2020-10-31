Зависимость от эмоций, ошибки флангов и нехватка плеймейкера. Нечемпионские черты «Спартака»

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сегодня, 21:03

Карпин переиграл Тедеско, «красно-белые» показали средний футбол. Анализ минусов фаворита — на «Соккер.ру».

«Спартак» зависим от вдохновения

«Красно-белые» сыграли так, словно две недели подряд бегали в еврокубках. По качеству увидели худший матч «Спартака» в текущем чемпионате. С «Ростовом» проснулись после перерыва, до этого был футбол без ворот и тактической борьбы, достойной лидера. Причем и во втором тайме осталась нехватка эмоций и свежих ходов. Москвичам немного помог судья – по всем повторам, которые пока есть, вторую желтую карточку Хаджикадунича можно назвать ошибочной. Но судья Мешков хитро прикрыл себя. VAR нельзя использовать для проверки именно второй желтой. И «Ростов» не добьется отмены дисквалификации, как в случае с красной для Еременко. Впрочем, даже игра в большинстве не выручила «Спартак».

Команде остро не хватает меткости

Давняя проблема, со времен Кононова. У «Спартака» суммарное качество моментов ниже, чем количество забитых мячей. Это говорит нам, что где-то повезло с реализацией, где-то забили с пенальти или занесли мяч в ворота после подачи со штрафного. Но куда чаще общее количество выстрелов не было равно их качеству. Конкретно сегодня против «Ростова» из 11 ударов лишь 2 были точными, и это при владении в 63% времени. За весь чемпионат получаете 64 удара (по 4.9 за матч), но это всего 13-й результат. Слишком мало у «Спартака» атак с завершающими ударами и дефицит именно точных попыток. Проблема давно тактическая, а Тедеско ее не решил.

Остались пробоины на флангах защиты

Так было и раньше, Рассказов и Дмитрий Комбаров не дадут соврать. В начале второго тайма Джикия страховал Айртона слева, а справа Зобнин – Мозеса. Удвоение дало активный отрезок. Но в целом получили матч, в котором хватило одной двойной ошибки крайних защитников, чтобы «Спартак» пропустил и проиграл. Мозес и Айртон в атаке будут полезными, если им оставят пространство, но в защите играют неважно, теряя позиции. Тянут за собой центральных хавбеков и защитников, чьи вынужденные смещения на фланги не позволяют создать перевес в середине поля или легче выходить в атаку. И это еще «Ростов» не давил, закрылся. Более злой соперник использует бреши на флангах чаще одного раза.

Банально играют при низком блоке

Такое ощущение, что сегодня у Тедеско был первый матч в «Спартаке». Доменико словно не понимал, что «Ростов», учитывая количество кадровых изменений и поражение от «Химок», выберет осторожную игру на результат. Карпин правильно перестроил свой прессинг, а вот «красно-белые» сыграли неграмотно. Даже в первом матче Тедеско в команде год назад против «Рубина» нанесли 23 удара по чужим воротам, хотя счет так и остался 0:0. Сейчас пропустили, но вместо акцентов видели сумбур. Как только «Спартак» встречает компактного соперника любого уровня – шансы на победу можно смело делить минимум на два. Странно для лидера дивизиона, что должен понимать, как побеждать, постоянно владея мячом.

У «красно-белых» нет плана «Б»

Подобное не только у москвичей. У «Зенита», «Локомотива» и «Краснодара» схожие проблемы. Да и запасные ходы Ганчаренко в ЦСКА работают через раз – новички Эджуке и Гаич не стали лидерами, что сразу создают голы пачками. Но вряд ли Тедеско успокоился, когда увидел, что всех можно назвать командами без эффективной скамейки. Тем более что у «Спартака» сразу четыре форварда, есть новый центральный хавбек. Но пока ко всем новичкам года вопросы. Только Соболев, чей контракт формально выкупили летом после аренды, может разнообразить игру. Но Александр не сыграет без поддержки от «десятки». Или Кокорин, что пока на правах Шюррле – звездный новичок, но не помогает.

«Спартаку» зимой нужна «десятка»

Плеймейкера не хватает. К Бакаеву, помня о его голевых передачах в прошлом сезоне, относятся с симпатией. Молодой парень, перспективный. Но если его брат в «Рубине» явно прибавляет, то у Зелимхана затяжной кризис. Было считанное количество реально удачных матчей. Говорили, что по плеймейкеру ударил коронавирус, но это было давно, а продолжает копировать опыт людей с «проклятого места». Но если под нападающими у «Спартака» не заиграл Еременко, если не справились другие опытные – Попов или Широков, или недешевые новички, вроде Тиля, то еще одна неудача не удивляет. Найти «Спартаку» стабильную «десятку» сложно, но зимой это надо сделать. Не может лидер РПЛ играть вдесятером так часто, ведь Бакаев выпадал не раз и не дважды.

Побаиваются неудобных соперников

Это нормально, но нормально с каждой новой попыткой реабилитироваться за старые осечки, не добавляя новые. До матча напоминали статистику, что «Ростов» Карпина неудобный для «Спартака» Тедеско. И теперь имеем дело с серией из пяти матчей в РПЛ без побед москвичей. Странно, что Доменико, имея возможность оторваться в таблице от ЦСКА , «Зенита» и «Локомотива», не расставил тактические капканы для Валерия Георгиевича. Прокол немца, но с футболистов снимать вину тоже не спешите. «Спартак», не считая Мозеса – сыгранная команда. У них даже роли двух пар форвардов должны быть распределены до запятой, времени хватало. Но снова Бакаев выдал крайне слабый поединок и был заменен, снова успешные по сезону футболисты сыграли ниже возможностей – Понсе и Ларссон, Крал делал лишние касания, а Айртон не мог нормально прострелить или подать мяч. И Кокорин снова не спас.

У «Спартака» наблюдаются проблемы молодой команды, которую достаточно сковать тактически – все, нет уверенности, куража, резкости и не получается найти свободные зоны у чужих ворот. Тут что «Уфа», что «Ростов» — все отберут очки. Дело и в тактике Тедеско, которую Карпин сегодня помножил на ноль «елочкой» «4-3-2-1» в первом тайме, и в отсутствии смекалки у футболистов «Спартака». Если дома против соперника, у которого в старте полкоманды новичков, лидер РПЛ наносит два точных удара, то не удивительно, что гостям заслуженно улыбается удача. Карпин выбрал осторожность как метод, имея на это право. Его стратегия сработала, реализовали единственный за весь матч меткий выстрел по воротам.