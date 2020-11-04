Секреты Симоне Индзаги: структура важнее имен и гениальные контратаки

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сегодня, 15:54

«Соккер.ру» готовит к поединку, в котором узнаем футбольную силу «Зенита» в ЛЧ .

«Лацио» было сложно в Бельгии, где «Брюгге» владел мячом, огрызался и сравнял счет с пенальти. «Орлам» было сложно в Турине, где пришлось забить четырежды, чтобы обыграть «Торино» — увидели семь голов, 4:3.

Но это объяснимо. В воротах Рейна, а не Стракоша. Пепе хуже понимает защиту. В центре поля нет Луиса Альберто – ключевого плеймейкера, а в атаке лишились Иммобиле, которого представители УЕФА не пустили в Санкт-Петербург.

Вот только есть еще один ключевой игрок «Лацио» — клуба, который спустя двенадцать лет вернулся в Лигу чемпионов. И этот игрок – Симоне Индзаги. На его тренерских принципах важно сделать акцент, учесть именно свежие сложные матчи, где в тренере сражаются два подхода.

Можно оставить структуру «3-5-2» и подстраивать под нее резервистов. Но также не исключен переход на другие модели под соперника. С «Боруссией» Д удобно было играть привычно, а с «Брюгге» увидели по ходу матча «4-2-2-2» с Пароло в центре обороны. Семак встретит очень серьезного врага, его нужно изучить досконально.

«Лацио» обожает низкий прессинг

Порой это похоже на манию от Индзаги, но игрокам так проще – могут держать линию из пяти человек около своей штрафной площади, а в отборе пашет даже плеймейкер, не только два его напарника и форварды.

В этом сезоне по показателю высокого прессинга «Лацио» девятый. В прошлом, когда без пандемии имели шансы на Скудетто по игре и результатам, были на 16-м. «Зенит» плохо прессингует на чужой половине, поэтому им удобно, если «орлы» сегодня сыграют в свой футбол:

Не пропускают после контратак

Если увидите, что «Зенит» проигрывает по владению 40 на 60 %, то готовьтесь к худшему, «Лацио» не оставляет пустые зоны. За весь прошлый сезон три команды Серии А пропустили по одному голу после контратак, и среди них «Лацио». В новом у них ни одной такой ошибки. Козырь Индзаги вытекает из предыдущего пункта, но добавим деталей.

Во-первых, у «орлов» есть ответственный за перехваты в тройке защитников – Ачерби (по 4.5 за матч в Серии А, вот кто будет выскакивать на Дзюбу сегодня). Во-вторых, общие показатели «Лацио» по важному параметру и в ЛЧ крутые – по 17 перехватов за матч, четвертый результат среди 32 клубов. Поймать их, отбиваясь, практически нереально.

Потеря Альберто ослабила команду

При всем уважении к Иммобиле – форварду нужны передачи и командная игра. Потеря Чиро скажется, но с глубинным плеймейкером Индзаги мог рассчитывать на удары Корреа и Кайседо. А вот отсутствие испанца влияет на характер игры «Лацио». Ведь речь о команде, где плеймейкер только один, резервиста нет.

У Луиса обычно по 3 ключевых паса за игру. Ни Иммобиле, ни Милинкович-Савич, ни Корреа не могут компенсировать нехватку. Очередная параллель с «Зенитом» — без пасов Дзюбы стало тоскливо, а Вендел не выдал сказочный дебют. Семаку повезло, что Альберто не будет. Впрочем, Милинкович-Савич с «Торино» пытался сыграть в той же зоне.

«Орлы» невнимательны между линиями

Когда все настолько строго расчерчено, как у Симоне Индзаги – «3-5-2» можно поймать на стоп-кадре постоянно, то вылезают минусы следования одной инструкции. Если у «Зенита» Кузяев, Оздоев, Дзюба или Вендел – зависит от выбора Семака, будут отскакивать чуть глубже, то есть шанс получить свободное пространство.

Витсель пытался это делать в матче в Риме – иногда получилось. У «Брюгге» аналогичные фокусы проходили у Ванакена. Причем проблема именно на правом полуфланге «Лацио». Сегодня или Вендел, или Оздоев станут главными фигурами. Если не отвоевать себе зону между тройкой защиты «Лацио» и хавбеками – шансов на победу становится намного меньше.

«Лацио» выделяет меткость выстрелов

Соколиный глаз у футболистов «орлов». Конечно, на общую статистику влияет Иммобиле – у обладателя «Золотой бутсы» меткость держится на уровне 44-45 %, это невероятно много. В «Зените» так умеет Азмун, но сегодня Семак сказал, что Сердар не сыграет. Значит, ставка на Ерохина и Дзюбу у хозяев, и на Корреа с Кайседо (Перейру) – у «Лацио».

Индзаги ставит на природу атак, поэтому ударов немного – 12.3 в Серии А, 9.5 в ЛЧ , но их эффективность высокая. Всего семь точных выстрелов в еврокубках – сразу 4 гола, всего 24 попытки в чемпионате – уже 10 мячей. «Лацио» является примером эффективности. Точно не нужно смотреть на игру в Турине, где было 4:3, это исключение. Такое видели во Флоренции весной 2018-го, но у Индзаги любимый счет – 2:1.

Индзаги обожает игру на контратаках

Если сами не боятся такого трюка соперника, то низкий блок в обороне имеет обоснование. «Лацио» лучше всех в Серии А выходит в контратаки, иногда на ровном месте, гениально. В прошлом сезоне забили 9 мячей. Чтобы понимать, насколько это круто – у «Аталанты» было всего три таких гола.

Симоне чиабаттой не корми – дай развернуть контратаку. Причем важно учесть, что у «Лацио» своеобразный стиль. Похоже на модель «Наполи» Сарри, когда словно бросают четыре параллельных копья в соперника – стягивают силы в центр, заставляя оголить фланги. Сегодня слева нужен выносливый Сантос, а Караваеву надо внимательно играть в защите.

«Лацио» тактически – топовая европейская команда. Индивидуально показать максимум не смогут, ведь лишились из-за травм и коронавируса значительной части мощи. Но и «Зенит» в непонятном состоянии. Идет информация, что Ракицкий взялся за старое – у него были дисциплинарные проблемы в «Шахтере», и что Дзюба не всегда слушает Семака.

Но сегодня у всех из «Зенита», даже если появились проблемы внутри коллектива после серии поражений, одна задача – переиграть ослабленный, но невероятно хитрый и неудобный для соперников коллектив Индзаги. Причем 4:3 в Турине – плохой результат для «Зенита», осторожный «Лацио» вряд ли устроит второй концерт в защите, Рейна и Ачерби соберутся.

Вся надежда на то, что сам «Зенит» покажет максимум и выложится. А на «Лацио» скажется дефицит сэйвов Стракоши, пасов Альберто, перехватов Лейвы и ударов Иммобиле. Но если говорить о тактике, то «орлы» летают выше, чем львы-серфингисты, ловящие волну. У Индзаги есть проблемы на флангах. Есть перегибы с низким прессингом, а парочка Иммобиле и Альберто стянула на себя удары и ключевые пасы.

Но не стоит обольщаться. Команда, которая спокойно реагирует на один пропущенный мяч и круто контратакует, всегда опасна для «Зенита» Семака. Особенно в день, когда российский клуб устроит только победа.