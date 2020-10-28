Самая безумная неделя в истории «Краснодара»: «Ренн» и «Спартак» позади, «Челси» — на очереди

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сегодня, 14:04

«Соккер.ру» изучает шансы «быков» накануне встречи с английским грандом.

«Челси» — 4-й клуб, выигрывавший Кубок чемпионов, который сыграет в Краснодаре

«Челси» успели окрестить самым титулованным и самым именитым соперником, с которым встречался «Краснодар» за всю свою непродолжительную, но очень насыщенную историю. Насчет именитости вопрос открытый, ведь здесь нет четких параметров, но допустить такое мнение можно: все-таки гранды АПЛ в столицу Кубани прежде не заглядывали. Что же касается титулов, то все не так однозначно.

Английский клуб, выигравший Лигу чемпионов-2011/12, станет третьим соперником «Краснодара» с опытом побед в престижнейшем турнире Старого Света после дортмундской «Боруссии» (1996/97) и «Порту» (1986/87 и 2003/04). А город Краснодар посещал еще и «Фейеноорд», становившийся сильнейшей командой Европы в 1970-м. Голландцы играли против «Кубани» в квалификации Лиги Европы и уступили в обоих матчах. «Краснодар» же на своем поле с одинаковым счетом 1:0 обыграл «Боруссию» и уступил «Порту».

У «Челси» стопроцентный результат против российских команд в Лиге чемпионов

«Синие» дважды пересекались с нашими клубами на групповой стадии Лиги чемпионов и выиграли все четыре матча.

- В сезоне-2004/05 «Челси» выиграл у ЦСКА на «Стэмфорд Бридж» со счетом 2:0, а через две недели «армейцы» уступили в Москве 0:1.

- В сезоне-2010/11 «Спартак» уступил «синим» 0:2 в «Лужниках». Один из голов забил Юрий Жирков, а форвард «Краснодара» Ари принимал участие в том матче на стороне «красно-белых». На «Стэмфорд Бридж» «Спартак» уступил 1:4, зато в той игре был забит единственный гол клубов РПЛ в лигочемпионских противостояниях с «Челси». Автор — Никита Баженов.

- Отдельной строкой о соперничестве «Челси» с «Рубином» в четвертьфинале Лиги Европы-2012/13. Дома «синие» выиграли 3:1, а на выезде уступили 2:3. В обоих матчах забил новоиспеченный игрок московского «Спартака» Виктор Мозес, а «Челси» выиграл тот розыгрыш Лиги Европы.

- «Челси» сыграл 4 официальных матча в России, все они прошли в Москве: выездные матчи против ЦСКА и «Спартака» не нуждаются в комментариях, «Рубин» в плей-офф Лиги Европы-2012/13 принимал своих соперников «Лужниках», так как не мог обеспечить оптимальные условия проведения матчей на стадионе в Казани. Не забываем и о финале Лиги чемпионов-2007/08, который прошел в «Лужниках»: «Челси» тогда уступил МЮ в серии пенальти. Краснодар — это что-то новенькое для английского клуба.

Форма команд

«Краснодар» и «Челси» подошли к очной встрече с зарождающимися сериями без побед. «Быки» выиграли 17 октября у «Рубина», а после этого сыграли вничью с «Ренном» в Лиге чемпионов (1:1) и проиграли «Спартаку» в РПЛ (1:3). Последний успех «Челси» датирован третьим октября, когда команда Фрэнка Лэмпарда разгромила «Кристал Пэлас» (4:0). После этого три ничьи кряду: сначала веселенькая перестрелка с «Саутгемптоном» (3:3), а потом две «нулевки» с «Севильей» и «Манчестер Юнайтед».

Составы и тактика

- «Краснодар» не зацикливается на схеме 4-3-3, хотя она и остается базовой. Мурад Мусаев испробовал несколько спецификаций — 4-2-3-1 и 4-4-1-1. Вероятно, против «Челси» тренерский штаб «быков» предпочтет насытить центр поля: могут выбрать расстановку 4-2-3-1 или повторить план на игру против «Ренна», где Берг был выдвинут на острие, а оборонялись фактически по схеме 4-5-1 с «двухслойными» флангами и треугольником в центре полузащиты.

- Фрэнк Лэмпард находится в постоянном поиске игровой схемы, в рамках которой наилучшим образом раскроются сильные качества его футболистов. Против МЮ «Челси» выстроился по схеме 3-4-3, до этого чаще выбирали 4-2-3-1. Думаю, в Краснодаре «синие» сыграют в четырех защитников, да и вообще Лэмпарду пора остановиться на каком-то одном варианте, ведь своими тактическими метаниями он вносит дополнительный хаос в действия серьезно обновившейся команды. Хоть в чем-то нужно добиться стабильности.

Отдел кадров «Краснодара»

- В матче против «Спартака» не смогли принять участие по разным причинам 10 футболистов основного состава «Краснодара» (подчеркиваю — основного, а не стартового). Мурад Мусаев признался, что накануне матча с «Челси» не стоит ждать больших изменений по сравнению с игрой против «Спартака».

- Состав «Краснодара» невозможно спрогнозировать, потому что ряд футболистов пропустили последние матчи из-за болезни, их состояние будет оценено непосредственно перед матчем. Если Берг и Олссон вернутся — это будет серьезное подспорье.

- Алексей Ионов не заявлен за «Краснодар» в Лиге чемпионов, так что Мурад Мусаев не может рассчитывать на опытного вингера в матче с «Челси».

- Главная надежда «Краснодара» в этом матче — Матвей Сафонов, который уже привлек к себе внимание зарубежных клубов убедительной игрой против «Ренна». У Матвея наверняка будет работа в матче с «Челси», от его надежности многое зависит.

Отдел кадров «Челси»

- Тиаго Силва, Кепа Аррисабалага и Маркос Алонсо не прилетели в Краснодар. Испанский защитник отбывает дисквалификацию из-за красной карточки, полученной еще в прошлом сезоне, возрастному бразильцу предоставлен отдых после двух полных матчей с «Севильей» и МЮ , а Кепа травмирован.

- Хаким Зиеш трижды выходил на замену, но пока не дебютировал в стартовом составе «Челси».

Ориентировочный состав «Краснодара» (4-4-1-1): Сафонов — Смольников, Мартынович, Кайо, Чернов — Газинский, Вильена, Олссон, Рамирес — Уткин — Берг.

Ориентировочный состав «Челси» (4-2-3-1): Менди — Джеймс, Кристенсен, Зума, Чилуэлл — Жоржиньо, Канте — Пулишич, Маунт, Хаверц — Вернер.

Прогноз «Соккер.ру»: если бы не кадровая катастрофа в «Краснодаре», с неустойчивым «Челси» можно было бы сразиться за очки, но усталость и отсутствие лидеров сделают свое черное дело: «синие» воспользуются индивидуальным классом игроков и выиграют в два мяча.