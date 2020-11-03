В английском Чемпионшипе неожиданный лидер. Бывший игрок «Рубина» тянет вечного середняка в элиту

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сегодня, 10:36

«Соккер.ру» знакомится с положением дел во втором по силе дивизионе Англии.

В Чемпионшипе сыграно девять туров. Уже выделился единоличный лидер, обозначились преследователи. Первые разочарования тоже имеются. На этом позвольте закончить вводную часть и приступить к обзору.

В Чемпионшипе уверенно лидирует, и это сюрприз, «Рединг». Почему сюрприз? В прошлом сезоне «короли» заняли только четырнадцатое место. А до этого два года подряд приходил на финиш двадцатым. В Английской Премьер-Лиге «Рединг» не видели уже семь лет. На «Мадейски» часто менялись тренеры. Нынешний сезон — не исключение. «Королям» представили нового шефа — Велько Пауновича. Да-да, тот самый, что когда-то играл в «Рубине» и внёс лепту в первое чемпионство казанцев. А ещё серб выигрывал Ла Лигу в составе «Атлетико» и вообще много где играл. Закончив играть, Велько тренировал детскую и юношеские сборные родной страны, потом уехал в США , где пять лет трудился в «Чикаго Файер», а летом получил назначение в «Рединг».

«Короли» прошли предсезонку под руководством предыдущего тренера — Марка Боуэна, которого сняли в конце августа. Паунович явился за несколько дней до старта. И сразу четыре победы. Одна ничья, потом ещё три победы. Только в прошлую пятницу «Рединг» покинул поле побеждённым — «Ковентри» постарался. В противном случае отрыв «королей» исчислялся бы не четырьмя очками.

Главная звезда «Рединга» — Пушкаш. Румынский нападающий Георге Пушкаш, которого ещё прошлым летом приобрели у «Палермо». А тот в свою очередь купил Георге у «Интера». За четыре года в Милане румын сыграл менее десятка встреч, всё более по арендам скитался. Однако в сборную Румынии однофамилец легендарного венгерского форварда вызывался регулярно.

Но в «Рединге» румын обычно начинает матч на скамейке запасных. Очень сильно начал сезон Лукаш Жоау, — здоровенный форвард, пару раз привлекавшийся в сборную Португалии. За два неполных месяца, пока продолжается первенство, Лукаш Жоау забил 6 мячей и сделал 3 результативных передачи. Ещё три он положил в кубковом матче против «Колчестера». За весь прошлый сезон тоже было шесть голов.

В составе «королей» есть ещё два португальца. Защитник Томаш Эстевеш арендован у «Порту», а игрок средней линии Алфа Семеду одолжен у «Бенфики». Нашёл себя в «Рединге» ещё один португалоговорящий футболист, — выходец из Серии А. Бразильский вратарь Рафаэл Кабрал, не игравший толком ни в «Наполи», ни в «Сампдории», нашёл себя в английской команде. В прошлом сезоне южноамериканец помог «королям» удержаться на плаву, а в этом тянет их наверх, сыграв на ноль в шести матчах из девяти сыгранных.

В средней линии выделяются три игрока. Левый крайний Мишель Олисе получал образование в «Челси» и «Манчестер Сити», а играющий в центре Ове Эджария вправе считать себя воспитанником «Арсенала» и «Ливерпуля». Правый крайний Яку Мейте прибыл из «Пари Сен-Жермен». Не получив практики в своих клубах, три молодых футболиста нашли применение своим силам в составе «Рединга». Мейте уже получил приглашение в сборную Кот-д'Ивуара. Опорник Энди Римонхота хоть и родился в Лидсе, считается воспитанником «королей». С недавних пор он тоже кандидат в сборную своей исторической родины — Зимбабве.

Говорить о перспективах «Рединга» ещё очень рано. Но старт взят хороший. Уже есть отрыв от второго места. Небольшой, всего четыре очка, но сама тенденция прослеживается.

Погоню за командой Пауновича ведёт целая группа команд. Ближе всех — «Суонси», который в прошлом сезоне претендовал на повышение, но споткнулся в дополнительном турнире. «Лебеди» сохранили почти весь состав и тренера Стива Купера, а так же полны решимости снова побороться за билет в АПЛ .

Все три неудачника прошлого сезона Премьер-Лиги также входят в число догоняющих. В «Борнмуте» и «Уотфорде» сменились тренеры. Теперь с «вишнями» работает Джейсон Тиндалл, а «шершней» возглавил соотечественник Пауновича Владимир Илич. Но если «Уотфорду» не привыкать к частой смене тренеров, то «Борнмут» долгое время считался авторским проектом Эдди Хоу. Поэтому в клубе решили сохранить преемственность и доверили тренировочный процесс многолетнему помощнику Хоу. «Норвич» не стал трогать немца Даниэля Фарке. Все три клуба рассчитывают, что разлука с элитой будет недолгой. Если бы чемпионат завершился сегодня, то они бы сыграли в дополнительным турнире, а четвёртым участником «перестрелки» стал бы «Мидлсбро».

Немного о популярных клубах, которых нет среди участников Премьер-Лиги. Каждый год многие болельщики, в том числе и читатели «Соккер.ру» ждут возвращения в высшее общество двукратного обладателя Кубка чемпионов «Ноттингем Форест». В прошлом сезоне «красные» лишь в последнем туре оказались за бортом дополнительного турнира. Однако новый чемпионат «Ноттингем» начал безобразно. Четыре поражения в четырёх стартовых турах. Такого провала мало кто ожидал. Тренер Сабри Лямуши был уволен, а на роль спасителя был срочно вызван Крис Хьютон. Опытный специалист несколько поправил дела «лесников», — вытащил их зоны вылета. Правда, недалеко. Возможно, реанимационные мероприятия проведены своевременно, но в возможность бороться за повышение в классе верится с трудом.

Плохи дела у «Дерби Каунти», идущего третьим с конца. Всё чаще слышны разговоры о необходимости отставки голландского тренера Филипа Коку. Назывался и потенциальный преемник — капитан и играющий тренер «баранов» Уэйн Руни. Но пока в Дерби не решаются сделать этот шаг. Может, сомневаются в тренерском таланте легенды английской сборной.

Болельщики «Куинз Парк Рейнджерс», к которым принадлежит и автор этой статьи, снова могут вспомнить фразу «ваши ожидания — ваши проблемы». Обыграв «Ноттингем» в стартовом туре, «хупс» не побеждали на протяжении семи туров. Спасибо, что в прошлую субботу обыграли «Кардифф Сити», и чуточку отдалились от зоны вылета. В среду КПР едет в гости к «Дерби Каунти». Что-то будет. Может, уход с тренерского поста Коку, а может, на биржу тренеров отправится Марк Уорбёртон.

«Миллуолл» пока идёт неплохо, — седьмая позиция. Ещё один лондонский клуб, возмутитель прошлого сезона «Брентфорд» — девятый. Можно побороться и преуспеть. «Блэкберн» — четырнадцатый, несмотря на девять голов Адама Армстронга. И совсем плох пока «Шеффилд Уэнсдэй». Который мало того, что играет плохо, так ещё имеет отрицательное количество очков — минус четыре. На старте у «сов» было минус двенадцать. Наказания за былые грехи. А серия из четырёх поражений — это беды нынешние.