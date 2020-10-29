Фабрика талантов, «цыгане» Мамичи и враги Влашича. Представляем соперника ЦСКА по Лиге Европы

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сегодня, 15:25

Загребское «Динамо» — в объективе «Соккер.ру».

Хорватский гегемон

«Динамо» привыкло к победам, ведь на внутренней арене «синие» из Загреба чувствуют себя, как нынешние «Бавария», «Ювентус» или ПСЖ в своих чемпионатах. Из 29 розыгрышей чемпионата Хорватии «Динамо» выиграло 21, а ниже третьего места столичная команда опускалась лишь дважды. За последние 15 лет лишь «Риеке» в сезоне 2016/17 каким-то чудом удалось забрать себе «золото», все остальные 14 титулов достались динамовцам.

Мамичи

Как и к любому гегемону, отношение к «Динамо» внутри страны, скажем так, особенное. И на то есть серьезные причины. Пять лет назад грянул громкий скандал, в центре которого оказался тогдашний президент «Динамо» и серый кардинал Здравко Мамич. Одиозный деятель держал руку на горле хорватского футбола, выстраивал личную империю в Загребе и купался в деньгах, способы получения которых его мало заботили.

Дошло до того, что хорватские фанаты выступили под лозунгом «Евро-2016 без Хорватии!» и предпринимали попытки сорвать отборочные матчи, протестуя против Мамича и подконтрольного ему президента Хорватского футбольного союза Шукера. Пару лет назад на Здравко нашли управу и осудили на 6.5 лет лишения свободы за уклонение от уплаты налогов и сокрытие средств, вырученных с продаж Луки Модрича и Деяна Ловрена. По сути, Мамич положил причитающиеся клубу 15 миллионов евро в карман и вдобавок «нагрел» государство.

Впрочем, Мамич по чудесному стечению обстоятельств покинул Хорватию за день до оглашения приговора и сейчас живет в Боснии, откуда дергает за ниточки. Влияние этой семьи на самый популярный клуб страны сохраняется, ведь Здравко оставил за главного младшего брата Зорана на позиции спортивного директора. Зоран Мамич — довольно известный футболист в прошлом, он поиграл в Германии и провел 6 матчей за сборную Хорватии. И у него тоже есть судимость за уклонение от уплаты налогов, только срок меньше и не предполагает заключения под стражу.

А самое веселое, что этим летом спортивный директор Зоран Мамич назначил себя главным тренером. Фанаты «Динамо» были в шоке, ведь они на дух не переносят «цыганей Мамичей, которые трогают грязными руками Святыню» (из фольклора трибун). Зоран уже руководил «синими» в 2013-2016 годах, после чего работал на Ближнем Востоке. После возвращения он успел выиграть еще один чемпионский титул вдобавок к трем, которые были добыты раньше (не великое достижение — остальные клубы Хорватии на световые годы отстают от «Динамо»), но в еврокубках допустил осечку.

Как «Динамо» оказалось в Лиге Европы?

В последние годы «Динамо» довольно уверенно проходило квалификацию Лиги чемпионов по «Пути чемпионов», пять раз «синие» пробивались в основную сетку турнира, пусть и неизменно финишировали на последних местах в квартетах. Хотя в прошлом сезоне начали с победы 4:0 над «Аталантой» и при ином стечении обстоятельств могли запрыгнуть в плей-офф. На этот раз «Динамо» проиграло в третьем квалификационном раунде ЛЧ «Ференцварошу» и осталось без Лиги чемпионов. Неудачу, конечно же, повесили на Зорана Мамича, но ему что с гуся вода — продолжает руководить командой и ставит в себе заслугу ожидаемые результаты на внутренней арене.

Фабрика талантов

«Динамо» иногда называют «загребским „Аяксом“», потому что «синие» стабильно входят в число клубов с наибольшим количеством воспитанников в европейских лигах наравне с самим «Аяксом» и с соседями из Сербии — «Црвеной Звездой» и «Партизаном». Около семи десятков вышедших из недр «Динамо» футболистов играют на высшем уровне, причем здесь много крупнокалиберных игроков, победителей Лиги чемпионов, Лиги Европы и чемпионатов «Большой пятерки». Есть даже обладатель «Золотого мяча» — Лука Модрич.

Ивица Олич, Нико Кранчар, Даниель Праньич, Эдуардо, Ведран Чорлука, Деян Ловрен, Марио Манджукич, Матео Ковачич, Домагой Вида, Тин Йедвай, Шиме Врсалько, Ален Халилович, Марцело Брозович, Марко Пьяца, Йосип Брекало, Марко Рог, Дани Ольмо, Амир Ррахмани — все это выходцы из загребского «Динамо». А последней большой продажей «синих» стал Никола Моро, перешедший в минувшее трансферное окно в московское «Динамо» и забивший гол в ворота ЦСКА недавнем дерби.

«Динамо» — самый принципиальный соперник Николы Влашича

Лидер ЦСКА уже успел прочувствовать накал дерби со «Спартаком», Никола поучаствовал в победах над «красно-белыми», но главным соперником для него на всю жизнь, наверное, останется загребское «Динамо». Дело в том, что сам Влашич из Сплита, он воспитывался в «Хайдуке» и с детства впитал неприязнь к клубу из столицы.

Вечное дерби «Динамо» и «Хайдука» — главное футбольное противостояние Хорватии со столетней историей и очень горячей атмосферой. Сам Никола 13 раз играл против «Динамо», в этих матчах его «Хайдук» одержал всего лишь 2 победы, 4 раза сыграл вничью и 7 раз проиграл. Результативными действиями Влашич не отметился, но сегодня у него будет возможность исправить ситуацию: