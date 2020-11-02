9 побед, 46 сэйвов Акинфеева, 52 удара Влашича. ЦСКА заслуженно вышел на первое место

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сегодня, 17:20

В сезоне без стабильных лидеров «Соккер.ру» предсказывал взлет «армейцев». Но есть важные оговорки.

ЦСКА лидирует, ведь «Спартак» недосчитался парочки пунктов после ошибок арбитров, потом наоборот получил очки в матчах с решениями рефери, которые эксперты признали ошибочными, а зашлифовал поражением от «армейцев» и ростовчан.

У «Зенита» своя нестабильность – Лига чемпионов, усталость, возраст состава, однообразие в тактике. У «Краснодара» и «Локомотива» похожая история – высокое давление в Лиге чемпионов, ляпы в решающий момент. Многое сложилось в пользу ЦСКА .

Ганчаренко, Влашич и Акинфеев получили преимущество, которым воспользовались при поддержке неожиданных героев. Но на «армейцев» тоже давят еврокубки – впереди злой «Фейеноорд», потом «Ростов». Дальше пауза на матчи сборных, после которой играть против «Сочи», снова голландцев и «Рубина».

Календарь сложный, хотя все дерби остались позади. Также сыграли против «Краснодара» и «Зенита». А самое главное – даже если не смотреть на соперников, то есть интересные моменты, о которых нужно рассказать в день, когда ЦСКА впервые с сентября 2019-го вышел на единоличное первое место в РПЛ .

Ганчаренко подстраивает команду

- переход на схему «4-2-3-1» не только предвкушает появления в основе Фукса и Гаича, когда будут готовы, но и добавил команде баланса. Даже если в опорной зоне юный Марадишвили и не фанат черновой работы Дзагоев – игра у ЦСКА идет;

- логично сравнить средние показатели сейчас и в прошлом сезоне. Результативность с 1.43 поднялась до 1.92, большая разница. Заметно выросла меткость – доля точных ударов поднялась с 32 до 38%, и это снова немалый прогресс для этого показателя;

- сильно вырос показатель перехватов – с 11 до 15 за игру, Ганчаренко увереннее в своем высоком прессинге. ЦСКА точно не стал раскрытой и рискованной командой. Не лезут на рожон так часто, как «Спартак» и «Краснодар» (лидеры по высокому прессингу). Но «армейцы» выше «Зенита», что важно;

- видна работа со стандартами. В прошлом году за 30 туров было 6 голов, сейчас – за 13. ЦСКА не начал играть на контратаках, не рискует, но уже выше «Краснодара» по голам в позиционных атаках, хотя в прошлом сезоне уступал и «быкам», и «Ростову».

Влашич становится еще лучше

- и в прошлом сезоне Никола был очень хорош, но там королевскими показателями по голам и ассистам похвастался Дзюба – молодой хорват отошел на второй план. Сейчас же у Влашича в 11 матчах 6 голов и 4 ассиста;

- в РПЛ нет игрока, который был бы круче, чем Никола, по количеству передач под удары. Влашич уже создал 30 моментов, причем опережает даже тех, кто сыграл больше минут;

- еще одна номинация, где Никола выше всех, как его сестра была в прыжках в высоту – удары по воротам. У хорвата 52 выстрела, и хотя специфика понятная – 38 из них из-за пределов штрафной площади, другого такого футболиста в РПЛ нет. Все далеко позади;

- понятно, кто король обводок – Кварацхелия, но Влашич идет по успешному дриблингу на шестой строчке в РПЛ , и если говорить о КПД финтов, то у хорвата лишь 37.5% брака, у Хвичи – 48.5. Влашич реже идет в обводку, но чаще выходит победителем. Игрок высокого класса, а ведь ему всего 23 года.

Акинфеев – символ надежности

- атакуют через Влашича, на чьем счету 10 из 25 командных голов (а еще предпоследние передачи в результативных атаках), а защищаются силами Акинфеева – 46 сэйвов, наравне с Максименко (47), а выше только вратари аутсайдеров;

- пропускали мало – по 0.97 голов за игру, а сейчас все еще лучше – по 0.77 ошибок в среднем за полный поединок. Если суммировать точные удары по воротам ЦСКА , то получите всего 56 попыток, 10 голов и 46 спасений. 82.1% ударов Акинфеев отразил, лучшего него только Шунин – 84.8%;

- удивительно, что при постоянных перестановках в защите – травмы, ляпы и коронавирус вмешивались, Акинфеев сохраняет спокойствие. По воротам ЦСКА наносили по 12 ударов в прошлом сезоне – лучший показатель, в этом сделали шаг назад – 13, а пропускают реже. Благодаря голкиперу, ведь xG соперников довольно высокий.

Кучаев и новички добавили ходов

- в прошлом сезоне были предсказуемыми. Не забил Влашич, не отдал Фернандес, не спас Акинфеев – привет, неудача. Сейчас есть голы Кучаева, появился пока нестабильный, но взрывной Эджуке, Гаичу пора закрыть рот агенту и открыть счет голам в РПЛ . Но варианты появились. Обойма – 23 человека, а не 18;

- Кучаев раскрылся – забил 5 мячей, отдал 2 ассиста, но также важно, что в героях ходят самые разные футболисты. У Бистровича, Эджуке и Дзагоева по два гола, у Чалова – 4 ассиста, у Сигурдссона есть шанс порадовать в ближайших матчах. Даже шаг назад, что сделал Фернандес по показателям, не мешает команде играть на победу. Да и поражения были в один мяч, в РПЛ идут без провалов;

- есть Влашич, есть эпизодические герои. Но реализация должна настораживать Ганчаренко, ведь параллельно бывают матчи, как с загребским «Динамо» или «Ротором» — 25 и 22 удара, но в первом случае без голов, во втором лишь один мяч. Вот тут камень в огород Чалову и Гаичу. Если Адольфо считает, что место Федора – в запасе, то пусть выйдет и докажет голами свою точку зрения. Да и российскому форварду пора прибавить – у него снова высокое качество моментов, ведь мазал с «Локомотивом» и «Уфой», а единственный гол – с пенальти;

- прелесть лидерства ЦСКА в том, что им непросто даются победы, есть интрига. То есть если «армейцы» останутся первыми ближе к развязке сезона – значит, по делу, заслужат. А если не выдержат темп – тоже без вопросов. И без скандалов. Команда Гинера в прошлом сезоне забила всего 3 мяча с пенальти (у «Зенита» было 10, у «Локомотива» — 8), а сейчас у них почти за половину сезона лишь один удар с «точки».

ЦСКА не помогает фортуна, их не выручают арбитры, просто поставили на грамотный скаутинг, рискнули потратить рекордные деньги летом, но лидируют не из-за Гаича, Фукса и Эджуке, а потому что случился перелом в отношениях Ганчаренко и коллектива. Молодые футболисты стали четче выполнять приказы.

Не без эксцессов и феерических ошибок, авторов которых вы знаете, не без сэйвов поймавшего дзен Акинфеева и голевых действий самостоятельного Влашича, но вернулись на вершину. Считывать ЦСКА стало сложнее, уверенности в их действиях больше, ударов по воротам немало.