«Малыш Билли» или отважный капитан. Кто спасет «Ливерпуль» от кризиса защиты

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сегодня, 10:27

«Ливерпуль» из-за потери двух важных игроков столкнулся с кризисом защиты. «Соккер.ру» — о том, какие варианты есть у Юргена Клоппа.

«Ливерпуль» в последнее время был успешен во многом благодаря тому, что не сталкивался с большими кадровыми проблемами. Если кто-то и выпадал на длительный срок, то всегда находилась возможность его заменить адекватным по силе исполнителем. Но сейчас для «красных» едва ли не впервые наступил момент, который можно назвать кадровым кризисом. Тем интереснее взглянуть, как Клопп его пройдет. В первую очередь, конечно, речь о потере главного столпа обороны Вирджила ван Дейка, который успешно перенес операцию на колене, но долго будет восстанавливаться. В последнем матче Лиги чемпионов его заменял на поле бразильский универсал Фабиньо, который тоже повредил подколенное сухожилие. Таким образом, вариантов в центре обороны у «Ливерпуля» осталось совсем мало. Давайте посмотрим, кто в ближайшее время может стать новой звездой обороны «красных», которые вынуждены будут искать варианты в условиях чрезвычайно плотного графика.

После двух последних матчей в Лиге чемпионов болельщики «красных» познакомились с Уилльямсом. Еще весной он играл за команду, которая даже не принадлежала ни одной из лиг. А теперь он выходит на поле в одной из сильнейших команд мира. 19-летний игрок впервые ощутил всю важность момента, когда вышел на поле в матче с «Аяксом» вместо ветерана Джеймса Милнера. После того матча его отдельно отметил Клопп:

У него большой талант. Приятно, что он с нами. Я видел по его глазам после матча, что он очень впечатлен всем произошедшим. И это приятно.

Но если в игре с «Аяксом» выход Уильямса был своеобразной пробой пера, то уже в матче с «Мидтьюлландом» Уилльямсу пришлось команду выручать, выходя в центр защиты вместо получившего травму Фабиньо. Уилльямс составил в центре обороны экзотическую пару с Джо Гомесом – вряд ли фанаты «Ливерпуля» могли подумать, что увидят такое сочетание. Но жизнь диктует свои правила. Надо заметить, что Уилльямс чувствовал себя уверенно и комфортно, выглядел очень зрело на этой сложной позиции, пусть соперник и не был из числа элитных. Рис хорошо выбирал позицию, закрывал зоны и действовал тактически грамотно. Не зря Клопп говорил о таланте. Наверняка суровые испытания в Премьер-Лиге будут более тяжелыми, однако у Уилльямса появился прекрасный шанс показать себя.

Голландский юноша высоко котировался среди скаутов многих клубов. И летом 2019 года «Ливерпулю» удалось убедить его перейти в клуб. Так была выиграна конкуренция у «Аякса», ПСВ и «Баварии». «Зволле» получил свои 1,3 миллиона фунтов, а ван ден Бергу был обещан карьерный рост, пусть не сразу. Другие конкуренты, возможно, дали бы ему возможность играть в главной команде сразу после перехода, но в «Ливерпуле» дали понять, что нужно освоиться. Возможно, теперь у 18-летнего голландца появится возможность. Клопп и его таланты отмечал:

Ван ден Бергу будет непросто, потому что у нас четыре центральных защитника, а это не такая позиция, где часто проводится ротация. Но во время тренировок он показывает многообещающую игру.

Теперь число доступных защитников у Клоппа снизилось. Ван ден Берг не раз подчеркивал, что старается учиться у ван Дейка, копирует его модель поведения на поле. Вот и увидим, чему Сепп уже успел научиться.

Кандидат постарше. Как и Уилльямс, Филлипс является выходцем с северо-запада Англии. Он подписал контракт с «Ливерпулем» в 2016 году, перейдя из «Болтона». Сейчас ему 23 года – в таком возрасте важно получать игровую практику, поэтому многие ждали, что летом «Ливерпуль» Филлипса отпустит. Но конкретных заявок на него не было в условиях турбулентного и запутанного рынка из-за коронавируса. И у игрока, который был на грани ухода, сейчас может появиться последний шанс зацепиться за «Ливерпуль». В прошлом сезоне Филлипс играл в аренде за «Штутгарт» и обратил на себя внимание быстрой адаптацией к немецкому футболу. Правда, зимой «Ливерпуль» отозвал его из аренды из-за нехватки людей в обороне. И в целом Филлипс получил положительные отзывы за свою работу. Сам Клопп признавался, что думал, будто Филлипс уйдет. Но тренер готов на него рассчитывать, раз уж тот остался.

«Малыш Билли» — так называет его Клопп. Он произвел впечатление на тренеров и партнеров по команде во время предсезонных сборов в Австрии. Английская пресса пишет, что француз многих удивил своим уровнем подготовки. Куметьо перешел в «Ливерпуль» в 2018 году из «Орлеана», а в августе этого года подписал свой первый профессиональный контракт. За Куметьо, который родился в Лионе, внимательно следил ПСЖ , но «Ливерпуль» подсуетился раньше. Визуально мощный Куметьо выглядит уже готовым защитником для Премьер-Лиги, но ему еще нужно добавить в скорости и понимании тактики в АПЛ . Возможно, теперь эти процессы можно ускорить. Пока Куметьо не числится в основной команде «Ливерпуля», но клубы могут привлекать из молодежного состава игроков. В ноябре ему исполнится только 18 лет. Но шанс проявить себя у Куметьо может появиться раньше, чем он предполагал.

Вот мы говорим о той молодежи, которая может прийти на выручку «Ливерпулю» и закрепиться в центре обороны в статусе новых звезд. Но ведь есть и альтернативный путь. Когда в тяжелых турнирных условиях Клопп доверит важный пост в центре защиты проверенному опытному человеку, пусть и приспособленному изначально для игры в другом амплуа. В течение многих лет Хендерсон верно служил и самоотверженно играл за «Ливерпуль» на самых разных позициях. Клопп должен понимать, что капитан его команды может взять на свои плечи любую нагрузку и будет качественно работать на любой позиции. Если надо – в центре обороны. К тому же Джордан себя там уже пробовал – на клубном чемпионате мира. В матче с «Монтерреем» Хендерсон работал в центре защиты вместе с Гомесом из-за отсутствия ван Дейка. И выглядел вполне в своей тарелке, поддерживая еще и моральный дух партнеров. Так что, вероятно, Клопп решит снова бросить капитана в пожар, потому что в центре поля Джордана будет проще заменить – с полузащитой пока таких бед у «Ливерпуля» нет.