Шестикратный чемпион Германии на пути в элиту. Побеждают во всех матчах и забивают кучу голов

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сегодня, 17:01

«Соккер.ру» рассказывает о положении дел во второй Бундеслиге.

Во второй Бундеслиге сыграно пять туров. Выводы делать рано. А вот наблюдения — вполне. Тем более что обозначился единоличный лидер. Тот самый, по которому соскучились в элите немецкого футбола.

Вы уже догадались, что речь идёт о «Гамбурге». Шестикратный чемпион Германии, обладатель Кубка чемпионов и Кубка кубков не смог вернуться в элиту ни с первой, ни со второй попытки. Что, разумеется, раздражает болельщиков одного из самых популярных клубов страны. Да и в первой Бундеслиге по «красноштанникам» успели соскучиться. Даже те, кто много лет желал «Гамбургу» пройти очищение второй лигой и не засорять элиту.

В прошлом сезоне «Гамбург» занял четвёртое место и остался ни с чем. Эта неудача стоила работы тренеру Дитеру Хеккингу. Не справился сам — уступи место другому. Так в клубе появился Даниэль Тьюн. Первый темнокожий тренер в истории клуба. Стаж самостоятельной работы 46-летнего тренера был не слишком велик. На протяжении трёх сезонов Тьюн тренировал «Оснабрюк», — клуб, в котором он когда-то играл. Вытащил его во вторую Бундеслигу. В прошлом сезоне «Оснабрюк» не без труда удержался во втором по силе дивизионе германского футбола, однако его тренер пошёл на повышение. Летом состав укрепили несколько игроков, в том числе вратарь «Баварии» Свен Ульрайх и нападающий «Кёльна» Симон Теродде.

Ульрайх занял место в воротах, отодвинув на лавочку Даниэла Фернандеша, а Теродде стал основным центральным нападающим. Остались в строю левый защитник Тим Ляйбольд, игрок центра обороны Гидеон Юнг. Пару последнему составил голландец Тим Лейстнер. Прикипел к «Гамбургу» Аарон Хант, отыгравший десяток лет в «Вердере». Джереми Дудзияк, Бейкери Джатта, Сонни Киттель, — все они по-прежнему в «Гамбурге» и готовы помочь клубу вернуться в первую Бундеслигу.

Во время летней паузы HSV сыграл больше десятка матчей. Среди которых были и крупное поражение от «Шальке» 0:4, и победы над «Базелем», «Гертой» и «Фейеноордом». Но всё это быстро забылось, когда начался чемпионат. Дубль Теродде принёс домашнюю победу над «Фортуной», игравшей в прошлом сезоне в первой Бундеслиге. Затем «Гамбург» посетил второго неудачника, — «Падерборн». По ходу встречи команда Тьюна выигрывала 2:0, уступала 2:3, но благодаря голам Теродде и Ханта победила 4:3. Гол Халида Нари принёс три очка в гостевой игре с «Гройтер Фюрт», и «красноштанники» праздновали третью победу подряд. В четвёртом туре в Гамбург приехал «Эрцгебирге» из Ауэ. Бывший гэдээровский «Висмут» получил три безответных мяча. В прошлую субботу «Гамбург» снова победил, — обыграл с результатом 3:1 «Вюрцбургер Киккер». После пяти туров в активе «красноштанников» 15 очков из 15 возможных, 13 мячей забито. О таком старте можно было только мечтать. В шестом туре шестикратных чемпионов ждёт принципиальный матч — встреча с соседями из «Санкт-Паули». В текущем сезоне «пираты» играют средне — 6 очков против 15 у HSV . Но дерби есть дерби, всякое может произойти.

Даже если «Гамбург» прервёт свою выигрышную серию в игре с «Санкт-Паули», он останется лидером. Отрыв от «Хольштайна» из Киля составляет пять очков, и «аисты» пока не в состоянии догнать лидера. Они больше заняты борьбой за второе место с «Ганновером», которому также не терпится вернуться в компанию к «Баварии», «Байеру» и двум «Боруссиям». С саксонцами второй год подряд работает тренер Кенан Коджак. Состав не столь крепкий, как у «Гамбурга», но всё же более солидный, чем у «Хольштайн» — опорник Майк Франц, немало поигравший в элите за «Нюрнберг» и «Фрайбург», левый защитник Никлас Хульт, привлекающийся в сборную Швеции, японский вингер Генки Харагути, известный по выступлениям за «Герту». Центральный защитник Симон Фалетт провёл немало игр за франкфуртский «Айнтрахт», а крайний полузащитник Кингсли Шиндлер одолжен у «Кёльна». Наверное, «Ганновер» будет главным соперником «Гамбурга» в борьбе за первое место. Или его попутчиком. Пока расстояние между ними составляет шесть очков.

Только две команды не познали горечи поражений. Первая — это «Гамбург». Второй непобедимый — баварский клуб «Ян Регенсбург», который одержал две победы и трижды разбежался с миром. У этих «красноштанников» (оказывается, не только «Гамбург» может гордиться красными революционными шароварами) наименьшее количество пропущенных мячей. В этом велика заслуга вратаря Александра Майера и центрального защитника Яна Эльведи, чей брат-близнец Нико выходит на поле в основе мёнхенгладбахской «Боруссии». В центре полузащиты выделяется Максим Безушков. Может, и сборной России пригодится этот весьма цепкий опорный полузащитник. Или понадобится кому-нибудь из клубов нашей Премьер-Лиги.

Скорее всего, вам будет интересно узнать, как выступают клубы, не так давно игравшие в элите. «Бохум» пока идёт пятым. Целая компания набрала в пяти турах шесть очков и занимает места с 8-го по 11-е. Это и уже упомянутый выше «Санкт-Паули», и «Гройтер Фюрт», и ещё один баварский клуб, девятикратный чемпион страны «Нюрнберг». Недалеко от зоны вылета с 5 очками держаться «Дармштадт», «Падерборн» и «Хайденхайм», третий клуб прошлого сезона. Неважны пока дела у «Карлсруэ», «Фортуны» и «Айнтрахта» из Брауншвейга.

Краткое резюме. «Гамбург» стартовал лучше, чем ожидалось. «Красноштанники» идут по чемпионскому графику, даже с опережением. Но сезон длинный, неизбежны спады и осечки. И пока просто порадуемся за команду, ссылка которой затянулась. Пора бы и честь знать.