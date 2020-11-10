Лучший старт в истории Арнема. «Орлы» из «Витесса» бросили вызов «Аяксу»

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сегодня, 10:15

«Соккер.ру» рассказывает об успехах «Витесса» в чемпионате Нидерландов.

В чемпионате Нидерландов пройдено восемь туров. И что мы видим. Сразу два лидера. Присутствие «Аякса» на первой строчке мало кого удивляет, даже с учётом кадровых проблем чемпиона. А вот второй…

Два кита голландского футбола — ПСВ и «Фейеноорд», понесли потери на старте, а уж «Алкмар» с его ничьими... Поэтому на второе место выскочил представитель «китобойной флотилии» — арнемский «Витесс». И не просто на второе. После восьми туров у «орлов» 21 очко. Столько же, сколько и у «Аякса». Семь побед и одно поражение.

Единственный проигрыш как раз приходится на игру в Амстердаме. Все остальные встречи «Витесс» выиграл.

Конечно, можно скептически оценивать эти победы. Среди обыгранных «Ваалвейк», «Спарта», «Хераклес», «Ден Хааг», ПСВ , «Виллем II» и «Эммен». Только ПСВ выделяется в этом списке. Остальных соперников «орлы» могли обыграть, а иных и должны. Однако мы воспринимаем победы «Витесса» над середняками и аутсайдерами так, будто это нечто естественное. А ведь ещё в прошлом сезоне результаты матчей команды из Арнема были куда менее предсказуемы. В итоге клуб остался без еврокубков. Можно списать эту неудачу на досрочный финиш чемпионата 2019/20. Но не факт, что если были бы сыграны все 34 тура, то «Витесс» оказался бы выше. Нужно было что-то менять.

Что же произошло с «Витессом» в новом сезоне? Во-первых, летом команду возглавил немецкий специалист Томас Леч, который заменил легенду клуба Эдварда Стуринга. Не самый известный в Германии тренер, в Австрии его знают лучше по работе в системе зальцбургского «Ред Булла» и в венской «Аустрии». На родине же Леч в 2017 году заменил Доменико Иедеско на посту главного «Эрцгебирге», но продержался менее месяца. После трёх поражений бывший «Висмут» отправил Леча в отставку.

А во-вторых? Значительные перемены в составе. К серьёзным потерям нужно отнести уход капитана и вице капитана — соответственно Брайана Линссена и Тима Матавжа. Отъезд Матавжа в Эмираты — в клуб «Аль-Вахда», был вполне предсказуем. У словенца истёк контракт. А вот появление Линссена в «Фейеноорде» стало неожиданностью. В прошлом сезоне Брайан и Тим забили 26 мячей (14+12), а весь «Витесс» — 45. Ещё четыре раза соперников огорчал Нуа Дико, которого пришлось вернуть в «Халл Сити». Поэтому Лечу пришлось заново создавать линию атаки. У «Челси» был одолжен 19-летний албанец Армандо Броя, а у «Брюгге» — Луи Опенда, который на год старше. В свою очередь был возвращён из «Венло» Уссама Дарфалу. Удалось взять у «Ювентуса» во временное пользование Идриссу Туре, который остро нуждался в игровой практике. «Фиорентина» отдала во временное пользование датского защитника Якоба Расмуссена. Соотечественник тренера Максимилиан Виттек — один из немногих новобранцев, кто заключил полноценный контракт. Ранее Виттек играл за «Гройтер Фюрт».

Леч произвёл несколько интересных шагов. Уссаму Таннане перевёл с фланга в серединку на позицию оттянутого форварда. Обнаружилось, что два Уссамы — Таннане и Дарфалу, понимают друг друга без слов. «Витесс» перешёл на игру в пять защитников. Упомянутый ныне Виттек и израильский эфиоп Эли Даса получили большую свободу действий на левом и правом флангах. И, конечно, сюрпризом стало появление Рихедли Базура в центре обороны. Известный строптивец, едва не вылетевший из команды при Леониде Слуцком, всегда считался игроком середины поля. И свой перевод в оборону мог бы воспринять неправильно. Однако Леч убедил обладателя сложного характера в целесообразности такого шага. Базур стал таким свободным художником, который рулит обороной и любит принимать участие в атаках — «аяксовское» прошлое никуда не делось. Если что, то подстрахуют партнёры по центральной зоне — Якоб Расмуссен и Данило Духи. С опорными полузащитниками Томас Леч ещё не до конца определился и использует самые разные сочетания. Сондре Тронстад, Матуш Беро, Томас Беренс, Идрисса Туре — из этого набора можно выстраивать разные комбинации.

Подобные перестановки приносят плоды. Оборона «орлов» пока самая надёжная в лиге. Превосходно играет в воротах 37-летний Ремко Пасвер, ставший новым капитаном команды. При этом никаких трений между Пасвером и Базуром не наблюдается. А ведь в прошлом году верный «слуцкист» Ремко считал, что Рихедли стоит выставить на трансфер.

Атака тоже работает неплохо. 17 голов в восьми встречах, — больше двух за игру. Опенда уже забил четыре штуки, Броя, выходящий на замены, тоже четыре. И Уссама Таннане — четыре, а два гола Дарфалу не делают его отстающим.

Пока «Витесс» радует, выдав лучший старт в истории. Предыдущий лучший разгон был в прошлом сезоне, который «орлы» начинали под руководством Леонида Слуцкого. Но тогда команда из Арнема шла четвёртой — пять побед, две ничьи и проигрыш. Через два тура «Витесс» поднялся на третью позицию. И болельщики не могли нарадоваться. А потом началось нечто невообразимое. Серия из пяти поражений, словно ластик, стёрла все достижения старта, а самому Леониду Викторовичу пришлось уйти. Может быть, и к лучшему. У Слуцкого неплохо получается в Казани. «Витесс» тоже не пропал, а при Лече даже и преобразился. А именно — стал моложе. Проиграл в опыте, но выиграл в мотивации.

Конечно, не стоит строить больших иллюзий. «Витесс» пока не в состоянии бороться с «Аяксом», а нынешнее двоевластие — явление временное. Путёвка в Лигу чемпионов — пока нереальная мечта. А вот за попадание в Лигу Европы можно побороться. Если всё сделать правильно, а именно — избежать просчётов Слуцкого. Чтобы не повторилась прошлогодняя история. Понимают это в клубе, понимает это и Томас Леч. Сейчас для «орлов» главное предугадать спад и смягчить его. И не допустить раскола внутри, который может быть вызван конфликтом даже с одним, но важным игроком.

И всё же хочется, чтобы «Витесс» не сдулся. Чтобы побарахтался вверху, чтобы клевал других лидеров. Появление интересных команд — всегда хорошо. А Леч создаёт интересный ансамбль.