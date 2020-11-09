Лишение 12 очков и скандал с продажей стадиона. «Шеффилд Уэнсдей» буксует на старте сезона в Чемпионшипе

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сегодня, 13:45

«Соккер.ру» рассказывает о непростой судьбе «Шеффилд Уэнсдей».

Лишение очков

В конце июля 2020 года независимая дисциплинарная комиссия, назначенная согласно регламенту, постановила снять с клуба «Шеффилд Уэнсдей» 12 очков за нарушение правил финансовой устойчивости. Наказание вступило в силу с начала сезона 2020/21. Основанием стал тот факт, что клуб включил прибыль от продажи стадиона «Хиллсборо» в финансовую отчетность за трехлетний период, которая истекла в июле 2018 года. При этом обвинений в намеренном сокрытии информации от Лиги предъявлено не было.

В августе 2020-го клуб подал апелляцию на решение Дисциплинарной комиссии в Арбитражный комитет Лиги. Комитет, решение которого было оглашено в среду 4 ноября, сократил наказание с 12 очков до 6. В результате «Уэнсдей», хотя и остался на последнем месте, но с 5 очками отстает от спасительного 21-го места всего на 3 пункта.

Продажа стадиона

До июня прошлого года стадион «Хиллсборо» принадлежал клубу «Шеффилд Уэнсдей». В июне «Хиллсборо» был продан компании «Sheffield 3 Ltd», которую связывают с владельцем «Уэнсдей» тайским бизнесменом Дежпхоном Чансири.

Продажа стадиона состоялась через неделю после создания «Sheffield 3 Ltd» и опубликования клубом финансовой отчетности. Проблема в том, что клуб уже отчитался об этой сделке год назад, в документах за сезон-2017/18. Без нее убыток за период с 2016 по 2018 год составил бы 57 миллионов фунтов, что на 18 миллионов превышает предел, допустимый правилами финансовой устойчивости за любой трехлетний период.

Именно срок продажи и стал предметом рассмотрения комиссии. На слушаниях выяснилось, что продажу стадиона следовало включить в отчетность не за сезон-2017/18, а за следующий. За это было назначено наказание в виде снятия 12 очков. После чего клуб подал апелляцию.

Публикацию отчетности за сезон-2018/19 «Уэнсдей» затягивал, ссылаясь на пандемию, но на самом деле в клубе ждали решения по апелляции. Если бы ее отклонили, клуб включил бы сделку по «Хиллсборо» в сезон-2018/19, чтобы правила финансовой устойчивости были соблюдены.

Владелец

На пресс-конференции в среду после известия о смягчении наказания владелец клуба Дежпхон Чансири сделал немало ярких заявлений. Вот некоторые из них:

О снятии очков

Это лучше, чем ничего, но я все равно огорчен. Считаю, что нас вообще не должны были лишать очков. Мы не сделали ничего плохого. Но придется смириться с этим решением. Думаю, эту историю нужно закончить.

По поводу вылета

Я всегда стараюсь мыслить позитивно. Я не думаю, что нам грозит вылет. Если мы вылетим, нужно принять это и продолжать работать. Но если хотите знать мое мнение, думаю, что мы не вылетим. А если вылетим, нужно будет возвращаться.

Об увольнении тренера

Я всегда говорю журналистам и болельщикам, что легко принимать решения, когда на тебе нет ответственности. Уволить тренера легко. Но не всегда вина на 100% лежит на тренере. За то, что происходит на поле, отвечают игроки. Тренер на поле не выходит.

Курс на омоложение

По итогам прошлого трансферного окна средний возраст игроков команды уменьшился с 27,4 до 26,7 лет. И это только начало перестройки, происходящей в «Уэнсдей». Ее цель – омолодить состав и разгрузить зарплатную ведомость. Клуб не стал продлевать контракты с рядом опытных, возрастных футболистов, — со Стивеном Флетчером, Атде Нухиу, Кираном Ли, Фернандо Форестьери, а скаутский отдел получил новые вводные от главного тренера Гарри Монка. Теперь клуб нацелен на приобретение молодых и талантливых игроков с прицелом на их дальнейшую перепродажу, либо аренду из академий клубов Премьер-Лиги. Подписание более опытных игроков возможно в случае, если это свободный агент, в идеале игрок-универсал, способный сыграть на нескольких позициях в основной схеме Монка 3-5-2.

Гарри Монк опытен и понимает, что в хорошей команде нужен баланс:

Нужно сочетание опытных игроков, молодежи и тех, кто уже окреп и находится в расцвете карьеры или приближается к этому возрасту. Частью нашего плана было начать перестраиваться этим летом. Думаю, мы хорошо поработали, учитывая ситуацию на рынках и пандемию.

В результате в команде постепенно начинает складываться то самое сочетание молодости и опыта, к которому стремятся многие команды.

Старая гвардия: остались Беннэн, Роудс, Адам Рич, Том Лиз и голкипер Вествуд. Причем Монк подчеркнул, что подписание нового контракта с Беннэном – первоочередная задача, что непохоже на «Уэнсдей». Обычно переговоры по новому контракту с игроками там начинают только после Рождества.

Молодежь: приобретены Фисайо Деле Баширу («Манчестер Сити»), Кореде Адедойин («Эвертон»). Свой шанс в основном составе в этом сезоне получают выпускники академии: Алекс Хант (20 лет), Лиам Шоу (19) и Чарльз Хаган.

Игроки среднего возраста: пришедшие в прошлое трансферное окно Виндасс, Качунга, Патерсон, Чей Данкли. Интересен пример Доминика Иорфа. На момент перехода из «Вулверхэмптона», крайний защитник не считался игроком стартового состава, но все изменилось очень быстро. Новый тренер переквалифицировал его в центрального и выпускает на самую ответственную позицию. Сам игрок комментирует это так: