Турецкий переворот. Действующий чемпион упал на дно таблицы, а новичок возглавил Суперлигу

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вчера, 17:03

«Соккер.ру» рассказывает о развитии ситуации в турецкой Суперлиге.

В чемпионате Турции минуло три тура, и таблица приобрела весьма необычный вид. Сразу пять лидеров, и только один из них относится к числу грандов. Действующий же чемпион прочно увяз на последней строчке.

Апельсиновый сок свежевыжатый

Два поражения на старте больно ударили по самолюбию «Башакшехира». Неприятно проигрывать ни абсолютному новичку, ни самому титулованному клубу. Но немногочисленные болельщики «апельсинов» находили повод для оптимизма. В предыдущем чемпионате «Башакшехир» тоже стартовал с двух неудач. Поэтому игра с другим стамбульским клубом «Фатих Карагюмрюк» виделась неким поворотным пунктом. Вот обыграет чемпион новичка, и всё постепенно наладится. Тем более что «Карагюмрюк», при всём уважении к дебютанту, представлялся соперником, которого можно и нужно обыгрывать в такой ситуации.

В первом тайме чемпион смотрелся предпочтительнее соседа, но из своего преимущества «апельсины» не извлекли ничего. Ворота Эмилиано Вивиано остались в неприкосновенности. А в начале второго тайма осмелевшие хозяева забили первый мяч. Недоглядели защитники «Башакшехира» при розыгрыше углового за защитником Энцо Роко и поплатились. Чилиец поразил ворота Мерта Гюнюка. Отыграть один гол, казалось бы, дело плёвое. Но не в этом случае. «Башакшехир», второй по результативности клуб предыдущего чемпионата, ничего не смог сделать с обороной выходца из первой лиги. Более того, в конце встречи «апельсины» пропустили второй мяч и проиграли третий матч подряд с одинаковым счётом 0:2.

Встреча на олимпийском стадионе «Ататюрк» открывала программу тура. Сразу стало ясно, что чемпион отправится на самое дно. Лидерство же «Карагюмрюка» виделось явлением временным. Но клуб из стамбульского района Фатих остался первым и после того, как были сыграны все матчи. Первым благодаря разнице мячей, ибо ещё четыре коллектива набрали семь очков.

Ничья имени Алтая

Главным событием тура был, разумеется, матч двух тяжеловесов — «Галатасарая» и «Фенербахче», проходивший в европейской части самого большого города Турции. «Джим-Бом», как и положено хозяину, располагал преимуществом. Очень старался Арда Туран, который был несколько раз близок к успеху. Но все усилия «Галатасарая» свёл на нет вратарь «канареек» Алтай Байандыр. Был спорный момент, когда в середине первого тайма Марсель Тиссеран прервал рукой полёт мяча на грани штрафной. С помощью VAR удалось выяснить, что французский легионер всё же нарушил правила за пределами заветного прямоугольника. Расстроенный решением судьи Радамель Фалькао пробил в стенку. Ничья 0:0. «Галатасарай» упустил возможность стать единоличным лидером и вынужден тесниться с четырьмя простолюдинами на первой строчке. «Фенер» расположился на восьмом месте, с одним пропущенным мячом и в двух очках от квинтета лидеров.

Бойтесь хатайцев, мячей не пропускающих

Кто же ещё входит в эту пятёрку? Три южных команды. «Аланьяспор» тоже мог оказаться впереди всех, но упустил победу в Ризе. Опытный француз Лоик Реми спас «Ризееспор» от проигрыша за 9 минут до финального свистка. «Антальяспор» смог удержать скромное преимущество в один гол над «Денизлиспором». Единственный мяч забил партнёр Фёдора Кудряшова по обороне «скорпионов» Вейсел Сари. А пятый лидер — это уже полюбившийся туркам «Хатайспор», который впервые в истории Суперлиги сыграл в родном городе. Матч первого тура с «Башакшехиром» хатайцы проводили на нейтральном поле. Теперь стадиончик имени Ататюрка получил лицензию. Гол опытнейшего сенегальца Маме Бирама Диуфа решил судьбу встречи с «Касымпашой». Более того, «Хатайспор» остаётся единственным из 21 клуба Суперлиги, не пропустившим ни одного мяча. В этом велика заслуга вратаря Мунира Мохамеди, пришедшего летом из «Малаги». 31-летний марокканец — отнюдь не новичок. Немало выступал в Испании. Но так мощно Мунир давненько не играл. Возможно, подстегнул конкурент в лице Яссина Буну. Голкипер «Севильи» намерен вытеснить Мунира из ворот сборной Марокко, но тот пока не собирается сдавать свои позиции.

Как украинец и грузин решили судьбу «орлиной схватки»

«Бешикташ», который солидно выглядел при прежнем тренере, вдруг развалился в Конье, проиграв 1:4. Клуб из Стамбула считался фаворитом в «орлиной схватке», но «анатолийские орлы» разбили «чёрных орлов». Крупную победу «Коньяспору» обеспечили те ещё турки — Артём Кравец и Леван Шенгелия. Недавно прибывший из киевского «Динамо» Кравец дважды забил сам и ещё помог грузинскому товарищу. В конце матча Гёкхан Тере (помните его по выступлениям за «Рубин»?) вспорол оборону «Коньяспора» и сделал проигрыш «Бешикташа» менее позорным.

«Трабзонспор» впервые победил под командованием Эдди Ньютона. «Черноморский шторм» не испытал больших сложностей в игре с «Малатияспором» — 3:1. Всё было решено в первом тайме, выигранном черноморцами 3:0. Дубль сотворил Беник Афобе. Англичанин, с некоторых пор выступающий за сборную Демократической Республики Конго, появился в Трабзоне благодаря новому тренеру. И уже начал приносить пользу. Вице-чемпион Турции начал ликвидировать последствия не самого удачного старта.

Три тура позади, а сколько всяких событий! Понятно, что пятивластие долго не продлится, как и стартовый натиск дебютантов (а третий из них «Эрзурумспор» идёт на шестой позиции). Скорее всего, выберется из подвала и чемпион. Всё остальное пока предсказать сложно. Прояснит ли ситуацию следующий тур? «Фенеребахче» сыграет с одним из возмутителей спокойствия «Карагюмрюком». «Бешикташ» постарается исправиться за неудачу и обыграть столичный «Генчлербирлиги». «Галатасарай» тоже сыграет в Стамбуле, но в роли гостя — «Касымпаши». «Башакшехир» предпримет попытку набрать первые очки в домашнем матче с «Гёзтепе». «Хатайспор» ждёт поездка в Аланию. «Малатияспор» ждёт в гости «скорпионов» из Анталии. Посмотрим через неделю, сколько будет лидеров.